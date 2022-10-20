https://ukraina.ru/20221020/1039901710.html
Эксперт рассказал, возможно ли прямое участие Белоруссии в спецоперации РФ
Эксперт рассказал, возможно ли прямое участие Белоруссии в спецоперации РФ - 20.10.2022 Украина.ру
Эксперт рассказал, возможно ли прямое участие Белоруссии в спецоперации РФ
Белоруссия не примет прямое участие в спецоперации России на Украине, потому что белорусский президент и граждане страны против, сказал историк и публицист Кирилл Аверьянов-Минский в интервью Украина.ру
2022-10-20T04:15
2022-10-20T04:15
2022-10-20T04:15
новости
белоруссия
сво
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По его мнению, Белоруссия не вступит в СВО непосредственно и белорусской армии не будет на территории Украины.По его словам, белорусская армия – это 45 тысяч человек, "а это капля в море", кроме того, в случае вступления Белоруссии в СВО линия фронта увеличится в два раза.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20221017/1039829745.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, белоруссия, сво
Эксперт рассказал, возможно ли прямое участие Белоруссии в спецоперации РФ
Белоруссия не примет прямое участие в спецоперации России на Украине, потому что белорусский президент и граждане страны против, сказал историк и публицист Кирилл Аверьянов-Минский в интервью Украина.ру