https://ukraina.ru/20261015/reaktsiya-dolzhna-sootvetstvovat-podderzhke-ukrainy-evroparlament-vzyalsya-za-vizy-dlya-rossiyan-1083833786.html
"Реакция должна соответствовать поддержке Украины": Европарламент взялся за визы для россиян
"Реакция должна соответствовать поддержке Украины": Европарламент взялся за визы для россиян - 15.10.2026 Украина.ру
"Реакция должна соответствовать поддержке Украины": Европарламент взялся за визы для россиян
Председатель Европарламента Роберта Метсола на саммите ЕС в Брюсселе призвала ужесточить визовые ограничения для граждан России, заявив, что Евросоюз обязан усилить давление на Москву. Об этом 15 октября сообщили европейские СМИ
2026-10-15T15:02
2026-10-15T15:02
2026-10-15T15:02
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По её словам, реакция ЕС на действия России должна быть соразмерна заявленной поддержке Украины."Я заверила лидеров, что в Европейском парламенте по этому вопросу существует устойчивое большинство. При этом мы должны усиливать давление на Россию, в частности, продвигаясь в вопросе введения адресных визовых ограничений", — заявила Метсола.В Совете ЕС уже обсуждается инициатива по ужесточению визового режима для россиян. Речь идёт о введении шенгенских виз с ограниченным территориальным действием (LTV), разрешающих посещать только те страны ЕС, которые прямо указаны в документе. Члены Евросовета также обменяются мнениями о визовых ограничениях в рамках санкционных пакетов. В повестке — подготовленный ФРГ документ "Инициатива по унифицированному подходу к ограничительным мерам". По данным Politico, formal предложения по ужесточению визовых правил Еврокомиссия намерена представить в январе 2027 года.Больше новостей представлено в ежедневном обзоре Маск добивает Зеленского: Украина теряет связь, людей и поддержку. Хроника событий на утро 15 октябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, россия, украина, брюссель, илон маск, ес, европарламент, евросовет, владимир зеленский
Новости, Россия, Украина, Брюссель, Илон Маск, ЕС, Европарламент, евросовет, Владимир Зеленский
"Реакция должна соответствовать поддержке Украины": Европарламент взялся за визы для россиян
Председатель Европарламента Роберта Метсола на саммите ЕС в Брюсселе призвала ужесточить визовые ограничения для граждан России, заявив, что Евросоюз обязан усилить давление на Москву. Об этом 15 октября сообщили европейские СМИ
По её словам, реакция ЕС на действия России должна быть соразмерна заявленной поддержке Украины.
"Я заверила лидеров, что в Европейском парламенте по этому вопросу существует устойчивое большинство. При этом мы должны усиливать давление на Россию, в частности, продвигаясь в вопросе введения адресных визовых ограничений", — заявила Метсола.
В Совете ЕС уже обсуждается инициатива по ужесточению визового режима для россиян. Речь идёт о введении шенгенских виз с ограниченным территориальным действием (LTV), разрешающих посещать только те страны ЕС, которые прямо указаны в документе. Члены Евросовета также обменяются мнениями о визовых ограничениях в рамках санкционных пакетов.
В повестке — подготовленный ФРГ документ "Инициатива по унифицированному подходу к ограничительным мерам". По данным Politico, formal предложения по ужесточению визовых правил Еврокомиссия намерена представить в январе 2027 года.
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