https://ukraina.ru/20261015/s-nas-khvatit-zelenskiy-snyal-zapret-na-udary-po-rossiyskim-npz-1083821870.html

"С нас хватит": Зеленский снял запрет на удары по российским НПЗ

"С нас хватит": Зеленский снял запрет на удары по российским НПЗ - 15.10.2026 Украина.ру

"С нас хватит": Зеленский снял запрет на удары по российским НПЗ

Владимир Зеленский заявил о возобновлении ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам после трехдневной паузы, на которую Киев пошел по просьбе США. Об этом 15 октября сообщил в интервью Financial Times

2026-10-15T08:38

2026-10-15T08:38

2026-10-15T08:38

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владимир зеленский

financial times

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"Запрет снят. С нас хватит", — заявил глава киевского режима. По словам Зеленского, Украина три дня воздерживалась от атак на российскую энергетику по пожеланию Вашингтона. При этом, утверждает он, Россия якобы продолжала наносить удары по украинским энергетическим объектам.Впрочем, Киев готов рассмотреть и другой вариант: отказаться от атак на российскую энергетику даже при продолжении российских ударов. Но за это Украина хочет получить дополнительные ракеты для систем ПВО Patriot. Зеленский назвал такое условие минимальным.На фоне заявления украинские военные паблики сообщили об атаке на Рязанский НПЗ в ночь на сегодня. Российские власти подтверждали атаку на регион, однако нефтеперерабатывающий завод отдельно не упоминали.Ранее западные СМИ со ссылкой на американскую разведку сообщали, что Вашингтон пригрозил полностью прекратить передачу Украине разведывательных данных, если Киев продолжит атаковать российские энергетические объекты. Теперь Зеленский публично заявил о возобновлении таких ударов — несмотря на прежние просьбы США.Между тем Владимир Зеленский заявил, что не уйдёт. На вопрос о возможности провести на Украине выборы он также ответил отрицательно.

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новости, киев, украина, сша, владимир зеленский, financial times