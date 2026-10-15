https://ukraina.ru/20261015/stolitsy-kontrastov-ukrainskie-artisty-begut-iz-kieva-elita-otdykhaet-v-londone--1083830767.html

Столицы контрастов: украинские артисты бегут из Киева, элита отдыхает в Лондоне

Столицы контрастов: украинские артисты бегут из Киева, элита отдыхает в Лондоне - 15.10.2026 Украина.ру

Столицы контрастов: украинские артисты бегут из Киева, элита отдыхает в Лондоне

Джамала, известная украинская певица, высказалась о жизни в Киеве на фоне постоянных атак. Она призналась подписчикам в своих соцсетях, что живёт, "как будто две жизни одновременно"

2026-10-15T15:30

2026-10-15T15:30

2026-10-15T15:30

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Артистка призналась, что больше всего переживает за безопасность троих детей, которые вынуждены прерывать занятия в школе и музыкалке, чтобы спускаться в укрытие. При этом сама певица продолжает работать, готовиться к выступлениям и писать музыку. По ее словам, тяжелее всего приходится ночью, когда остается только ждать и гадать, чем закончится очередная тревога."Я в Киеве. Живу, как будто две жизни одновременно. Днем дети ходят в школу, сидят в бомбоубежище, ходят в музыкальную школу. Снова сидят в бомбоубежище. Днём я делаю кучу дел: готовлюсь к выступлениям, пишу музыку и так далее. А ночью мы словно все замираем перед монстром, как в фильме "Птичий короб". Никто не знает, как пройдет ночь", — написала Джамала в соцсетях.Киев на глазах превращается в прифронтовой город, и сбежать из него становится для жителей главным приоритетом. Скрывать это не могут даже украинские знаменитости, которые уносят ноги вместе со всеми с тонущего корабля. Актриса Наталка Денисенко призналась в соцсетях, что "больше не выдерживает". По ее словам, невозможно строить планы, когда не знаешь, что произойдет даже через несколько минут. Певица Оля Цибульская пытается сохранять холодный прагматизм и даже поучает киевлян: "Страх — это нормально. Осторожность — это взрослость. А паника никому ещё не помогла". Модель и актриса Виктория Маремуха уже приняла решение — она временно покинула Киев вместе с четырехлетним сыном. И вот что важно: разговоры о выезде из столицы перестали быть чем-то неприличным даже для тех, кто еще недавно клялся в патриотизме.Кстати говоря, поднимают шумиху артисты не напрасно. Сегодня стало известно, что у киевлянам даже на чистую воду надеется не стоит. Центр общественного здоровья Украины призвал граждан сделать запас питьевой воды минимум на 72 часа — по 3 литра на человека в сутки.По данным центра, после отключений водоснабжения вода может стать опасной, даже оставаясь на вид прозрачной. В систему способны попадать грунтовые и сточные воды с опасными микроорганизмами.Оптимизма киевлянам не добавляет и продолжающаяся публичная грызня Владимира Зеленского и мэра столицы Виталия Кличко. Пока жители Киева пытаются понять, чего ждать от предстоящей зимы, политики между собой выясняют, кто виноват в проблемах с подготовкой города к отопительному сезону.13 октября Зеленский обвинил киевские власти в недостаточной подготовке к зиме, заявив, что по уровню выполнения планов устойчивости столица отстает даже от прифронтовых и приграничных регионов. На следующий день Кличко, вызванный в Верховную Раду, ответил встречными претензиями. Он назвал обвинения в провале подготовки "шоу" и заявил, что центральная власть блокировала финансирование, из-за чего не удалось реализовать все запланированные программы.Мэр также напомнил, что городские власти не отвечают за противовоздушную оборону, и потребовал объяснить, где защита столицы и энергетических объектов, на которую выделяются миллиарды. В ответ на критику Кличко дал понять, что уходить в отставку не собирается.Особенно символично, что выяснять отношения пришлось в Верховной Раде, где во время выступления Кличко не было обычного электроснабжения и зал освещали генераторы. Депутат Ярослав Железняк заявил, что проблемы со светом, интернетом и водой затронули и комитеты парламента. При этом сам Железняк возложил ответственность за происходящее и на Зеленского, и на Кличко, отметив, что они целый год перекладывали вину друг на друга.Между тем пока украинские звезды думают, бежать или остаться, выясняется, что "валить"-то особо и некуда. Аналитики сервиса "ЛУН" подсчитали: в Киеве аренда однокомнатной квартиры забирает 40–48% дохода. А в Ужгороде — 100% средней местной зарплаты. Во Львове и Ивано-Франковске — 76–78%. Простые украинцы на этом фоне все чаще публикуют в соцсетях видео с требованиями прекратить боевые действия и заключить мир. Одна девушка признается, что просто хочет вернуть времена, когда самой большой проблемой был поиск квартиры на Новый год. Она мечтает покупать привычные лосось и авокадо и вылетать из Борисполя, а не добираться до границы двое суток в одну сторону. Другая жительница эмоционально спрашивает, сколько можно над ними издеваться. По ее словам, жизнь людей полностью парализована. Подтверждением слов простых киевлян являются заявления бывшей пресс-секретаря Зеленского Юлии Мендель, которая совсем недавно опубликовала новую статью для The American Conservative, в который раз обличив украинские власти в нежелании идти на соглашение. Мендель подчеркнула, что тот курс, которого сейчас придерживается украинское руководство, неизбежно ведёт страну к самому худшему финалу. В сентябре с похожим предупреждением выступил бывший директор ЦРУ по анализу России Джордж Биб, призвав Киев как можно скорее выйти на подписание мирного соглашения с Москвой.Тем временем украинская элита, которая строит из себя патриотов, все чаще оказывается там, где нет ни бомбоубежищ, ни ночных "монстров". Взять хотя бы журналиста Дмитрия Гордона*, который отправился в Лондон поболеть за "Шахтер" и заодно показал подписчикам компанию, с которой смотрел футбол. В среду, 14 октября, "Шахтер" встретился с греческим АЕК на лондонском стадионе "Стэмфорд Бридж" в рамках второго тура Лиги чемпионов УЕФА. Гордон* опубликовал в соцсетях фотографии с женой Алесей Бацман, президентом "Шахтера" Ринатом Ахметовым**, бизнесменом Виктором Пинчуком и президентом футбольного клуба "Полесье" Геннадием Буткевичем. Пока Джамала рассказывает о том, как её дети сидят в бомбоубежищах, а простые украинцы мечтают вернуть времена, когда главной проблемой был поиск квартиры на Новый год, украинская элита ужинает в Лондоне.В это же время киевский политтехнолог Андрей Золотарёв охарактеризовал настроения жителей столицы как депрессивно-пессимистические. По его словам, на улицах стало меньше автомобилей, а стоимость жилья в западных регионах существенно выросла. Он также отметил, что продолжительные воздушные тревоги оказывают серьезное психологическое воздействие на людей.* Признан в России иноагентом. Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.** Входит в состав объединения, включенного в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

https://ukraina.ru/20261015/elitnyy-otdykh-gordon-zasvetilsya-s-akhmetovym-i-pinchukom-v-londone-1083823999.html

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новости, киев, россия, лондон, виталий кличко, владимир зеленский, джамала, цру, верховная рада, "шахтер"