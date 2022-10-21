https://ukraina.ru/20221021/1039958679.html
Неменский об отношениях США и Европы: "пока с этой мобилизацией у них как-то не задается"
Неменский об отношениях США и Европы: "пока с этой мобилизацией у них как-то не задается" - 21.10.2022 Украина.ру
Неменский об отношениях США и Европы: "пока с этой мобилизацией у них как-то не задается"
Запад уже начал подготовку общественного мнения к тому, что Россия якобы готовит ядерную провокацию на Украине. Это значит, что в скором времени что-то действительно может случиться. Что это даст США, в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Олег Неменский
2022-10-21T04:52
2022-10-21T04:52
2022-10-21T04:52
олег неменский
новости
сша
европа
отношения
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По его словам, это переведет конфликт Вашингтона с Москвой на принципиально новый уровень. Вслед за этим последует разрыв контактов и объявление России государством-террористом.Ранее целый ряд источников в дипломатических кругах Европы сообщили, что в начале октября при участии американских и британских военных советников на территории Западной Украины был смонтирован кустарный ядерный боеприпас, который мог быть запущен, использован с помощью пусковой наземной установки. Называлась в том числе установка "Пион". Сейчас появилась информация о том, что этот боеприпас находится в Николаеве.Полностью интервью можно прочитать здесь:
https://ukraina.ru/20221020/1039946838.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
олег неменский, новости, сша, европа, отношения
Олег Неменский, Новости, США, Европа, отношения
Неменский об отношениях США и Европы: "пока с этой мобилизацией у них как-то не задается"
Запад уже начал подготовку общественного мнения к тому, что Россия якобы готовит ядерную провокацию на Украине. Это значит, что в скором времени что-то действительно может случиться. Что это даст США, в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Олег Неменский
По его словам, это переведет конфликт Вашингтона с Москвой на принципиально новый уровень. Вслед за этим последует разрыв контактов и объявление России государством-террористом.
"Это поможет еще сильнее сплотить на антироссийской платформе те страны международного сообщества, которые пока что придерживаются скорее нейтральной позиции. И это сможет мобилизовать сами западные страны на еще большую борьбу с Россией, потому что пока с этой мобилизацией у них как-то не задается", - сказал он.
Ранее целый ряд источников в дипломатических кругах Европы сообщили, что в начале октября при участии американских и британских военных советников на территории Западной Украины был смонтирован кустарный ядерный боеприпас, который мог быть запущен, использован с помощью пусковой наземной установки. Называлась в том числе установка "Пион". Сейчас появилась информация о том, что этот боеприпас находится в Николаеве.
Полностью интервью можно прочитать здесь: