https://ukraina.ru/20261015/stolitsy-kontrastov-ukrainskie-artisty-begut-iz-kieva-elita-otdykhaet-v-londone--1083830767.html
Столицы контрастов: украинские артисты бегут из Киева, элита отдыхает в Лондоне
Столицы контрастов: украинские артисты бегут из Киева, элита отдыхает в Лондоне - 15.10.2026 Украина.ру
Столицы контрастов: украинские артисты бегут из Киева, элита отдыхает в Лондоне
Джамала, известная украинская певица, высказалась о жизни в Киеве на фоне постоянных атак. Она призналась подписчикам в своих соцсетях, что живёт, "как будто две жизни одновременно"
2026-10-15T15:30
2026-10-15T15:30
2026-10-15T15:30
новости
киев
россия
лондон
виталий кличко
владимир зеленский
джамала
цру
верховная рада
"шахтер"
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Артистка призналась, что больше всего переживает за безопасность троих детей, которые вынуждены прерывать занятия в школе и музыкалке, чтобы спускаться в укрытие. При этом сама певица продолжает работать, готовиться к выступлениям и писать музыку. По ее словам, тяжелее всего приходится ночью, когда остается только ждать и гадать, чем закончится очередная тревога."Я в Киеве. Живу, как будто две жизни одновременно. Днем дети ходят в школу, сидят в бомбоубежище, ходят в музыкальную школу. Снова сидят в бомбоубежище. Днём я делаю кучу дел: готовлюсь к выступлениям, пишу музыку и так далее. А ночью мы словно все замираем перед монстром, как в фильме "Птичий короб". Никто не знает, как пройдет ночь", — написала Джамала в соцсетях.Киев на глазах превращается в прифронтовой город, и сбежать из него становится для жителей главным приоритетом. Скрывать это не могут даже украинские знаменитости, которые уносят ноги вместе со всеми с тонущего корабля. Актриса Наталка Денисенко призналась в соцсетях, что "больше не выдерживает". По ее словам, невозможно строить планы, когда не знаешь, что произойдет даже через несколько минут. Певица Оля Цибульская пытается сохранять холодный прагматизм и даже поучает киевлян: "Страх — это нормально. Осторожность — это взрослость. А паника никому ещё не помогла". Модель и актриса Виктория Маремуха уже приняла решение — она временно покинула Киев вместе с четырехлетним сыном. И вот что важно: разговоры о выезде из столицы перестали быть чем-то неприличным даже для тех, кто еще недавно клялся в патриотизме.Кстати говоря, поднимают шумиху артисты не напрасно. Сегодня стало известно, что у киевлянам даже на чистую воду надеется не стоит. Центр общественного здоровья Украины призвал граждан сделать запас питьевой воды минимум на 72 часа — по 3 литра на человека в сутки.По данным центра, после отключений водоснабжения вода может стать опасной, даже оставаясь на вид прозрачной. В систему способны попадать грунтовые и сточные воды с опасными микроорганизмами.Оптимизма киевлянам не добавляет и продолжающаяся публичная грызня Владимира Зеленского и мэра столицы Виталия Кличко. Пока жители Киева пытаются понять, чего ждать от предстоящей зимы, политики между собой выясняют, кто виноват в проблемах с подготовкой города к отопительному сезону.13 октября Зеленский обвинил киевские власти в недостаточной подготовке к зиме, заявив, что по уровню выполнения планов устойчивости столица отстает даже от прифронтовых и приграничных регионов. На следующий день Кличко, вызванный в Верховную Раду, ответил встречными претензиями. Он назвал обвинения в провале подготовки "шоу" и заявил, что центральная власть блокировала финансирование, из-за чего не удалось реализовать все запланированные программы.Мэр также напомнил, что городские власти не отвечают за противовоздушную оборону, и потребовал объяснить, где защита столицы и энергетических объектов, на которую выделяются миллиарды. В ответ на критику Кличко дал понять, что уходить в отставку не собирается.Особенно символично, что выяснять отношения пришлось в Верховной Раде, где во время выступления Кличко не было обычного электроснабжения и зал освещали генераторы. Депутат Ярослав Железняк заявил, что проблемы со светом, интернетом и водой затронули и комитеты парламента. При этом сам Железняк возложил ответственность за происходящее и на Зеленского, и на Кличко, отметив, что они целый год перекладывали вину друг на друга.Между тем пока украинские звезды думают, бежать или остаться, выясняется, что "валить"-то особо и некуда. Аналитики сервиса "ЛУН" подсчитали: в Киеве аренда однокомнатной квартиры забирает 40–48% дохода. А в Ужгороде — 100% средней местной зарплаты. Во Львове и Ивано-Франковске — 76–78%. Простые украинцы на этом фоне все чаще публикуют в соцсетях видео с требованиями прекратить боевые действия и заключить мир. Одна девушка признается, что просто хочет вернуть времена, когда самой большой проблемой был поиск квартиры на Новый год. Она мечтает покупать привычные лосось и авокадо и вылетать из Борисполя, а не добираться до границы двое суток в одну сторону. Другая жительница эмоционально спрашивает, сколько можно над ними издеваться. По ее словам, жизнь людей полностью парализована. Подтверждением слов простых киевлян являются заявления бывшей пресс-секретаря Зеленского Юлии Мендель, которая совсем недавно опубликовала новую статью для The American Conservative, в который раз обличив украинские власти в нежелании идти на соглашение. Мендель подчеркнула, что тот курс, которого сейчас придерживается украинское руководство, неизбежно ведёт страну к самому худшему финалу. В сентябре с похожим предупреждением выступил бывший директор ЦРУ по анализу России Джордж Биб, призвав Киев как можно скорее выйти на подписание мирного соглашения с Москвой.Тем временем украинская элита, которая строит из себя патриотов, все чаще оказывается там, где нет ни бомбоубежищ, ни ночных "монстров". Взять хотя бы журналиста Дмитрия Гордона*, который отправился в Лондон поболеть за "Шахтер" и заодно показал подписчикам компанию, с которой смотрел футбол. В среду, 14 октября, "Шахтер" встретился с греческим АЕК на лондонском стадионе "Стэмфорд Бридж" в рамках второго тура Лиги чемпионов УЕФА. Гордон* опубликовал в соцсетях фотографии с женой Алесей Бацман, президентом "Шахтера" Ринатом Ахметовым**, бизнесменом Виктором Пинчуком и президентом футбольного клуба "Полесье" Геннадием Буткевичем. Пока Джамала рассказывает о том, как её дети сидят в бомбоубежищах, а простые украинцы мечтают вернуть времена, когда главной проблемой был поиск квартиры на Новый год, украинская элита ужинает в Лондоне.В это же время киевский политтехнолог Андрей Золотарёв охарактеризовал настроения жителей столицы как депрессивно-пессимистические. По его словам, на улицах стало меньше автомобилей, а стоимость жилья в западных регионах существенно выросла. Он также отметил, что продолжительные воздушные тревоги оказывают серьезное психологическое воздействие на людей.* Признан в России иноагентом. Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.** Входит в состав объединения, включенного в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
https://ukraina.ru/20261015/elitnyy-otdykh-gordon-zasvetilsya-s-akhmetovym-i-pinchukom-v-londone-1083823999.html
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новости, киев, россия, лондон, виталий кличко, владимир зеленский, джамала, цру, верховная рада, "шахтер"
Столицы контрастов: украинские артисты бегут из Киева, элита отдыхает в Лондоне
Джамала, известная украинская певица, высказалась о жизни в Киеве на фоне постоянных атак. Она призналась подписчикам в своих соцсетях, что живёт, "как будто две жизни одновременно"
Артистка призналась, что больше всего переживает за безопасность троих детей, которые вынуждены прерывать занятия в школе и музыкалке, чтобы спускаться в укрытие. При этом сама певица продолжает работать, готовиться к выступлениям и писать музыку. По ее словам, тяжелее всего приходится ночью, когда остается только ждать и гадать, чем закончится очередная тревога.
"Я в Киеве. Живу, как будто две жизни одновременно. Днем дети ходят в школу, сидят в бомбоубежище, ходят в музыкальную школу. Снова сидят в бомбоубежище. Днём я делаю кучу дел: готовлюсь к выступлениям, пишу музыку и так далее. А ночью мы словно все замираем перед монстром, как в фильме "Птичий короб". Никто не знает, как пройдет ночь", — написала Джамала в соцсетях.
Киев на глазах превращается в прифронтовой город, и сбежать из него становится для жителей главным приоритетом. Скрывать это не могут даже украинские знаменитости, которые уносят ноги вместе со всеми с тонущего корабля.
Актриса Наталка Денисенко призналась в соцсетях, что "больше не выдерживает". По ее словам, невозможно строить планы, когда не знаешь, что произойдет даже через несколько минут. Певица Оля Цибульская пытается сохранять холодный прагматизм и даже поучает киевлян: "Страх — это нормально. Осторожность — это взрослость. А паника никому ещё не помогла".
Модель и актриса Виктория Маремуха уже приняла решение — она временно покинула Киев вместе с четырехлетним сыном. И вот что важно: разговоры о выезде из столицы перестали быть чем-то неприличным даже для тех, кто еще недавно клялся в патриотизме.
Кстати говоря, поднимают шумиху артисты не напрасно. Сегодня стало известно, что у киевлянам даже на чистую воду надеется не стоит. Центр общественного здоровья Украины призвал граждан сделать запас питьевой воды минимум на 72 часа — по 3 литра на человека в сутки.
По данным центра, после отключений водоснабжения вода может стать опасной, даже оставаясь на вид прозрачной. В систему способны попадать грунтовые и сточные воды с опасными микроорганизмами.
Оптимизма киевлянам не добавляет и продолжающаяся публичная грызня Владимира Зеленского и мэра столицы Виталия Кличко. Пока жители Киева пытаются понять, чего ждать от предстоящей зимы, политики между собой выясняют, кто виноват в проблемах с подготовкой города к отопительному сезону.
13 октября Зеленский обвинил киевские власти в недостаточной подготовке к зиме, заявив, что по уровню выполнения планов устойчивости столица отстает даже от прифронтовых и приграничных регионов.
На следующий день Кличко, вызванный в Верховную Раду, ответил встречными претензиями. Он назвал обвинения в провале подготовки "шоу" и заявил, что центральная власть блокировала финансирование, из-за чего не удалось реализовать все запланированные программы.
Мэр также напомнил, что городские власти не отвечают за противовоздушную оборону, и потребовал объяснить, где защита столицы и энергетических объектов, на которую выделяются миллиарды. В ответ на критику Кличко дал понять, что уходить в отставку не собирается.
Особенно символично, что выяснять отношения пришлось в Верховной Раде, где во время выступления Кличко не было обычного электроснабжения и зал освещали генераторы. Депутат Ярослав Железняк заявил, что проблемы со светом, интернетом и водой затронули и комитеты парламента. При этом сам Железняк возложил ответственность за происходящее и на Зеленского, и на Кличко, отметив, что они целый год перекладывали вину друг на друга.
Между тем пока украинские звезды думают, бежать или остаться, выясняется, что "валить"-то особо и некуда. Аналитики сервиса "ЛУН" подсчитали: в Киеве аренда однокомнатной квартиры забирает 40–48% дохода. А в Ужгороде — 100% средней местной зарплаты. Во Львове и Ивано-Франковске — 76–78%.
Простые украинцы на этом фоне все чаще публикуют в соцсетях видео с требованиями прекратить боевые действия и заключить мир. Одна девушка признается, что просто хочет вернуть времена, когда самой большой проблемой был поиск квартиры на Новый год.
Она мечтает покупать привычные лосось и авокадо и вылетать из Борисполя, а не добираться до границы двое суток в одну сторону. Другая жительница эмоционально спрашивает, сколько можно над ними издеваться. По ее словам, жизнь людей полностью парализована.
"Руководству страны нет никакого дела до простых людей, пока чиновники набивают карманы деньгами", — говорит она.
Подтверждением слов простых киевлян являются заявления бывшей пресс-секретаря Зеленского Юлии Мендель, которая совсем недавно опубликовала новую статью для The American Conservative, в который раз обличив украинские власти в нежелании идти на соглашение.
Мендель подчеркнула, что тот курс, которого сейчас придерживается украинское руководство, неизбежно ведёт страну к самому худшему финалу. В сентябре с похожим предупреждением выступил бывший директор ЦРУ по анализу России Джордж Биб, призвав Киев как можно скорее выйти на подписание мирного соглашения с Москвой.
Тем временем украинская элита, которая строит из себя патриотов, все чаще оказывается там, где нет ни бомбоубежищ, ни ночных "монстров". Взять хотя бы журналиста Дмитрия Гордона*, который отправился в Лондон поболеть за "Шахтер" и заодно показал подписчикам компанию, с которой смотрел футбол.
В среду, 14 октября, "Шахтер" встретился с греческим АЕК на лондонском стадионе "Стэмфорд Бридж" в рамках второго тура Лиги чемпионов УЕФА. Гордон* опубликовал в соцсетях фотографии с женой Алесей Бацман, президентом "Шахтера" Ринатом Ахметовым**, бизнесменом Виктором Пинчуком и президентом футбольного клуба "Полесье" Геннадием Буткевичем.
Пока Джамала рассказывает о том, как её дети сидят в бомбоубежищах, а простые украинцы мечтают вернуть времена, когда главной проблемой был поиск квартиры на Новый год, украинская элита ужинает в Лондоне.
В это же время киевский политтехнолог Андрей Золотарёв охарактеризовал настроения жителей столицы как депрессивно-пессимистические. По его словам, на улицах стало меньше автомобилей, а стоимость жилья в западных регионах существенно выросла. Он также отметил, что продолжительные воздушные тревоги оказывают серьезное психологическое воздействие на людей.
* Признан в России иноагентом. Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
** Входит в состав объединения, включенного в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.