Херсонские власти анонсировали освобождение еще трех регионов Украины - 24.10.2022 Украина.ру
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Херсонские власти анонсировали освобождение еще трех регионов Украины
Херсонские власти анонсировали освобождение еще трех регионов Украины - 24.10.2022 Украина.ру
Херсонские власти анонсировали освобождение еще трех регионов Украины
Из-под контроля Киева скоро освободят еще три украинских региона. Об этом вечером 23 октября заявил в видеообращении в своем телеграм-канале заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов
2022-10-24T08:12
2022-10-24T08:12
новости
кирилл стремоусов
освобождение
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"В ближайшее время Николаевская, Одесская, Днепропетровская области будут освобождены от укронацистов", — сказал он.Стремоусов подчеркнул, что это "священный долг русских людей освободить русскую землю от неофашизма".Во время спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом.
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новости, кирилл стремоусов, освобождение
Новости, Кирилл Стремоусов, освобождение

Херсонские власти анонсировали освобождение еще трех регионов Украины

08:12 24.10.2022
 
© скриншот видео "ТСН"Кирилл Стремоусов
Кирилл Стремоусов
© скриншот видео "ТСН"
Читать в
Из-под контроля Киева скоро освободят еще три украинских региона. Об этом вечером 23 октября заявил в видеообращении в своем телеграм-канале заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов
"В ближайшее время Николаевская, Одесская, Днепропетровская области будут освобождены от укронацистов", — сказал он.
Стремоусов подчеркнул, что это "священный долг русских людей освободить русскую землю от неофашизма".
Во время спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом.
 
НовостиКирилл Стремоусовосвобождение
 
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