Кирилл Аверьянов: Новый поход на Киев через Белоруссию может вылиться в новые "жесты доброй воли" - 19.10.2022 Украина.ру
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Кирилл Аверьянов: Новый поход на Киев через Белоруссию может вылиться в новые "жесты доброй воли"
Кирилл Аверьянов: Новый поход на Киев через Белоруссию может вылиться в новые "жесты доброй воли" - 19.10.2022 Украина.ру
Кирилл Аверьянов: Новый поход на Киев через Белоруссию может вылиться в новые "жесты доброй воли"
Украина.ру, 19.10.2022
2022-10-19T06:12
2022-10-19T06:12
интервью
россия
киев
украина
белоруссия
польша
спецоперация
интеграция
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Белоруссия не вступит в СВО непосредственно и белорусской армии не будет на территории Украины. И потому, что Лукашенко этого не хочет, и потому, что значительная часть населения Белоруссии не будет этому рада, и потому, что это никак не отразится на театре военных действий. Но республика продолжит выполнять свои полезные функции, считает историк и публицист Кирилл Аверьянов-Минский.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.руРанее политолог Дмитрий Фетисов спрогнозировал официальное вступление Белоруссии в спецоперацию на Украине, причем в ближайшие дни. С учетом того, что ближайшие дни означают неделю, то этот прогноз должен сбыться через два дня. Пока Минск никаких подобных шагов не предпринял, но в минобороны республики заявили, что Белоруссия оставляет за собой право принятия превентивных мер стратегического сдерживания для недопущения нападения.- Кирилл, возможно ли прямое участие Белоруссии в спецоперации?- Белоруссия не вступит в СВО непосредственно и белорусской армии не будет на территории Украины. В России это никто не понимает. Наверное, и вы ждали от меня другого ответа, но это исключено по целому ряду причин. И потому, что Лукашенко этого не хочет. И потому, что значительная часть населения Белоруссии не будет этому рада, и потому, что это никак не отразится на театре военных действий.Белорусская армия – это 45 тысяч человек, а это капля в море. Кроме того, в случае вступления Белоруссии в СВО линия фронта увеличится в два раза. Непонятно, как ее держать. Тем более, белорусская оппозиция воспользуется этой ситуацией, чтобы повторить попытку госпереворота.То есть существует огромное количество причин, по которой участие Белоруссии в СВО не потребуется. Это не возможно и не нужно никому.- Тогда к чему все эти маневры?- Лукашенко договорился с Путиным, что Белоруссия будет "прикрывать Россию от ударов в спину". Имеется в виду, что войска НАТО не войдут в Белоруссию и не ударят по России с территории республики. Но это тоже фантастический вариант. НАТО нападать на Белоруссию не собирается, потому что Альянсу не нужно легитимировать действия России.Если Польша войдет на территорию Белоруссии, то Западу предъявить России действительно будет нечего. Но существует мифологема, что Белоруссия сдерживает дивизии НАТО, рвущиеся на Брест. Она всех более-менее устраивает, кто-то в нее даже искренне верит. И на поддержание этого мифа направлены эти военные дела.Но реальная польза от этого тоже есть. Киев эти маневры воспринимает всерьез и какие-то украинские силы оттягиваются к белорусской границе, а это как-то облегчает положение на фронте.- Как долго эти маневры могут приносить нам пользу?- Я не военный эксперт и мне сложно об этом судить. Но пока этот вопрос будет в горячем состоянии и пока будут звучать громкие новости, что "вводится режим повышенной террористической опасности" и "создается совместная группировка войск", украинская армия будет находится в приятном для нас напряжении. Но я это не осуждаю. Я такие действия белорусского руководства поддерживаю, даже если они не связаны с реальными военными действиями.- Вариант, что исключительно российские войска из Белоруссии снова пойдут на Киев или на Западную Украину вы тоже не рассматриваете?- Российские войска могут пойти. Другое дело, что они уже сходили. Хотим ли мы, чтобы повторилась та же ситуация, которая была весной? Нужно ли нам еще одни "жесты доброй воли"? Я не военный эксперт, но я не уверен, что это отвечает нашим интересам. Во всяком случае, если российские войска снова зайдут с территории Белоруссии, то белорусских войск с ними точно не будет.- В какой степени спецоперация повлияла на настроения белорусского общества?- СВО радикализировала белорусское общество в том смысле, что пророссийские силы стали еще более пророссийскими, а прозападные – еще более прозападными. Если в 2020 году прозападные силы настаивали на том, что их борьба с режимом Лукашенко носит исключительно мирный характер и выступали за мирный протест, то сейчас большинство змагаров выступают за насильственное свержение Лукашенко и уповают на боевиков, получивших боевой опыт на Украине. Я имею в виду "Полк Калиновского" и другие формирования, которые воюют на стороне киевского режима. Так что белорусское общество серьезно радикализировалось за эти 8 месяцев.- Когда мы одержим военную победу, как это скажется на внешней и внутренней политике Белоруссии?- Не хотелось бы делить шкуру неубитого медведя. Вопрос в том, что будет названо "победой". От этих нюансов будет зависеть будущее Белоруссии и отношений с Россией.Если мы представим, что все решится совсем хорошо, то встанет вопрос, почему на интеграцию Херсона и Мелитополя ушло меньше года, а интеграция с Белоруссией длится уже 22 года. Это странно. И в связи с этим сам собой встанет вопрос, почему мы с Белоруссией так долго интернируемся. Не пора ли нам с Белоруссией нечто подобное организовать? То есть интеграция с Белоруссией при самых хороших для нас раскладах может приобрести небывалую скорость.- А с точки зрения привыкания к российским порядкам, кого проще интегрировать: граждан Украины или граждан Белоруссии?- На этот счет есть не очень приличный анекдот.Русский, украинец и белорус случайно сели на гвоздь. Русский разозлился и разломал табуретку, откуда этот гвоздь торчал. Украинец достал гвоздь и продал его, а белорус продолжил сидеть на гвозде со словами "Може, так и трэба".То есть белорусы привыкают ко всем порядкам и к любой власти. Такой менталитет предполагает неконфликтность. "Может, так надо" - это и есть белорусский девиз. Так что с чем-с чем, а с интеграцией в новый порядок у граждан Белоруссии проблем не будет.
https://ukraina.ru/20221018/1039862007.html
https://ukraina.ru/20221019/1039876318.html
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Кирилл Курбатов
Кирилл Курбатов
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Украина.ру
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5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, россия, киев, украина, белоруссия, польша, спецоперация, интеграция
Интервью, Россия, Киев, Украина, Белоруссия, Польша, Спецоперация, интеграция
Кирилл Аверьянов: Новый поход на Киев через Белоруссию может вылиться в новые "жесты доброй воли"

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06:12 19.10.2022
 
© РИА Новости . Владимир ТрефиловКирилл Аверьянов-Минский
Кирилл Аверьянов-Минский - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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Кирилл Курбатов
автор Украина.ру
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Белоруссия не вступит в СВО непосредственно и белорусской армии не будет на территории Украины. И потому, что Лукашенко этого не хочет, и потому, что значительная часть населения Белоруссии не будет этому рада, и потому, что это никак не отразится на театре военных действий. Но республика продолжит выполнять свои полезные функции, считает историк и публицист Кирилл Аверьянов-Минский.
Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
Ранее политолог Дмитрий Фетисов спрогнозировал официальное вступление Белоруссии в спецоперацию на Украине, причем в ближайшие дни. С учетом того, что ближайшие дни означают неделю, то этот прогноз должен сбыться через два дня. Пока Минск никаких подобных шагов не предпринял, но в минобороны республики заявили, что Белоруссия оставляет за собой право принятия превентивных мер стратегического сдерживания для недопущения нападения.
- Кирилл, возможно ли прямое участие Белоруссии в спецоперации?
- Белоруссия не вступит в СВО непосредственно и белорусской армии не будет на территории Украины. В России это никто не понимает. Наверное, и вы ждали от меня другого ответа, но это исключено по целому ряду причин. И потому, что Лукашенко этого не хочет. И потому, что значительная часть населения Белоруссии не будет этому рада, и потому, что это никак не отразится на театре военных действий.
Алексей Кочетков интервью
Вчера, 15:04
Алексей Кочетков: Белоруссия уже наносит Украине серьезный ущерб, и даже Польша с этим ничего не сделает
Белорусская армия – это 45 тысяч человек, а это капля в море. Кроме того, в случае вступления Белоруссии в СВО линия фронта увеличится в два раза. Непонятно, как ее держать. Тем более, белорусская оппозиция воспользуется этой ситуацией, чтобы повторить попытку госпереворота.
То есть существует огромное количество причин, по которой участие Белоруссии в СВО не потребуется. Это не возможно и не нужно никому.
- Тогда к чему все эти маневры?
- Лукашенко договорился с Путиным, что Белоруссия будет "прикрывать Россию от ударов в спину". Имеется в виду, что войска НАТО не войдут в Белоруссию и не ударят по России с территории республики. Но это тоже фантастический вариант. НАТО нападать на Белоруссию не собирается, потому что Альянсу не нужно легитимировать действия России.
Если Польша войдет на территорию Белоруссии, то Западу предъявить России действительно будет нечего. Но существует мифологема, что Белоруссия сдерживает дивизии НАТО, рвущиеся на Брест. Она всех более-менее устраивает, кто-то в нее даже искренне верит. И на поддержание этого мифа направлены эти военные дела.
Но реальная польза от этого тоже есть. Киев эти маневры воспринимает всерьез и какие-то украинские силы оттягиваются к белорусской границе, а это как-то облегчает положение на фронте.
Военные сборы войск теробороны в Минской области
04:07
Прямая, но не явная угроза. Когда Белоруссия вступит в войну с Украиной
- Как долго эти маневры могут приносить нам пользу?
- Я не военный эксперт и мне сложно об этом судить. Но пока этот вопрос будет в горячем состоянии и пока будут звучать громкие новости, что "вводится режим повышенной террористической опасности" и "создается совместная группировка войск", украинская армия будет находится в приятном для нас напряжении. Но я это не осуждаю. Я такие действия белорусского руководства поддерживаю, даже если они не связаны с реальными военными действиями.
- Вариант, что исключительно российские войска из Белоруссии снова пойдут на Киев или на Западную Украину вы тоже не рассматриваете?
- Российские войска могут пойти. Другое дело, что они уже сходили. Хотим ли мы, чтобы повторилась та же ситуация, которая была весной? Нужно ли нам еще одни "жесты доброй воли"? Я не военный эксперт, но я не уверен, что это отвечает нашим интересам. Во всяком случае, если российские войска снова зайдут с территории Белоруссии, то белорусских войск с ними точно не будет.
- В какой степени спецоперация повлияла на настроения белорусского общества?
- СВО радикализировала белорусское общество в том смысле, что пророссийские силы стали еще более пророссийскими, а прозападные – еще более прозападными. Если в 2020 году прозападные силы настаивали на том, что их борьба с режимом Лукашенко носит исключительно мирный характер и выступали за мирный протест, то сейчас большинство змагаров выступают за насильственное свержение Лукашенко и уповают на боевиков, получивших боевой опыт на Украине. Я имею в виду "Полк Калиновского" и другие формирования, которые воюют на стороне киевского режима. Так что белорусское общество серьезно радикализировалось за эти 8 месяцев.
- Когда мы одержим военную победу, как это скажется на внешней и внутренней политике Белоруссии?
- Не хотелось бы делить шкуру неубитого медведя. Вопрос в том, что будет названо "победой". От этих нюансов будет зависеть будущее Белоруссии и отношений с Россией.
Если мы представим, что все решится совсем хорошо, то встанет вопрос, почему на интеграцию Херсона и Мелитополя ушло меньше года, а интеграция с Белоруссией длится уже 22 года. Это странно. И в связи с этим сам собой встанет вопрос, почему мы с Белоруссией так долго интернируемся. Не пора ли нам с Белоруссией нечто подобное организовать? То есть интеграция с Белоруссией при самых хороших для нас раскладах может приобрести небывалую скорость.
- А с точки зрения привыкания к российским порядкам, кого проще интегрировать: граждан Украины или граждан Белоруссии?
- На этот счет есть не очень приличный анекдот.
Русский, украинец и белорус случайно сели на гвоздь. Русский разозлился и разломал табуретку, откуда этот гвоздь торчал. Украинец достал гвоздь и продал его, а белорус продолжил сидеть на гвозде со словами "Може, так и трэба".
То есть белорусы привыкают ко всем порядкам и к любой власти. Такой менталитет предполагает неконфликтность. "Может, так надо" - это и есть белорусский девиз. Так что с чем-с чем, а с интеграцией в новый порядок у граждан Белоруссии проблем не будет.
 
ИнтервьюРоссияКиевУкраинаБелоруссияПольшаСпецоперацияинтеграция
 
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