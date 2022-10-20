https://ukraina.ru/20221020/1039897334.html

"Турецкий поток-2" - новый прорыв в энергетике и политике России или новый конфликт с США и ЕС

"Турецкий поток-2" - новый прорыв в энергетике и политике России или новый конфликт с США и ЕС - 20.10.2022 Украина.ру

"Турецкий поток-2" - новый прорыв в энергетике и политике России или новый конфликт с США и ЕС

Украина.ру, 20.10.2022

2022-10-20T07:33

2022-10-20T07:33

2022-10-20T08:44

олег хавич

эксклюзив

южный поток

ес

эрдоган

россия

газ

турция

газпром

владимир путин

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Через десять лет после начала строительства газопровода "Южный поток", который в результате был заблокирован ЕС, труба по дну Чёрного моря может быть возрождена в виде "Турецкого потока – 2".Та оперативность, с которой президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял предложение президента России о создании крупнейшего хаба для поставок природного газа, оставила впечатление хорошо спланированной импровизации, причём с обеих сторон. И если договорённости лидеров ещё долго останутся тайной, то открытой информации о длительной подготовке Москвы и Анкары к "революции" на европейском газовом рынке более чем достаточно.Собственно, ни в Турции, ни в России ничего и не скрывают. К примеру, в тот самый день, когда турецкий президент распорядился приступить к созданию новой газовой инфраструктуры в стране для распределения российского газа, вице-премьер РФ Александр Новак дал интервью турецкому агентству Anadolu. По его словам, нереализованный проект газопровода "Южный поток", который был свёрнут и позже превратился в "Турецкий поток", был запланирован как газопровод на четыре нитки общей мощностью в 63 миллиарда кубометров газа. "Если будет спрос, то эта потенциальная дополнительная мощность может быть использована для поставок газа европейским клиентам через Черное море и Турцию", – заявил Новак.Как "Южный поток" стал "Турецким"Магистральный газопровод "Южный поток" (англ. South Stream), который международный консорциум во главе с "Газпромом" планировал проложить по дну Чёрного моря из района Анапы в болгарский порт Варну, изначально ставил своей целью диверсификацию поставок российского природного газа в Европу. Речь шла также о снижении зависимости поставщиков и покупателей от стран-транзитёров, причём не только от Украины, но и от Турции. Однако Анкаре неожиданно помог Брюссель.Строительство "Южного потока" стартовало 7 декабря 2012 года, и по плану должно было закончиться в 2015-м. Однако палки в колёса проекту начал вставлять Евросоюз, носившийся с прожектами типа трубопровода "Набукко", для которого просто не было необходимого количества газа. Кроме того, летом 2014-го входящая в ЕС Болгария фактически заблокировала строительство "Южного потока" по своей территории. И тогда Россия сделала неожиданный для Европы шаг.1 декабря 2014 года президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров в Турции заявил, что Россия в нынешних условиях не может продолжать реализацию "Южного потока" из-за отсутствия разрешения Болгарии на строительство сухопутного участка газопровода, и неконструктивной позиции Евросоюза в целом. В то же время для удовлетворения потребностей Турции РФ построит новую газопроводную систему через Чёрное море. Тогда же глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что проект газопровода "Южный поток" закрыт и возврата к этому проекту не будет.Миллер также сообщил, что между "Газпромом" и турецкой компанией BOTAS был подписан меморандум о взаимопонимании по строительству морского газопровода из четырёх веток через Черное море в направлении Турции. Его мощность была определена в 63 миллиарда кубометров газа в год, 14 миллиардов кубометров газа предусмотрены для поставки в Турцию, остальные объемы – то есть около 50 миллиардов кубометров газа – должны были поставляться на границу Турции и Греции. Таким образом, общая мощность нового газопровода, получившего название "Турецкий поток" (ТП), была сходна с "Южным потоком".Однако позже планы были подвергнуты корректировке. 6 октября 2015 года Алексей Миллер заявил, что компания не будет строить запланированные третью и четвёртую нитки ТП. Сокращение мощности газопровода "Турецкий поток" до двух ниток общей мощностью 31,5 миллиардов кубометров в год (по 15,75 млрд куб. м. каждая) было связано, по его словам, со строительством газопровода "Северный поток – 2". Хотя уже тогда аналитики газового рынка утверждали, что рано или поздно Россия и Турция придут к "Турецкому потоку – 2".10 октября 2016 года было подписано соглашение между правительствами России и Турции по проекту "Турецкий поток". 7 мая 2017-го в Черном море началось строительство газопровода. Работы стартовали у российского побережья, и 19 ноября следующего была года завершена укладка газопровода на дно моря. 19 марта 2019 года был сварен завершающий стык, соединяющий морскую и прибрежную секции ТП в Турции. Таким образом, было осуществлено физическое соединение участка берегового примыкания в России у Анапы с приёмным терминалом у населённого пункта Кыйыкей в турецком регионе Фракия.19 ноября 2019-го обе нитки газопровода "Турецкий поток" были заполнены газом, а 8 января 2020 года президенты России Владимир Путин и Турции Тайип Эрдоган официально дали старт поставкам газа по ТП. Церемония состоялась в Стамбуле, в ней также приняли участие президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Болгарии Бойко Борисов."Турецкий поток" прирос "Балканским"Лидеры Болгарии и Сербии прибыли на церемонию открытия ТП не просто так. Во первых, "Булгаргаз" к тому времени уже начал получать российский газ по одной из веток "Турецкого потока", а не через Украину и Румынию, как это было на протяжении десятилетий. Но главное – в полном разгаре было строительство продолжения этой ветки через Болгарию и Сербию до Венгрии. Этот газопровод проектной мощностью 15,75 млрд кубометров получил название "Балканского потока".Прокладка труб от границы Сербии с Болгарией, которую осуществляли российские компании, была завершена в конце 2019 года, а вот "братушки" опять тормозили. В какой-то момент даже возникло опасение, что Болгария "похоронит" и этот газопровод. 4 декабря 2019 года Владимир Путин обвинил Болгарию в срыве сроков реализации проекта на своей территории: "Много раз руководство Болгарии обращалось с просьбой после того, как они сорвали „Южный поток“, во что бы то ни стало реализовать „Турецкий“. Но и здесь, видимо, под давлением со стороны они выстраивали вот такую неспешную работу".В 2020-м к оправданиям со стороны Софии добавилась ещё и пандемия коронавируса, но к концу года строительство "Балканского потока" на территории Болгарии было завершено. 1 января 2021 года газ по нему пошёл не только в Сербию, но также в Боснию и Герцеговину. Строительство сербского участка "Балканского потока" длиной 403 км до границы с Венгрией было завершено 4 июля 2021 года. Поставки газа в Венгрию начались в октябре 2021 года, и эта страна практически полностью отказалась от транзита через Украину.Пока что Венгрия получает по "Балканскому потоку" около 6 миллиардов кубометров российского газа в год, однако венгерский оператор FGSZ планирует увеличить их до 8,5 миллиардов. При этом часть газа планируется отправлять в Центрально-европейский газовый хаб в Баумгартене (Австрия).Много "турецких потоков", хороших и разныхВыступая 12 октября 2022 года на пленарном заседании международного форума "Российская энергетическая неделя", глава "Газпрома" Алексей Миллер конкретизировал идею Владимира Путина относительно увеличения поставок российского газа на юг Европы через Турцию. По его словам, гораздо быстрее восстановления ниток подорванных "Северных потоков" можно создать мощности на Чёрном море.Миллер отметил, что "Турецкий поток" проходит только через две экономические зоны – России и Турции и, соответственно, через территориальные воды России и Турции. "И глубина там не как на Балтике, а 2,15 км" – отметил он. Таким образом, проблем с безопасностью трубопровода будет меньше, чем с "Северными потоками". "Технически мы готовы построить газотранспортные мощности, а то, что касается хаба – можно рассматривать вопрос о торговой площадке на границе ЕС и Турции" – сказал глава "Газпрома".А 16 октября в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Алексей Миллер отметил, что "Турецкий поток" имеет значительный потенциал расширения, и "Газпром" готов их реализовать. "Вы знаете, нет ничего невозможного. Хочу напомнить, что у нас есть опыт подготовки к реализации проекта "Южный поток" – первоначально он планировался на мощность 63 млрд куб. м. газа. Поэтому, если говорить о даже технической документации проработки трассы, то под "Южный поток" это всё было в свое время уже сделано", – напомнил Миллер, но название нового газопровода из России в Турцию не произнёс.В Турции же готовы к расширению поставок газа из России – ведь только они позволят Анкаре стать главным газовым хабом если не всей Европы, то её Юго-Восточной части. 16 октября в провластной турецкой газете Yeni Şafak появилась информация о том, что турецкие ученые ещё три месяца назад разработали проект газового хаба в стране с возможностью транспортировки до 75 миллиардов кубометров голубого топлива в год. Но он стал актуален лишь после того, как подобную идею озвучил президент РФ – поскольку ныне Турция теоретически может предложить европейским потребителям лишь около 10 миллиардов кубов газа из Азербайджана, а поставки из Ирана и стран Средней Азии пока являются гипотетическими.Заведующий кафедрой геофизической инженерии Университета Гюмюшхане и сотрудник факультета энергетических систем Института последипломного образования профессор Нафиз Маден сообщил турецким журналистам, что его сотрудники окажут всестороннюю поддержку в случае реализации проекта газового хаба. "Мы будем распределять этот природный газ в Европу через Фракию по трём различным маршрутам: северная, южная и средняя ветви. Южная ветвь пойдет в Италию, средняя ветвь пойдет через Болгарию в Сербию, Албанию, Косово, Македонию и другие страны, а северная ветвь пойдет в Румынию, Венгрию Словению, и далее в Германию… Когда мы разрабатывали проект, мы предполагали, что он будет увеличен с 50 до 75 миллиардов кубометров при дополнительных инвестициях", – сказал он.Примечательно, что турецкие учёные не придумывали ничего нового: южная ветка – это маршрут существующего Транс-Адриатического газопровода, средняя – "Балканского потока", а северная – так и не построенного европейцами "Набукко". Вот только всё это можно реализовать только в случае возврата к идее "Южного потока", но в этот раз идущего не в зависимую от руководства ЕС Болгарию, а в Турцию, которая проводит суверенную политику. В частности – отвергает требования Брюсселя и Вашингтона ввести санкции против России или сократить сотрудничество с ней.Как справедливо отметил профессор Нафиз Маден, создание газового хаба на своей территории позволит Турции стать государством-плеймейкером. "Этот проект будет способствовать миру и спокойствию. Это укрепит социально-культурные и даже братские связи между странами" – отметил турецкий учёный. Рано или поздно к пониманию необходимости укрепления, а не разрыва связей придут и в Европе. Возможно, принудительное снижение температуры в общественных и жилых помещениях, которое ныне вводится в странах-членах ЕС, ускорит такое понимание.

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Олег Хавич

Олег Хавич

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Олег Хавич

олег хавич, эксклюзив, южный поток, ес, эрдоган, россия, газ, турция, газпром, владимир путин, турецкий поток