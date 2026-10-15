2288 звезд на русско-корейском небе. Музей Зарубежной военной операции в Пхеньяне - 15.10.2026 Украина.ру
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2288 звезд на русско-корейском небе. Музей Зарубежной военной операции в Пхеньяне
2288 звезд на русско-корейском небе. Музей Зарубежной военной операции в Пхеньяне - 15.10.2026 Украина.ру
2288 звезд на русско-корейском небе. Музей Зарубежной военной операции в Пхеньяне
Участие контингента Корейской народной армии в боях в Курской области стало одним из знаковых моментов СВО. Для русских это повод к огромной благодарности и эмпатии. А как в самой КНДР относятся к этим событиям? Представление об этом дает музей Зарубежной военной операции на улице Ханбер в Пхеньяне, который недавно посетил автор нашего издания
2026-10-15T09:50
2026-10-15T09:50
эксклюзив
сво
кндр
курская область
россия
ким чен ын
владимир путин
вооруженные силы украины
музей
памятник
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В центре зала находится огромная стела, на которой высечено 2288 звезд: из 10-тысячного контингента корейцев 2288 погибли. Почти каждый четвёртый – много. Из них звание героя КНДР получил 271 человек. Погибшие герои захоронены на расположенном рядом мемориальном кладбище, прах остальных хранится в урнах на втором и третьем этажах музея. Кстати, снимать здесь нельзя, нужно иметь уважение к павшим и слушать, а не бесконечно жать на кнопки мобильника.Экспозиция подробно повествует о том, как всё это было. Вот Владимир Путин и Ким Чен Ын подписывают договор о стратегическом партнёрстве, вот ВСУ вторгаются в Курскую область, вот решение о вводе войск спецназа – помощь братской России в непростой ситуации.Далее следуют небольшие стенды про каждое взятое корейцами село, начиная с Плёхово и заканчивая участием в Судженской операции. Фото бойцов, личные вещи, оружие. Отметим, что корейцам было запрещено сдаваться в плен, поэтому за все время операции ВСУ удалось захватить всего двоих, и то в беспомощном состоянии (по некоторым данным, один был без сознания, а второму оторвало кисти рук). Оказываясь в окружении, бойцы подрывали себя гранатами. Таких случаев было немало и, слушая об этом, ком к горлу подкатывает.Далее представлены две небольшие диорамы с корейским пулемётчиком и со взятием Суджи, где на фоне вида города боец топчет украинский флаг. Многочисленные фото, где русские братаются с корейцами на фронте. Есть отдельный стенд, посвящённый сапёрам, участвовавшим в разминировании Курщины.Особенно интересна коллекция картин, одна из которых изображает украинских пленных – такие мрачные бандеровцы, которых подгоняет прикладом автомата в траншее корейский солдат. Похожим образом раньше в корейской живописи изображали пленных американцев, но тут присутствует национальный колорит: усы и чубы в наличии.Настроение заметно улучшается, а ещё лучше становится при переходе к парку трофеев – тут и "Брэдли", и "Абрамс", и "Леопард", и "Кирпи", и знаменитая "Баба-яга", куча оружия, средств связи. Кстати, были замечены раритеты, ведущие происхождение прямиком из Третьего рейха – карабин маузер 98к и пулемет МГ-42, т.н. "пила Гитлера".Музей был построен в течении полугода под пристальным вниманием самого Ким Чен Ына – председатель государственных дел КНДР ещё при закладке вместе с супругой Ли Соль Чжу и дочерью брал лопату и высаживал деревья, контролировал все этапы строительства и отделки. Торжественное открытие произошло в конце апреля этого года, при участии спикера Госдумы Вячеслава Володина и министра обороны Андрея Белоусова.Сегодня его посещает огромное количество корейцев, это считается необходимым для воспитания патриотизма. Ну как, скажем, и экскурсии на захваченный в 1968-м году шпионский корабль "Пуэбло", который так и называется – пункт антиамериканского патриотического воспитания. То есть сформирован своего рода культ вокруг ЗВО и её участников, который активно внедряют в массы.А на выросшей рядом улице Ханбер (Звёздная) с нетипичной для Пхеньяна малоэтажной застройкой уже получили новые квартиры семьи погибших. Теперь вторая очередь – строятся многоэтажки для раненых. Естественно, всё это бесплатно, сразу с ремонтом и со всеми удобствами.Помимо потрясающей эстетики и не менее удивительных сроков создания, нужно отметить, что есть во всём этом некая душевность, зачастую отсутствующая у российского официоза и пропаганды. Когда я беседовал с прилетевшей с нами из Пхеньяна русской кореянкой (чистокровной, хотя предки ещё в начале века бежали в Приморье от японского вторжения), то она отметила, что за последний год трижды была в Сеуле. Но национальную гордость почувствовала именно в Пхеньяне, когда плакала под небом с 2288 звездами. Наверное, лучшее доказательство того, что всё это сделано правильно и есть чему поучиться.
https://ukraina.ru/20250428/spetsnaz-kndr-v-rossii-put-ot-ikhtamnet-do-vechnoy-slavy-1062810632.html
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Андрей Дмитриев
Андрей Дмитриев
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4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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5
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96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, сво, кндр, курская область, россия, ким чен ын, владимир путин, вооруженные силы украины, музей, памятник
Эксклюзив, СВО, КНДР, Курская область, Россия, Ким Чен Ын, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, музей, памятник

2288 звезд на русско-корейском небе. Музей Зарубежной военной операции в Пхеньяне

09:50 15.10.2026
 
© Фото : Андрей ДмитриевПамятник участникам Зарубежной военной операции в Пхеньяне
Памятник участникам Зарубежной военной операции в Пхеньяне - РИА Новости, 1920, 15.10.2026
© Фото : Андрей Дмитриев
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Андрей Дмитриев
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Участие контингента Корейской народной армии в боях в Курской области стало одним из знаковых моментов СВО. Для русских это повод к огромной благодарности и эмпатии. А как в самой КНДР относятся к этим событиям? Представление об этом дает музей Зарубежной военной операции на улице Ханбер в Пхеньяне, который недавно посетил автор нашего издания
В центре зала находится огромная стела, на которой высечено 2288 звезд: из 10-тысячного контингента корейцев 2288 погибли. Почти каждый четвёртый – много. Из них звание героя КНДР получил 271 человек. Погибшие герои захоронены на расположенном рядом мемориальном кладбище, прах остальных хранится в урнах на втором и третьем этажах музея. Кстати, снимать здесь нельзя, нужно иметь уважение к павшим и слушать, а не бесконечно жать на кнопки мобильника.
Экспозиция подробно повествует о том, как всё это было. Вот Владимир Путин и Ким Чен Ын подписывают договор о стратегическом партнёрстве, вот ВСУ вторгаются в Курскую область, вот решение о вводе войск спецназа – помощь братской России в непростой ситуации.
Далее следуют небольшие стенды про каждое взятое корейцами село, начиная с Плёхово и заканчивая участием в Судженской операции. Фото бойцов, личные вещи, оружие. Отметим, что корейцам было запрещено сдаваться в плен, поэтому за все время операции ВСУ удалось захватить всего двоих, и то в беспомощном состоянии (по некоторым данным, один был без сознания, а второму оторвало кисти рук). Оказываясь в окружении, бойцы подрывали себя гранатами. Таких случаев было немало и, слушая об этом, ком к горлу подкатывает.
Далее представлены две небольшие диорамы с корейским пулемётчиком и со взятием Суджи, где на фоне вида города боец топчет украинский флаг. Многочисленные фото, где русские братаются с корейцами на фронте. Есть отдельный стенд, посвящённый сапёрам, участвовавшим в разминировании Курщины.
Особенно интересна коллекция картин, одна из которых изображает украинских пленных – такие мрачные бандеровцы, которых подгоняет прикладом автомата в траншее корейский солдат. Похожим образом раньше в корейской живописи изображали пленных американцев, но тут присутствует национальный колорит: усы и чубы в наличии.
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Настроение заметно улучшается, а ещё лучше становится при переходе к парку трофеев – тут и "Брэдли", и "Абрамс", и "Леопард", и "Кирпи", и знаменитая "Баба-яга", куча оружия, средств связи. Кстати, были замечены раритеты, ведущие происхождение прямиком из Третьего рейха – карабин маузер 98к и пулемет МГ-42, т.н. "пила Гитлера".
Музей был построен в течении полугода под пристальным вниманием самого Ким Чен Ына – председатель государственных дел КНДР ещё при закладке вместе с супругой Ли Соль Чжу и дочерью брал лопату и высаживал деревья, контролировал все этапы строительства и отделки. Торжественное открытие произошло в конце апреля этого года, при участии спикера Госдумы Вячеслава Володина и министра обороны Андрея Белоусова.
Сегодня его посещает огромное количество корейцев, это считается необходимым для воспитания патриотизма. Ну как, скажем, и экскурсии на захваченный в 1968-м году шпионский корабль "Пуэбло", который так и называется – пункт антиамериканского патриотического воспитания. То есть сформирован своего рода культ вокруг ЗВО и её участников, который активно внедряют в массы.
А на выросшей рядом улице Ханбер (Звёздная) с нетипичной для Пхеньяна малоэтажной застройкой уже получили новые квартиры семьи погибших. Теперь вторая очередь – строятся многоэтажки для раненых. Естественно, всё это бесплатно, сразу с ремонтом и со всеми удобствами.
Помимо потрясающей эстетики и не менее удивительных сроков создания, нужно отметить, что есть во всём этом некая душевность, зачастую отсутствующая у российского официоза и пропаганды. Когда я беседовал с прилетевшей с нами из Пхеньяна русской кореянкой (чистокровной, хотя предки ещё в начале века бежали в Приморье от японского вторжения), то она отметила, что за последний год трижды была в Сеуле. Но национальную гордость почувствовала именно в Пхеньяне, когда плакала под небом с 2288 звездами. Наверное, лучшее доказательство того, что всё это сделано правильно и есть чему поучиться.
© Фото : Андрей ДмитриевКомплекс зданий музея ЗВО в Пхеньяне
Комплекс зданий музея ЗВО в Пхеньяне
1 из 6
Комплекс зданий музея ЗВО в Пхеньяне
© Фото : Андрей Дмитриев
© Фото : Андрей ДмитриевАндрей Дмитриев в музее ЗВО в Пхеньяне
Автор статьи в музее ЗВО в Пхеньяне
2 из 6
Андрей Дмитриев в музее ЗВО в Пхеньяне
© Фото : Андрей Дмитриев
© Фото : Андрей ДмитриевЭкспонат музея ЗВО в Пхеньяне (БМП "Мардер" немецкого производства)
Экспонат музея ЗВО в Пхеньяне (БМП Мардер немецкого производства)
3 из 6
Экспонат музея ЗВО в Пхеньяне (БМП "Мардер" немецкого производства)
© Фото : Андрей Дмитриев
© Фото : Андрей ДмитриевФрагмент памятника участникам ЗВО в Пхеньяне
Фрагмент памятника участникам ЗВО в Пхеньяне
4 из 6
Фрагмент памятника участникам ЗВО в Пхеньяне
© Фото : Андрей Дмитриев
© Фото : "Спутник"Ким Чен Ын, Вячеслав Володин и Андрей Белоусов во время посещения зала посвящённого освобождению Суджи в музее ЗВО в Пхеньяне
Ким Чен Ын, Вячеслав Володин и Андрей Белоусов во время посещения зала посвящённого освобождению Суджи в музее ЗВО в Пхеньяне, 27 апреля 2026 года
5 из 6
Ким Чен Ын, Вячеслав Володин и Андрей Белоусов во время посещения зала посвящённого освобождению Суджи в музее ЗВО в Пхеньяне
© Фото : "Спутник"
© Фото : "Спутник"Урны с прахом погибших солдат КНР в музее ЗВО в Пхеньяне
Урны с прахом погибших солдат КНР в музее ЗВО в Пхеньяне
6 из 6
Урны с прахом погибших солдат КНР в музее ЗВО в Пхеньяне
© Фото : "Спутник"
1 из 6
Комплекс зданий музея ЗВО в Пхеньяне
© Фото : Андрей Дмитриев
2 из 6
Андрей Дмитриев в музее ЗВО в Пхеньяне
© Фото : Андрей Дмитриев
3 из 6
Экспонат музея ЗВО в Пхеньяне (БМП "Мардер" немецкого производства)
© Фото : Андрей Дмитриев
4 из 6
Фрагмент памятника участникам ЗВО в Пхеньяне
© Фото : Андрей Дмитриев
5 из 6
Ким Чен Ын, Вячеслав Володин и Андрей Белоусов во время посещения зала посвящённого освобождению Суджи в музее ЗВО в Пхеньяне
© Фото : "Спутник"
6 из 6
Урны с прахом погибших солдат КНР в музее ЗВО в Пхеньяне
© Фото : "Спутник"
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