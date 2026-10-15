"Это наше дело": Мерц отказался отдавать США контроль над российскими активами - 15.10.2026 Украина.ру
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"Это наше дело": Мерц отказался отдавать США контроль над российскими активами
"Это наше дело": Мерц отказался отдавать США контроль над российскими активами - 15.10.2026 Украина.ру
"Это наше дело": Мерц отказался отдавать США контроль над российскими активами
Канцлер Германии Фридрих Мерц подтвердил, что США предлагали Европе разморозить часть российских активов и передать их под контроль Вашингтона. Об этом 15 октября он заявил журналистам
2026-10-15T14:56
2026-10-15T14:56
новости
европа
вашингтон
сша
фридрих мерц
стив уиткофф
джаред кушнер
нато
ес
financial times
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"Речь идёт об активах, которые заморожены в Европе, и они должны оставаться замороженными в Европе. Это наше дело, и решение принимаем мы", — заявил Мерц.Ранее, сегодня же, Financial Times сообщила, что США предложили европейским странам разморозить часть российских суверенных активов и передать их в структуру под контролем Вашингтона. Идею, призванную помочь возобновить мирные переговоры, представили на встрече в Майами с участием представителей Украины, Европы, ЕС и НАТО.Однако европейские делегаты отвергли предложение спецпосланника Стива Уиткоффа и зятя американского президента Джареда Кушнера. Инициатива вызвала обеспокоенность в европейских столицах и Киеве: вместо привычного усиления давления на Москву Вашингтон, по данным газеты, рассматривает и другие варианты.Подробнее об этой и других новостях этого дня — в ежедневном обзоре Маск добивает Зеленского: Украина теряет связь, людей и поддержку. Хроника событий на утро 15 октября.
https://ukraina.ru/20261015/poslantsy-es-otvergli-plan-ssha-po-rossiyskim-aktivam--financial-times-1083822575.html
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новости, европа, вашингтон, сша, фридрих мерц, стив уиткофф, джаред кушнер, нато, ес, financial times
Новости, Европа, Вашингтон, США, Фридрих Мерц, Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, НАТО, ЕС, Financial Times

"Это наше дело": Мерц отказался отдавать США контроль над российскими активами

14:56 15.10.2026
 
© REUTERS / Annegret Hilse
- РИА Новости, 1920, 15.10.2026
© REUTERS / Annegret Hilse
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Канцлер Германии Фридрих Мерц подтвердил, что США предлагали Европе разморозить часть российских активов и передать их под контроль Вашингтона. Об этом 15 октября он заявил журналистам
"Речь идёт об активах, которые заморожены в Европе, и они должны оставаться замороженными в Европе. Это наше дело, и решение принимаем мы", — заявил Мерц.
Ранее, сегодня же, Financial Times сообщила, что США предложили европейским странам разморозить часть российских суверенных активов и передать их в структуру под контролем Вашингтона. Идею, призванную помочь возобновить мирные переговоры, представили на встрече в Майами с участием представителей Украины, Европы, ЕС и НАТО.
Однако европейские делегаты отвергли предложение спецпосланника Стива Уиткоффа и зятя американского президента Джареда Кушнера. Инициатива вызвала обеспокоенность в европейских столицах и Киеве: вместо привычного усиления давления на Москву Вашингтон, по данным газеты, рассматривает и другие варианты.
- РИА Новости, 1920, 15.10.2026
09:20
Посланцы ЕС отвергли план США по российским активам — Financial TimesСША на встрече в Майами по украинскому вопросу предложили европейским странам разморозить часть российских активов, замороженных с начала СВО в 2022 году. Об этом утром 15 октября сообщает Financial Times
Подробнее об этой и других новостях этого дня — в ежедневном обзоре Маск добивает Зеленского: Украина теряет связь, людей и поддержку. Хроника событий на утро 15 октября.
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