https://ukraina.ru/20261015/eto-ne-kredity-eto-podarki-v-evrope-dumayut-kto-oplatit-ukrainskiy-banket-1083840527.html

"Это не кредиты, это подарки". В Европе думают, кто оплатит украинский банкет

"Это не кредиты, это подарки". В Европе думают, кто оплатит украинский банкет - 15.10.2026 Украина.ру

"Это не кредиты, это подарки". В Европе думают, кто оплатит украинский банкет

Участники стартовавшего 15 октября в Брюсселе саммита Евросоюза приняли решение отложить рассмотрение очередного пакета финансовой помощи Украине на второй день – в пользу обсуждения критической ситуации в энергетике и дискуссии о семилетнем бюджетном плане ЕС

2026-10-15T17:12

2026-10-15T17:12

2026-10-15T17:12

эксклюзив

украина

европа

владимир зеленский

роберт фицо

фридрих мерц

ес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn.imgukraina.ru/img/102082/25/1020822572_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_b7784d0a72dabbe44c78c09d9cd896d2.jpg

Вопрос бюджета Евросоюза напрямую увязан с продолжением кредитования Украины, потому что финансирование Киева составляет одну из его значительных расходных статей. Решение о новом транше должно быть принято до конца года. Однако продолжение политики безоговорочной и безграничной поддержки Зеленского не устраивает сразу несколько стран, включая Словакию, Чехию и Венгрию, которые наотрез отказываются предоставлять свои средства для Украины.Премьер-министр Словакии Роберт Фицо открыто выступил против новых траншей для Банковой, напоминая, что Киев не собирается возвращать европейским странам выделенные ему финансовые средства. По словам Фицо, Братислава не собирается отправлять свои деньги украинскому руководству – потому что он совершенно уверен в том, что их никто не вернет.Начиная с 2022 года Евросоюз предоставил киевскому руководству более 216 млрд евро, что составляет по текущему курсу около 20,5 трлн рублей. Все понимают, что лишившаяся бюджетных доходов Украина даже в теории не сможет выплатить такие значительные средства в течение многих десятилетий. Никто из членов саммита не кинулся опровергать слова Фицо, потому что словацкий лидер всего лишь озвучил очевидную для всех правду.Европейские чиновники не отвечают на вопрос о том, кто вернет Европе предыдущий транш на сумму 90 миллиардов евро, о котором напомнил Фицо. Судя по всему, Брюссель рассматривает эти средства как безвозмездную спонсорскую помощь Зеленскому. Как показало недавнее расследование немецкой газеты Berliner Zeitung, в Еврокомиссии не интересуются размером процентов, которые должен выплатить по этому займу Киев – вполне осознавая, что Украина не собирается платить по европейским счетам.Между тем, украинские власти постоянно требуют от европейцев новые многомиллиардные кредиты. Согласно прогнозам МВФ, дефицит бюджетного финансирования Украины составит в ближайшие время около 54 миллиардов долларов, и Зеленский не скрывает, что хочет получить эти деньги именно от Брюсселя, Берлина или Парижа – потому что ЕС является сегодня основным финансовым донором украинского режима.Однако европейская помощь имеет свои естественные пределы. Немецкий экономист Фабио Де Мази, избранный депутатом Европейского парламента от Блока Сары Вагенкнехт, представил журналистам ответ на свой запрос в финансовые органы Евросоюза, из которого ясно, что европейские бюрократы не знают, где отыскать эти средства. Данное обстоятельство объясняет заминку с рассмотрением "украинской темы" на открывшемся саммите ЕС. Потому что руководители ряда европейских стран все больше склоняются к позиции Роберта Фицо, не желая вливать новые миллиарды в бездонную коррупционную бочку Зеленского.Немецкое правительство столкнулась с жесткой общественной реакцией, продемонстрировавшей, что большинство немцев выступают против политики Мерца, который намерен и дальше финансировать Украину за счет своих собственных избирателей."Мы уже "утопили" 100 миллиардов евро Германии только на Украине. Иначе не скажешь, потому что мы до сих пор вообще не получили никакого отчета о том, как были использованы миллиарды помощи. А теперь мы просто пообещали дать ещё больше миллиардов, в то время как в собственной стране не хватает то одного, то другого, а на немецких налогоплательщиков возлагают всё больше налогов и сборов, придумывая для них новые налоги. Всего около 10% немцев поддерживают дальнейшую помощь Украине. Или, если говорить по-другому, 90% немцев выступают против продолжения расходования денег немецких налогоплательщиков на Украине. Поступайте соответственно этому", – сказала на последнем заседании Бундестага сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" Алис Вайдель.Франция, которая является вторым по значимости европейским спонсором Украины, находится в состоянии тяжелого финансового кризиса. Государственный долг страны достиг при Макроне 3,6 трлн евро, что составляет более 115% ВВП. Французское правительство ежегодно тратит на обслуживание этого долга около 65 млрд евро, отказываясь финансировать даже свою систему образования. Нобелевский лауреат Пол Кругман пугает французом неизбежным экономическим банкротством. И в этой ситуации Париж однозначно не сможет вытянуть на себе поддержку киевского режима.Европейское руководство упорно надеется профинансировать Украину за счет российских финансовых активов, которые были незаконно заморожены в Европе в 2022 году. Как сообщает издание Financial Times, во время недавних переговоров в Майами специальные посланники Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер предложили европейским дипломатам передать часть этих активов под контроль Вашингтона, однако получили от европейцев категоричный отказ.По данным британской газеты, европейцы боятся, что американцы могут вернуть эти средства Москве, в рамках договоренностей по урегулированию украинского конфликта. Однако европейские политики до сих пор рассчитывают присвоить себе чужие деньги, и не хотят отдавать их Белому дому – несмотря на то, что это чревато для них серьезным конфликтом с командой Трампа. "Речь идет об активах, которые были заморожены в Европе и должны оставаться замороженными именно в Европе. Это наше дело, и решения по этому вопросу принимаем мы", – заявил 15 октября по этому поводу канцлер ФРГ Фридрих Мерц.Тем не менее, европейские политики не решаются конфисковать замороженные российские миллиарды. Министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард недавно потребовала отдать российские активы Киеву – "чтобы выиграть войну". Однако держатели российских активов прекрасно осознают, что воровство чужих миллиардов приведет к оттоку средств из всех европейских банков, спровоцировав бегство финансовых инвесторов, которые уже сейчас выводят из ненадежной Европы свои активы и капиталы.Не говоря уже о том, что это получит симметричный ответ со стороны России, где могут приступить к национализации собственности иностранных компаний из недружественной Европы.Судьба новых кредитов для Зеленского выглядит при ближайшем рассмотрении не слишком радужной. Евросоюз будет много говорить о продолжении финансовой помощи, щедро обещая новые транши – но по факту Киев будет получать от Брюсселя все меньше реальной помощи. Подарков больше не будет. Что, несомненно, усугубит кризисную ситуацию на Украине.

https://ukraina.ru/20261013/ot-donbassa-do-obschey-pribyli-ssha-evropa-i-ukraina-prigotovili-mirnyy-plan-dlya-rossii-1083782564.html

украина

европа

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Александр Сокуренко

Александр Сокуренко

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Сокуренко

эксклюзив, украина, европа, владимир зеленский, роберт фицо, фридрих мерц, ес