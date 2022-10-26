https://ukraina.ru/20221026/1040109649.html
Эксперт объяснил, почему Молдавия может решиться атаковать Приднестровье
Эксперт объяснил, почему Молдавия может решиться атаковать Приднестровье - 26.10.2022 Украина.ру
Эксперт объяснил, почему Молдавия может решиться атаковать Приднестровье
Власти Молдавии могут решиться атаковать Приднестровье из-за нарастающих внутренних проблем, заявил директор Института социально-политических исследований и регионального развития Приднестровской молдавской республики Игорь Шорников
2022-10-26T04:30
2022-10-26T04:30
2022-10-26T04:30
новости
игорь шорников
приднестровье
молдавия
запад
вооружения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/1d/1036991610_0:185:2986:1865_1920x0_80_0_0_d56580b0ef08eeec212a3c52e84f27ff.jpg.webp
На текущий момент ситуация в экономике Молдавии на грани коллапса из-за семикратного роста стоимости газа и трехкратного - электроэнергии, а также инфляции на уровне 33%, отметил эксперт.«Некоторые аналитики полагают, что действующее правительство Молдовы может попытаться переключить внимание населения с внутренних проблем на внешние. Это очень опасно. Не дай Бог там найдутся силы, которые решатся на военные сценарии в отношении российских миротворцев на Днестре или в отношении приднестровцев», - сказал Шорников.Он отметил, что такой сценарий достаточно реалистичен, особенно на фоне попыток Запада подтолкнуть Кишинев к "модернизации армии", на что выделяются солидные средства.Полностью интервью Шорникова можно прочитать на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20220729/1036989513.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/1d/1036991610_128:0:2859:2048_1920x0_80_0_0_4df52a18f5352e229a17b60603805ed7.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, игорь шорников, приднестровье, молдавия, запад, вооружения
Новости, Игорь Шорников, Приднестровье, Молдавия, Запад, вооружения
Эксперт объяснил, почему Молдавия может решиться атаковать Приднестровье
Власти Молдавии могут решиться атаковать Приднестровье из-за нарастающих внутренних проблем, заявил директор Института социально-политических исследований и регионального развития Приднестровской молдавской республики Игорь Шорников
На текущий момент ситуация в экономике Молдавии на грани коллапса из-за семикратного роста стоимости газа и трехкратного - электроэнергии, а также инфляции на уровне 33%, отметил эксперт.
«Некоторые аналитики полагают, что действующее правительство Молдовы может попытаться переключить внимание населения с внутренних проблем на внешние. Это очень опасно. Не дай Бог там найдутся силы, которые решатся на военные сценарии в отношении российских миротворцев на Днестре или в отношении приднестровцев», - сказал Шорников.
Он отметил, что такой сценарий достаточно реалистичен, особенно на фоне попыток Запада подтолкнуть Кишинев к "модернизации армии", на что выделяются солидные средства.
Полностью интервью Шорникова
можно прочитать на сайте Украина.ру