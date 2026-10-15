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Нардеп Кучеренко: зимой Киев ждёт катастрофа с теплом, светом и водой

Нардеп Кучеренко: зимой Киев ждёт катастрофа с теплом, светом и водой - 15.10.2026 Украина.ру

Нардеп Кучеренко: зимой Киев ждёт катастрофа с теплом, светом и водой

Зимой в Киеве будет сложнейшая ситуация и с теплом, и со светом, и с водой. Об этом 15 октября заявил депутат Верховной рады Алексей Кучеренко

2026-10-15T14:40

2026-10-15T14:40

2026-10-15T14:41

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По его словам, катастрофа уже наступила: районы без света, электротранспорт стоит, метро останавливалось, насосы не качают воду."Киев давно не генерирует достаточного количества электроэнергии", — подчеркнул нардеп.Кучеренко прямо указал на виновных: план развития когенерации, которым гордились и президент, и правительство Шмыгаля, провалили все государственные компании — "Нафтогаз", "Укрнафта", "Укрэнерго" и "Энергоатом". "Они так и не построили когенерацию", — заявил он. Киев вместо обещанных 200 мегаватт построил лишь 60.Больше новостей представлено в ежедневном обзоре Маск добивает Зеленского: Украина теряет связь, людей и поддержку. Хроника событий на утро 15 октябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, киев, украина, россия, николай кучеренко, верховная рада, нафтогаз, илон маск, владимир зеленский, укрнафта