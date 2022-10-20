Эксперт рассказал, возможно ли прямое участие Белоруссии в спецоперации РФ - 20.10.2022 Украина.ру
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Эксперт рассказал, возможно ли прямое участие Белоруссии в спецоперации РФ
Эксперт рассказал, возможно ли прямое участие Белоруссии в спецоперации РФ - 20.10.2022 Украина.ру
Эксперт рассказал, возможно ли прямое участие Белоруссии в спецоперации РФ
Белоруссия не примет прямое участие в спецоперации России на Украине, потому что белорусский президент и граждане страны против, сказал историк и публицист Кирилл Аверьянов-Минский в интервью Украина.ру
2022-10-20T04:15
2022-10-20T04:15
новости
белоруссия
сво
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По его мнению, Белоруссия не вступит в СВО непосредственно и белорусской армии не будет на территории Украины.По его словам, белорусская армия – это 45 тысяч человек, "а это капля в море", кроме того, в случае вступления Белоруссии в СВО линия фронта увеличится в два раза.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20221017/1039829745.html
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Новости, Белоруссия, СВО

Эксперт рассказал, возможно ли прямое участие Белоруссии в спецоперации РФ

04:15 20.10.2022
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкБелоруссия военные
Белоруссия военные
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Белоруссия не примет прямое участие в спецоперации России на Украине, потому что белорусский президент и граждане страны против, сказал историк и публицист Кирилл Аверьянов-Минский в интервью Украина.ру
По его мнению, Белоруссия не вступит в СВО непосредственно и белорусской армии не будет на территории Украины.
И потому, что Лукашенко этого не хочет. И потому, что значительная часть населения Белоруссии не будет этому рада, и потому, что это никак не отразится на театре военных действий.
Кирилл Аверьянов-Минский интервью
Кирилл Аверьянов-Минский
историк и публицист
По его словам, белорусская армия – это 45 тысяч человек, "а это капля в море", кроме того, в случае вступления Белоруссии в СВО линия фронта увеличится в два раза.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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