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Нардеп Кучеренко: зимой Киев ждёт катастрофа с теплом, светом и водой
Нардеп Кучеренко: зимой Киев ждёт катастрофа с теплом, светом и водой - 15.10.2026 Украина.ру
Нардеп Кучеренко: зимой Киев ждёт катастрофа с теплом, светом и водой
Зимой в Киеве будет сложнейшая ситуация и с теплом, и со светом, и с водой. Об этом 15 октября заявил депутат Верховной рады Алексей Кучеренко
2026-10-15T14:40
2026-10-15T14:40
2026-10-15T14:41
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По его словам, катастрофа уже наступила: районы без света, электротранспорт стоит, метро останавливалось, насосы не качают воду."Киев давно не генерирует достаточного количества электроэнергии", — подчеркнул нардеп.Кучеренко прямо указал на виновных: план развития когенерации, которым гордились и президент, и правительство Шмыгаля, провалили все государственные компании — "Нафтогаз", "Укрнафта", "Укрэнерго" и "Энергоатом". "Они так и не построили когенерацию", — заявил он. Киев вместо обещанных 200 мегаватт построил лишь 60.Больше новостей представлено в ежедневном обзоре Маск добивает Зеленского: Украина теряет связь, людей и поддержку. Хроника событий на утро 15 октябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, киев, украина, россия, николай кучеренко, верховная рада, нафтогаз, илон маск, владимир зеленский, укрнафта
Новости, Киев, Украина, Россия, Николай Кучеренко, Верховная Рада, Нафтогаз, Илон Маск, Владимир Зеленский, Укрнафта
Нардеп Кучеренко: зимой Киев ждёт катастрофа с теплом, светом и водой
14:40 15.10.2026 (обновлено: 14:41 15.10.2026)
Зимой в Киеве будет сложнейшая ситуация и с теплом, и со светом, и с водой. Об этом 15 октября заявил депутат Верховной рады Алексей Кучеренко
По его словам, катастрофа уже наступила: районы без света, электротранспорт стоит, метро останавливалось, насосы не качают воду.
"Киев давно не генерирует достаточного количества электроэнергии", — подчеркнул нардеп.
Кучеренко прямо указал на виновных: план развития когенерации, которым гордились и президент, и правительство Шмыгаля, провалили все государственные компании — "Нафтогаз", "Укрнафта", "Укрэнерго" и "Энергоатом".
"Они так и не построили когенерацию", — заявил он. Киев вместо обещанных 200 мегаватт построил лишь 60.
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