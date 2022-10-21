https://ukraina.ru/20221021/1039986723.html

Срджа Трифкович: Диверсия на "Северных потоках" толкнула Россию и Турцию в более тесные газовые объятия

Срджа Трифкович: Диверсия на "Северных потоках" толкнула Россию и Турцию в более тесные газовые объятия - 21.10.2022 Украина.ру

Срджа Трифкович: Диверсия на "Северных потоках" толкнула Россию и Турцию в более тесные газовые объятия

Украина.ру, 21.10.2022

2022-10-21T12:17

2022-10-21T12:17

2022-10-21T12:17

олег хавич

северный поток

эрдоган

россия

турция

газ

российский газ

срджа трифкович

украина

интервью

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Сербский политолог пока скептически оценивает перспективы реализации совместного газового проекта России и Турции – как по причине несовместимости двух стран, так и в связи с противодействием Запада.Об этом он рассказал в интервью изданию Ураина.ру– Господин Трифкович, после договорённостей между Владимиром Путиным и Реджепом Эрдоганом о создании на турецкой территории мощного газового хаба для поставок российского газа в Европу опять заговорили о союзе России и Турции. Насколько это реально?– Я лично всегда скептически относился к возможности стратегического партнёрства России и Турции. Это связано с исторической, религиозной и культурной несовместимостью двух стран, которая неоднократно переходила в военные столкновения – от периода раннего модерна до ХХ века включительно.Ещё одна проблема состоит в том, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган является политическим приспособленцем, который может легко изменить свою позицию в зависимости от того, что в данный момент он считает нужным. На протяжении двух последних десятилетий он с лёгкостью выбросил военных с политической сцены Турции, провёл изменения в Конституции страны, которые наделили его практически неограниченными полномочиями и т.п.Это человек, который может двинуться в любом направлении, независимо от ранее достигнутых договорённостей, – достаточно вспомнить о том, как запланированные четыре ветки "Турецкого потока" превратились в две.Не стоит также забывать о том, как президент Турции подстрекал Азербайджан к войне в Нагорном Карабахе, и о его заявлениях в интервью Общественной телевизионной службе США месяц назад, когда Эрдоган заявил, что Крым должен быть возвращён не украинцам, а его "законным владельцам" – крымским татарам.– То есть фактически высказал опосредованные территориальные претензии к России, учитывая тот факт, что в Турции несколько миллионов граждан крымско-татарского происхождения…– Конечно, пока о претензиях речь не идёт. Но если рассматривать сложившуюся ситуацию в более широком аспекте, стоит отметить, что Турция вернулась на мировую сцену как мощная региональная держава. Это редкий случай в истории, когда бывшая империя после своего заката вернула себе, по крайней мере, часть былого величия. С моей точки зрения, это не удалось Испании и Франции.Я бы не рассчитывал на продолжительное стратегическое партнёрство России и Турции ещё и потому, что Эрдоган ныне имеет высокую мотивацию усиления личного престижа и силы, которая, кроме всего прочего, вдохновлена исламом. И в широком цивилизационном плане турецкий лидер явно не видит в "неверных" своих искренних друзей.– Может ли повлиять на позицию президента Турции нынешняя сложная экономическая ситуация в его стране – спад производства, официальная инфляция в более чем 90% годовых и т.п.? Да и сама идея турецкого газового хаба, которую давно вынашивает Эрдоган, возможна лишь в случае резкого увеличения поставок газа из России.– Турция, безусловно, попытается извлечь максимальную выгоду из нынешних геополитических разделов в Европе. Но я бы очень осторожно оценивал не только готовность, но и саму способность Турции стать стратегическим партнёром России. Я считаю, что Эрдоган в любой момент может начать свою игру, которая будет противоречить российским государственным и национальным интересам.С моей точки зрения, России не стоит возлагать большие надежды на Турцию как газовый хаб, поскольку она может манипулировать такой своей ролью, причём абсолютно непредсказуемыми способами.– Однако на данный момент Турция демонстрирует чрезвычайную заинтересованность в создании вместе с Россией газового хаба на своей территории. Может ли это привести к снижению турецкой вовлеченности в вооружённый конфликт на Украине, где Анкара в значительной мере является союзником Киева?– И на примере Украины, и на примере Южного Кавказа мы видим, что Эрдоган, с одной стороны, сознательно действует против интересов России, с другой – может быстро корректировать свою политику. Потому не стоит полностью на него полагаться, и нужно всегда иметь в запасе другие варианты. Ещё раз повторю: я считаю упомянутую выше несовместимость Турции и России фундаментальной.– В каких направлениях ныне происходит экспансия Турции?– Турция пытается расширить своё влияния по трём векторам. Первый – тюркский, основанный на языковой и этнической близости, его главным направлением является Средняя Азия (так называемый проект "Великого Турана"). Второй – нео-османизм, направленный в первую очередь на Балканы, которые были частью Османской империи. А третий – исламский, ориентированный на арабский мир.К примеру, очень высоким ныне является степень вовлеченности Турции в события в Ливии, чего ранее не было. Это демонстрирует желание Эрдогана получить контроль над как можно большей частью Восточного Средиземноморья. А ведь именно в этом регионе находятся последние пока неразработанные резервы энергоносителей.При этом ни один из этих векторов не исключает двух других. "Туранство", нео-османизм и исламизм в турецкой внешней политике переплетены в одно целое, которое достаточно явно определено.– Та оперативность, с которой Эрдоган принял предложение Путина, оставила впечатление хорошо спланированной импровизации, причём с обеих сторон. Что вы об этом думаете?– Я считаю, что диверсия на "Северных потоках" очень сильно помогла тому, чтобы и в России, и в Турции рассмотрели вопрос более близкого сотрудничества в газовой сфере. Кроме этого, Путин и Эрдоган приложили все усилия, чтобы с "Турецким потоком" не произошло то же самое.Так что в некотором смысле именно организаторы и исполнители диверсии возле острова Борнхольм ныне толкнули Россию и Турцию в более тесные газовые объятия.– Насколько реальным является строительство условного "Турецкого потока – 2" в условиях западных санкций, которые делают невозможным привлечение подрядчиков, проложивших первый "Турецкий поток" по дну Чёрного моря?– У меня нет достаточной информации о технических аспектах строительства газопровода и создания газового хаба. Однако существует достаточно политических препятствий для реализации этого российско-турецкого проекта.В турецких СМИ появилась информация, что из гипотетического хаба газ в Европу будет поставляться по трём веткам: южной (через Грецию в Италию), средней (через Болгарию в Сербию, Албанию, Косово, Македонию и другие страны), и северной (через Болгарию в Румынию, Венгрию, Словению, и далее в Германию).И тут нужно в первую очередь учесть нарастающее напряжение в отношениях между Турцией и Грецией, где ныне самое проамериканское правительство за последние полвека. Поэтому официальные Афины по команде из Вашингтона вполне могут отказаться сотрудничать с Анкарой в газовом вопросе. Болгария также очень кротко повиновалась трансатлантическому диктату, причём речь не только об открыто проамериканском правительстве Кирила Петкова, но и о годах премьерства Бойко Борисова.Да и в целом Европа ведёт себя куда послушнее в отношении команд из-за океана, чем это делали страны Варшавского договора в отношении Москвы во времена Советского Союза. Поэтому мне сложно представить, как может быть реализован российско-турецкий газовый проект, учитывая всеобщий русофобский настрой Запада. И Турция тут будет "сопутствующей жертвой".С моей точки зрения, ныне ни в одной ключевой стране ЕС невозможна независимая политика, направленная на возвращение российских энергоносителей на европейский рынок. Такой готовности нет ни у канцлера ФРГ Олафа Шольца, ни у президента Франции Эмманюэля Макрона.Да в новом правительстве Италии, где будет доминировать политическая сила Джорджи Мелони, будут маргинализированы политические силы, выступающие за поиск компромисса с Россией – я имею в виду партии Сильвио Берлускони и Маттео Сальвини. Напомню, что Мелони прямо заявила: "Италия полностью является частью Европы и НАТО. Любой, кто не согласен с этим, не может быть частью правительства. Если мы будем в правительстве, Италия никогда не станет самым слабым звеном на Западе".

https://ukraina.ru/20221021/1039963264.html

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Олег Хавич

Олег Хавич

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Олег Хавич

олег хавич, северный поток, эрдоган, россия, турция, газ, российский газ, срджа трифкович, украина, интервью, европа