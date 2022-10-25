https://ukraina.ru/20221025/1040091698.html
Хавич: диверсии на "Северных потоках" толкнули Россию и Турцию в более тесные газовые объятия
Хавич: диверсии на "Северных потоках" толкнули Россию и Турцию в более тесные газовые объятия - 25.10.2022 Украина.ру
Хавич: диверсии на "Северных потоках" толкнули Россию и Турцию в более тесные газовые объятия
Диверсии на "Северных потоках" помогла тому, чтобы в России и в Турции рассмотрели вопрос более близкого сотрудничества в газовой сфере, сказал сербский политолог Олег Хавич в интервью Украина.ру
2022-10-25T05:37
2022-10-25T05:37
2022-10-25T05:37
новости
турция
россия
северный поток
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1b/1039139459_0:0:1146:645_1920x0_80_0_0_70ff410ef686101892ba2d936c36d480.jpg
Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" (обе нитки) и "Северном потоке — 2" (одна из двух ниток). Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма.Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил, что договорился со своим российским коллегой Владимиром Путиным о создании газового хаба в стране.По его мнению, именно организаторы и исполнители диверсии возле острова Борнхольм ныне толкнули Россию и Турцию "в более тесные газовые объятия".Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20221004/1039336912.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1b/1039139459_0:0:926:694_1920x0_80_0_0_d1fdf7b65b5a8c7cfd1f4d927651a600.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, турция, россия, северный поток
Новости, Турция, Россия, Северный поток
Хавич: диверсии на "Северных потоках" толкнули Россию и Турцию в более тесные газовые объятия
Диверсии на "Северных потоках" помогла тому, чтобы в России и в Турции рассмотрели вопрос более близкого сотрудничества в газовой сфере, сказал сербский политолог Олег Хавич в интервью Украина.ру
Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" (обе нитки) и "Северном потоке — 2" (одна из двух ниток). Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
ранее заявил, что договорился со своим российским коллегой Владимиром Путиным
о создании газового хаба в стране.
Я считаю, что диверсия на "Северных потоках" очень сильно помогла тому, чтобы и в России, и в Турции рассмотрели вопрос более близкого сотрудничества в газовой сфере. Кроме этого, Путин и Эрдоган приложили все усилия, чтобы с "Турецким потоком" не произошло то же самое.
Олег Хавич
сербский политолог
По его мнению, именно организаторы и исполнители диверсии возле острова Борнхольм ныне толкнули Россию и Турцию "в более тесные газовые объятия".
Полный текст интервью можно прочитать здесь
.