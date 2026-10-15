Россия снимет сливки, а Трампа загонят в угол: эксперт про последствия сделки по дизелю - 15.10.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20261015/rossiya-snimet-slivki-a-trampa-zagonyat-v-ugol-ekspert-pro-posledstviya-sdelki-po-dizelyu-1083832486.html
Россия снимет сливки, а Трампа загонят в угол: эксперт про последствия сделки по дизелю
Россия снимет сливки, а Трампа загонят в угол: эксперт про последствия сделки по дизелю - 15.10.2026 Украина.ру
Россия снимет сливки, а Трампа загонят в угол: эксперт про последствия сделки по дизелю
Сейчас Трампа попытаются загнать в самый дальний угол, доказывая, что он предал "свободный мир" и его обманули. Но Россия от дизельной сделки с США только выиграет: санкции сняты и есть возможность заработать на экспорте. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий
2026-10-15T18:30
2026-10-15T18:30
новости
россия
сша
европа
дональд трамп
украина.ру
владимир зеленский
дмитрий дробницкий
международные отношения
сделка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/07e9/0b/0a/1071354675_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_e59afc969370999f66f418fe1d3f642b.jpg
Отвечая на вопрос о том, как аукнется президенту США конфликт с Владимиром Зеленским и сделка с Россией по дизельному топливу, эксперт описал давление, которое обрушится на Трампа.Дробницкий заявил, что сейчас всё будет брошено на то, чтобы доказать, что американского лидера обманули. "Сейчас все будет брошено на то, чтобы доказать, что Трампа обманули, что на цену дизеля это не повлияет, а "свободный мир" он предал. Это говорят уже даже сенаторы-республиканцы. Эту сделку попытаются использовать максимально, чтобы загнать Трампа в самый дальний угол", — пояснил эксперт.По его словам, Россия так или иначе будет выгодоприобретателем: санкции сняты, есть возможность заработать на экспорте.По мнению политолога, российское руководство не рассчитывало на то, что Трамп "сейчас снимет Зеленского". Но эта ситуация дала возможность понять, как реагируют различные западные группировки в конкретный момент, отметил он.Дробницкий добавил, что за этим интересно будет понаблюдать. "И степень отчаяния энергетического рынка Европы в этой ситуации тоже можно будет оценить. За всем этим интересно будет понаблюдать", — сказал эксперт."Но повторюсь, Трамп ничего не сможет сделать Зеленскому. Он не создал для этого никаких предпосылок", — констатировал собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Дмитрий Дробницкий: Трамп ответил на хамство Зеленского, на защиту которого встал либеральный мейнстрим" на сайте Украина.ру.Больше про конфликт Трампа и Зеленского в материале "Украина потеряет территории: западные СМИ выясняют, чем закончится ссора Трампа с Зеленским" на сайте Украина.ру.
россия
сша
европа
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.imgukraina.ru/img/07e9/0b/0a/1071354675_72:0:1208:852_1920x0_80_0_0_09377739780421943c325d796ce0c982.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, сша, европа, дональд трамп, украина.ру, владимир зеленский, дмитрий дробницкий, международные отношения, сделка, новости о зеленском, главные новости, главное, сво, новости сво россия, прогнозы сво, новости сво сейчас, дзен новости сво, украина.ру дзен, дзен сво, война, война на украине
Новости, Россия, США, Европа, Дональд Трамп, Украина.ру, Владимир Зеленский, Дмитрий Дробницкий, международные отношения, сделка, новости о Зеленском, Главные новости, главное, СВО, новости СВО Россия, прогнозы СВО, новости СВО сейчас, дзен новости СВО, Украина.ру Дзен, дзен СВО, война, война на Украине

Россия снимет сливки, а Трампа загонят в угол: эксперт про последствия сделки по дизелю

18:30 15.10.2026
 
© Фото : пресс-служба губернатора Калифорнии
- РИА Новости, 1920, 15.10.2026
© Фото : пресс-служба губернатора Калифорнии
Читать в
ДзенTelegram
Сейчас Трампа попытаются загнать в самый дальний угол, доказывая, что он предал "свободный мир" и его обманули. Но Россия от дизельной сделки с США только выиграет: санкции сняты и есть возможность заработать на экспорте. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий
Отвечая на вопрос о том, как аукнется президенту США конфликт с Владимиром Зеленским и сделка с Россией по дизельному топливу, эксперт описал давление, которое обрушится на Трампа.
Дробницкий заявил, что сейчас всё будет брошено на то, чтобы доказать, что американского лидера обманули.
"Сейчас все будет брошено на то, чтобы доказать, что Трампа обманули, что на цену дизеля это не повлияет, а "свободный мир" он предал. Это говорят уже даже сенаторы-республиканцы. Эту сделку попытаются использовать максимально, чтобы загнать Трампа в самый дальний угол", — пояснил эксперт.
По его словам, Россия так или иначе будет выгодоприобретателем: санкции сняты, есть возможность заработать на экспорте.
По мнению политолога, российское руководство не рассчитывало на то, что Трамп "сейчас снимет Зеленского". Но эта ситуация дала возможность понять, как реагируют различные западные группировки в конкретный момент, отметил он.
Дробницкий добавил, что за этим интересно будет понаблюдать. "И степень отчаяния энергетического рынка Европы в этой ситуации тоже можно будет оценить. За всем этим интересно будет понаблюдать", — сказал эксперт.
"Но повторюсь, Трамп ничего не сможет сделать Зеленскому. Он не создал для этого никаких предпосылок", — констатировал собеседник Украина.ру.
Полный текст материала "Дмитрий Дробницкий: Трамп ответил на хамство Зеленского, на защиту которого встал либеральный мейнстрим" на сайте Украина.ру.
Больше про конфликт Трампа и Зеленского в материале "Украина потеряет территории: западные СМИ выясняют, чем закончится ссора Трампа с Зеленским" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияСШАЕвропаДональд ТрампУкраина.руВладимир ЗеленскийДмитрий Дробницкиймеждународные отношениясделкановости о ЗеленскомГлавные новостиглавноеСВОновости СВО Россияпрогнозы СВОновости СВО сейчасдзен новости СВОУкраина.ру Дзендзен СВОвойнавойна на Украине
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
18:30Россия снимет сливки, а Трампа загонят в угол: эксперт про последствия сделки по дизелю
18:29Центр поддержки экспорта ЛНР, новости украинской экономики 53:52
18:00Зеленский проиграл безвозвратно: отказ от выборов и саммит ЕС без Украины. Итоги 15 октября
17:47Хотят российские газ и нефть: в США и Германии требуют снять санкции
17:18Нужно ли России обрушать экономику Украины и когда у Киева закончится запас прочности – Голубовский
17:14Майдан на берегу Темзы: украинцев зовут на протесты
17:12"Это не кредиты, это подарки". В Европе думают, кто оплатит украинский банкет
16:17Поставить на место "британского пуделя": как Зеленскому спастись от Трампа
15:38Вызов для Трампа: Зеленский рискует стать новой жертвой
15:37Губин оценил алкогольный совет Пугачёвой
15:30Столицы контрастов: украинские артисты бегут из Киева, элита отдыхает в Лондоне
15:02"Реакция должна соответствовать поддержке Украины": Европарламент взялся за визы для россиян
15:02За Одессу: на Украине судят "людоловов" из ТЦК
14:56"Это наше дело": Мерц отказался отдавать США контроль над российскими активами
14:54Премьер Латвии предложил европейцам отказаться от пива ради помощи Украине
14:40Нардеп Кучеренко: зимой Киев ждёт катастрофа с теплом, светом и водой
14:29Трамп выдвинет Москве новое предложение — но сначала снизит эскалацию, пишет WSJ
14:14Лавров: Зеленский плюнул в лицо Трампу, требуя ракеты вместо мира
14:13Шок: украинцы уличили Роналду в рекламе китайских авто "для Армии России"
14:06ВС РФ перекрыли последние лазейки для ВСУ под Харьковом
Лента новостейМолния