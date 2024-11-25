ВСУ атаковали российские регионы западными баллистическими ракетами
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевое дежурство расчета "БУК-М2" группировки войск "Центр"
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили восемь баллистических ракет, а также американские авиационные бомбы и БПЛА самолетного типа. Об этом 25 ноября сообщили в Минобороны РФ
"Средствами противовоздушной обороны сбиты восемь баллистических ракет, шесть управляемых авиационных бомб JDAM производства США и 45 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сводке.
Также в ведомстве уточнили, что оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по военным аэродромам, объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий украинского ПВК, и скоплениям живой силы и техники ВСУ в 138 районах.
11:29Где инструкторы НАТО обучали ВСУ: ВС РФ ударили по военной базе в Харьковской областиВооруженные силы РФ нанесли удар по военной части в пригороде Чугуева Харьковской области, где инструкторы НАТО обучали украинский военных. Об этом 25 ноября в своем Телеграм-канале написал координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев
В том числе в Курской области российские средства ПВО сбили семь украинских ракет и семь беспилотников. Этот факт подтвердил губернатор Алексей Смирнов.
Издание Flighterbomber утверждает, что били ВСУ по российским территориям восемью ракетами ATACMS, а одной из целей был "аэродром в Курской области". Однако официального подтверждения этой информации нет.
На прошлой неделе агентство Reuters со ссылкой на собственные источники сообщило, что в США близки к соглашению о поставке Украине крылатых дальнобойных ракет класса "воздух — земля" JASSM, при этом окончательного решения на этот счет еще не принято.
В ответ на применение американского и британского оружия на прошлой неделе Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК — в боевых условиях было проведено в том числе и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае — с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.