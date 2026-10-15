https://ukraina.ru/20261015/rossiya-snimet-slivki-a-trampa-zagonyat-v-ugol-ekspert-pro-posledstviya-sdelki-po-dizelyu-1083832486.html

Россия снимет сливки, а Трампа загонят в угол: эксперт про последствия сделки по дизелю

Россия снимет сливки, а Трампа загонят в угол: эксперт про последствия сделки по дизелю - 15.10.2026 Украина.ру

Россия снимет сливки, а Трампа загонят в угол: эксперт про последствия сделки по дизелю

Сейчас Трампа попытаются загнать в самый дальний угол, доказывая, что он предал "свободный мир" и его обманули. Но Россия от дизельной сделки с США только выиграет: санкции сняты и есть возможность заработать на экспорте. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий

2026-10-15T18:30

2026-10-15T18:30

2026-10-15T18:30

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Отвечая на вопрос о том, как аукнется президенту США конфликт с Владимиром Зеленским и сделка с Россией по дизельному топливу, эксперт описал давление, которое обрушится на Трампа.Дробницкий заявил, что сейчас всё будет брошено на то, чтобы доказать, что американского лидера обманули. "Сейчас все будет брошено на то, чтобы доказать, что Трампа обманули, что на цену дизеля это не повлияет, а "свободный мир" он предал. Это говорят уже даже сенаторы-республиканцы. Эту сделку попытаются использовать максимально, чтобы загнать Трампа в самый дальний угол", — пояснил эксперт.По его словам, Россия так или иначе будет выгодоприобретателем: санкции сняты, есть возможность заработать на экспорте.По мнению политолога, российское руководство не рассчитывало на то, что Трамп "сейчас снимет Зеленского". Но эта ситуация дала возможность понять, как реагируют различные западные группировки в конкретный момент, отметил он.Дробницкий добавил, что за этим интересно будет понаблюдать. "И степень отчаяния энергетического рынка Европы в этой ситуации тоже можно будет оценить. За всем этим интересно будет понаблюдать", — сказал эксперт."Но повторюсь, Трамп ничего не сможет сделать Зеленскому. Он не создал для этого никаких предпосылок", — констатировал собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Дмитрий Дробницкий: Трамп ответил на хамство Зеленского, на защиту которого встал либеральный мейнстрим" на сайте Украина.ру.Больше про конфликт Трампа и Зеленского в материале "Украина потеряет территории: западные СМИ выясняют, чем закончится ссора Трампа с Зеленским" на сайте Украина.ру.

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