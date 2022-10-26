Эксперт объяснил, почему Молдавия может решиться атаковать Приднестровье - 26.10.2022 Украина.ру
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Эксперт объяснил, почему Молдавия может решиться атаковать Приднестровье
Эксперт объяснил, почему Молдавия может решиться атаковать Приднестровье - 26.10.2022 Украина.ру
Эксперт объяснил, почему Молдавия может решиться атаковать Приднестровье
Власти Молдавии могут решиться атаковать Приднестровье из-за нарастающих внутренних проблем, заявил директор Института социально-политических исследований и регионального развития Приднестровской молдавской республики Игорь Шорников
2022-10-26T04:30
2022-10-26T04:30
новости
игорь шорников
приднестровье
молдавия
запад
вооружения
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На текущий момент ситуация в экономике Молдавии на грани коллапса из-за семикратного роста стоимости газа и трехкратного - электроэнергии, а также инфляции на уровне 33%, отметил эксперт.«Некоторые аналитики полагают, что действующее правительство Молдовы может попытаться переключить внимание населения с внутренних проблем на внешние. Это очень опасно. Не дай Бог там найдутся силы, которые решатся на военные сценарии в отношении российских миротворцев на Днестре или в отношении приднестровцев», - сказал Шорников.Он отметил, что такой сценарий достаточно реалистичен, особенно на фоне попыток Запада подтолкнуть Кишинев к "модернизации армии", на что выделяются солидные средства.Полностью интервью Шорникова можно прочитать на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20220729/1036989513.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, игорь шорников, приднестровье, молдавия, запад, вооружения
Новости, Игорь Шорников, Приднестровье, Молдавия, Запад, вооружения

Эксперт объяснил, почему Молдавия может решиться атаковать Приднестровье

04:30 26.10.2022
 
© РИА Новости . И. Зенин / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© РИА Новости . И. Зенин
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Власти Молдавии могут решиться атаковать Приднестровье из-за нарастающих внутренних проблем, заявил директор Института социально-политических исследований и регионального развития Приднестровской молдавской республики Игорь Шорников
На текущий момент ситуация в экономике Молдавии на грани коллапса из-за семикратного роста стоимости газа и трехкратного - электроэнергии, а также инфляции на уровне 33%, отметил эксперт.
«Некоторые аналитики полагают, что действующее правительство Молдовы может попытаться переключить внимание населения с внутренних проблем на внешние. Это очень опасно. Не дай Бог там найдутся силы, которые решатся на военные сценарии в отношении российских миротворцев на Днестре или в отношении приднестровцев», - сказал Шорников.
Он отметил, что такой сценарий достаточно реалистичен, особенно на фоне попыток Запада подтолкнуть Кишинев к "модернизации армии", на что выделяются солидные средства.
Полностью интервью Шорникова можно прочитать на сайте Украина.ру
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НовостиИгорь ШорниковПриднестровьеМолдавияЗападвооружения
 
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