https://ukraina.ru/20241125/1059204336.html

Военный эксперт Алексей Анпилогов: Россия возьмет Великую Новоселку по образцу Угледара, а не Бахмута

Военный эксперт Алексей Анпилогов: Россия возьмет Великую Новоселку по образцу Угледара, а не Бахмута - 25.11.2024 Украина.ру

Военный эксперт Алексей Анпилогов: Россия возьмет Великую Новоселку по образцу Угледара, а не Бахмута

Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный эксперт, президент Фонда научных и исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами.

2024-11-25T19:15

2024-11-25T19:15

2024-11-25T19:15

спецоперация

россия

донецкая народная республика

курахово

алексей анпилогов

вооруженные силы украины

украина.ру

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Армия России вошла в Великую Новоселку в ДНР, бои идут в восточных районах города. Севернее Великой Новосёлки войска РФ достигли трассы, соединяющей город с поселком Богатырь.Командование наших оперативных группировок использует все возможности для ослабления украинского фронта. Цель не в том, чтобы занять Курахово, Красноармейск или Великую Новоселку, а в том, чтобы нанести поражение ВСУ. Если мы будем просто закрашивать квадратики на украинских полях, то это не тот результат, который приводит нас к победе.Поэтому мы видим тактику по охвату укреплённых пунктов, так как украинская сторона большую часть своих укреплений создает в городской застройке или вокруг нее. Это их фирменная особенность, они не хотят воевать в чистом поле. Стратегической обороны, как у нас, они не создали.Все населенные пункты с высотной городской застройкой, начиная с Авдеевки, берутся по принципу рассечения обороняющейся группировки, чтобы не повторялись сложности, которые возникали при штурме Бахмута, когда мы очень долго прогрызали единую оборону этого города.После рассечения идет война на коммуникациях, когда группировка уже частично утратила боеспособность. То есть пересекаются любые коммуникации, которые могут использоваться для снабжения и вывоза раненых. И самые серьезные потери противнику наносятся, когда ВСУ вынуждены после краха обороны вынуждены осуществлять неорганизованный и спонтанный отход. Как раз при штурме Селидово, Угледара и Авдеевки ВСУ в эти моменты понесли наибольшие потери. На основании такого шаблона, думаю, проводится охват Великой Новоселки.

https://ukraina.ru/20241121/1059104543.html

россия

донецкая народная республика

курахово

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Денис Рудометов

Денис Рудометов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

спецоперация, россия, донецкая народная республика, курахово, алексей анпилогов, вооруженные силы украины, украина.ру