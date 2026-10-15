https://ukraina.ru/20261015/vyzov-dlya-trampa-zelenskiy-riskuet-stat-novoy-zhertvoy-1083835880.html

Вызов для Трампа: Зеленский рискует стать новой жертвой

Вызов для Трампа: Зеленский рискует стать новой жертвой - 15.10.2026 Украина.ру

Вызов для Трампа: Зеленский рискует стать новой жертвой

Ну вот: просроченный Владимир Зеленский фактически подписал себе подорожную с президентской должности, которую, согласно Конституции Украины, незаконно занимает с 20 мая 2024 года.

2026-10-15T15:38

2026-10-15T15:38

2026-10-15T15:38

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А куда он побежит – будет решать президент США Дональд Трамп. Выбор, в принципе, небольшой: к хатынкам за бугром, если успеет добежать до канадской границы, за которой возможны личные западные гарантии безопасности. На Крещатик к каштану, на котором его обещались подвесить нацики-правосеки* во главе с Дмитрием Ярошем. Или на новоявленное мемориальное кладбище, где Зеленский показательно и скорбно метал землю в ямы нацистским упырям, которых с его позволения и по его инициативе там зарыли.И все, увы, будет зависеть именно от воли (политической) Трампа: если он настоит на своем, то Зеленскому – кранты: придется собирать манатки и пожитки и валить, пока цел. Точнее, если ему дадут убежать.Если же, посылая Зеленского в отставку, Трамп только грозился по своему обыкновению, то украинская "королева попрошаек" еще маленько покочевряжится, поизображает из себя борца, "останавливающего Путина" на бруствере переднего окопа борьбы за демократию.Случилось вот что: Трамп грубо и откровенно приказал Зеленскому убираться восвояси, а украинцам – избрать нового президента.Зеленский сразу ломанулся в Лондон, там почему-то крайне осмелел и в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану заявил об отказе уходить в отставку и о невозможности проведения на Украине выборов. На вопросы об отставке и выборах он дважды ответил "Конечно, нет" и скромно, но гордо добавил: "Это моя ответственность".А чтобы подтвердить реноме, Зеленский сообщил, что Украина по его приказу возобновляет удары по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ). "Запрет снят. С нас хватит", — тоже сурово и лаконично заявил Зеленский после трехдневной паузы, на которую Киев якобы пошел по просьбе США.США и Трамп как раз и просили его этого не делать. Но сейчас, когда в России подтвердили, что Киев врет и из-за украинских ударов есть проблемы у некоторых российских НПЗ (в частности, у Рязанского), американцы и должны чувствовать себя, как оплеванные.Теперь Трамп должен что-то сделать с Зеленским. Что он сделает, конечно же, не совсем понятно. Но Зеленскому в этой ситуации нелишне будет напомнить, что с подачи либо спецслужб самих США, либо по инициативе их агентов и клевретов на Украине уже существует своеобразный эрзац-мартиролог "хероев майдана" – убийц, бандитов и террористов, которые лично способствовали кровавому госперевороту в 2014 году и последовавшим за ним зверствам и беспределу и думали, что там, на майдане в Киеве, навечно получили индульгенцию от наказания за любые преступления. Оказалось, что гарантии безопасности – не навечно и не для всех.Существует же мартиролог при полной безнаказанности убийц как раз из-за наличия у них то ли напрямую американской "крыши", то ли с подачи поддержки украинских властей, которые и думать не смеют, чтобы тронуть американских исполнителей.И попали туда люди, которые, как у них там говорят, начали борзеть и беспредельничать, требовать слишком много власти и преференций лично для себя, вмешиваться в мутные схемы передерибана денег и имущества, критиковать майданных священных коров и быков рангом повыше. А некоторые так и вообще начали критиковать майданные власти за "недостаточную революционность" и отступление от "майданных идеалов".Вот эту разномастную категорию "хероев майдана" и слишком жадных и безумно деятельных отщепенцев и нужно было укоротить. Их и укоротили.Начали с "полевого командира майдана" Сашко Билого (Александра Музычко), который первым начал критиковать новоявленного главу МВД постмайдана Арсена Авакова. Сам Музычко, что называется, берега потерял: разъезжал по Украине с автоматом, вламывался с ним в органы власти, был по мордам прокуроров, унижал милицию и даже пообещал повесить упомянутого Авакова, который предупредил зарвавшегося, что так делать нельзя.И что же? Аваков вызов принял: уже 23 марта 2014 года пьяного Сашка Билого застрелили, как собаку, в придорожном генделыке, где он гулял с дружками. Нацики пытались выдать его смерть за геройство: дескать, пошел открытой грудью на милицейские пули. Но нашли Билого убитого выстрелами в спину и с наручниками на руках за спиной. Вот вам и "открытая грудь навстречу милицейскому тоталитаризму"…Затем, 16 февраля 2015 года, в одесской больнице умер некто Николай Волков, больше известный как "сотник Мыкола", известный тем, что во время "Одесской Хатыни" 2 мая 2014 года открыто стрелял из пистолета по людям, которых сжигали в Одесском доме профсоюзов. В таком виде он и попал в объективы многих телекамер.А когда укро-власти все же имитировали разбирательство случившейся террористической трагедии, по некоторым данным, толстомордый сотник Мыкола резко попал в больницу и умер там от болезни легких, развившейся после майской трагедии в Одессе: мол, мог надышаться вредными продуктами горения. И ясное дело, как свидетель преступления, он ничего не смог сказать о заказчиках и организаторах массового убийства, которые решили не платить Мыколе дополнительно, а убрали его как тушку, которая слишком много знала…Разобрались и с как бы на всю голову оппозиционным журналистом Павлом Шереметом, который попытался вмешаться в распределение и контроль за средствами-грантами, которые Запад выдавал на развитие свободы слова через главную информпомойку майдана – "Украинскую правду" (УП).Поехал, значит, Павел 7 июля 2016 года на работу в авто гражданской жены и собственницы "УП" Алены Притулы, "черной вдовы", с которой связывают еще убийство Георгия Гонгадзе, еще одного журналиста, предтечи "оранжевой революции-2004". А к днищу машины была прилажена адресная и направленная мина, которая и поставила крест на планах Павла. А может, и Алены, которая после этого резко умерила пыл насчет "революционности" и свободы слова.Факт остается фактом: эта парочка слишком много знала, как готовился и кем финансировались революционные майдауны. Вот их и укоротили.Не смог вписаться в стройные схемы майдана и некто Демьян Ганул, лидер одесских неонацистов, который устроил и политический, и уголовный беспредел в приморском городе. По его деяниях можно было сверять и Уголовный кодекс, и новые правила игры неонацистской Украины. Ганул активно и с горячечным блеском в одном глазу, который у него оставался, боролся за уничтожение русского языка и всего русского в Одессе, прессовал русских активистов, отправляя из на войну, на которую сам, конечно же, не шел – ибо инвалид.14 марта 2024 года кто-то подошел к этому патриотическому циклопу и прямо на одесской улице, на глазах прохожих выстрелил в него. А когда тот попытался отползти, приставил пистолет к голове и контрольно добил.Скрытая камера, зафиксировав убийство, скрыла и возможные аплодисменты свидетелей – никто Ганула даже не пытался спасти, его в Одессе ненавидели, как чуму, холеру или сравнимую с ними насильственную украинизацию – любимое дело убитого своими же. Никто в Одессе не сомневается, что Ганул зажрался, что-то не поделил или слишком потянул одеяло на себя. И стал жертвой либо мести, либо назидательной разборки...В том же 2024 году, летним днем 19 июля, во Львове и тоже на улице выстрелом в голову оборвали украинизаторские устремления, граничащие с безумием, "фурии майдана" и экс-нардепа Ирины Фарион. Той самой, которая требовала от детей в детсадике даже имена изменить, если они напоминают что-то русское, а сама гордилась тем, что, будучи правоверной коммунисткой в советское время, забывалась в мечтах о том, как она сидит на костлявых коленях кровавого карлика Степана Бандеры и мечтает, что либо коммунизм построит, либо "русню и Путина победит".Страшная в своем безумии и фанатизме была дама. Стала критиковать власти за недостаточную "украинскость" и слишком слабую войну с Россией. Ее и убрали, чтобы не мешалась под ногами между мешками с награбленным…И конечно же, Зеленский должен помнить о судьбе Андрея Парубия, который на должности спикера Верховной Рады принимал его президентскую присягу в 2019-м.Удивительный персонаж этот Андрей. Еще в 6-летнем возрасте ему выдали справку с диагнозом "легкая степень умственной отсталости, сопровождающаяся периодическими приступами афазии". Но при этом указали, что Андрей "специального обучения не требует" и "может посещать общеобразовательные учреждения".Он и посещал: школу, истфак Львовского университета, потом вместе с еще одним таким же "больным" Олегом Тягнибоком создал неонацистскую партию "Свобода" и прорвался в парламент, где, собственно, и подтвердил свой первоначальный диагноз. Например, в 2010 году он пронес в Раду дымовые шашки прямо под брюками. И когда обсуждали продление договора о базировании Черноморского флота России в Севастополе, Андрей решил запутавшиеся в трусах шашки поджечь и таки довел дело до конца.Прикольно было наблюдать, как этот замешкавшийся будущий комендант майдана-2014 борется с трусами и совершает подвиг. А что? Имео право: он же наличие указанной выше справки объяснил "грязной информационной провокацией, срежиссированной из Кремля".Но Парубий потом стал ответственным за силовое свержение власти в 2014-м, привозя оружие снайперам, организовывал убийства и милиционеров, и майдаунов (так называемую "небесную сотню"), а потом вообще организовал упомянутое выше сожжение противников майдана 2 мая 2014 года в Одессе. Именно он вооружал сотника Мыколу…Но потом что-то, видимо, пошло не так, и 30 августа 2025 года Парубия тоже застрелили на львовской улице. На глазах у прохожих, которые, как вы понимаете, тоже не вмешивались...Жизнь, конечно, продолжается. А Трамп раздумывает, пока Зеленский резвится и посылает вызовы и на его голову проклятья неповиновения. Но и эрзац-мартиролог, похоже, застоялся без обновления…* организация запрещена в России как террористическаяЕще о ситуации в украинской власти читайте в статье Владимира Скачко Трамп надеется на русский авось и устранение Зеленского

https://ukraina.ru/20261015/gde-voobsche-mozgi-v-rade-vozmutilis-konfliktom-zelenskogo-s-trampom-1083822791.html

https://ukraina.ru/20260502/tragediya-2-maya-2014-goda-ubiytsy-izvestny-no-ne-nakazany-1062846528.html

https://ukraina.ru/20250315/1061823554.html

https://ukraina.ru/20250914/mstili-neistovo-a-ne-raschetlivo-vydrin-o-rasstrele-parubiya-kak-simvola-nichtozhnoy-kamarili-1068567127.html

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Владимир Скачко https://cdn.imgukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

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