https://ukraina.ru/20221026/1040109649.html

Эксперт объяснил, почему Молдавия может решиться атаковать Приднестровье

Эксперт объяснил, почему Молдавия может решиться атаковать Приднестровье - 26.10.2022 Украина.ру

Эксперт объяснил, почему Молдавия может решиться атаковать Приднестровье

Власти Молдавии могут решиться атаковать Приднестровье из-за нарастающих внутренних проблем, заявил директор Института социально-политических исследований и регионального развития Приднестровской молдавской республики Игорь Шорников

2022-10-26T04:30

2022-10-26T04:30

2022-10-26T04:30

новости

игорь шорников

приднестровье

молдавия

запад

вооружения

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На текущий момент ситуация в экономике Молдавии на грани коллапса из-за семикратного роста стоимости газа и трехкратного - электроэнергии, а также инфляции на уровне 33%, отметил эксперт.«Некоторые аналитики полагают, что действующее правительство Молдовы может попытаться переключить внимание населения с внутренних проблем на внешние. Это очень опасно. Не дай Бог там найдутся силы, которые решатся на военные сценарии в отношении российских миротворцев на Днестре или в отношении приднестровцев», - сказал Шорников.Он отметил, что такой сценарий достаточно реалистичен, особенно на фоне попыток Запада подтолкнуть Кишинев к "модернизации армии", на что выделяются солидные средства.Полностью интервью Шорникова можно прочитать на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20220729/1036989513.html

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новости, игорь шорников, приднестровье, молдавия, запад, вооружения