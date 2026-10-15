https://ukraina.ru/20261015/tma-nad-kievom-zelenskiy-sbezhal-filatov-propal-a-kolomoyskiy-khvastaetsya-iz-sizo-1083829922.html

Тьма над Киевом: Зеленский сбежал, Филатов* пропал. А Коломойский* хвастается из СИЗО

Тьма над Киевом: Зеленский сбежал, Филатов* пропал. А Коломойский* хвастается из СИЗО - 15.10.2026 Украина.ру

Тьма над Киевом: Зеленский сбежал, Филатов* пропал. А Коломойский* хвастается из СИЗО

Киев постепенно погружается во мглу – тотальные блэкауты происходят на половине территории города. Все три ТЭЦ Киева были повреждены.

2026-10-15T14:01

2026-10-15T14:01

2026-10-15T14:01

эксклюзив

киев

украина

брюссель

филатов

владимир зеленский

укрэнерго

сизо

рада

виталий кличко

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"Значительная часть столичных и пригородных кварталов обесточена", – сообщил премьер Украины Сергей Корецкий.В столице постоянно отключаются линии троллейбусов и трамваев, останавливается метро. В некоторых районах уже пропадает вода. И самое страшное – впереди холодная зима. Как будут выживать киевляне?А вот депутаты Рады как раз вернулись с каникул, из тёплых стран, а тут – темень и холод. Но они, всё-таки, решили озаботиться ситуацией в городе и первым делом вызвали на доклад мэра Киева Виталия Кличко.Кличко: "Где миллиарды?"Виталий Кличко пришёл в Раду и устроил с порога разнос депутатам и правительству. Виталий тоже не лыком шит, в аппаратных и депутатских играх прекрасно разбирается.– Где миллиарды? – возопил Кличко.– Можно даже Третью мировую войну свалить на Кличко, но вопрос – не только у меня, у каждого из вас такой вопрос: где противовоздушная оборона столицы Украины, где защита объектов "Укрэнерго", где миллиарды, которые были выделены на это?А действительно, где? Кто виноват в том, что в Киеве фактически отсутствует защита важнейших энергообъектов?"Киев уже в этом месяце может оставаться без света по 14-16 часов в сутки", – заявляет глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.Заявление представителей "Киевводоканала": при отсутствии электричества насосы отключатся. И тогда "на верхних этажах не будет воды, на нижних будет вся канализация"."Киевские власти провалили защиту энергоснабжения, столица не успеет завершить восстановление критически важной инфраструктуры к предстоящей зиме", – рассказал директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.Всё это так, но виноват ли в этом Кличко? При всех недостатках мэра Киева нужно признать, что ПВО над городом должен был обеспечить не мэр – и деньгами "Укрэнерго" распоряжался тоже не он.Как говорилось в известном советском фильме: "Всё уже украдено до нас".А вызвали в Раду Кличко депутаты с одной целью: имитировать деятельность. И заодно проверить: крепки ли позиции Виталия?Кличко же заявил, что вся эта ситуация организована Офисом президента, его хотят снять с должности, но он не уйдёт до следующих выборов. И обвинил Офис в том, что на Украине хотят вообще уничтожить местное самоуправление – не только в Киеве.Все эти обвинения – чистая правда. Но что прямо сейчас делать киевлянам? Кстати, прямо во время выступления Кличко в Раде у него отключился микрофон, а в Раде погас свет. Но это не были происки врагов мэра: произошло отключение электроэнергии.Киев убегает, Зеленский давно сбежалКиевляне бегут из города. Кстати, и сам Кличко неоднократно призывал киевлян покинуть Киев.Сам он пока что находится в столице, но что будет делать вся огромная киевская мэрия (а это реально государство в государстве) во время отключения света и тепла в безлюдной столице? Говорят, они готовятся временно переехать во Львов.Туда же, на Западную Украину, по слухам, собираются бежать глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и депутаты Рады. Давно за пределами Украины находится Зеленский. Уехал сразу после того, как Трамп сказал о необходимости проведения выборов на Украине.Как только возникает этот крайне болезненный для Зеленского вопрос, он сбегает из страны – поближе к королю Карлу, Эммануэлю Макрону и Урсуле фон дер Ляйен. Там он чувствует себя в безопасности, его успокаивают, дают ещё пару миллиардов для снятия стресса.Кипрский журналист Алекс Христофору сообщил о "нервном срыве":– У Зеленского, можно сказать, случился своего рода срыв на фоне всего происходящего в отношениях между Украиной и США.Встречаемся в Брюсселе!Зеленский уже предложил спецпосланникам Трампа – Уиткоффу и Кушнеру – встретиться в Брюсселе. Удобно! Зачем ездить в этот тёмный холодный Киев?"Украинские переговорщики сейчас приглашают Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера приехать в Брюссель или другой город, чтобы провести с ними новый раунд переговоров", – сообщают новостные агентства Украины.Вскоре в Брюсселе состоится заседание Европейского совета, туда прибудет Зеленский. А пока что он "вылетел в командировку в Британию".Всё понятно: "Душой я с вами, киевляне, а телом, к сожалению, здесь, в Брюсселе".Филатов "сидит дома с собаками"Сбежал мэр Днепропетровска Борис Филатов*. Он это яростно опровергает, но где именно находится теперь – не говорит.Филатов написал, что ему предложили сфотографироваться с местной газетой за сегодняшнее число, но он этого делать не будет, потому что это "очень по-детски", это "кремлёвская пропаганда" и "дестабилизация ситуации в городе".Якобы он сидит дома со своими собаками. Это очень странно: почему не в мэрии? Почему не появляется на месте аварий в городе, как это делает Кличко?При всех его недостатках, киевский мэр ежедневно выезжает к людям, есть масса фото, видео, разговоров с киевлянами. Кличко в городе. Но ему и до "румынской границы" бежать ближе, чем Филатову – это правда.Коломойский: "Лучше, чем дома"Хорошо чувствует себя только Игорь Коломойский*, который хвастается: в СИЗО в Киеве у него есть свет, электричество не выключается никогда. Много книг, он много читает.– Всё стоит на полочках.– А свобода? – спрашивают Игоря Валерьевича.– Да кому нужна эта свобода, если нет света, телевидения, интернета и горячей воды? Я здесь ничего не решаю, не думаю, никому от меня ничего не надо. Сплю, читаю, смотрю сериалы, опять читаю. В перерыве – кофе с сигареткой. На свежем воздухе!Он говорит, что уже не знает, где лучше: тут или дома?Кто бы мог подумать, что олигарх будет находиться в заточении (уже два года). И что Коломойский* в СИЗО ещё и будет хвастаться условиями содержания? А они ведь действительно лучше, чем у большинства киевлян!* Внесен в перечень террористов и экстремистов

https://ukraina.ru/20261015/myasnik-vmesto-boksera-zelenskiy-pytaetsya-snyat-mera-kieva-po-odesskoy-skheme-klichko-zhestko-1083815550.html

https://ukraina.ru/20261015/gde-voobsche-mozgi-v-rade-vozmutilis-konfliktom-zelenskogo-s-trampom-1083822791.html

https://ukraina.ru/20261013/ot-donbassa-do-obschey-pribyli-ssha-evropa-i-ukraina-prigotovili-mirnyy-plan-dlya-rossii-1083782564.html

https://ukraina.ru/20260914/mendel-kolomoyskiy-i-drugie-chto-zadumali-bortsy-s-diktaturoy-zelenskogo-na-ukraine---1083173430.html

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Елена Мурзина

Елена Мурзина

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Елена Мурзина

эксклюзив, киев, украина, брюссель, филатов, владимир зеленский, укрэнерго, сизо, рада, виталий кличко