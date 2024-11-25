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ВСУ атаковали российские регионы западными баллистическими ракетами

ВСУ атаковали российские регионы западными баллистическими ракетами - 25.11.2024 Украина.ру

ВСУ атаковали российские регионы западными баллистическими ракетами

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили восемь баллистических ракет, а также американские авиационные бомбы и БПЛА самолетного типа. Об этом 25 ноября сообщили в Минобороны РФ

2024-11-25T15:58

2024-11-25T15:58

2024-11-25T15:58

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Также в ведомстве уточнили, что оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по военным аэродромам, объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий украинского ПВК, и скоплениям живой силы и техники ВСУ в 138 районах.В том числе в Курской области российские средства ПВО сбили семь украинских ракет и семь беспилотников. Этот факт подтвердил губернатор Алексей Смирнов.Издание Flighterbomber утверждает, что били ВСУ по российским территориям восемью ракетами ATACMS, а одной из целей был "аэродром в Курской области". Однако официального подтверждения этой информации нет.На прошлой неделе агентство Reuters со ссылкой на собственные источники сообщило, что в США близки к соглашению о поставке Украине крылатых дальнобойных ракет класса "воздух — земля" JASSM, при этом окончательного решения на этот счет еще не принято.В ответ на применение американского и британского оружия на прошлой неделе Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК — в боевых условиях было проведено в том числе и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае — с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Подробнее об этом: Россия провела испытания "Орешника" в Днепропетровске в ответ на действия НАТО - Путин

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новости, сша, россия, курская область, владимир путин, минобороны, вооруженные силы украины, нато, ракеты, пво