https://ukraina.ru/20261015/pyat-glaz-starlink-i-razveddannye-srabotayut-li-rychagi-trampa-protiv-zelenskogo--ekspert-1083827545.html

"Пять глаз", Starlink и разведданные: сработают ли рычаги Трампа против Зеленского — эксперт

"Пять глаз", Starlink и разведданные: сработают ли рычаги Трампа против Зеленского — эксперт - 15.10.2026 Украина.ру

"Пять глаз", Starlink и разведданные: сработают ли рычаги Трампа против Зеленского — эксперт

После перепалки в феврале 2025 года Трамп не смог перекрыть передачу разведданных даже на время — там технические ограничения и глубинный госаппарат. "Пять глаз" ради Украины не отключат, а попытка тронуть Starlink обернётся против Маска. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий

2026-10-15T19:30

2026-10-15T19:30

2026-10-15T19:30

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В ночь на 14 октября компания SpaceX без предупреждения ограничила работу военного пакета Starshield для ВСУ: связь пропадала при движении на скорости выше 160 км/ч, из-за чего сорвались боевые миссии и часть дронов-перехватчиков не вышла на цель. Илон Маск заявил, что Starshield принадлежит правительству США, а любые ограничения определяют военные и лично президент Дональд Трамп.Журналист спросил, сможет ли хозяин Белого дома задействовать поставки оружия и передачу разведданных как рычаг давления на Украину. Дробницкий заявил, что после перепалки в феврале 2025 года Трамп не смог перекрыть передачу разведданных даже на время.Он напомнил про систему "Пять глаз" (Five Eyes, FVEY) — разведывательный альянс Австралии, Канады, Новой Зеландии, Великобритании и США, который в режиме онлайн передаёт разведывательную информацию."Пять глаз" отключат ради Украины, чтобы послать сигнал Зеленскому? Это никто не позволит сделать. Так что разведанные отключить не удастся", — констатировал Дробницкий.Эксперт подчеркнул, что отключение спутниковой системы Starlink для Украины обернётся против Маска."Можно попытаться отключить Starlink. Давай, дорогой Илон Маск, попробуй! Тогда его Starlink никогда не будет работать в Европе. Европейцы смотрят на эту систему с подозрением. Их информационная среда жестко контролируется. Европа это 500 миллионов потребителей цифровых услуг", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Дмитрий Дробницкий: Трамп ответил на хамство Зеленского, на защиту которого встал либеральный мейнстрим" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО — в материале "Алексей Анпилогов: ВСУ продолжают безнадежную оборону на Осколе, а Россия берет под контроль Доброполье" в дзен-канале Украина.ру.

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