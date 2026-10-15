https://ukraina.ru/20261015/mikhail-polikarpov-paralich-ekonomiki-ukrainy-ubedit-ee-elitu-i-narod-chto-voyna-ne-imeet-perspektiv-1083817348.html

Михаил Поликарпов: Паралич экономики Украины убедит ее элиту и народ, что война не имеет перспектив

Михаил Поликарпов: Паралич экономики Украины убедит ее элиту и народ, что война не имеет перспектив - 15.10.2026 Украина.ру

Михаил Поликарпов: Паралич экономики Украины убедит ее элиту и народ, что война не имеет перспектив

ВСУ благодаря американским спутникам видят все поле боя. Если бы американцы захотели бы отключить эту возможность, то ВСУ играли бы в условиях классического тумана войны. Им бы приходилось решать ребусы о том, как перемещаются наши воинские части. То есть США открыто, несмотря на всю риторику, поддерживают ВСУ.

2026-10-15T19:00

2026-10-15T19:00

2026-10-15T19:00

интервью

украина

сша

европа

владимир зеленский

вооруженные силы украины

яндекс

украина.ру

с-400 «триумф»

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn.imgukraina.ru/img/07e8/06/18/1055805849_56:25:834:463_1920x0_80_0_0_7782f436fc736d65bbd70ebcbdca099e.jpg

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал ветеран боевых действий, военный историк, автор книг о русских добровольцах в Донбассе и в Югославии, а также о наемниках и ЧВК Михаил Поликарпов.- Михаил, украинцы жалуются, что больше не получают оповещения о пуске российской баллистики, поэтому отражать воздушные налеты стало практически невозможно. С другой стороны, военные паблики сообщают, что наши ВКС специально используют быстро стартующие и менее заметные в инфракрасном диапазоне имитаторы С-400, чем более мощный, но долго стартующий "Искандер-М". Оправданы ли возмущения украинской стороны?- На самом деле, это не принципиально. Если наши ракеты идут из Брянской области, время подлёта измеряется считанными минутами, и никакой серьёзной эвакуации объектов за это время провести невозможно. Совсем другое дело, когда бомбардировщики выпускают крылатые ракеты где-нибудь над Поволжьем, тогда отреагировать можно."Искандер" или С-400 подлетят быстро, не столь важно, предупредят США или не предупредят. Принципиально то, что, опять поругавшись с США, украинское руководство получило ограничение работы терминалов "Старлинк" на объектах свыше 100 миль в час. Это примерно 160 километров в час. Теперь беспилотники, которые летят с такой скоростью и выше, не могут пользоваться наведением по "Старлинку".Это не радикальное ограничение, но сигнал киевскому режиму. США имеют рычаги влияния на Украину. Они помогают Украине с разведданными и работой терминалов связи. Если бы США хотели всерьез заставить Украину что-то делать, они могли бы отключить "Старлинк". Пока действия США ограничивают работу некоторых беспилотников, которые летают в нашем тылу на новых территориях.- А что по поводу разведанных, к примеру, о переброске резервов российской армии?- Думаю, что передача таких разведданных не прекращена, как и не прекращена передача информации о размещении наших сил ПВО. Сейчас идет игра в шахматы. ВСУ благодаря американским спутникам видят все поле боя. Если бы американцы захотели бы отключить эту возможность, то ВСУ играли бы в условиях классического тумана войны. Им бы приходилось решать ребусы о том, как перемещаются наши воинские части.То есть США открыто, несмотря на всю риторику, поддерживают ВСУ, и по-прежнему этот конфликт является прокси-войной Запада и России, и США ее активный участник.Пока можно говорить только о том, что кукла и кукловод немного поругались. Произошедшее — это некий пиар-ход по остановке ударов по нашим НПЗ накануне промежуточных выборов в США в начале ноября. После ноябрьских выборов все вернется на круги своя. Это компромиссный вариант, который устроит руководство США и Украины.- Накануне украинские БПЛА атаковали дата-центр "Сбера" в Балаково Саратовской области. До этого были поражены ЦОД "Яндекса". Противник как бы говорит нам, что в эту игру можно играть и вдвоем. Насколько все серьезно?- Во-первых, у нас есть запас прочности. То есть атаки не остановили работу "Яндекса". Это рассредоточенная система, где нет одного слабого звена, ударив по которому можно уничтожить все. Дата-центры придется укреплять при помощи бетона и рабицы. Мобильные огневые группы (МОГ) также должны прикрывать эти объекты. Все успехи украинских дипстрайков — это следствие недостаточно хорошо организованной системы ПВО.МОГ должны быть хорошо обучены, они не могут появится по щелчку пальцев. Но власти регионов и Минобороны этим занимаются давно. Стальные бетонные конструкции и МОГи прикрывают объекты, поэтому массированные удары беспилотников идут с очень небольшим КПД. Из нескольких сотен дронов до цели долетают единицы. Но мы не знаем, что будет дальше, потому что вдруг ВСУ смогут запускать реактивные беспилотники такими же роями в следующем году.- Где Украина возьмет такое количество реактивных двигателей?- Европа все же постепенно раскочегаривает свое производство, и можно предположить, что там развернут производство беспилотников. Такой вариант, будем смотреть правде в глаза, нельзя исключать. Если дипломатические методы не сработают, видимо, придется наносить предупредительные удары по немецким заводам.Украина окончательно превращается в айсберг, вся подводная производственная часть которого будет находиться в Европе. Если в течение двух лет конфликт не будет завершен, к этому все придет. Такой айсберг не может быть неуязвимым.Надеюсь, в Европе есть здравомыслящие политики, которые понимают, что перенос военпрома чреват последствиями, ожидаемыми, но нежелательными, то есть открытым конфликтом России и Европы, который перейдет сразу в ядерную стадию.Но я с оптимизмом смотрю на происходящее. Украине этой зимой светит энергетическая и социальная катастрофа. По опыту прошлой зимы в Киеве, мы знаем, что украинское руководство игнорирует проблемы людей. Значит, украинцы будут выживать, грея кирпичи на газовых плитах. Вопрос в том, насколько понравится этот режим выживания даже не украинскому народу, а украинской элите.- Кстати, в Хмельницком уничтожен последний крупный логистический терминал сети "Эпицентр".- Даже уничтожив все распределительные логистические центры, мы не сможем остановить розничную торговлю на Украине. Она перейдет напрямую от производителей к розничным сетям. Логистические проблемы, перебои с поставками где-то поднимут цены, потому что система логистических центров была оптимальной.Сейчас, кстати, из-за невозможности вывезти зерно, его начали перерабатывать в топливо. Кашу из необмолоченного зерна варить будут, так что с голоду не умрут.Адресные удары по "Эпицентру" посылают сигналы украинской элите. Она все-таки является субъектом в отличие от украинского народа, который, несмотря на бусификации, не смог организоваться. Не получалось даже бабьего бунта, который является самым страшным сценарием в этом случае. Украина предусмотрительно в прошлом году открыла границу, чтобы вся молодежь до 24 лет могла уехать, потому что власти опасались именно молодежного майдана.- Слили протестный потенциал.- Да, но все еще остается сильный женский протестный потенциал. И зима без тепла может выступить катализатором для протестов.- Поговорим о ситуации на фронте. Продолжаются бои по ликвидации котла в Харьковской области, наши штурмовые части заняли ключевые позиции в Доброполье. Как будет развиваться ситуация на этих направлениях?- По фронту все неоднозначно. Есть очевидные успехи на западе Донбасса, в районе Доброполья и на севере Харьковской области. В обоих случаях мы взяли украинские войска либо в оперативное, либо в тактическое окружение, и успешно их дожимаем в этих котлах. У нас есть серьезные проблемы на Лиманском направлении, и у нас есть некоторые проблемы на самом западном участке фронта в Запорожской и Днепропетровской областях, где ВСУ проводят контратаки и иногда добиваются результатов.По моему мнению, у нас не хватает людей, что является результатом отказа от новой волны частичной мобилизации. Свою роль сыграла дезорганизация нашей логистики на Лиманском и Запорожском направлениях. То есть удары "Хорнетов" по трассам и выбивание транспорта ослабили наши возможности. Но основная причина — это нехватка личного состава. На первой линии бойцы работают двойками и тройками на большом удалении друг от друга. Их сейчас снабжают даже не такелажники, а НРТК-курьеры. С украинской стороны бойцов тоже мало.- Но завести большее количество людей на ЛБС мешает господство дронов в малом небе.- Не уверен, что у ВСУ есть полное господство. Дроны это оружие обоюдоострое, и наши дроны тоже создают им серьезные проблемы. Но за счет "Старлинка" Украина имеет возможность наносить более глубокие удары. У них есть авиаматки с ретрансляторами, с которых запускают FPV. Они работают по ближнему тылу. Эти дроны могут выбиваться дронами ПВО. Возможно, этих дронов сейчас не хватает.- По некоторым данным, российские военные заняли плацдарм на острове Сомовая Коса между Днепром и Ингульцом в Херсонской области. Может ли это стать началом более крупной десантной операции на этом направлении?- В последние годы мы стали свидетелями малой войны в районе Днепра и его островов. Обе стороны не сидят в окопах, они проводят десантно-штурмовые операции. Они бывают масштабные, как в Крынках, или менее масштабными, как, например, у Алешкинского моста. Фронт не заснул, но я не вижу перспектив для форсирования Днепра и занятия нашими войсками серьёзного плацдарма.- Подытожим. Какие первоочередные задачи должна решить наша армия в осенне-зимний период военной кампании?- Задача №1 — это вызвать паралич украинской экономики и логистики, выбивая их тепловозы, потому что без электричества электровозы ходить не будут. Это не остановит полностью движение. Грузовики будут ездить, но мы можем очень сильно ограничить транспортные потоки.Украина от этого не умрет, но именно этот паралич должен убедить украинскую элиту и украинский народ, что война не имеет перспектив.На фронте мы должны продолжать наступление в Харьковской области, решить кризис в районе Красного Лимана. И совершенствовать систему ПВО, МОГов, которые смогут защитить нашу страну от роев беспилотников.

https://ukraina.ru/20261014/zhenschin--na-front-detey--na-zavody-ukrainskie-deputaty-raskryli-plany-vlastey-1083809854.html

https://ukraina.ru/20261015/dmitriy-vydrin-trampu-nuzhna-rossiya-i-sevmorput-a-ukrainskie-milliardy-dlya-nego--kopeechnaya-sueta-1083814473.html

https://ukraina.ru/20261013/dmitriy-evstafev-na-zapade-stali-ponimat-chto-rossiya-zhestko-otvetit-ne-tolko-na-blokadu-1083775387.html

украина

сша

европа

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Денис Рудометов

Денис Рудометов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, украина, сша, европа, владимир зеленский, вооруженные силы украины, яндекс, украина.ру, с-400 «триумф»