https://ukraina.ru/20261015/maydan-na-beregu-temzy-ukraintsev-zovut-na-protesty-1083839450.html

Майдан на берегу Темзы: украинцев зовут на протесты

Майдан на берегу Темзы: украинцев зовут на протесты - 15.10.2026 Украина.ру

Майдан на берегу Темзы: украинцев зовут на протесты

Украинские активисты призывают сограждан выйти на протест к посольству США в Великобритании

2026-10-15T17:14

2026-10-15T17:14

2026-10-15T17:14

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Ukraine Solidarity Campaign, Campaign for Ukraine, а также другие украинские и проукраинские инициативы в Великобритании призвали не допустить решений, которые смогут принести России экономическую выгоду. Чтобы продемонстрировать свою решительность украинцев зовут на акцию протеста к посольству США в Великобритании, что на Найн-Элмс-лейн в Лондоне. Акция должна пройти в субботу в 18:00 по местному времени (20:00 по Москве – Ред.)."Санкции против России должны оставаться действительными, а договорённости, приносящие выгоду <…> являются недопустимыми", – гласило заявление Campaign for Ukraine.Примечательно, что призыв к украинцам выйти на акцию протеста против дизельной сделки США и России появился на следующий день после визита в Великобританию Владимира Зеленского. Нынешняя поездка Зеленского была связана с заявлениями Трампа об этой сделке. "Мы согласны, что Трамп — посредник. Но тогда он должен оставаться посередине. А не на неправильной стороне. Я думаю, ему дают неправильные советы. Я не знаю, кто подталкивает его на неправильную сторону. Это не правильная сторона истории", – заявил во время посещения Великобритании Зеленский.Он также обвинил американских военных в предательстве Украины."Наши военные лишились части американских предупреждений о ракетных пусках. Это давление, направленное на то, чтобы заставить нас остановить удары по НПЗ. Об этом говорили с моими генералами, не со мной. Но получали ли мы какие-либо сообщения, что это может быть остановлено? Да, мои генералы сказали мне, что на уровне военных они получили эту информацию", – отметил он.И это при этом, что официальная позиция Вашингтона гласит: обмен разведданными с Украиной не прекращался, а отсутствие информации о ракетных пусках было связано с погодными условиями.Зеленский также выступил против какой-либо помощи США в том, что касается прекращения ударов по российским НПЗ."Не втягивайте нас в какие-то дизельные сделки. Если вы просите нас помочь с ситуацией, конечно, как партнеры, мы поможем, но мы попросим об энергетическом перемирии. Если энергетического перемирия нет, и это от вас не зависит, хорошо, тогда вопрос, можете ли вы дать мне ракеты для Patriot?" – откровенно вымогал он ракеты.При этом он заявил, что Украина продолжит бить по российским НПЗ.Многие эксперты расценили заявления Зеленского как свидетельство того, что он получил поддержку у британцев."Зеленский, роняя тапки, ломанулся в Лондон – жаловаться на злого Трампа, просить защиты и, разумеется, денег. Он так делает каждый раз, когда получает от американца по рогам. И каждый раз, получив заверения всемерной поддержки, начинает Трампу публично хамить", – отметил в своём телеграм-канале член Совета при президенте России по правам человека и развитию гражданского общества Александр Коц.По словам Коца, после сегодняшнего визита в Брюссель, Зеленский может сделать и другие, более громкие заявления.Пока об американских акциях протеста украинских организаций в Евросоюзе информации не было. Однако если такая информация появится, это будет свидетельствовать о том, что Брюссель решил поддержать украинское руководство.

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новости, великобритания, сша, россия, александр коц, дональд трамп, владимир зеленский, нпз, ес