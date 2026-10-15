"Пять глаз", Starlink и разведданные: сработают ли рычаги Трампа против Зеленского — эксперт - 15.10.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20261015/pyat-glaz-starlink-i-razveddannye-srabotayut-li-rychagi-trampa-protiv-zelenskogo--ekspert-1083827545.html
"Пять глаз", Starlink и разведданные: сработают ли рычаги Трампа против Зеленского — эксперт
"Пять глаз", Starlink и разведданные: сработают ли рычаги Трампа против Зеленского — эксперт - 15.10.2026 Украина.ру
"Пять глаз", Starlink и разведданные: сработают ли рычаги Трампа против Зеленского — эксперт
После перепалки в феврале 2025 года Трамп не смог перекрыть передачу разведданных даже на время — там технические ограничения и глубинный госаппарат. "Пять глаз" ради Украины не отключат, а попытка тронуть Starlink обернётся против Маска. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий
2026-10-15T19:30
2026-10-15T19:30
новости
украина
сша
европа
дональд трамп
илон маск
украина.ру
владимир зеленский
вооруженные силы украины
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0a/0f/1083826980_0:198:1254:903_1920x0_80_0_0_769361d6d6b1171476eb07656c240fad.png
В ночь на 14 октября компания SpaceX без предупреждения ограничила работу военного пакета Starshield для ВСУ: связь пропадала при движении на скорости выше 160 км/ч, из-за чего сорвались боевые миссии и часть дронов-перехватчиков не вышла на цель. Илон Маск заявил, что Starshield принадлежит правительству США, а любые ограничения определяют военные и лично президент Дональд Трамп.Журналист спросил, сможет ли хозяин Белого дома задействовать поставки оружия и передачу разведданных как рычаг давления на Украину. Дробницкий заявил, что после перепалки в феврале 2025 года Трамп не смог перекрыть передачу разведданных даже на время.Он напомнил про систему "Пять глаз" (Five Eyes, FVEY) — разведывательный альянс Австралии, Канады, Новой Зеландии, Великобритании и США, который в режиме онлайн передаёт разведывательную информацию."Пять глаз" отключат ради Украины, чтобы послать сигнал Зеленскому? Это никто не позволит сделать. Так что разведанные отключить не удастся", — констатировал Дробницкий.Эксперт подчеркнул, что отключение спутниковой системы Starlink для Украины обернётся против Маска."Можно попытаться отключить Starlink. Давай, дорогой Илон Маск, попробуй! Тогда его Starlink никогда не будет работать в Европе. Европейцы смотрят на эту систему с подозрением. Их информационная среда жестко контролируется. Европа это 500 миллионов потребителей цифровых услуг", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Дмитрий Дробницкий: Трамп ответил на хамство Зеленского, на защиту которого встал либеральный мейнстрим" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО — в материале "Алексей Анпилогов: ВСУ продолжают безнадежную оборону на Осколе, а Россия берет под контроль Доброполье" в дзен-канале Украина.ру.
украина
сша
европа
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0a/0f/1083826980_0:80:1254:1021_1920x0_80_0_0_bad5de27eaf00e278f0f034633de63a0.png
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, сша, европа, дональд трамп, илон маск, украина.ру, владимир зеленский, вооруженные силы украины, сво, новости сво россия, прогнозы сво, новости сво сейчас, дзен новости сво, спутник, разведданные, война, война на украине, новости украины, новости украина ру, трамп и украина
Новости, Украина, США, Европа, Дональд Трамп, Илон Маск, Украина.ру, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, СВО, новости СВО Россия, прогнозы СВО, новости СВО сейчас, дзен новости СВО, спутник, разведданные, война, война на Украине, Новости Украины, новости Украина ру, Трамп и Украина

"Пять глаз", Starlink и разведданные: сработают ли рычаги Трампа против Зеленского — эксперт

19:30 15.10.2026
 
© Украина.ру / Изображение сгенерировано с помощью ИИ
- РИА Новости, 1920, 15.10.2026
© Украина.ру / Изображение сгенерировано с помощью ИИ
Читать в
ДзенTelegram
После перепалки в феврале 2025 года Трамп не смог перекрыть передачу разведданных даже на время — там технические ограничения и глубинный госаппарат. "Пять глаз" ради Украины не отключат, а попытка тронуть Starlink обернётся против Маска. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий
В ночь на 14 октября компания SpaceX без предупреждения ограничила работу военного пакета Starshield для ВСУ: связь пропадала при движении на скорости выше 160 км/ч, из-за чего сорвались боевые миссии и часть дронов-перехватчиков не вышла на цель. Илон Маск заявил, что Starshield принадлежит правительству США, а любые ограничения определяют военные и лично президент Дональд Трамп.
Журналист спросил, сможет ли хозяин Белого дома задействовать поставки оружия и передачу разведданных как рычаг давления на Украину. Дробницкий заявил, что после перепалки в феврале 2025 года Трамп не смог перекрыть передачу разведданных даже на время.
"Там есть технические ограничения, а кроме них, глубинное государство. Это не ЦРУ или рептилоиды, а федеральный госаппарат, который этот приказ не выполнил. Не выполнит его и сейчас", — пояснил эксперт.
Он напомнил про систему "Пять глаз" (Five Eyes, FVEY) — разведывательный альянс Австралии, Канады, Новой Зеландии, Великобритании и США, который в режиме онлайн передаёт разведывательную информацию.
"Пять глаз" отключат ради Украины, чтобы послать сигнал Зеленскому? Это никто не позволит сделать. Так что разведанные отключить не удастся", — констатировал Дробницкий.
Эксперт подчеркнул, что отключение спутниковой системы Starlink для Украины обернётся против Маска.
"Можно попытаться отключить Starlink. Давай, дорогой Илон Маск, попробуй! Тогда его Starlink никогда не будет работать в Европе. Европейцы смотрят на эту систему с подозрением. Их информационная среда жестко контролируется. Европа это 500 миллионов потребителей цифровых услуг", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Дмитрий Дробницкий: Трамп ответил на хамство Зеленского, на защиту которого встал либеральный мейнстрим" на сайте Украина.ру.
Про другие важные аспекты СВО — в материале "Алексей Анпилогов: ВСУ продолжают безнадежную оборону на Осколе, а Россия берет под контроль Доброполье" в дзен-канале Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаСШАЕвропаДональд ТрампИлон МаскУкраина.руВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныСВОновости СВО Россияпрогнозы СВОновости СВО сейчасдзен новости СВОспутникразведданныевойнавойна на УкраинеНовости Украиныновости Украина руТрамп и Украина
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
19:30"Пять глаз", Starlink и разведданные: сработают ли рычаги Трампа против Зеленского — эксперт
19:00Михаил Поликарпов: Паралич экономики Украины убедит ее элиту и народ, что война не имеет перспектив
18:47"Даже отъявленные изверги себе такого не позволяли": Мирошник рассказал о зверствах ВСУ в СБ ООН
18:30Россия снимет сливки, а Трампа загонят в угол: эксперт про последствия сделки по дизелю
18:29Центр поддержки экспорта ЛНР, новости украинской экономики 53:52
18:00Зеленский проиграл безвозвратно: отказ от выборов и саммит ЕС без Украины. Итоги 15 октября
17:47Хотят российские газ и нефть: в США и Германии требуют снять санкции
17:18Нужно ли России обрушать экономику Украины и когда у Киева закончится запас прочности – Голубовский
17:14Майдан на берегу Темзы: украинцев зовут на протесты
17:12"Это не кредиты, это подарки". В Европе думают, кто оплатит украинский банкет
16:17Поставить на место "британского пуделя": как Зеленскому спастись от Трампа
15:38Вызов для Трампа: Зеленский рискует стать новой жертвой
15:37Губин оценил алкогольный совет Пугачёвой
15:30Столицы контрастов: украинские артисты бегут из Киева, элита отдыхает в Лондоне
15:02"Реакция должна соответствовать поддержке Украины": Европарламент взялся за визы для россиян
15:02За Одессу: на Украине судят "людоловов" из ТЦК
14:56"Это наше дело": Мерц отказался отдавать США контроль над российскими активами
14:54Премьер Латвии предложил европейцам отказаться от пива ради помощи Украине
14:40Нардеп Кучеренко: зимой Киев ждёт катастрофа с теплом, светом и водой
14:29Трамп выдвинет Москве новое предложение — но сначала снизит эскалацию, пишет WSJ
Лента новостейМолния