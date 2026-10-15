https://ukraina.ru/20261015/reaktsiya-dolzhna-sootvetstvovat-podderzhke-ukrainy-evroparlament-vzyalsya-za-vizy-dlya-rossiyan-1083833786.html

"Реакция должна соответствовать поддержке Украины": Европарламент взялся за визы для россиян

"Реакция должна соответствовать поддержке Украины": Европарламент взялся за визы для россиян - 15.10.2026 Украина.ру

"Реакция должна соответствовать поддержке Украины": Европарламент взялся за визы для россиян

Председатель Европарламента Роберта Метсола на саммите ЕС в Брюсселе призвала ужесточить визовые ограничения для граждан России, заявив, что Евросоюз обязан усилить давление на Москву. Об этом 15 октября сообщили европейские СМИ

2026-10-15T15:02

2026-10-15T15:02

2026-10-15T15:02

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По её словам, реакция ЕС на действия России должна быть соразмерна заявленной поддержке Украины."Я заверила лидеров, что в Европейском парламенте по этому вопросу существует устойчивое большинство. При этом мы должны усиливать давление на Россию, в частности, продвигаясь в вопросе введения адресных визовых ограничений", — заявила Метсола.В Совете ЕС уже обсуждается инициатива по ужесточению визового режима для россиян. Речь идёт о введении шенгенских виз с ограниченным территориальным действием (LTV), разрешающих посещать только те страны ЕС, которые прямо указаны в документе. Члены Евросовета также обменяются мнениями о визовых ограничениях в рамках санкционных пакетов. В повестке — подготовленный ФРГ документ "Инициатива по унифицированному подходу к ограничительным мерам". По данным Politico, formal предложения по ужесточению визовых правил Еврокомиссия намерена представить в январе 2027 года.Больше новостей представлено в ежедневном обзоре Маск добивает Зеленского: Украина теряет связь, людей и поддержку. Хроника событий на утро 15 октябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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