https://ukraina.ru/20221025/1040099691.html

Игорь Шорников: Молдавия может напасть на Приднестровье уже через несколько месяцев

Игорь Шорников: Молдавия может напасть на Приднестровье уже через несколько месяцев - 25.10.2022 Украина.ру

Игорь Шорников: Молдавия может напасть на Приднестровье уже через несколько месяцев

Украина.ру, 25.10.2022

2022-10-25T12:19

2022-10-25T12:19

2022-10-25T12:19

интервью

молдавия

украина

игорь шорников

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Складывается впечатление, что Молдову просто готовят к тому, чтобы она оказалась втянута в этот конфликт против России. Проблема еще и в том, что в вооруженный конфликт может быть втянута Румыния, которая является государством НАТО. А это будет угрожать всей европейской безопасности. В Приднестровье очень внимательно следят за этой ситуацией. Напряжение чувствуется, считает директор Института социально-политических исследований и регионального развития ПМР (Тирасполь) Игорь ШорниковОб этом он рассказал в интервью изданию Украина.руРанее подал в отставку министр обороны Румынии Василе Дынку, известный своей взвешенной позицией по Украине. Объяснил он это несогласием с политикой президента страны. Это произошло на фоне переброски в Румынию элитной 101-ой воздушно-десантной дивизии США "Кричащие орлы" и массовых протестов в Молдавии, где люди недовольны ухудшающейся ситуацией в экономике и энергетике.- Игорь, учитывая эти вводные, есть ли у жителей Приднестровья предчувствие большой войны?- Ситуация продолжает ухудшаться. Это связано с кризисом в экономике. Сейчас сокращаются поставки газа в регион, в том числе в Приднестровье, из-за чего Молдова находится накануне экономического коллапса. У них просто не будет электроэнергии в достаточном количестве (-70%), чтобы обеспечить не только производство, но и жителей страны.Грядут веерные отключения. Что с этим делать, правительство внятно объяснить не может. И акции протеста, которые длятся уже больше месяца, связаны именно с этим. Социально-экономическая ситуация в Молдове и так была, мягко говоря, непростая. Там инфляция больше 33%, тарифы на газ поднялись в семь раз, на электричество – в три раза. А сейчас, нельзя исключать, что газа вообще не будет.Поэтому некоторые аналитики полагают, что действующее правительство Молдовы может попытаться переключить внимание населения с внутренних проблем на внешние. Это очень опасно. Не дай Бог там найдутся силы, которые решатся на военные сценарии в отношении российских миротворцев на Днестре или в отношении приднестровцев.К сожалению, полностью исключать такой сценарий мы не можем, учитывая позицию Запада, который на протяжении нескольких месяцев подталкивает Молдову к "модернизации армии". Зачем Молдове, которая является нейтральным государством, модернизировать армию, когда в соседней стране проходит военный кризис? Тем не менее, Запад ей на это дает деньги.Складывается впечатление, что Молдову просто готовят к тому, чтобы она оказалась втянута в этот конфликт против России. В Приднестровье очень внимательно следят за этой ситуацией. Напряжение чувствуется.- Молдавия попытается сама разобраться с Приднестровьем? Или попробует это сделать руками Украины?- В том то и дело, что Молдова сама ничего не сможет. Несмотря на то, что Кишиневу были переданы десятки миллионов долларов на модернизацию вооруженных сил, этот процесс даст первые результаты только через несколько месяцев. Поэтому в данном контексте есть опасность вовлечения других стран в этот конфликт.Некоторые "горячие головы" из Киева уже призывали Кишинев, воспользоваться военным кризисом чтобы "решить приднестровский вопрос". Ранее молдавские власти всегда отвечали, что решение должно быть мирным и что они не видят никаких военных угроз со стороны Приднестровья. Но проблема в том, что Кишинев становится все менее самостоятельным в своей политике и если Западу понадобиться, то в вооруженный конфликт может оказаться втянута еще и Румыния, а она является государством НАТО. Это безусловно подорвет всю систему европейской безопасности, которая хоть как-то поддерживалась.- Насколько фактор Гагаузии и пророссийски настроенных граждан могут удержать Кишинев от нападения на Приднестровье?- К сожалению, это только подталкивает Кишинев к резким движениям. Все эти месяцы в Молдове действует режим Чрезвычайной ситуации, а любые заявления политиков и лидеров общественного мнения, которые не называют Россию "страной-агрессором", расцениваются властями как "разжигание войны". И пророссийские настроения Гагаузии там тоже воспринимаются как угроза.Напомню, что в конце лета, когда в Гагаузии были акции протеста, молдавские власти показательно провели учения батальона Fulger прямо в Комрате. Население явно пытались запугать. И надо сказать, что протесты в Гагаузии после этого прекратились.Так что тактика закручивания гаек в Молдове имеет определенный эффект. А это может подвигнуть действующие власти к продолжению такой политики.- Вы сказали о тяжелой энергетической и экономической ситуации в Молдавии. В Приднестровье тоже с этим все сложно?- Да. Россия сейчас ограничила объемы поставляемого в регион газа. Это уже сказывается на нашей промышленности. Приднестровье находится в одной связке с Молдовой.Объем поставляемого в Молдову газа сократился в октябре на 30%. В ноябре будет уже минус 40%. Причем никто не гарантирует, что эти поставки вообще будут продолжаться. На этом фоне Молдавская ГРЭС, ведущее энергетическое предприятие в регионе, которая вырабатывало до недавнего времени 70% всей электроэнергии, которую потребляла Молдова, резко снижает объемы поставок, и Кишинев оказывается на грани энергетического коллапса.Украина, которая сама недавнего времени экспортировала электроэнергию в Европу в целом и Молдову в частности, тоже не может компенсировать недостачу энергетических мощностей. Поэтому Кишинев готовится к веерным отключениям. Там жителей призывают экономить электроэнергию. Не факт, что они могут с этой ситуацией справиться.Потому что у соседней Румынии тоже нет лишних мощностей. К том же, поставки оттуда в два раза дороже, чем из Приднестровья, а Тирасполь физически не может производить столько электроэнергии, сколько он вырабатывал.В самом Приднестровье электроэнергии хватает. Газа для отопительного сезона тоже пока хватает. Но этого удалось добиться сейчас за счет резкого сокращения потребления газа крупнейшими предприятиями республики. За счет этого Тирасполь сохраняет социально-экономическую стабильность, а у Кишинева такого резерва нет. У них все ресурсы на нуле. Они уже месяц заготавливают дрова и уголь. Дошло даже до того, что они экспортируют дрова из Румынии (до чего в 21 веке дошло).Если еще месяц назад Майе Санду говорили, чтобы она ехала в Москву и договаривалась про нормальные цены на газ, то сейчас ее позиция принципиальна. "Россия – агрессор. С ней нельзя вести никаких переговоров. А население должно потерпеть".- Украинская пропаганда утверждает, что из-за ударов российских ВКС по ее энергетике напрямую страдает Молдавия. Если отбросить эмоции, то стало ли сложнее Приднестровью именно из-за этого?- На Украине сейчас не хватает электроэнергии для собственных нужд. 30% своего электричества Молдавия получала из Украины. Сейчас поставки прекратились.Что касается Приднестровья, то население сейчас не испытывает никаких проблем с электричеством и газом. Отопительный сезон начался нормально, никаких отключений не планируется. Даже тарифы никто не собирается поднимать до фактических. В этом плане пока все стабильно.Но мы уже видим, что крупнейшие предприятия Приднестровья, которые больше всех потребляют газ и электричество, вынуждены сокращать свое производство, а это сказывается на зарплатах работающих там людей.Вопрос в том, что будет дальше. Может быть, из-за войны транзит газа вообще будет перекрыт. В этом случае Приднестровье может оказаться в очень сложной ситуации. Молдова будет покупать газ на европейских рынках по спотовым ценам, которые неподъемны для приднестровской экономики, а в долг его давать никто не будет. Придется платить полную стоимость. Причем вперед.Ситуация напряженная и ожидания очень плохие.- Насколько я знаю, в Приднестровье живут граждане России, Украины и Молдавии. Сколько их в процентном отношении? Сказывается ли на их политических взглядах на этот конфликт и судьбу региона наличие того или иного паспорта?- В Приднестровье проживает порядка 220 тысяч обладателей российских паспортов, 100 тысяч граждан Украины и 300 с небольшим тысяч граждан Молдовы. 300 + 200 + 100 – это 600 тысяч. А население Приднестровья явно меньше 400 тысяч. Так что у нас сложилась уникальная ситуация, когда люди могут иметь одновременно и молдавское, и российское и украинское гражданствоПриднестровская идентичность не по паспорту определяется. Паспорт – это лишь проездной документ. Молдавский паспорт стал очень востребован после событий 2014 года, потому что можно посещать Евросоюз без открытия виз. К тому же, в последнее время стал популярен румынский паспорт. Приднестровцы могут спокойно получить его, не зная румынского языка. Таких людей сейчас пару десятков тысяч наберется, но достоверных сведений нет.Что касается взглядов приднестровцев на судьбу региона, то в 2006 году у нас прошел референдум, когда 97% голосовавших при явке в 78% высказались за независимость с последующим присоединением к России. Понятно, что с тех пор прошло больше 15 лет, выросло новое поколение, но я не думаю, что взгляды приднестровцев за это время сильно изменились.Все это время приднестровцы строили Россию у себя дома. Курс на гармонизацию приднестровского и российского законодательства был еще до референдума. Если вы приедете в Тирасполь, вы увидите, что на госучреждениях рядом с приднестровским висит российский флаг. Так что население идентифицирует себя в дружественном России формате.Конечно, военный кризис на Украине потряс многих. Экономически Приднестровье было серьезно связано с Украиной. Десятки тысяч предпринимателей регулярно ездили туда за товаром, и эта ситуация для них стала шоком. Но принимать чью-то сторону никто не хочет. У нас нет такого, что мы все за Украину или все за Россию. Люди очень болезненно воспринимают эту ситуацию, когда воюют два братских для Приднестровья народа. Все просто ждут, когда все закончится.

https://ukraina.ru/20221018/1039838723.html

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2022

Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, молдавия, украина, игорь шорников