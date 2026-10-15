https://ukraina.ru/20261015/1032466512.html

Русская драма и украинская опера. Как большевики реформировали театральную жизнь Киева и Харькова

Русская драма и украинская опера. Как большевики реформировали театральную жизнь Киева и Харькова - 15.10.2026 Украина.ру

Русская драма и украинская опера. Как большевики реформировали театральную жизнь Киева и Харькова

100 лет назад, 15 октября 1926 года в Киеве был открыт русский драматический театр (ныне им. Леси Украинки). В те же дни украинский театр им. Ивана Франко переехал из Харькова в Киев, совершив междугородний обмен с театром "Березиль". А двумя неделями ранее было объявлено об открытии театров оперы и балета в этих двух городах

2026-10-15T16:00

2026-10-15T16:00

2026-10-15T16:00

история

киев

харьков

украинизация

история

театр

опера

балет

леся украинка

григорий распутин

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ТеатрФактически после двух лет запрета был восстановлен существовавший с 1891 года театр Соловцова, но не в своём историческом здании, а в здании театра Бургонье. В Харькове столь же знаменитый театр Синельникова так и канул в вечность. И хотя в 1933 году театр русской драмы был восстановлен и в тогдашней столице УССР, и Синельников даже ставил там спектакли, но это уже была совсем иная сцена.В Российской Империи государственные театры были в Петербурге и Москве и объединялись в Дирекцию Императорских театров. Остальные театральные коллективы были частными. Киевская и харьковская постоянные труппы были лучшими в России.В Харькове стационарный театр ведёт своё начало с 1841 года, когда антрепренёр Людвик Млотковский построил театральное здание на Сумской. На этой сцене начинал играть Николай Николаевич Синельников. Вот как он вспоминал взаимоотношения с хозяином:"Честность в расплате за труд, хороший состав труппы, дисциплина были прочным основанием Дюковского дела и работать в Харьковском театре стремились все провинциальные актеры.Отношения между актерами и Дюковым были корректными. С Николаем Николаевичем старшим актеры видались только первого и пятнадцатого числа каждого месяца — во время получения жалованья".В 1905 году театр был продан городской управе. После этого здание сдавалось внаём разным антрепренёрам с разной степенью успешности и прибыльности. Последним из них был актёр и режиссёр Николай Синельников, в 1873 году впервые принятый туда на работу. Он в 1910 году и создал тот театр, который был самой любимой, как сказали бы сто лет спустя, "точкой сборки" харьковцев. На его сцене считали за честь в местных постановках выступать Сара Бернар и Элеонора Дузе.В 1891 году в Киеве антрепренёр Николай Соловцов (Фёдоров) организовал труппу, на спектакли которой съезжались не только местные обыватели, но и зрители со всей России. Играть на этой сцене был столь же почётно, как и быть артистом Императорских театров. Смерть основателя в 1902 году не стала для этой сцены катастрофой. Театр продолжал носить его имя до самого воцарения большевиков.Киевский и харьковский театры пережили и мировую войну, и все смены власти в своих городах. Исаак Дунаевский писал:"Здесь я начинаю свою композиторскую деятельность, т.е. становлюсь композитором-профессионалом. (…) Драматический театр Синельникова считался по праву гордостью Харькова. Еще совсем мальчиком я вместе с детьми моей квартирной хозяйки посещал утренние спектакли этого театра".Советские зрелищные заведения были реорганизованы в три дирекции – Держдраму (театр Соловцова в её рамках стал именоваться Вторым театром Украинской советской республики имени Ленина, а харьковский как столичный был первым), Держоперу и Держцирк.Политика украинизации не допускала, чтобы на главных сценах выступали русскоязычные труппы. Держдраму разгоняют, вернее, под неё подводят украинские труппы им. Ивана Франко (из Винницы переводят в Харьков в здание городского театра) и киевский "Березиль".Синельников и часть его труппы переходят в Червонозаводский театр. А когда и там запрещают ставить спектакли на родном языке, то и сам режиссёр, и его актёры уезжают за пределы Советской Украины.В Киеве же старая русская труппа не уничтожается целиком и в октябре 1926 года вновь собирается вместе, пусть и в ином здании. Театр им. Франко под руководством Гната Юры занимает построенный Соловцовым дом, театр "Бургонье" становится русским очагом. И так по сей день.Киевский театр русской драмы, получивший впоследствии имя Леси Украинки, остался лучшим русским театром за пределами Москвы и Ленинграда. Здесь в разное время работали Юрий и Кирилл Лавровы, Любовь Добржанская, Виктор Добровольский, чуть позже – Олег Борисов, Павел Луспекаев, Валерия Заклунная.Даже бешеная активность его парторга Ады Роговцевой в 70-80-е годы не смогла превратить его в скучный придаток идеологической машины, а её уход оттуда в начале нашего века спас театр от полной деградации. Театр сохранял своё лицо до самого объезда из Киева Михаила Резниковича в 2022 году.Опера1 октября 1926 года считается датой основания Национальной оперы Украины (Национального академического театра оперы и балета Украины им. Шевченко). В октябре 1925 года была открыта Украинская государственная опера (Держопера) в столичном Харькове (директором стал актер и режиссёр С.И. Каргальский).Для координирования деятельности оперных театров Харькова, Киева и Одессы СНК УССР создал Объединение государственных украинских оперных театров (Держопера), которое возглавил режиссер И.М. Лапицкий.В Киеве и Одессе существовали специальные "храмы искусства" с уникальной акустикой, а в Харькове был перестроен Коммерческий клуб. В киевской опере был убит премьер Столыпин, а в Харькове на сцену театра выбегал сам Григорий Распутин, сорвав оперу "Кармен". Он расслышал куплеты тореадора так: "Илиодор, смелее в бой!"*.Оперные спектакли в этих театрах должны были исполняться на украинском языке.В Харькове репертуар первого сезона украинской оперы включал в себя шесть произведений западноевропейских композиторов и три русские классические оперы. Как считал композитор Фёдор Козицкий, "принцип использования иностранных опер, но на украинском языке, должен быть положен в основу строительства будущего оперного сезона".Так, украинская переводчица, прозаик и драматург, а впоследствии — коллаборационистка Л.М. Старицкая-Черняховская перевела либретто многих классических опер — "Орфей" Глюка, "Риголетто" и "Аида" Верди, "Фауст" Гуно, "Чио-Чио-Сан" Пуччини, "Золотой петушок" Римского-Корсакова.Зимой 1926/1927 года в Харьков приехал из Москвы знаменитый тенор Леонид Собинов, специально выучивший украинский язык для исполнения оперных партий.Леонид Витальевич всегда был самым лояльным оперным певцом, причём любой власти. При последнем государе он был самым обласканным артистом императорских театров, на Первую мировую войну он ушёл вольноопределяющимся и пел в окопах, а в марте 1917 года Большой театр избрал его управляющим. Собинов произнёс со сцены речь:"Долой цепи, долой угнетателей! Если раньше искусство, несмотря на цепи, служило свободе, вдохновляя бойцов, то отныне я верю — искусство и свобода сольются воедино".Во время гражданской войны Собинов был голосом Добровольческой армии, а когда 15 ноября 1920 года Красная Армия взяла Севастополь, он присягнул новым хозяевам страны. И это при том, что в 1920 году под Мелитополем был убит сын Собинова Юрий, служивший у Деникина, а затем у Врангеля.По возвращении в Москву в начале мая 1921 года Собинов был назначен директором Большого театра. Большевики в этом случае решили повторить кадровое решение Временного правительства."Пролетариату, до сих пор занятому непрерывной борьбой на внешних и внутренних фронтах, ещё предстоит задача пересмотреть все элементы мирового искусства во всех его достижениях, выбросить всё ненужное и сомнительное и только на истинно художественном фундаменте сказать своё новое слово, построить новое пролетарское социалистическое искусство", – заявил он при назначении.Из письма Собинова из Харькова. 21 ноября 1926 года:"Ведь нельзя же, в самом деле, допустить, чтобы чёрным по белому было написано, что красоту украинской речи для пения в опере открыл на который- то год существования украинской оперы – "кацап" (москвич), хотя и носящий звание народного артиста.А это так и было; это общий голос. Говорили даже, что украинский язык в моих устах звучит так, как звучал в устах старого аристократа французский язык. Поэтому от прессы я не жду ничего хорошего"."Л. В. Собинов прекрасно овладел украинским текстом партии, даёт отчётливую дикцию и пленяет одухотворённостью украинской певучей речи", – писала газета "Харьковский пролетарий" 26 ноября.По окончании гастролей Собинов писал в письме Александру Головину (русский художник, сценограф): "Почти весь сезон пропел в Украине и пел по-украински. Представьте: звучит поэтично, красиво и легко…"Долгое время считалось, что ария Ленского, звучавшая, как "Чи гепнусь я, дрючком пропертий" – это легенда. Однако именно эти слова пропел тогда Собинов! Академик Ефремов упоминал, будто бы Собинов, приехав в Харьков, "первым делом поподчёркивал все ошибки в объявлении, что нашёл у себя в гостиничном номере. Говорят также, будто где-то напечатано факсимиле его письма по поводу украинского текста в опере: пишет вроде, что украинский текст для пения годится больше, чем русский, и приближается к итальянскому". Он же слышал, как в театральной курилке кто-то возмущался: "помилуйте – это верх безобразия, это кощунство коверкать стих Пушкина в „Пиковой даме", заменяя это „Виновой кралей"."Некоторые консервативно настроенные артисты отнеслись к введению украинского языка на сцене оперного театра недоброжелательно. Одним казалось, что украинский язык в пении неблагозвучен, другим просто не хотелось переучивать партии по-украински. Эти настроения мешали работе коллектива, внося раздоры в среду артистов", – вспоминал один из мемуаристов.P.S.: 17 декабря того же 1926 года перепись населения окончательно зафиксировала в качестве официального наименования понятие "украинец". Большинство харьковских и киевских русских было также записано в украинцы. А в Держопере шли "Винова краля" и балет "Лебедячий ставок".И только вновь открытый театр русской драмы в Киеве напоминал людям о том, кто они есть на самом деле.* Иеромонах Илиодор (Сергей Труфанов)сначала был близким другом Распутина, но к 1911 году их отношения превратились в открытую вражду.

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Дмитрий Губин

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