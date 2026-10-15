Вызов для Трампа: Зеленский рискует стать новой жертвой - 15.10.2026 Украина.ру
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Вызов для Трампа: Зеленский рискует стать новой жертвой
Вызов для Трампа: Зеленский рискует стать новой жертвой - 15.10.2026 Украина.ру
Вызов для Трампа: Зеленский рискует стать новой жертвой
Ну вот: просроченный Владимир Зеленский фактически подписал себе подорожную с президентской должности, которую, согласно Конституции Украины, незаконно занимает с 20 мая 2024 года.
2026-10-15T15:38
2026-10-15T15:38
украина
одесса
сша
владимир зеленский
дональд трамп
демьян ганул
верховная рада
мвд
нпз
мнения
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А куда он побежит – будет решать президент США Дональд Трамп. Выбор, в принципе, небольшой: к хатынкам за бугром, если успеет добежать до канадской границы, за которой возможны личные западные гарантии безопасности. На Крещатик к каштану, на котором его обещались подвесить нацики-правосеки* во главе с Дмитрием Ярошем. Или на новоявленное мемориальное кладбище, где Зеленский показательно и скорбно метал землю в ямы нацистским упырям, которых с его позволения и по его инициативе там зарыли.И все, увы, будет зависеть именно от воли (политической) Трампа: если он настоит на своем, то Зеленскому – кранты: придется собирать манатки и пожитки и валить, пока цел. Точнее, если ему дадут убежать.Если же, посылая Зеленского в отставку, Трамп только грозился по своему обыкновению, то украинская "королева попрошаек" еще маленько покочевряжится, поизображает из себя борца, "останавливающего Путина" на бруствере переднего окопа борьбы за демократию.Случилось вот что: Трамп грубо и откровенно приказал Зеленскому убираться восвояси, а украинцам – избрать нового президента.Зеленский сразу ломанулся в Лондон, там почему-то крайне осмелел и в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану заявил об отказе уходить в отставку и о невозможности проведения на Украине выборов. На вопросы об отставке и выборах он дважды ответил "Конечно, нет" и скромно, но гордо добавил: "Это моя ответственность".А чтобы подтвердить реноме, Зеленский сообщил, что Украина по его приказу возобновляет удары по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ). "Запрет снят. С нас хватит", — тоже сурово и лаконично заявил Зеленский после трехдневной паузы, на которую Киев якобы пошел по просьбе США.США и Трамп как раз и просили его этого не делать. Но сейчас, когда в России подтвердили, что Киев врет и из-за украинских ударов есть проблемы у некоторых российских НПЗ (в частности, у Рязанского), американцы и должны чувствовать себя, как оплеванные.Теперь Трамп должен что-то сделать с Зеленским. Что он сделает, конечно же, не совсем понятно. Но Зеленскому в этой ситуации нелишне будет напомнить, что с подачи либо спецслужб самих США, либо по инициативе их агентов и клевретов на Украине уже существует своеобразный эрзац-мартиролог "хероев майдана" – убийц, бандитов и террористов, которые лично способствовали кровавому госперевороту в 2014 году и последовавшим за ним зверствам и беспределу и думали, что там, на майдане в Киеве, навечно получили индульгенцию от наказания за любые преступления. Оказалось, что гарантии безопасности – не навечно и не для всех.Существует же мартиролог при полной безнаказанности убийц как раз из-за наличия у них то ли напрямую американской "крыши", то ли с подачи поддержки украинских властей, которые и думать не смеют, чтобы тронуть американских исполнителей.И попали туда люди, которые, как у них там говорят, начали борзеть и беспредельничать, требовать слишком много власти и преференций лично для себя, вмешиваться в мутные схемы передерибана денег и имущества, критиковать майданных священных коров и быков рангом повыше. А некоторые так и вообще начали критиковать майданные власти за "недостаточную революционность" и отступление от "майданных идеалов".Вот эту разномастную категорию "хероев майдана" и слишком жадных и безумно деятельных отщепенцев и нужно было укоротить. Их и укоротили.Начали с "полевого командира майдана" Сашко Билого (Александра Музычко), который первым начал критиковать новоявленного главу МВД постмайдана Арсена Авакова. Сам Музычко, что называется, берега потерял: разъезжал по Украине с автоматом, вламывался с ним в органы власти, был по мордам прокуроров, унижал милицию и даже пообещал повесить упомянутого Авакова, который предупредил зарвавшегося, что так делать нельзя.И что же? Аваков вызов принял: уже 23 марта 2014 года пьяного Сашка Билого застрелили, как собаку, в придорожном генделыке, где он гулял с дружками. Нацики пытались выдать его смерть за геройство: дескать, пошел открытой грудью на милицейские пули. Но нашли Билого убитого выстрелами в спину и с наручниками на руках за спиной. Вот вам и "открытая грудь навстречу милицейскому тоталитаризму"…Затем, 16 февраля 2015 года, в одесской больнице умер некто Николай Волков, больше известный как "сотник Мыкола", известный тем, что во время "Одесской Хатыни" 2 мая 2014 года открыто стрелял из пистолета по людям, которых сжигали в Одесском доме профсоюзов. В таком виде он и попал в объективы многих телекамер.А когда укро-власти все же имитировали разбирательство случившейся террористической трагедии, по некоторым данным, толстомордый сотник Мыкола резко попал в больницу и умер там от болезни легких, развившейся после майской трагедии в Одессе: мол, мог надышаться вредными продуктами горения. И ясное дело, как свидетель преступления, он ничего не смог сказать о заказчиках и организаторах массового убийства, которые решили не платить Мыколе дополнительно, а убрали его как тушку, которая слишком много знала…Разобрались и с как бы на всю голову оппозиционным журналистом Павлом Шереметом, который попытался вмешаться в распределение и контроль за средствами-грантами, которые Запад выдавал на развитие свободы слова через главную информпомойку майдана – "Украинскую правду" (УП).Поехал, значит, Павел 7 июля 2016 года на работу в авто гражданской жены и собственницы "УП" Алены Притулы, "черной вдовы", с которой связывают еще убийство Георгия Гонгадзе, еще одного журналиста, предтечи "оранжевой революции-2004". А к днищу машины была прилажена адресная и направленная мина, которая и поставила крест на планах Павла. А может, и Алены, которая после этого резко умерила пыл насчет "революционности" и свободы слова.Факт остается фактом: эта парочка слишком много знала, как готовился и кем финансировались революционные майдауны. Вот их и укоротили.Не смог вписаться в стройные схемы майдана и некто Демьян Ганул, лидер одесских неонацистов, который устроил и политический, и уголовный беспредел в приморском городе. По его деяниях можно было сверять и Уголовный кодекс, и новые правила игры неонацистской Украины. Ганул активно и с горячечным блеском в одном глазу, который у него оставался, боролся за уничтожение русского языка и всего русского в Одессе, прессовал русских активистов, отправляя из на войну, на которую сам, конечно же, не шел – ибо инвалид.14 марта 2024 года кто-то подошел к этому патриотическому циклопу и прямо на одесской улице, на глазах прохожих выстрелил в него. А когда тот попытался отползти, приставил пистолет к голове и контрольно добил.Скрытая камера, зафиксировав убийство, скрыла и возможные аплодисменты свидетелей – никто Ганула даже не пытался спасти, его в Одессе ненавидели, как чуму, холеру или сравнимую с ними насильственную украинизацию – любимое дело убитого своими же. Никто в Одессе не сомневается, что Ганул зажрался, что-то не поделил или слишком потянул одеяло на себя. И стал жертвой либо мести, либо назидательной разборки...В том же 2024 году, летним днем 19 июля, во Львове и тоже на улице выстрелом в голову оборвали украинизаторские устремления, граничащие с безумием, "фурии майдана" и экс-нардепа Ирины Фарион. Той самой, которая требовала от детей в детсадике даже имена изменить, если они напоминают что-то русское, а сама гордилась тем, что, будучи правоверной коммунисткой в советское время, забывалась в мечтах о том, как она сидит на костлявых коленях кровавого карлика Степана Бандеры и мечтает, что либо коммунизм построит, либо "русню и Путина победит".Страшная в своем безумии и фанатизме была дама. Стала критиковать власти за недостаточную "украинскость" и слишком слабую войну с Россией. Ее и убрали, чтобы не мешалась под ногами между мешками с награбленным…И конечно же, Зеленский должен помнить о судьбе Андрея Парубия, который на должности спикера Верховной Рады принимал его президентскую присягу в 2019-м.Удивительный персонаж этот Андрей. Еще в 6-летнем возрасте ему выдали справку с диагнозом "легкая степень умственной отсталости, сопровождающаяся периодическими приступами афазии". Но при этом указали, что Андрей "специального обучения не требует" и "может посещать общеобразовательные учреждения".Он и посещал: школу, истфак Львовского университета, потом вместе с еще одним таким же "больным" Олегом Тягнибоком создал неонацистскую партию "Свобода" и прорвался в парламент, где, собственно, и подтвердил свой первоначальный диагноз. Например, в 2010 году он пронес в Раду дымовые шашки прямо под брюками. И когда обсуждали продление договора о базировании Черноморского флота России в Севастополе, Андрей решил запутавшиеся в трусах шашки поджечь и таки довел дело до конца.Прикольно было наблюдать, как этот замешкавшийся будущий комендант майдана-2014 борется с трусами и совершает подвиг. А что? Имео право: он же наличие указанной выше справки объяснил "грязной информационной провокацией, срежиссированной из Кремля".Но Парубий потом стал ответственным за силовое свержение власти в 2014-м, привозя оружие снайперам, организовывал убийства и милиционеров, и майдаунов (так называемую "небесную сотню"), а потом вообще организовал упомянутое выше сожжение противников майдана 2 мая 2014 года в Одессе. Именно он вооружал сотника Мыколу…Но потом что-то, видимо, пошло не так, и 30 августа 2025 года Парубия тоже застрелили на львовской улице. На глазах у прохожих, которые, как вы понимаете, тоже не вмешивались...Жизнь, конечно, продолжается. А Трамп раздумывает, пока Зеленский резвится и посылает вызовы и на его голову проклятья неповиновения. Но и эрзац-мартиролог, похоже, застоялся без обновления…* организация запрещена в России как террористическаяЕще о ситуации в украинской власти читайте в статье Владимира Скачко Трамп надеется на русский авось и устранение Зеленского
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https://ukraina.ru/20260502/tragediya-2-maya-2014-goda-ubiytsy-izvestny-no-ne-nakazany-1062846528.html
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украина, одесса, сша, владимир зеленский, дональд трамп, демьян ганул, верховная рада, мвд, нпз, мнения, весь скачко, владимир скачко
Украина, Одесса, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Демьян Ганул, Верховная Рада, МВД, НПЗ, Мнения, весь Скачко, Владимир Скачко

Вызов для Трампа: Зеленский рискует стать новой жертвой

15:38 15.10.2026
 
© Фото : e-news.su
- РИА Новости, 1920, 15.10.2026
© Фото : e-news.su
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Владимир Скачко авторы
Владимир Скачко
обозреватель издания Украина.ру
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Ну вот: просроченный Владимир Зеленский фактически подписал себе подорожную с президентской должности, которую, согласно Конституции Украины, незаконно занимает с 20 мая 2024 года.
А куда он побежит – будет решать президент США Дональд Трамп. Выбор, в принципе, небольшой: к хатынкам за бугром, если успеет добежать до канадской границы, за которой возможны личные западные гарантии безопасности. На Крещатик к каштану, на котором его обещались подвесить нацики-правосеки* во главе с Дмитрием Ярошем. Или на новоявленное мемориальное кладбище, где Зеленский показательно и скорбно метал землю в ямы нацистским упырям, которых с его позволения и по его инициативе там зарыли.
И все, увы, будет зависеть именно от воли (политической) Трампа: если он настоит на своем, то Зеленскому – кранты: придется собирать манатки и пожитки и валить, пока цел. Точнее, если ему дадут убежать.
Если же, посылая Зеленского в отставку, Трамп только грозился по своему обыкновению, то украинская "королева попрошаек" еще маленько покочевряжится, поизображает из себя борца, "останавливающего Путина" на бруствере переднего окопа борьбы за демократию.
Случилось вот что: Трамп грубо и откровенно приказал Зеленскому убираться восвояси, а украинцам – избрать нового президента.
Зеленский сразу ломанулся в Лондон, там почему-то крайне осмелел и в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану заявил об отказе уходить в отставку и о невозможности проведения на Украине выборов. На вопросы об отставке и выборах он дважды ответил "Конечно, нет" и скромно, но гордо добавил: "Это моя ответственность".
А чтобы подтвердить реноме, Зеленский сообщил, что Украина по его приказу возобновляет удары по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ).
"Запрет снят. С нас хватит", — тоже сурово и лаконично заявил Зеленский после трехдневной паузы, на которую Киев якобы пошел по просьбе США.
- РИА Новости, 1920, 15.10.2026
09:43
"Где вообще мозги?" В Раде возмутились конфликтом Зеленского с ТрампомУкраинские власти обостряют отношения с Вашингтоном, несмотря на критическую зависимость от американской военной и разведывательной поддержки. Об этом заявил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко*, выступая с трибуны парламента
США и Трамп как раз и просили его этого не делать. Но сейчас, когда в России подтвердили, что Киев врет и из-за украинских ударов есть проблемы у некоторых российских НПЗ (в частности, у Рязанского), американцы и должны чувствовать себя, как оплеванные.
Теперь Трамп должен что-то сделать с Зеленским. Что он сделает, конечно же, не совсем понятно. Но Зеленскому в этой ситуации нелишне будет напомнить, что с подачи либо спецслужб самих США, либо по инициативе их агентов и клевретов на Украине уже существует своеобразный эрзац-мартиролог "хероев майдана" – убийц, бандитов и террористов, которые лично способствовали кровавому госперевороту в 2014 году и последовавшим за ним зверствам и беспределу и думали, что там, на майдане в Киеве, навечно получили индульгенцию от наказания за любые преступления.
Оказалось, что гарантии безопасности – не навечно и не для всех.
© Фото : bloknot.ru
- РИА Новости, 1920, 15.10.2026
© Фото : bloknot.ru
Существует же мартиролог при полной безнаказанности убийц как раз из-за наличия у них то ли напрямую американской "крыши", то ли с подачи поддержки украинских властей, которые и думать не смеют, чтобы тронуть американских исполнителей.
И попали туда люди, которые, как у них там говорят, начали борзеть и беспредельничать, требовать слишком много власти и преференций лично для себя, вмешиваться в мутные схемы передерибана денег и имущества, критиковать майданных священных коров и быков рангом повыше. А некоторые так и вообще начали критиковать майданные власти за "недостаточную революционность" и отступление от "майданных идеалов".
Вот эту разномастную категорию "хероев майдана" и слишком жадных и безумно деятельных отщепенцев и нужно было укоротить. Их и укоротили.
Начали с "полевого командира майдана" Сашко Билого (Александра Музычко), который первым начал критиковать новоявленного главу МВД постмайдана Арсена Авакова. Сам Музычко, что называется, берега потерял: разъезжал по Украине с автоматом, вламывался с ним в органы власти, был по мордам прокуроров, унижал милицию и даже пообещал повесить упомянутого Авакова, который предупредил зарвавшегося, что так делать нельзя.
И что же? Аваков вызов принял: уже 23 марта 2014 года пьяного Сашка Билого застрелили, как собаку, в придорожном генделыке, где он гулял с дружками. Нацики пытались выдать его смерть за геройство: дескать, пошел открытой грудью на милицейские пули. Но нашли Билого убитого выстрелами в спину и с наручниками на руках за спиной. Вот вам и "открытая грудь навстречу милицейскому тоталитаризму"…
Затем, 16 февраля 2015 года, в одесской больнице умер некто Николай Волков, больше известный как "сотник Мыкола", известный тем, что во время "Одесской Хатыни" 2 мая 2014 года открыто стрелял из пистолета по людям, которых сжигали в Одесском доме профсоюзов. В таком виде он и попал в объективы многих телекамер.
Ситуация в Донецке - РИА Новости, 1920, 02.05.2026
2 мая, 09:03
Трагедия 2 мая 2014 года: убийцы известны, но не наказаныВторого мая в Одессе вспоминают трагедию 12-летней давности. Тогда руками ультраправых боевиков были убиты более 40 сторонников федерализации, большая часть из которых погибла во время пожара в Доме профсоюзов
А когда укро-власти все же имитировали разбирательство случившейся террористической трагедии, по некоторым данным, толстомордый сотник Мыкола резко попал в больницу и умер там от болезни легких, развившейся после майской трагедии в Одессе: мол, мог надышаться вредными продуктами горения.
И ясное дело, как свидетель преступления, он ничего не смог сказать о заказчиках и организаторах массового убийства, которые решили не платить Мыколе дополнительно, а убрали его как тушку, которая слишком много знала…
Разобрались и с как бы на всю голову оппозиционным журналистом Павлом Шереметом, который попытался вмешаться в распределение и контроль за средствами-грантами, которые Запад выдавал на развитие свободы слова через главную информпомойку майдана – "Украинскую правду" (УП).
Поехал, значит, Павел 7 июля 2016 года на работу в авто гражданской жены и собственницы "УП" Алены Притулы, "черной вдовы", с которой связывают еще убийство Георгия Гонгадзе, еще одного журналиста, предтечи "оранжевой революции-2004". А к днищу машины была прилажена адресная и направленная мина, которая и поставила крест на планах Павла.
А может, и Алены, которая после этого резко умерила пыл насчет "революционности" и свободы слова.
Факт остается фактом: эта парочка слишком много знала, как готовился и кем финансировались революционные майдауны. Вот их и укоротили.
Не смог вписаться в стройные схемы майдана и некто Демьян Ганул, лидер одесских неонацистов, который устроил и политический, и уголовный беспредел в приморском городе. По его деяниях можно было сверять и Уголовный кодекс, и новые правила игры неонацистской Украины.
Ганул активно и с горячечным блеском в одном глазу, который у него оставался, боролся за уничтожение русского языка и всего русского в Одессе, прессовал русских активистов, отправляя из на войну, на которую сам, конечно же, не шел – ибо инвалид.
14 марта 2024 года кто-то подошел к этому патриотическому циклопу и прямо на одесской улице, на глазах прохожих выстрелил в него. А когда тот попытался отползти, приставил пистолет к голове и контрольно добил.
Скрытая камера, зафиксировав убийство, скрыла и возможные аплодисменты свидетелей – никто Ганула даже не пытался спасти, его в Одессе ненавидели, как чуму, холеру или сравнимую с ними насильственную украинизацию – любимое дело убитого своими же. Никто в Одессе не сомневается, что Ганул зажрался, что-то не поделил или слишком потянул одеяло на себя. И стал жертвой либо мести, либо назидательной разборки...
- РИА Новости, 1920, 15.03.2025
15 марта 2025, 16:42
Ганул* канул в Лету. В Одессе убили шакала, который был под защитой шакаловДва, на первый взгляд не связанных события, произошли в эти два дня в Одессе. 13 марта ЕСПЧ вынес решение в пользу жертв трагедии в Доме профсоюзов 2 мая 2014 года, обязав выплатить денежную компенсацию пострадавшим. А 14 марта был застрелен один из организаторов бойни и поджога – националист Демьян Ганула*.
В том же 2024 году, летним днем 19 июля, во Львове и тоже на улице выстрелом в голову оборвали украинизаторские устремления, граничащие с безумием, "фурии майдана" и экс-нардепа Ирины Фарион. Той самой, которая требовала от детей в детсадике даже имена изменить, если они напоминают что-то русское, а сама гордилась тем, что, будучи правоверной коммунисткой в советское время, забывалась в мечтах о том, как она сидит на костлявых коленях кровавого карлика Степана Бандеры и мечтает, что либо коммунизм построит, либо "русню и Путина победит".
Страшная в своем безумии и фанатизме была дама. Стала критиковать власти за недостаточную "украинскость" и слишком слабую войну с Россией. Ее и убрали, чтобы не мешалась под ногами между мешками с награбленным…
И конечно же, Зеленский должен помнить о судьбе Андрея Парубия, который на должности спикера Верховной Рады принимал его президентскую присягу в 2019-м.
Удивительный персонаж этот Андрей. Еще в 6-летнем возрасте ему выдали справку с диагнозом "легкая степень умственной отсталости, сопровождающаяся периодическими приступами афазии". Но при этом указали, что Андрей "специального обучения не требует" и "может посещать общеобразовательные учреждения".
Он и посещал: школу, истфак Львовского университета, потом вместе с еще одним таким же "больным" Олегом Тягнибоком создал неонацистскую партию "Свобода" и прорвался в парламент, где, собственно, и подтвердил свой первоначальный диагноз. Например, в 2010 году он пронес в Раду дымовые шашки прямо под брюками. И когда обсуждали продление договора о базировании Черноморского флота России в Севастополе, Андрей решил запутавшиеся в трусах шашки поджечь и таки довел дело до конца.
Прикольно было наблюдать, как этот замешкавшийся будущий комендант майдана-2014 борется с трусами и совершает подвиг. А что? Имео право: он же наличие указанной выше справки объяснил "грязной информационной провокацией, срежиссированной из Кремля".
Но Парубий потом стал ответственным за силовое свержение власти в 2014-м, привозя оружие снайперам, организовывал убийства и милиционеров, и майдаунов (так называемую "небесную сотню"), а потом вообще организовал упомянутое выше сожжение противников майдана 2 мая 2014 года в Одессе. Именно он вооружал сотника Мыколу…
Парубий - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
14 сентября 2025, 07:45
"Мстили неистово, а не расчетливо": Выдрин о расстреле Парубия как символа "ничтожной камарильи"Убийство экс-спикера Рады Андрея Парубия во Львове стало актом мести за ничтожность и бездушие киевского режима, а не расчетливой ликвидацией. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал известный политолог и писатель Дмитрий Выдрин, лично знакомый с погибшим
Но потом что-то, видимо, пошло не так, и 30 августа 2025 года Парубия тоже застрелили на львовской улице. На глазах у прохожих, которые, как вы понимаете, тоже не вмешивались...
Жизнь, конечно, продолжается. А Трамп раздумывает, пока Зеленский резвится и посылает вызовы и на его голову проклятья неповиновения. Но и эрзац-мартиролог, похоже, застоялся без обновления…
* организация запрещена в России как террористическая
Еще о ситуации в украинской власти читайте в статье Владимира Скачко Трамп надеется на русский авось и устранение Зеленского
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16:17Поставить на место "британского пуделя": как Зеленскому спастись от Трампа
15:38Вызов для Трампа: Зеленский рискует стать новой жертвой
15:37Губин оценил алкогольный совет Пугачёвой
15:30Столицы контрастов: украинские артисты бегут из Киева, элита отдыхает в Лондоне
15:02"Реакция должна соответствовать поддержке Украины": Европарламент взялся за визы для россиян
15:02За Одессу: на Украине судят "людоловов" из ТЦК
14:56"Это наше дело": Мерц отказался отдавать США контроль над российскими активами
14:54Премьер Латвии предложил европейцам отказаться от пива ради помощи Украине
14:40Нардеп Кучеренко: зимой Киев ждёт катастрофа с теплом, светом и водой
14:29Трамп выдвинет Москве новое предложение — но сначала снизит эскалацию, пишет WSJ
14:14Лавров: Зеленский плюнул в лицо Трампу, требуя ракеты вместо мира
14:13Шок: украинцы уличили Роналду в рекламе китайских авто "для Армии России"
14:06ВС РФ перекрыли последние лазейки для ВСУ под Харьковом
14:01Тьма над Киевом: Зеленский сбежал, Филатов* пропал. А Коломойский* хвастается из СИЗО
13:25Песков: моратория на удары по НПЗ не было, мирные усилия США разбиваются о Зеленского
13:10Засада на дороге: в Харькове военкомы скрутили водителя на светофоре
13:05"Обсудим завтра": Киев впервые оказался в конце повестки саммита ЕС
12:57Энергетическое перемирие: фейк, который рухнул за сутки
12:42"У меня никто не отнимет право умереть русским". Сын Гудкова* не выдержал жизни в эмиграции
12:22Украинский депутат заявила об угрозе уничтожения нации
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