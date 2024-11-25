ВСУ атаковали российские регионы западными баллистическими ракетами - 25.11.2024 Украина.ру
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ВСУ атаковали российские регионы западными баллистическими ракетами
ВСУ атаковали российские регионы западными баллистическими ракетами - 25.11.2024 Украина.ру
ВСУ атаковали российские регионы западными баллистическими ракетами
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили восемь баллистических ракет, а также американские авиационные бомбы и БПЛА самолетного типа. Об этом 25 ноября сообщили в Минобороны РФ
2024-11-25T15:58
2024-11-25T15:58
новости
сша
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курская область
владимир путин
минобороны
вооруженные силы украины
нато
ракеты
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Также в ведомстве уточнили, что оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по военным аэродромам, объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий украинского ПВК, и скоплениям живой силы и техники ВСУ в 138 районах.В том числе в Курской области российские средства ПВО сбили семь украинских ракет и семь беспилотников. Этот факт подтвердил губернатор Алексей Смирнов.Издание Flighterbomber утверждает, что били ВСУ по российским территориям восемью ракетами ATACMS, а одной из целей был "аэродром в Курской области". Однако официального подтверждения этой информации нет.На прошлой неделе агентство Reuters со ссылкой на собственные источники сообщило, что в США близки к соглашению о поставке Украине крылатых дальнобойных ракет класса "воздух — земля" JASSM, при этом окончательного решения на этот счет еще не принято.В ответ на применение американского и британского оружия на прошлой неделе Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК — в боевых условиях было проведено в том числе и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае — с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Подробнее об этом: Россия провела испытания "Орешника" в Днепропетровске в ответ на действия НАТО - Путин
https://ukraina.ru/20241125/1059177234.html
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новости, сша, россия, курская область, владимир путин, минобороны, вооруженные силы украины, нато, ракеты, пво
Новости, США, Россия, Курская область, Владимир Путин, Минобороны, Вооруженные силы Украины, НАТО, ракеты, ПВО

ВСУ атаковали российские регионы западными баллистическими ракетами

15:58 25.11.2024
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевое дежурство расчета "БУК-М2" группировки войск "Центр"
Боевое дежурство расчета БУК-М2 группировки войск Центр - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили восемь баллистических ракет, а также американские авиационные бомбы и БПЛА самолетного типа. Об этом 25 ноября сообщили в Минобороны РФ

"Средствами противовоздушной обороны сбиты восемь баллистических ракет, шесть управляемых авиационных бомб JDAM производства США и 45 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сводке.

Также в ведомстве уточнили, что оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по военным аэродромам, объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий украинского ПВК, и скоплениям живой силы и техники ВСУ в 138 районах.
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11:29
Где инструкторы НАТО обучали ВСУ: ВС РФ ударили по военной базе в Харьковской областиВооруженные силы РФ нанесли удар по военной части в пригороде Чугуева Харьковской области, где инструкторы НАТО обучали украинский военных. Об этом 25 ноября в своем Телеграм-канале написал координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев
В том числе в Курской области российские средства ПВО сбили семь украинских ракет и семь беспилотников. Этот факт подтвердил губернатор Алексей Смирнов.
Издание Flighterbomber утверждает, что били ВСУ по российским территориям восемью ракетами ATACMS, а одной из целей был "аэродром в Курской области". Однако официального подтверждения этой информации нет.
На прошлой неделе агентство Reuters со ссылкой на собственные источники сообщило, что в США близки к соглашению о поставке Украине крылатых дальнобойных ракет класса "воздух — земля" JASSM, при этом окончательного решения на этот счет еще не принято.
11:20
"План мести": СМИ узнали о новом украинском "сюрпризе" от старого президента СШАДействующий президент США Джо Байден намерен успеть поставить Украине еще и новые дальнобойные ракеты JASSM. Это его "план мести". Такое мнение 25 ноября в соцсети Х написал ирландский журналист Чей Боуз
В ответ на применение американского и британского оружия на прошлой неделе Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК — в боевых условиях было проведено в том числе и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае — с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.
Подробнее об этом: Россия провела испытания "Орешника" в Днепропетровске в ответ на действия НАТО - Путин
 
НовостиСШАРоссияКурская областьВладимир ПутинМинобороныВооруженные силы УкраиныНАТОракетыПВО
 
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