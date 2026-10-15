https://ukraina.ru/20261015/styd-zlost-i-razocharovanie-pochemu-ukraintsy-ne-lyubyat-zelenskogo-no-boyatsya-ego-menyat-1083837794.html

Стыд, злость и разочарование: почему украинцы не любят Зеленского, но боятся его менять

Стыд, злость и разочарование: почему украинцы не любят Зеленского, но боятся его менять - 15.10.2026 Украина.ру

Стыд, злость и разочарование: почему украинцы не любят Зеленского, но боятся его менять

На Украине не любят Зеленского, но менять его все равно не хотят — и это нормально сочетается: идут боевые действия, общество настроено на "победу", а выборы приведут к расколу. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2026-10-15T20:30

2026-10-15T20:30

2026-10-15T20:30

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Недавно Киевский международный институт социологии (КМИС) опубликовал результаты сентябрьского опроса: 53% респондентов не хотели бы видеть Зеленского на втором сроке президентства, при этом 71% выступают против проведения выборов в текущих условиях. Только 24% настаивают на том, чтобы голосование состоялось. Более того, 44% опрошенных украинцев сказали, что испытывают разочарование Зеленским, 33% рассказали про стыд, и 20% — про злость.Отвечая на вопрос о том, как сочетаются недовольство Зеленским и отказ от выборов, эксперт объяснил логику украинского общества.Ищенко заявил, что всё нормально сочетается. "Идут боевые действия. Складываются они для Украины не лучшим образом. При этом общество настроено на победу", — подчеркнул политолог.По его словам, лозунг "мы за мир, но на украинских условиях" означает, что украинское общество все еще верит в победу. "Если они все время говорят, что "мы за мир, но на украинских условиях", это значит, что они от победы не отказались", — отметил Ищенко.Эксперт подчеркнул, что если сейчас начать проведение выборов, начнется острая политическая борьба и раскол общества.Ищенко добавил, что приведённые цифры означают и обратное. "56% не испытывают разочарования Зеленским, 67% не испытывают стыд, а 80% не испытывают злость. Следовательно, большая часть опрошенных Зеленского поддерживает", — сказал эксперт."Ситуация на Украине изначально была противоречивой. "Мы за мир, но на наших условиях". Именно с этими лозунгами Зеленский шел к власти", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Если команда Зеленского сбежит из Киева, Россия наполовину одержит победу над Украиной" в дзен-канале Украина.ру.Политическая элита Запада продолжает существовать в атмосфере невозможности иных вариантов, кроме пресловутого плана разгрома России на украинском плацдарме. Подробнее об этом — в материале "Дмитрий Евстафьев: На Западе стали понимать, что Россия жестко ответит не только на блокаду Калининграда" в дзен-канале Украина.ру.

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