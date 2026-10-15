https://ukraina.ru/20261015/nuzhno-li-rossii-obrushat-ekonomiku-ukrainy-i-kogda-u-kieva-zakonchitsya-zapas-prochnosti--golubovskiy-1083841240.html

Нужно ли России обрушать экономику Украины и когда у Киева закончится запас прочности – Голубовский

Нужно ли России обрушать экономику Украины и когда у Киева закончится запас прочности – Голубовский - 15.10.2026 Украина.ру

Нужно ли России обрушать экономику Украины и когда у Киева закончится запас прочности – Голубовский

Эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский в эфире Украина.ру объяснил, что изменит дизельная сделка России и... Украина.ру, 15.10.2026

2026-10-15T17:18

2026-10-15T17:18

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украина.ру

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Эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский в эфире Украина.ру объяснил, что изменит дизельная сделка России и США, а также проанализировал американские предложения по разморозке ЗВР России: 00:25 – Что даёт дизельная сделка России и США?09:05 – Европа под давлением: дорогая энергия и долговой кризис; 11:37 – Связь и разведданные: рычаги давления США на Киев;14:06 – О предложении США разморозить ЗВР России;18:20 – Запас прочности Киева в войне городов.ТГ-канал Дмитрия Голубовского - https://t.me/s/dmigolub

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