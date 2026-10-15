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Губин оценил алкогольный совет Пугачёвой

Губин оценил алкогольный совет Пугачёвой - 15.10.2026 Украина.ру

Губин оценил алкогольный совет Пугачёвой

Певец и композитор Андрей Губин рассказал о том, какой совет ему дала Алла Пугачёва

2026-10-15T15:37

2026-10-15T15:37

2026-10-15T15:37

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"Пугачёва говорит: "Я иногда сочиняла под рюмочку". Я думаю, прислушаемся к совету старшего поколения. Сел за фортепиано, налил 50 граммов водки, долбанул. Начал играть — ничего не сочиняется. Я думаю: "Нет, ну путь не для меня". Потому что лично я, когда выпиваю, то упрощаюсь. Я становлюсь простой, добрый", — цитирует Губина Voice.По его словам, для сочинения стихи и музыки нужен чистый мозг."Я под алкоголем не написал ни строчки. А ежедневное принятие алкоголя, конечно, вредит творчеству. Творчество — это душа, а алкоголь её прибивает", — заявил Губин.Он также рассказал, что испытывает серьёзные проблемы со здоровьем. Губин регулярно обследуется у московских врачей. Говоря о том, что доставляет ему удовольствие в жизни, Губин честно ответил: "Только общение с красивыми девушками".Ранее, в 2019 году, ряд российских СМИ опубликовал признание Пугачёвой.В декабре 2023 года меда распространили признание композитора Раймонда Паулса о Пугачёвой."Разное поведение у неё случалось, особенно если выпьет", — заявил тогда Паулс.Он вспомнил, как однажды Пугачева под алкоголем разбила очки дежурной по этажу. Также, по словам Паулса, от загулов Пугачёвой страдал её сосед – режиссёр Марк Захаров."Всё это падало на голову бедолаге Захарову. Мне кажется, что Марк никогда не спал, когда у Аллы были такие посиделки. Только такой спокойный человек, как он, мог выдержать это годами", — подчеркнул Паулс.Позднее, в 2025 году, Пугачёва в интервью Катерине Гордеевой* рассказала о том, как бросила пить."Я не пью, но за компанию могу пригубить. Я после 90-х уже видеть, слышать и нюхать это не могу. Тогда ни один вопрос не решался без застолья и выпивки. Умные люди меня спрашивали: "Если нужно выпить, что нужно сделать?". А нужно выпить кефир. Есть масса способов. Можно вылить (алкоголь) куда-то в процессе разговора. Мне очень плохо всегда после алкоголя. Так, с музыкантами пригодилось- после гастролей накрывали поляну и выпивали немножко", – заявила она.Сейчас Пугачёва испытывает проблемы со здоровьем. В начале 2026 года артистка стала появляться на улице с тростью. На фестивале "Лайма рандеву" в Юрмале артистка призналась, что сломала тазобедренный сустав, когда упала. После падения у неё были панические атаки. Некоторое время Пугачёва проходила с тростью.* – лицо, выполняющее функции иноагента

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новости, алла пугачева, раймонд паулс, юрмала