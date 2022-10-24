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Херсонские власти анонсировали освобождение еще трех регионов Украины

Херсонские власти анонсировали освобождение еще трех регионов Украины - 24.10.2022 Украина.ру

Херсонские власти анонсировали освобождение еще трех регионов Украины

Из-под контроля Киева скоро освободят еще три украинских региона. Об этом вечером 23 октября заявил в видеообращении в своем телеграм-канале заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов

2022-10-24T08:12

2022-10-24T08:12

2022-10-24T08:12

новости

кирилл стремоусов

освобождение

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"В ближайшее время Николаевская, Одесская, Днепропетровская области будут освобождены от укронацистов", — сказал он.Стремоусов подчеркнул, что это "священный долг русских людей освободить русскую землю от неофашизма".Во время спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, кирилл стремоусов, освобождение