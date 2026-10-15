2288 звезд на русско-корейском небе. Музей Зарубежной военной операции в Пхеньяне
© Фото : Андрей ДмитриевПамятник участникам Зарубежной военной операции в Пхеньяне
© Фото : Андрей Дмитриев
Участие контингента Корейской народной армии в боях в Курской области стало одним из знаковых моментов СВО. Для русских это повод к огромной благодарности и эмпатии. А как в самой КНДР относятся к этим событиям? Представление об этом дает музей Зарубежной военной операции на улице Ханбер в Пхеньяне, который недавно посетил автор нашего издания
В центре зала находится огромная стела, на которой высечено 2288 звезд: из 10-тысячного контингента корейцев 2288 погибли. Почти каждый четвёртый – много. Из них звание героя КНДР получил 271 человек. Погибшие герои захоронены на расположенном рядом мемориальном кладбище, прах остальных хранится в урнах на втором и третьем этажах музея. Кстати, снимать здесь нельзя, нужно иметь уважение к павшим и слушать, а не бесконечно жать на кнопки мобильника.
Экспозиция подробно повествует о том, как всё это было. Вот Владимир Путин и Ким Чен Ын подписывают договор о стратегическом партнёрстве, вот ВСУ вторгаются в Курскую область, вот решение о вводе войск спецназа – помощь братской России в непростой ситуации.
Далее следуют небольшие стенды про каждое взятое корейцами село, начиная с Плёхово и заканчивая участием в Судженской операции. Фото бойцов, личные вещи, оружие. Отметим, что корейцам было запрещено сдаваться в плен, поэтому за все время операции ВСУ удалось захватить всего двоих, и то в беспомощном состоянии (по некоторым данным, один был без сознания, а второму оторвало кисти рук). Оказываясь в окружении, бойцы подрывали себя гранатами. Таких случаев было немало и, слушая об этом, ком к горлу подкатывает.
Далее представлены две небольшие диорамы с корейским пулемётчиком и со взятием Суджи, где на фоне вида города боец топчет украинский флаг. Многочисленные фото, где русские братаются с корейцами на фронте. Есть отдельный стенд, посвящённый сапёрам, участвовавшим в разминировании Курщины.
Особенно интересна коллекция картин, одна из которых изображает украинских пленных – такие мрачные бандеровцы, которых подгоняет прикладом автомата в траншее корейский солдат. Похожим образом раньше в корейской живописи изображали пленных американцев, но тут присутствует национальный колорит: усы и чубы в наличии.
Настроение заметно улучшается, а ещё лучше становится при переходе к парку трофеев – тут и "Брэдли", и "Абрамс", и "Леопард", и "Кирпи", и знаменитая "Баба-яга", куча оружия, средств связи. Кстати, были замечены раритеты, ведущие происхождение прямиком из Третьего рейха – карабин маузер 98к и пулемет МГ-42, т.н. "пила Гитлера".
Музей был построен в течении полугода под пристальным вниманием самого Ким Чен Ына – председатель государственных дел КНДР ещё при закладке вместе с супругой Ли Соль Чжу и дочерью брал лопату и высаживал деревья, контролировал все этапы строительства и отделки. Торжественное открытие произошло в конце апреля этого года, при участии спикера Госдумы Вячеслава Володина и министра обороны Андрея Белоусова.
Сегодня его посещает огромное количество корейцев, это считается необходимым для воспитания патриотизма. Ну как, скажем, и экскурсии на захваченный в 1968-м году шпионский корабль "Пуэбло", который так и называется – пункт антиамериканского патриотического воспитания. То есть сформирован своего рода культ вокруг ЗВО и её участников, который активно внедряют в массы.
А на выросшей рядом улице Ханбер (Звёздная) с нетипичной для Пхеньяна малоэтажной застройкой уже получили новые квартиры семьи погибших. Теперь вторая очередь – строятся многоэтажки для раненых. Естественно, всё это бесплатно, сразу с ремонтом и со всеми удобствами.
Помимо потрясающей эстетики и не менее удивительных сроков создания, нужно отметить, что есть во всём этом некая душевность, зачастую отсутствующая у российского официоза и пропаганды. Когда я беседовал с прилетевшей с нами из Пхеньяна русской кореянкой (чистокровной, хотя предки ещё в начале века бежали в Приморье от японского вторжения), то она отметила, что за последний год трижды была в Сеуле. Но национальную гордость почувствовала именно в Пхеньяне, когда плакала под небом с 2288 звездами. Наверное, лучшее доказательство того, что всё это сделано правильно и есть чему поучиться.
© Фото : Андрей ДмитриевКомплекс зданий музея ЗВО в Пхеньяне
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Комплекс зданий музея ЗВО в Пхеньяне
© Фото : Андрей Дмитриев
© Фото : Андрей ДмитриевАндрей Дмитриев в музее ЗВО в Пхеньяне
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Андрей Дмитриев в музее ЗВО в Пхеньяне
© Фото : Андрей Дмитриев
© Фото : Андрей ДмитриевЭкспонат музея ЗВО в Пхеньяне (БМП "Мардер" немецкого производства)
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Экспонат музея ЗВО в Пхеньяне (БМП "Мардер" немецкого производства)
© Фото : Андрей Дмитриев
© Фото : Андрей ДмитриевФрагмент памятника участникам ЗВО в Пхеньяне
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Фрагмент памятника участникам ЗВО в Пхеньяне
© Фото : Андрей Дмитриев
© Фото : "Спутник"Ким Чен Ын, Вячеслав Володин и Андрей Белоусов во время посещения зала посвящённого освобождению Суджи в музее ЗВО в Пхеньяне
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Ким Чен Ын, Вячеслав Володин и Андрей Белоусов во время посещения зала посвящённого освобождению Суджи в музее ЗВО в Пхеньяне
1 из 6
Комплекс зданий музея ЗВО в Пхеньяне
© Фото : Андрей Дмитриев
2 из 6
Андрей Дмитриев в музее ЗВО в Пхеньяне
© Фото : Андрей Дмитриев
3 из 6
Экспонат музея ЗВО в Пхеньяне (БМП "Мардер" немецкого производства)
© Фото : Андрей Дмитриев
4 из 6
Фрагмент памятника участникам ЗВО в Пхеньяне
© Фото : Андрей Дмитриев
5 из 6
Ким Чен Ын, Вячеслав Володин и Андрей Белоусов во время посещения зала посвящённого освобождению Суджи в музее ЗВО в Пхеньяне
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