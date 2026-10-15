Нужно ли России обрушать экономику Украины и когда у Киева закончится запас прочности – Голубовский
Эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский в эфире Украина.ру объяснил, что изменит дизельная сделка России и США, а также проанализировал американские предложения по разморозке ЗВР России:
00:25 – Что даёт дизельная сделка России и США?
09:05 – Европа под давлением: дорогая энергия и долговой кризис;
11:37 – Связь и разведданные: рычаги давления США на Киев;
14:06 – О предложении США разморозить ЗВР России;
18:20 – Запас прочности Киева в войне городов.
00:25 – Что даёт дизельная сделка России и США?
09:05 – Европа под давлением: дорогая энергия и долговой кризис;
11:37 – Связь и разведданные: рычаги давления США на Киев;
14:06 – О предложении США разморозить ЗВР России;
18:20 – Запас прочности Киева в войне городов.
ТГ-канал Дмитрия Голубовского - https://t.me/s/dmigolub
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