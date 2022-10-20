https://ukraina.ru/20221020/1039901710.html

Эксперт рассказал, возможно ли прямое участие Белоруссии в спецоперации РФ

Эксперт рассказал, возможно ли прямое участие Белоруссии в спецоперации РФ - 20.10.2022 Украина.ру

Эксперт рассказал, возможно ли прямое участие Белоруссии в спецоперации РФ

Белоруссия не примет прямое участие в спецоперации России на Украине, потому что белорусский президент и граждане страны против, сказал историк и публицист Кирилл Аверьянов-Минский в интервью Украина.ру

2022-10-20T04:15

2022-10-20T04:15

2022-10-20T04:15

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По его мнению, Белоруссия не вступит в СВО непосредственно и белорусской армии не будет на территории Украины.По его словам, белорусская армия – это 45 тысяч человек, "а это капля в море", кроме того, в случае вступления Белоруссии в СВО линия фронта увеличится в два раза.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20221017/1039829745.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, белоруссия, сво