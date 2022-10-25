https://ukraina.ru/20221025/1040091698.html

Хавич: диверсии на "Северных потоках" толкнули Россию и Турцию в более тесные газовые объятия

Хавич: диверсии на "Северных потоках" толкнули Россию и Турцию в более тесные газовые объятия - 25.10.2022 Украина.ру

Хавич: диверсии на "Северных потоках" толкнули Россию и Турцию в более тесные газовые объятия

Диверсии на "Северных потоках" помогла тому, чтобы в России и в Турции рассмотрели вопрос более близкого сотрудничества в газовой сфере, сказал сербский политолог Олег Хавич в интервью Украина.ру

2022-10-25T05:37

2022-10-25T05:37

2022-10-25T05:37

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Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" (обе нитки) и "Северном потоке — 2" (одна из двух ниток). Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма.Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил, что договорился со своим российским коллегой Владимиром Путиным о создании газового хаба в стране.По его мнению, именно организаторы и исполнители диверсии возле острова Борнхольм ныне толкнули Россию и Турцию "в более тесные газовые объятия".Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20221004/1039336912.html

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новости, турция, россия, северный поток