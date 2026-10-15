https://ukraina.ru/20261015/za-odessu-na-ukraine-sudyat-lyudolovov-iz-ttsk-1083831572.html

За Одессу: на Украине судят "людоловов" из ТЦК

За Одессу: на Украине судят "людоловов" из ТЦК - 15.10.2026 Украина.ру

За Одессу: на Украине судят "людоловов" из ТЦК

Приморский районный суд Одессы вынес серию обвинительных приговоров девятерым сотрудникам местного ТЦК и привлеченным ими уличным боевикам – за охоту на людей и пытки. Шестеро фигурантов отправились за решетку на реальные сроки вплоть до семи с лишним лет, двое ждут открытого суда в следственном изоляторе.

2026-10-15T15:02

2026-10-15T15:02

2026-10-15T15:02

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Власть показательно отдала под суд низовых исполнителей с резиновыми дубинками. Конечно, это не значит, что за "людоловов" всерьез взялись. Но определённую роль в украинской государственной системе эти балы-маскарады всё же играют.На скамье подсудимых оказалась организованная группа, промышлявшая отловом военнообязанных гражданских лиц. Девять обвиняемых предпочли не искушать судьбу, полностью признали вину и подписали соглашения с прокурором, надеясь смягчить наказание.Вечером 10 апреля 2026 года на улице Генуэзской эта группа залила лицо прохожему слезоточивым газом, скрутила его и зашвырнула в ведомственный микроавтобус Renault Master. Внутри салона задержанного избивали и запугивали, выбивая пароль от смартфона для проверки государственного приложения "Дія", после чего отвезли в военкомат.Спустя три дня на рассвете на проспекте Ярослава Мудрого они схватили мужчину и почти час катали его по улицам, угрожая физической расправой. В начале мая попытка очередного захвата закончилась тяжелыми побоями прямо на тротуаре.Суд признал: план по пополнению армии не дает права ломать ребра и превращать служебный микроавтобус в камеру пыток. Старший группы силового захвата получил семь лет и один месяц колонии, поскольку в процессе успел обчистить карманы потерпевшего, еще шесть также получили реальные сроки.Двое сержантов наотрез отказались признавать вину и ушли на отдельный открытый судебный процесс.Здесь стоит взглянуть на Кодекс Украины об административных правонарушениях. Статья 262 этого кодекса черным по белому устанавливает: принудительно задерживать гражданина на улице за нарушение воинского учета имеет право исключительно полиция.Проще говоря, сотрудники ТЦК в принципе не имеют права пальцем до украинских мужчин прикасаться. Если военком видит нарушителя, он обязан составить письменное обращение в полицию, полицейский патруль обязан составить протокол задержания, пригласить бесплатного адвоката и лишь затем доставить человека для выяснения личности максимум на три часа.Но полицейских на улицах мало, так что военкоматы нашли выход в формировании собственных нелегальных штурмовых групп и помощи со стороны местных радикалов-активистов.Террор по всей УкраинеОдесский кошмар возник не на пустом месте и не является местной аномалией. Это лишь часть уже многолетней практики, охватившей всю страну при молчаливом согласии властей.Первой трещиной в броне безнаказанности стал инцидент с Самборским районный ТЦК во Львовской области еще осенью 2023 года. Там заместитель начальника отдела вместе с водителем больше недели держали в подсобке двух мужчин из Харькова и Кривого Рога, морили их голодом и забивали до полусмерти, требуя подписать документы.Там во время пыток офицер ТЦК размахивал боевым пистолетом перед лицом стоящего на коленях окровавленного парня и буквально орал: "Ты не человек, ты собака!".Следователи ГБР были вынуждены возбудить дело по тем же статьям о похищении людей и пытках, а ведомственные спикеры впервые не смогли списать насилие на стресс участников боевых действий.Западные области вообще удерживают лидерство по числу зафиксированных увечий. В Тернополе офицеры военкомата избивали мобилизованных прямо в коридорах распределителя, что подтвердили судебные заседания 2024 и 2025 годов. Судебно-медицинские эксперты зафиксировали у пострадавших переломы верхнечелюстных пазух, переломы кистей рук и множественные переломы ребер.В Закарпатье, в городах Виноградов и Хуст, мужчин отлавливали в приграничной полосе и удерживали в полной изоляции без связи с родными, что привело к череде попыток самоубийства прямо в туалетах сборных пунктов.Особо ужасными стали трагедии на Житомирщине. В городе Звягель доставленный силой мужчина скончался через несколько часов после попадания в стены ТЦК. Армейские пресс-службы заявили, что у призывника внезапно случился тяжелый приступ эпилепсии на фоне употребления алкоголя.Родственники погибшего пошли на принцип и добились независимого вскрытия, которое полностью опровергло официальную версию.Куда без коррупцииХрестоматийным примером вымогательства и воровства в рядах ТЦК стал бывший начальник Одесского областного центра комплектования Евгений Борисов, чье дело детально расследовал Офис Генерального прокурора.Пока рядовые патрули выбивали зубы работягам, Борисов оформил на престарелую мать виллу в испанской Марбелье стоимостью 4,5 миллиона евро, купил жене коммерческую недвижимость в престижном районе ещё за полмиллиона евро и перегнал за границу парк элитных иномарок. Сам начальник военкомата спокойно летал отдыхать на Сейшельские острова по фиктивным справкам об инвалидности.Судебные баталии вокруг Борисова показали, как работает правосудие для богатых. Когда военкома отправили под стражу, за него тут же внесли двенадцать миллионов гривен залога. После повторного задержания судья Приморского суда осенью 2025 года назначила ему альтернативный залог в 20 миллионов гривен, и коммерческая фирма внесла эту сумму буквально за пару рабочих дней.Человек с миллионным состоянием нанимает лучших адвокатов и ложится в частные клиники, затягивая заседания.В середине пирамиды работают цифровые махинаторы, чью сеть вскрыли летом 2026 года в рамках спецоперации "Честный призыв". Согласно данным украинских журналистов-расследователей, удаление статуса уклониста из розыскного реестра стоило 2500 тысячи долларов для рядового и 3000 – для офицера.Липовая справка военно-врачебной комиссии обходилась в 1700 долларов, а фиктивная бронь через органы местной власти в Кировоградской области продавалась оптом по 8000 долларов за каждого платежеспособного клиента.А на самом дне этой пищевой цепи находится рядовой рабочий с завода или мастер из автосервиса. У него нет трех тысяч долларов на покупку удаленной строчки на сервере, и у него нет влиятельных покровителей. Именно его и караулит у проходной микроавтобус с тонированными стеклами, именно ему ломают нос ударом приклада и именно у него сержанты воруют последние гривны из куртки во время оформления документов.Система в тупикеПроисходящее на улицах – это закономерный итог противоречия, в которое украинское государство загнало само себя. Генеральный штаб ежемесячно спускает в регионы жесткие разнарядки на пополнение боевых бригад, требуя закрывать бреши на передовой. При этом армейское руководство прекрасно знает, что добровольцы закончились еще в 2022 году, а желающих идти в пехоту по доброй воле не осталось.Перед начальником районного военкомата возникает выбор: либо он не выполняет спущенный план комплектования, лишается должности и сам отправляется в окопы рядовым стрелком, либо он обеспечивает необходимую численность мобилизованных любой ценой.Законного механизма для жесткого принуждения у военкомата нет, полиция устраняется от уличной драки, и система начинает использовать силу вне рамок закона. Насилие поощряется негласными распоряжениями сверху: главное – доставить людей на полигоны, а синяки сойдут сами.Спектакль для обывателейОдесский приговор ярко продемонстрировал политическую технологию, с помощью которой военное командование спасает собственную шкуру.Обратите внимание: в итоге обвинительные приговоры были вынесены только по общеуголовным статьям – незаконное лишение свободы, пытки и грабеж. Следователи сознательно обошли стороной статью 426-1 Уголовного кодекса Украины, карающую за превышение военным должностным лицом служебных полномочий в условиях военного положения.Ведь если прокурор обвиняет военного в превышении полномочий, он обязан выяснить источник приказа: кто-то ведь вынудил военнослужащего так поступить. Эта цепочка неизбежно приведет следователей в кабинеты областных военкомов и генералов, спускавших нереальные разнарядки.Чтобы оборвать след, силовики превратили дело в обычный уличный разбой. Государство заявило: высшее командование тут совершенно ни при чем, военком святой, а группа сержантов и уличных громил просто проявила дурную личную инициативу в свободное от службы время. Заключенные сделки со следствием намертво зацементировали эту ложь.Фигуранты взяли всю вину на себя в обмен на предсказуемые сроки, уголовное производство в отношении их командиров закрыли, а высшие офицеры сохранили кресла и лампасы.Выбор Одессы в качестве площадки для показательной порки абсолютно закономерен. Южный портовый город исторически не принимает солдафонов из ТЦК, а плотность уличных стычек здесь давно превысила критическую черту.Градус ненависти к людям в форме стал настолько взрывоопасным, что властям потребовалось срочно спустить пар, предъявив гражданам реальные тюремные сроки для особо зарвавшихся военкомов.Но эта показательная расправа над шестью стрелочниками не меняет ровным счетом ничего. Система не устранила причину болезни: государство не изменило драконовские мобилизационные планы, не наделило процесс законными полицейскими процедурами и не наказало ни одного генерала, требовавшего живую силу любой ценой.Как только утихнет медийный шум вокруг Приморского суда, на улицы опустевших городов выйдут новые группы оповещения на точно таких же микроавтобусах. Им снова спустят невыполнимые нормы, они снова будут караулить заводчан у проходных и точно так же пустят в ход газовые баллончики и кулаки.

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Никита Волкович https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/05/04/1078579550_361:22:853:514_100x100_80_0_0_16b0cf590fa3715aa8a6687dc8864cfb.jpg

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Никита Волкович https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/05/04/1078579550_361:22:853:514_100x100_80_0_0_16b0cf590fa3715aa8a6687dc8864cfb.jpg

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