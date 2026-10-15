Тьма над Киевом: Зеленский сбежал, Филатов* пропал. А Коломойский* хвастается из СИЗО
© REUTERS / Gleb Garanich
© REUTERS / Gleb Garanich
Киев постепенно погружается во мглу – тотальные блэкауты происходят на половине территории города. Все три ТЭЦ Киева были повреждены.
"Значительная часть столичных и пригородных кварталов обесточена", – сообщил премьер Украины Сергей Корецкий.
В столице постоянно отключаются линии троллейбусов и трамваев, останавливается метро. В некоторых районах уже пропадает вода. И самое страшное – впереди холодная зима. Как будут выживать киевляне?
А вот депутаты Рады как раз вернулись с каникул, из тёплых стран, а тут – темень и холод. Но они, всё-таки, решили озаботиться ситуацией в городе и первым делом вызвали на доклад мэра Киева Виталия Кличко.
Кличко: "Где миллиарды?"
Виталий Кличко пришёл в Раду и устроил с порога разнос депутатам и правительству. Виталий тоже не лыком шит, в аппаратных и депутатских играх прекрасно разбирается.
– Где миллиарды? – возопил Кличко.
– Можно даже Третью мировую войну свалить на Кличко, но вопрос – не только у меня, у каждого из вас такой вопрос: где противовоздушная оборона столицы Украины, где защита объектов "Укрэнерго", где миллиарды, которые были выделены на это?
А действительно, где? Кто виноват в том, что в Киеве фактически отсутствует защита важнейших энергообъектов?
"Киев уже в этом месяце может оставаться без света по 14-16 часов в сутки", – заявляет глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.
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Заявление представителей "Киевводоканала": при отсутствии электричества насосы отключатся. И тогда "на верхних этажах не будет воды, на нижних будет вся канализация".
"Киевские власти провалили защиту энергоснабжения, столица не успеет завершить восстановление критически важной инфраструктуры к предстоящей зиме", – рассказал директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.
Всё это так, но виноват ли в этом Кличко? При всех недостатках мэра Киева нужно признать, что ПВО над городом должен был обеспечить не мэр – и деньгами "Укрэнерго" распоряжался тоже не он.
Как говорилось в известном советском фильме: "Всё уже украдено до нас".
А вызвали в Раду Кличко депутаты с одной целью: имитировать деятельность. И заодно проверить: крепки ли позиции Виталия?
Кличко же заявил, что вся эта ситуация организована Офисом президента, его хотят снять с должности, но он не уйдёт до следующих выборов. И обвинил Офис в том, что на Украине хотят вообще уничтожить местное самоуправление – не только в Киеве.
Все эти обвинения – чистая правда. Но что прямо сейчас делать киевлянам? Кстати, прямо во время выступления Кличко в Раде у него отключился микрофон, а в Раде погас свет. Но это не были происки врагов мэра: произошло отключение электроэнергии.
Киев убегает, Зеленский давно сбежал
Киевляне бегут из города. Кстати, и сам Кличко неоднократно призывал киевлян покинуть Киев.
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Сам он пока что находится в столице, но что будет делать вся огромная киевская мэрия (а это реально государство в государстве) во время отключения света и тепла в безлюдной столице? Говорят, они готовятся временно переехать во Львов.
Туда же, на Западную Украину, по слухам, собираются бежать глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и депутаты Рады. Давно за пределами Украины находится Зеленский. Уехал сразу после того, как Трамп сказал о необходимости проведения выборов на Украине.
Как только возникает этот крайне болезненный для Зеленского вопрос, он сбегает из страны – поближе к королю Карлу, Эммануэлю Макрону и Урсуле фон дер Ляйен. Там он чувствует себя в безопасности, его успокаивают, дают ещё пару миллиардов для снятия стресса.
Кипрский журналист Алекс Христофору сообщил о "нервном срыве":
– У Зеленского, можно сказать, случился своего рода срыв на фоне всего происходящего в отношениях между Украиной и США.
Встречаемся в Брюсселе!
Зеленский уже предложил спецпосланникам Трампа – Уиткоффу и Кушнеру – встретиться в Брюсселе. Удобно! Зачем ездить в этот тёмный холодный Киев?
"Украинские переговорщики сейчас приглашают Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера приехать в Брюссель или другой город, чтобы провести с ними новый раунд переговоров", – сообщают новостные агентства Украины.
Вскоре в Брюсселе состоится заседание Европейского совета, туда прибудет Зеленский. А пока что он "вылетел в командировку в Британию".
13 октября, 17:01От Донбасса до общей прибыли: США, Европа и Украина приготовили мирный план для РоссииЗа яркими новостными сюжетами о дизельной сделке и заявлениях Трампа о том, что Зеленский должен уйти, на втором плане оказалось куда более важное — результаты трехсторонних переговоров США, Европы и Украины. Они состоялись в прошлую пятницу в гольф-клубе Стива Уиткоффа во Флориде.
Всё понятно: "Душой я с вами, киевляне, а телом, к сожалению, здесь, в Брюсселе".
Филатов "сидит дома с собаками"
Сбежал мэр Днепропетровска Борис Филатов*. Он это яростно опровергает, но где именно находится теперь – не говорит.
Филатов написал, что ему предложили сфотографироваться с местной газетой за сегодняшнее число, но он этого делать не будет, потому что это "очень по-детски", это "кремлёвская пропаганда" и "дестабилизация ситуации в городе".
Якобы он сидит дома со своими собаками. Это очень странно: почему не в мэрии? Почему не появляется на месте аварий в городе, как это делает Кличко?
При всех его недостатках, киевский мэр ежедневно выезжает к людям, есть масса фото, видео, разговоров с киевлянами. Кличко в городе. Но ему и до "румынской границы" бежать ближе, чем Филатову – это правда.
Коломойский: "Лучше, чем дома"
Хорошо чувствует себя только Игорь Коломойский*, который хвастается: в СИЗО в Киеве у него есть свет, электричество не выключается никогда. Много книг, он много читает.
– Всё стоит на полочках.
– А свобода? – спрашивают Игоря Валерьевича.
– Да кому нужна эта свобода, если нет света, телевидения, интернета и горячей воды? Я здесь ничего не решаю, не думаю, никому от меня ничего не надо. Сплю, читаю, смотрю сериалы, опять читаю. В перерыве – кофе с сигареткой. На свежем воздухе!
Он говорит, что уже не знает, где лучше: тут или дома?
Кто бы мог подумать, что олигарх будет находиться в заточении (уже два года). И что Коломойский* в СИЗО ещё и будет хвастаться условиями содержания? А они ведь действительно лучше, чем у большинства киевлян!
* Внесен в перечень террористов и экстремистов
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