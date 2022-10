https://ukraina.ru/20221020/1039947322.html

Лиз Трасс обречена. И политическая система Великобритании – тоже

Лиз Трасс обречена. И политическая система Великобритании – тоже - 20.10.2022 Украина.ру

Лиз Трасс обречена. И политическая система Великобритании – тоже

В Великобритании набирает популярность политический анекдот. Украина.ру, 20.10.2022

2022-10-20T14:07

2022-10-20T14:07

2022-10-20T14:07

украина

эксклюзив

трасс (лиз трасс)

джонсон

великобритания

выборы

борис джонсон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/12/1036527200_0:185:2394:1532_1920x0_80_0_0_382c5f081852a951419280397452f4f8.jpg.webp

В Великобритании набирает популярность политический анекдот.Премьер-министр Лиз Трасс сидит в пабе вместе со своим бывшим шефом, отставным премьером Борисом Джонсоном, который, по своему обыкновению, хвастается перед собравшейся публикой.– Никто не сможет стать худшим руководителем страны, чем я!, – заявляет Борис.Ведь накануне отставки его действительно объявили самым плохим премьером в послевоенной истории Великобритании.– Подержи мое пиво!, – отвечает на его вызов Лиз Трасс. Потому что сейчас она действительно рискует обогнать Джонсона в рейтингах общественного неодобрения.Больше половины граждан Великобритании уже сегодня настаивают на том, чтобы недавно вступившая в должность премьер-министр Великобритании немедленно отправилась в отставку со своей должности. Согласно результатам национального социологического опроса, проведенного компанией Ipsos среди граждан в возрасте от 18 до 75 лет, за это выступают 53% респондентов.Только 13% участников этого опроса считают, что премьер-министр смогла бы одержать победу на очередных выборах. А 78% британцев, наоборот, убеждены, что в этом случае ее ожидало бы поражение.Социологи из Ipsos упоминают, что антирейтинг Джонсона накануне его фиаско был несколько больше – за его отставку высказывались летом около 60% опрошенных. Однако, Борис испытывал терпение избирателей очень долго. А Трасс заступила на его место только в сентябре – едва лишь месяц прошел.Как пишет Daily Star, британские букмекеры предлагают делать ставки, что Трасс покинет свой пост к наступлению Хэллоуина. Если верить британской прессе, на это ставят сейчас значительно охотнее, чем на футбол или скачки. А привязка к популярному празднику нечисти прозрачно напоминает на то, что политические противники Трасс называют ее ведьмой – как называли когда-то в народе Маргарет Тэтчер.Впрочем, в политических элитах тоже используют довольно двусмысленные и жестокие шутки. Респектабельные издания The Economist и Washington Post одно за другим сравнили Трасс с популярным, но скоропортящимся салатом, намекая на то – что ее срок годности закончится еще раньше, чем у этого блюда."Никогда в британской политике лидер не становился настолько удивительно непопулярным за столь поразительно короткое время. Раньше я говорил, что кабинет Бориса был худшим со времен Второй мировой войны. У нее – еще хуже", – емко обобщил эти настроения обозреватель The Guardian Эндрю Ронсли.Чем же вызвана такая всеобщая ненависть? Получив должность премьер-министра, Трасс унаследовала огромный багаж проблем, которые тянули на дно Консервативную партию – прежде всего, инфляция, безработица, ликвидация социальной поддержки населения и проблемы с импортом топлива.И тут оказалось, что она не только не умеет, но даже не собирается их решать, ограничиваясь пропагандистским блефом и имитацией управленческого процесса.Это изначально понимали в руководстве Консервативной партии, потому что Элизабет Трасс проявила там себя только в качестве мастера кулуарной интриги, умело подставляя ногу своим потенциальным соперникам. Подобные навыки помогали ей уверенно подниматься вверх по карьерной лестнице. Однако к руководству страной – особенно в условиях тяжелого кризиса – нынешняя премьерша категорически не пригодна. И об этом догадываются в наши дни даже британские скаковые лошади.Одним словом, Лиз Трасс обречена на скорый политический крах. Попытки спастись за счет обострения на Украине, которые она по инерции предпринимала вслед за Борисом Джонсоном, уже сошли на нет – потому что в актуальной внутренней политике это больше не помогает.Поддержка Киева, разумеется, продолжается, но на этом больше не делают такого пиара. Элизабет не способна на дипломатические кульбиты своего предшественника, а главное, ей сейчас просто не до того. Потому что социология показала, что попытка поиграть мускулами и поговорить насчет решимости нажать на ядерную кнопку, спровоцировав Третью мировую, сыграла ей только в минус.Трасс обречена. Конечно, консерваторы готовят варианты, которые позволили бы заменить ее на одного из своих соратников, предлагая для этого всевозможные хитроумные схемы. Однако все знают, что их рейтинги колеблются примерно на тех же критически низких уровнях. Вопрос состоит в том, обрушится ли сейчас многолетняя властная монополия Консервативной партии и сама британская политическая система, которая была сформирована таким образом, чтобы обеспечивать эту монополию – имитируя при этом демократические процессы.Долгое время это, с горем пополам, получалось. Простые британцы жили все хуже, начиная с начала восьмидесятых, когда начали сворачивать послевоенный проект социального государства. Однако элиты держали ситуацию под контролем.Но грянул экономический кризис, вызовы усилились, а кадровый потенциал консерваторов постоянно падал, потому что они не ощущали никакой реальной политической конкуренции. Ведь ту же Трасс избрали на пост премьера не общенациональным голосованием, как это делают даже в странах Третьего мира, а путем опроса членов партии, да еще по почте.Такая пародия на демократию, которую иронично называют "полуторапартийной системой" – потому что иногда консерваторы дают для приличия порулить ничем не отличающимся от них "новым лейбористам", – вызывают в обществе растущее раздражение. А люди хотят реальных перемен в своей жизни, вместо того, чтобы менять Джонсона на такую же одиозную и непопулярную Трасс.Эти настроения усиливает недавняя коронация Карла III, потому что он тоже не может похвастаться в обществе популярностью. Да и само существование британской монархии, с огромными, ничем не оправданными привилегиями и многочисленными скелетами в шкафу, вызывает у молодых британцев все больше закономерных вопросов.Не говоря уже про республиканские настроения в доминионах бывшей Британской империи – которая, вроде бы как, упразднена, но, получается, не совсем.Ожидание распада системы, которое переживает сейчас Великобритания, хорошо передают публикации в статусных западных медиа, где правящую партию консерваторов, вообще-то, всегда любили, оберегая от справедливой критики снизу."Впервые за мою взрослую жизнь меня посетило по-настоящему острое ощущение упадка Великобритании – осознание того, что нечто уже потеряно, что восполнить это будет трудно и что это нечто гораздо более значимо, чем фунты и пенсы, политические деятели и даже премьер-министры. Вот уже три недели Соединенное Королевство охвачено кризисом сокрушительного идиотизма – кризисом, который превосходит весь тот переполох вокруг Брексита, Бориса Джонсона и даже санаций банков 2007 года и который затрагивает самое ценное, что у нас есть, а именно основополагающую национальную идентичность.Сегодня мы видим перед собой абсурдную пародию на премьер-министра, которая, проработав на этой должности всего месяц, отказалась от своих планов по снижению налогов и уволила своего ближайшего политического союзника, который занимался реализацией ее видения. И все это было сделано в тщетной, обреченной на провал попытке удержаться во власти после того, как рынки пришли к выводу, что ее политика просто безумна.Никогда прежде Великобритания не оказывалась в таком унизительно смехотворном положении. Это же сюжет ночных кошмаров – общенациональный эквивалент ситуации, когда вы опростались прямо на сцене, на глазах всей школы, потому что вы не сходили в туалет заранее, когда такая возможность была", – пишет Том Мактаг в The Atlantic.Скорее всего, все начнется с досрочных выборов, где консерваторы потерпят сокрушительное поражение. Однако доверие к лейбористам Кира Стармера тоже низкое – как показывает социология, на сегодня с ними не связывают наступление позитивных сдвигов. Британцы хотят полностью изменить правила политического процесса, чтобы в парламенте могли задавать тон различные и совершенно новые в большой политике партии, при необходимости формируя между собой коалиционные правительства.Не исключено, что на британском политическом горизонте взойдут новые, совершенно неизвестные сегодня большинству силы. В то время как политики вроде Джонсона и Трасс окажутся на свалке истории, а специалисты будут писать диссертации о том, кто из них, все-таки, получил право называться самым плохим премьером.Впрочем, крах консерваторов запустит в стране множество различных процессов. К примеру, он позволит разблокировать дискуссию о новом референдуме, на котором настаивает Шотландская национальная партия. И уже вскоре Великобритания может стать совсем другой – как, впрочем, и весь наш мир.

https://ukraina.ru/20221017/1039818815.html

https://ukraina.ru/20221016/1039779987.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Александр Савко

Александр Савко

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Савко

украина, эксклюзив, трасс (лиз трасс), джонсон, великобритания, выборы, борис джонсон