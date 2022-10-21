https://ukraina.ru/20221021/1039958679.html

Неменский об отношениях США и Европы: "пока с этой мобилизацией у них как-то не задается"

Неменский об отношениях США и Европы: "пока с этой мобилизацией у них как-то не задается" - 21.10.2022 Украина.ру

Неменский об отношениях США и Европы: "пока с этой мобилизацией у них как-то не задается"

Запад уже начал подготовку общественного мнения к тому, что Россия якобы готовит ядерную провокацию на Украине. Это значит, что в скором времени что-то действительно может случиться. Что это даст США, в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Олег Неменский

2022-10-21T04:52

2022-10-21T04:52

2022-10-21T04:52

олег неменский

новости

сша

европа

отношения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102694/01/1026940112_0:0:4480:2520_1920x0_80_0_0_e11792e72cf0bb78558c54851deea390.jpg

По его словам, это переведет конфликт Вашингтона с Москвой на принципиально новый уровень. Вслед за этим последует разрыв контактов и объявление России государством-террористом.Ранее целый ряд источников в дипломатических кругах Европы сообщили, что в начале октября при участии американских и британских военных советников на территории Западной Украины был смонтирован кустарный ядерный боеприпас, который мог быть запущен, использован с помощью пусковой наземной установки. Называлась в том числе установка "Пион". Сейчас появилась информация о том, что этот боеприпас находится в Николаеве.Полностью интервью можно прочитать здесь:

https://ukraina.ru/20221020/1039946838.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

олег неменский, новости, сша, европа, отношения