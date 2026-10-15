https://ukraina.ru/20261015/eto-nashe-delo-merts-otkazalsya-otdavat-ssha-kontrol-nad-rossiyskimi-aktivami-1083832268.html
"Это наше дело": Мерц отказался отдавать США контроль над российскими активами
"Это наше дело": Мерц отказался отдавать США контроль над российскими активами - 15.10.2026 Украина.ру
"Это наше дело": Мерц отказался отдавать США контроль над российскими активами
Канцлер Германии Фридрих Мерц подтвердил, что США предлагали Европе разморозить часть российских активов и передать их под контроль Вашингтона. Об этом 15 октября он заявил журналистам
2026-10-15T14:56
2026-10-15T14:56
2026-10-15T14:56
новости
европа
вашингтон
сша
фридрих мерц
стив уиткофф
джаред кушнер
нато
ес
financial times
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/09/15/1083338047_0:5:2273:1284_1920x0_80_0_0_a0b17443a48fcfac429dc691d8e7f2ca.jpg
"Речь идёт об активах, которые заморожены в Европе, и они должны оставаться замороженными в Европе. Это наше дело, и решение принимаем мы", — заявил Мерц.Ранее, сегодня же, Financial Times сообщила, что США предложили европейским странам разморозить часть российских суверенных активов и передать их в структуру под контролем Вашингтона. Идею, призванную помочь возобновить мирные переговоры, представили на встрече в Майами с участием представителей Украины, Европы, ЕС и НАТО.Однако европейские делегаты отвергли предложение спецпосланника Стива Уиткоффа и зятя американского президента Джареда Кушнера. Инициатива вызвала обеспокоенность в европейских столицах и Киеве: вместо привычного усиления давления на Москву Вашингтон, по данным газеты, рассматривает и другие варианты.Подробнее об этой и других новостях этого дня — в ежедневном обзоре Маск добивает Зеленского: Украина теряет связь, людей и поддержку. Хроника событий на утро 15 октября.
https://ukraina.ru/20261015/poslantsy-es-otvergli-plan-ssha-po-rossiyskim-aktivam--financial-times-1083822575.html
европа
вашингтон
сша
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/09/15/1083338047_253:0:2273:1515_1920x0_80_0_0_d26c1b7311b22e1807b0ba194145a551.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, европа, вашингтон, сша, фридрих мерц, стив уиткофф, джаред кушнер, нато, ес, financial times
Новости, Европа, Вашингтон, США, Фридрих Мерц, Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, НАТО, ЕС, Financial Times
"Это наше дело": Мерц отказался отдавать США контроль над российскими активами
Канцлер Германии Фридрих Мерц подтвердил, что США предлагали Европе разморозить часть российских активов и передать их под контроль Вашингтона. Об этом 15 октября он заявил журналистам