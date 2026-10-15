https://ukraina.ru/20261015/postavit-na-mesto-britanskogo-pudelya-kak-zelenskomu-spastis-ot-trampa-1083837388.html

Поставить на место "британского пуделя": как Зеленскому спастись от Трампа

Поставить на место "британского пуделя": как Зеленскому спастись от Трампа - 15.10.2026 Украина.ру

Поставить на место "британского пуделя": как Зеленскому спастись от Трампа

Зеленский пошёл "на вы" против Трампа. Он публично отверг все ультимативные предложения президента США

2026-10-15T16:17

2026-10-15T16:17

2026-10-15T16:17

эксклюзив

сша

украина

дональд трамп

владимир зеленский

джо байден

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Зеленский заявил, что не намерен уходить в отставку, не будет проводить выборы и продолжит удары по российским НПЗ. Трампу придётся ответить - на кону выборы в Конгресс. Украина в очередной раз решила сыграть на противостоянии демократов и республиканцев. Заручившись поддержкой Лондона и европейцев, Зеленский снова пошёл ва-банк. В его ситуации именно такая стратегия до сих пор его выручала. Как бы Трамп не испытывал неприязнь к Зеленскому, однако серьезных неприятностей киевскому режиму не принесло ни предыдущее вмешательство в американские президентские выборы, ни скандал в Овальном кабинете. Да, помощь была урезана и не лилась, как из рога изобилия, как при Байдене, однако болезненных решений - полное прекращения поставок вооружения, разведданных и спутниковой связи - США не принимали. Посмотрим, какой ход сделает Трамп. А пока эксперты в своих сетях анализировали ситуацию.Общественный деятель Александр СкубченкоЗеленский окончательно потерял берега: "Это решение президента Трампа. Мы не хотим участвовать в нём. Что касается соглашения с дизельным топливом, я не хочу участвовать в нём. Если он (Путин) атакует нас, мы ответим — это наше правило. Не втягивайте нас в какие-либо дизельные соглашения".Накануне промежуточных выборов в США Зеленский снова пошёл против Трампа в открытую. Снова — потому что в 2020 году Зеленский поступил так же. Напомню, что Зеленский стал президентом Украины в 2019 году при президенте США Трампе, но на выборах в 2020 году открыто поддержал его соперника Байдена, так же выступив против Трампа. Но тогда ставка была не так высока: в случае победы Байдена, на что многие ставили, Трамп ушёл бы. Так и сталось. Сейчас же Трамп никуда не денется — он продолжит быть президентом США и вся внешняя политика США так и останется его прерогативой, даже если на промежуточных выборах победят демократы. То есть, Зеленскому уже мало что поможет, если Трамп, наконец-то, решится поставить на место этого британского пуделя. Ну, и как бы опровергая скулёж Зеленского, единственная цель которого — ударить по Трампу, Дмитрий Песков заявил: "Никакого моратория со стороны Киева на удары по энергообъектам России фактически не было". То, что не было прилётов, это заслуга нашей ПВО. А в остальном, пусть Трамп сам разбирается с этим выродком Зеленским.Общественный деятель Максим ГольдарбЗеленский получил задание и играет прямо сейчас роль "обманутого-обиженного-мученика" с целью максимально мобилизовать антитрамповский электорат (как среди демократов, так и среди республиканцев) и помочь демократам победить на парламентских выборах в ноябре.За это хозяева демократов (дипстейт, глобалисты, транснациональные спекулянты, как угодно) обещают ему защиту, и покровительство, и легитимизацию.Военный активист, волонтер Юрий КасьяновСтавки повышаются. Президент заявил о возобновлении ударов по российским НПЗ на фоне резких предупреждений Белого дома с угрозами прекращения передачи разведданных. Также может быть заблокирован "Старлинк", и это может снова происходить без уведомления. Очевидно, что в холодной войне со Штатами мы не получим победы и перехватчиков для "Пэтриотов". Личная ссора Зеленского с Трампом тоже не улучшает наши позиции. Зеленский повышает ставки, не имея главных козырей – наших ударов по Москве и крепкую систему ПВО. Хочется верить, что у президента есть план Б, и это не только заявление, что он не собирается в отставку до конца войны. Нужны технологические решения для уменьшения зависимости от "Старлинка", создания своего зенитно-ракетного ПВО, возобновления ударов по Москве. Но это все невозможно решить пока существует монопольная топ-коррупция в оборонке, которая сжирает 80% всех ресурсов на "дальнобойные санкции", нелетающие ракеты и дроны-перехватчики, которые не могут обеспечить нашу защиту. Эта справедливая экзистенциальная война давно превратилась в крупный бизнес, не заинтересованный в победе.Украинский политик Николай КняжицкийАнонс Владимира Зеленского о возвращении к ударам по российским НПЗ вызывает надежду, что мы точно знаем, что делаем. И что за этим решением стоит расчет как военных, так и политических последствий. Цены на дизель стали важнейшим фактором предвыборной кампании в США. Но ее логика требует, прежде всего, продемонстрировать решимость в борьбе с высокими ценами. Реальный результат может прийти позже – главное, чтобы избиратель услышал обещания и увидел действие. Прекращение украинских ударов само по себе не возобновит работу поврежденных российских заводов. Нужны ремонты, оборудование, время – недели, а в отдельных случаях и месяцы. Конечно, рынок реагирует и на ожидания. Однако между политическим заявлением и дополнительными объемами дизеля на американских заправках есть большое расстояние. Убежден, что организаторы американской предвыборной кампании это понимают. Однако публичный спор с украинским руководством также может быть для них способом продемонстрировать избирателям борьбу за более дешевое топливо. Наши заявления в Вашингтоне могут рассматриваться как вмешательство в предвыборную кампанию. И в ответ на них последуют вполне реальные решения, от которых зависит наша обороноспособность. В то же время, логика украинских ударов по НПЗ имеет убедительное обоснование. По оценке The Insider*, каждое успешное попадание в российский нефтеперерабатывающий завод обходится России в среднем примерно в 23 миллиарда рублей. Стоимость дронов, которыми наносят такие удары, несравнимо меньше. Причем для значительного ущерба не нужно уничтожать целый завод: повреждение критического оборудования означает дорогостоящий ремонт, простой производства и потерю доходов. В долгосрочной перспективе это ослабляет экономику, финансирующую войну против нас. Есть и информационный эффект. И все же: можем ли мы на оставшиеся до американских выборов несколько недель изменить приоритеты без существенной потери военного результата? Будут ли последствия такой паузы для нас хуже риска конфликта с администрацией США? Особенно когда речь идет о разведывательной информации и доступе к спутниковым сервисам Starlink и Starshield, от которых зависят боевые операции и жизнь наших военных. Сообщения об ограничении этих возможностей уже появились. …наше руководство должно учитывать даже несправедливые обстоятельства, если они влияют на способность страны воевать. Остается надеяться, что за решением продолжить удары по российским НПЗ стоит стратегия, действительно оправдывающая эти риски. Что мы понимаем, к какому результату стремимся, какой может быть цена и как будем действовать, если американская администрация пойдет на дальнейшие ограничения поддержки. Соотношение цены дрона и убытков российского завода – сильный аргумент. Но государственный расчет должен также учитывать цену возможных последствий нашей обороны. Окончательный критерий – насколько принятое решение усиливает Украину и ее способность защищать людей.Политолог Малек ДудаковУкраинские лоббисты стараются вытащить всех своих союзников среди законодателей, пытаясь через них повлиять на Трампа. Перебои с работой Starlink и его военного аналога Starshield вызвали настоящий гвалт среди "ястребов" по обе стороны Атлантики. И в Вашингтоне тоже. Конгрессмены угрожают Трампу блокировкой любых его внутриполитических инициатив, если он не вернёт на прежний уровень поддержку Украины. Однако в основном упорствуют уже сбитые лётчики, которые покидают Конгресс. Вроде Дона Бэйкона, Брайана Фицпатрика, Джинн Шахин и других. К тому же законотворческая деятельность Трампа и так де-факто заморожена с начала этого года. Белому дому за весь 2026-й не удалось провести ни одной реформы, включая обещанное переформатирование электоральной системы. Все силы и политический капитал отняла авантюра в Иране.Лоббисты Киева попытаются сразу после выборов и возвращения Конгресса с отпуска включить в следующий военный бюджет США на 2027 год обязательства поддерживать Украину. На текущий момент бюджет Пентагона так и не утверждён, его блокируют демократы, не желающие предоставлять Трампу военные транши на продолжение операции против Ирана. На фоне баталий вокруг Киева раскол в Вашингтоне вновь распалился до предела. Однако американских избирателей украинская повестка уже слабо волнует. Им гораздо важнее цены на топливо и ситуация с инфляцией. А после выборов команда Трампа вполне может отомстить украинским лоббистам за вмешательство в выборы, благо возможности для этого у неё пока имеются.Политолог Максим ЖаровЗеленский из Лондона ответил Трампу на его призыв уйти в отставку. Получилось довольно жёстко, если не сказать жестоко по отношению к президенту США, который вроде бы должен теперь умыкнуть президента Украины из Киева, как это было сделано с Мадуро.Так что после такого отлупа из логова "глобального Лондона" у Трампа против Зеленского остаётся только один метод - НАБУ. При условии, конечно, что НАБУ контролируется ФБР через личные указания Кэша Пателя, а не через прямые распоряжения "глобального Лондона". Поэтому анонсированный, но пока сегодня опровергнутый визит главы ФБР в Москву может многое для Кремля о реальных ресурсах Трампа на Украине прояснить.Ну а сам Трамп, если сейчас не ответит на этот отлуп в исполнении Зеленского, будет выглядеть в глазах всего мира не президентом США, а заштатным и несмешным клоуном.*СМИ, выполняющее функции иностранного агента

https://ukraina.ru/20261015/ukraina-poteryaet-territorii-zapadnye-smi-vyyasnyayut-chem-zakonchitsya-ssora-trampa-s-zelenskim-1083806820.html

https://ukraina.ru/20261015/vyzov-dlya-trampa-zelenskiy-riskuet-stat-novoy-zhertvoy-1083835880.html

https://ukraina.ru/20261015/dmitriy-vydrin-trampu-nuzhna-rossiya-i-sevmorput-a-ukrainskie-milliardy-dlya-nego--kopeechnaya-sueta-1083814473.html

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эксклюзив, сша, украина, дональд трамп, владимир зеленский, джо байден