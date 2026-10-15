https://ukraina.ru/20261015/premer-latvii-predlozhil-evropeytsam-otkazatsya-ot-piva-radi-pomoschi-ukraine--1083833476.html

Премьер Латвии предложил европейцам отказаться от пива ради помощи Украине

Премьер Латвии предложил европейцам отказаться от пива ради помощи Украине - 15.10.2026 Украина.ру

Премьер Латвии предложил европейцам отказаться от пива ради помощи Украине

Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс призвал жителей Европы сократить потребление пива, чтобы направить сэкономленные деньги на финансовую помощь Украине, передает YouTube-канал DRM News

2026-10-15T14:54

2026-10-15T14:54

2026-10-15T14:54

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Глава латвийского правительства подчеркнул, что поддержка Украины требует постоянного финансирования, но в пересчете на одного европейца годовые затраты равны стоимости всего лишь одного бокала пива или даже меньше. По мнению Кулбергса, европейские граждане вполне способны пойти на такие ограничения, ведь отказ от лишней порции алкоголя поможет сохранить человеческие жизни.Сейчас украинские власти пытаются покрыть дефицит в госбюджете за счет зарубежных вливаний. Тем временем в западных странах утверждение очередных траншей затягивается из-за долгих дискуссий, а партнеры все настойчивее указывают Украине на необходимость самостоятельно находить источники для самофинансирования.Подробнее - в материале Финляндия расстроила Зеленского маленьким пакетом помощи — всего на 1 млн евро на сайте Украина.ру.

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