Тьма над Киевом: Зеленский сбежал, Филатов* пропал. А Коломойский* хвастается из СИЗО - 15.10.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20261015/tma-nad-kievom-zelenskiy-sbezhal-filatov-propal-a-kolomoyskiy-khvastaetsya-iz-sizo-1083829922.html
Тьма над Киевом: Зеленский сбежал, Филатов* пропал. А Коломойский* хвастается из СИЗО
Тьма над Киевом: Зеленский сбежал, Филатов* пропал. А Коломойский* хвастается из СИЗО - 15.10.2026 Украина.ру
Тьма над Киевом: Зеленский сбежал, Филатов* пропал. А Коломойский* хвастается из СИЗО
Киев постепенно погружается во мглу – тотальные блэкауты происходят на половине территории города. Все три ТЭЦ Киева были повреждены.
2026-10-15T14:01
2026-10-15T14:01
эксклюзив
киев
украина
брюссель
филатов
владимир зеленский
укрэнерго
сизо
рада
виталий кличко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0a/0c/1083753402_0:0:2997:1687_1920x0_80_0_0_e8acf3650f3dc159dbc9ea718f64b84e.jpg
"Значительная часть столичных и пригородных кварталов обесточена", – сообщил премьер Украины Сергей Корецкий.В столице постоянно отключаются линии троллейбусов и трамваев, останавливается метро. В некоторых районах уже пропадает вода. И самое страшное – впереди холодная зима. Как будут выживать киевляне?А вот депутаты Рады как раз вернулись с каникул, из тёплых стран, а тут – темень и холод. Но они, всё-таки, решили озаботиться ситуацией в городе и первым делом вызвали на доклад мэра Киева Виталия Кличко.Кличко: "Где миллиарды?"Виталий Кличко пришёл в Раду и устроил с порога разнос депутатам и правительству. Виталий тоже не лыком шит, в аппаратных и депутатских играх прекрасно разбирается.– Где миллиарды? – возопил Кличко.– Можно даже Третью мировую войну свалить на Кличко, но вопрос – не только у меня, у каждого из вас такой вопрос: где противовоздушная оборона столицы Украины, где защита объектов "Укрэнерго", где миллиарды, которые были выделены на это?А действительно, где? Кто виноват в том, что в Киеве фактически отсутствует защита важнейших энергообъектов?"Киев уже в этом месяце может оставаться без света по 14-16 часов в сутки", – заявляет глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.Заявление представителей "Киевводоканала": при отсутствии электричества насосы отключатся. И тогда "на верхних этажах не будет воды, на нижних будет вся канализация"."Киевские власти провалили защиту энергоснабжения, столица не успеет завершить восстановление критически важной инфраструктуры к предстоящей зиме", – рассказал директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.Всё это так, но виноват ли в этом Кличко? При всех недостатках мэра Киева нужно признать, что ПВО над городом должен был обеспечить не мэр – и деньгами "Укрэнерго" распоряжался тоже не он.Как говорилось в известном советском фильме: "Всё уже украдено до нас".А вызвали в Раду Кличко депутаты с одной целью: имитировать деятельность. И заодно проверить: крепки ли позиции Виталия?Кличко же заявил, что вся эта ситуация организована Офисом президента, его хотят снять с должности, но он не уйдёт до следующих выборов. И обвинил Офис в том, что на Украине хотят вообще уничтожить местное самоуправление – не только в Киеве.Все эти обвинения – чистая правда. Но что прямо сейчас делать киевлянам? Кстати, прямо во время выступления Кличко в Раде у него отключился микрофон, а в Раде погас свет. Но это не были происки врагов мэра: произошло отключение электроэнергии.Киев убегает, Зеленский давно сбежалКиевляне бегут из города. Кстати, и сам Кличко неоднократно призывал киевлян покинуть Киев.Сам он пока что находится в столице, но что будет делать вся огромная киевская мэрия (а это реально государство в государстве) во время отключения света и тепла в безлюдной столице? Говорят, они готовятся временно переехать во Львов.Туда же, на Западную Украину, по слухам, собираются бежать глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и депутаты Рады. Давно за пределами Украины находится Зеленский. Уехал сразу после того, как Трамп сказал о необходимости проведения выборов на Украине.Как только возникает этот крайне болезненный для Зеленского вопрос, он сбегает из страны – поближе к королю Карлу, Эммануэлю Макрону и Урсуле фон дер Ляйен. Там он чувствует себя в безопасности, его успокаивают, дают ещё пару миллиардов для снятия стресса.Кипрский журналист Алекс Христофору сообщил о "нервном срыве":– У Зеленского, можно сказать, случился своего рода срыв на фоне всего происходящего в отношениях между Украиной и США.Встречаемся в Брюсселе!Зеленский уже предложил спецпосланникам Трампа – Уиткоффу и Кушнеру – встретиться в Брюсселе. Удобно! Зачем ездить в этот тёмный холодный Киев?"Украинские переговорщики сейчас приглашают Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера приехать в Брюссель или другой город, чтобы провести с ними новый раунд переговоров", – сообщают новостные агентства Украины.Вскоре в Брюсселе состоится заседание Европейского совета, туда прибудет Зеленский. А пока что он "вылетел в командировку в Британию".Всё понятно: "Душой я с вами, киевляне, а телом, к сожалению, здесь, в Брюсселе".Филатов "сидит дома с собаками"Сбежал мэр Днепропетровска Борис Филатов*. Он это яростно опровергает, но где именно находится теперь – не говорит.Филатов написал, что ему предложили сфотографироваться с местной газетой за сегодняшнее число, но он этого делать не будет, потому что это "очень по-детски", это "кремлёвская пропаганда" и "дестабилизация ситуации в городе".Якобы он сидит дома со своими собаками. Это очень странно: почему не в мэрии? Почему не появляется на месте аварий в городе, как это делает Кличко?При всех его недостатках, киевский мэр ежедневно выезжает к людям, есть масса фото, видео, разговоров с киевлянами. Кличко в городе. Но ему и до "румынской границы" бежать ближе, чем Филатову – это правда.Коломойский: "Лучше, чем дома"Хорошо чувствует себя только Игорь Коломойский*, который хвастается: в СИЗО в Киеве у него есть свет, электричество не выключается никогда. Много книг, он много читает.– Всё стоит на полочках.– А свобода? – спрашивают Игоря Валерьевича.– Да кому нужна эта свобода, если нет света, телевидения, интернета и горячей воды? Я здесь ничего не решаю, не думаю, никому от меня ничего не надо. Сплю, читаю, смотрю сериалы, опять читаю. В перерыве – кофе с сигареткой. На свежем воздухе!Он говорит, что уже не знает, где лучше: тут или дома?Кто бы мог подумать, что олигарх будет находиться в заточении (уже два года). И что Коломойский* в СИЗО ещё и будет хвастаться условиями содержания? А они ведь действительно лучше, чем у большинства киевлян!* Внесен в перечень террористов и экстремистов
https://ukraina.ru/20261015/myasnik-vmesto-boksera-zelenskiy-pytaetsya-snyat-mera-kieva-po-odesskoy-skheme-klichko-zhestko-1083815550.html
https://ukraina.ru/20261015/gde-voobsche-mozgi-v-rade-vozmutilis-konfliktom-zelenskogo-s-trampom-1083822791.html
https://ukraina.ru/20261013/ot-donbassa-do-obschey-pribyli-ssha-evropa-i-ukraina-prigotovili-mirnyy-plan-dlya-rossii-1083782564.html
https://ukraina.ru/20260914/mendel-kolomoyskiy-i-drugie-chto-zadumali-bortsy-s-diktaturoy-zelenskogo-na-ukraine---1083173430.html
киев
украина
брюссель
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Елена Мурзина
Елена Мурзина
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0a/0c/1083753402_139:0:2870:2048_1920x0_80_0_0_b8650854c1f4c94ac4c5d7e65e4de418.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, киев, украина, брюссель, филатов, владимир зеленский, укрэнерго, сизо, рада, виталий кличко
Эксклюзив, Киев, Украина, Брюссель, Филатов, Владимир Зеленский, Укрэнерго, СИЗО, Рада, Виталий Кличко

Тьма над Киевом: Зеленский сбежал, Филатов* пропал. А Коломойский* хвастается из СИЗО

14:01 15.10.2026
 
© REUTERS / Gleb Garanich
- РИА Новости, 1920, 15.10.2026
© REUTERS / Gleb Garanich
Читать в
ДзенTelegram
Елена Мурзина
автор издания Украина.ру
Все материалы
Киев постепенно погружается во мглу – тотальные блэкауты происходят на половине территории города. Все три ТЭЦ Киева были повреждены.
"Значительная часть столичных и пригородных кварталов обесточена", – сообщил премьер Украины Сергей Корецкий.
В столице постоянно отключаются линии троллейбусов и трамваев, останавливается метро. В некоторых районах уже пропадает вода. И самое страшное – впереди холодная зима. Как будут выживать киевляне?
А вот депутаты Рады как раз вернулись с каникул, из тёплых стран, а тут – темень и холод. Но они, всё-таки, решили озаботиться ситуацией в городе и первым делом вызвали на доклад мэра Киева Виталия Кличко.
Кличко: "Где миллиарды?"
Виталий Кличко пришёл в Раду и устроил с порога разнос депутатам и правительству. Виталий тоже не лыком шит, в аппаратных и депутатских играх прекрасно разбирается.
– Где миллиарды? – возопил Кличко.
– Можно даже Третью мировую войну свалить на Кличко, но вопрос – не только у меня, у каждого из вас такой вопрос: где противовоздушная оборона столицы Украины, где защита объектов "Укрэнерго", где миллиарды, которые были выделены на это?
А действительно, где? Кто виноват в том, что в Киеве фактически отсутствует защита важнейших энергообъектов?
"Киев уже в этом месяце может оставаться без света по 14-16 часов в сутки", – заявляет глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.
- РИА Новости, 1920, 15.10.2026
08:29
"Мясник" вместо боксера: Зеленский пытается снять мэра Киева по одесской схеме, Кличко жестко отбиваетсяНа Украине разгорается конфликт между мэром Киева Виталием Кличко и Владимиром Зеленским. Война, обстрелы, уничтожение мостов, дефицит бюджета не стали помехой для киевского режима, решившего свергнуть столичного градоначальника.
Заявление представителей "Киевводоканала": при отсутствии электричества насосы отключатся. И тогда "на верхних этажах не будет воды, на нижних будет вся канализация".
"Киевские власти провалили защиту энергоснабжения, столица не успеет завершить восстановление критически важной инфраструктуры к предстоящей зиме", – рассказал директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.
Всё это так, но виноват ли в этом Кличко? При всех недостатках мэра Киева нужно признать, что ПВО над городом должен был обеспечить не мэр – и деньгами "Укрэнерго" распоряжался тоже не он.
Как говорилось в известном советском фильме: "Всё уже украдено до нас".
А вызвали в Раду Кличко депутаты с одной целью: имитировать деятельность. И заодно проверить: крепки ли позиции Виталия?
Кличко же заявил, что вся эта ситуация организована Офисом президента, его хотят снять с должности, но он не уйдёт до следующих выборов. И обвинил Офис в том, что на Украине хотят вообще уничтожить местное самоуправление – не только в Киеве.
Все эти обвинения – чистая правда. Но что прямо сейчас делать киевлянам? Кстати, прямо во время выступления Кличко в Раде у него отключился микрофон, а в Раде погас свет. Но это не были происки врагов мэра: произошло отключение электроэнергии.
Киев убегает, Зеленский давно сбежал
Киевляне бегут из города. Кстати, и сам Кличко неоднократно призывал киевлян покинуть Киев.
- РИА Новости, 1920, 15.10.2026
09:43
"Где вообще мозги?" В Раде возмутились конфликтом Зеленского с ТрампомУкраинские власти обостряют отношения с Вашингтоном, несмотря на критическую зависимость от американской военной и разведывательной поддержки. Об этом заявил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко*, выступая с трибуны парламента
Сам он пока что находится в столице, но что будет делать вся огромная киевская мэрия (а это реально государство в государстве) во время отключения света и тепла в безлюдной столице? Говорят, они готовятся временно переехать во Львов.
Туда же, на Западную Украину, по слухам, собираются бежать глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и депутаты Рады. Давно за пределами Украины находится Зеленский. Уехал сразу после того, как Трамп сказал о необходимости проведения выборов на Украине.
Как только возникает этот крайне болезненный для Зеленского вопрос, он сбегает из страны – поближе к королю Карлу, Эммануэлю Макрону и Урсуле фон дер Ляйен. Там он чувствует себя в безопасности, его успокаивают, дают ещё пару миллиардов для снятия стресса.
Кипрский журналист Алекс Христофору сообщил о "нервном срыве":
– У Зеленского, можно сказать, случился своего рода срыв на фоне всего происходящего в отношениях между Украиной и США.
Встречаемся в Брюсселе!
Зеленский уже предложил спецпосланникам Трампа – Уиткоффу и Кушнеру – встретиться в Брюсселе. Удобно! Зачем ездить в этот тёмный холодный Киев?
"Украинские переговорщики сейчас приглашают Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера приехать в Брюссель или другой город, чтобы провести с ними новый раунд переговоров", – сообщают новостные агентства Украины.
Вскоре в Брюсселе состоится заседание Европейского совета, туда прибудет Зеленский. А пока что он "вылетел в командировку в Британию".
- РИА Новости, 1920, 13.10.2026
13 октября, 17:01
От Донбасса до общей прибыли: США, Европа и Украина приготовили мирный план для РоссииЗа яркими новостными сюжетами о дизельной сделке и заявлениях Трампа о том, что Зеленский должен уйти, на втором плане оказалось куда более важное — результаты трехсторонних переговоров США, Европы и Украины. Они состоялись в прошлую пятницу в гольф-клубе Стива Уиткоффа во Флориде.
Всё понятно: "Душой я с вами, киевляне, а телом, к сожалению, здесь, в Брюсселе".
Филатов "сидит дома с собаками"
Сбежал мэр Днепропетровска Борис Филатов*. Он это яростно опровергает, но где именно находится теперь – не говорит.
Филатов написал, что ему предложили сфотографироваться с местной газетой за сегодняшнее число, но он этого делать не будет, потому что это "очень по-детски", это "кремлёвская пропаганда" и "дестабилизация ситуации в городе".
Якобы он сидит дома со своими собаками. Это очень странно: почему не в мэрии? Почему не появляется на месте аварий в городе, как это делает Кличко?
При всех его недостатках, киевский мэр ежедневно выезжает к людям, есть масса фото, видео, разговоров с киевлянами. Кличко в городе. Но ему и до "румынской границы" бежать ближе, чем Филатову – это правда.
Коломойский: "Лучше, чем дома"
Хорошо чувствует себя только Игорь Коломойский*, который хвастается: в СИЗО в Киеве у него есть свет, электричество не выключается никогда. Много книг, он много читает.
– Всё стоит на полочках.
– А свобода? – спрашивают Игоря Валерьевича.
– Да кому нужна эта свобода, если нет света, телевидения, интернета и горячей воды? Я здесь ничего не решаю, не думаю, никому от меня ничего не надо. Сплю, читаю, смотрю сериалы, опять читаю. В перерыве – кофе с сигареткой. На свежем воздухе!
Он говорит, что уже не знает, где лучше: тут или дома?
- РИА Новости, 1920, 14.09.2026
14 сентября, 12:52
Мендель, Коломойский* и другие: что задумали "борцы с диктатурой Зеленского" Юлия Мендель, на заре президентской карьеры Зеленского работавшая его пресс-секретарём, жалуется американской публике и всем людям доброй воли, что её бывший шеф ввёл против неё санкции.
Кто бы мог подумать, что олигарх будет находиться в заточении (уже два года). И что Коломойский* в СИЗО ещё и будет хвастаться условиями содержания? А они ведь действительно лучше, чем у большинства киевлян!
* Внесен в перечень террористов и экстремистов
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ЭксклюзивКиевУкраинаБрюссельФилатовВладимир ЗеленскийУкрэнергоСИЗОРадаВиталий Кличко
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
15:02"Реакция должна соответствовать поддержке Украины": Европарламент взялся за визы для россиян
15:02За Одессу: на Украине судят "людоловов" из ТЦК
14:56"Это наше дело": Мерц отказался отдавать США контроль над российскими активами
14:54Премьер Латвии предложил европейцам отказаться от пива ради помощи Украине
14:40Нардеп Кучеренко: зимой Киев ждёт катастрофа с теплом, светом и водой
14:29Трамп выдвинет Москве новое предложение — но сначала снизит эскалацию, пишет WSJ
14:14Лавров: Зеленский плюнул в лицо Трампу, требуя ракеты вместо мира
14:13Шок: украинцы уличили Роналду в рекламе китайских авто "для Армии России"
14:06ВС РФ перекрыли последние лазейки для ВСУ под Харьковом
14:01Тьма над Киевом: Зеленский сбежал, Филатов* пропал. А Коломойский* хвастается из СИЗО
13:25Песков: моратория на удары по НПЗ не было, мирные усилия США разбиваются о Зеленского
13:10Засада на дороге: в Харькове военкомы скрутили водителя на светофоре
13:05"Обсудим завтра": Киев впервые оказался в конце повестки саммита ЕС
12:57Энергетическое перемирие: фейк, который рухнул за сутки
12:42"У меня никто не отнимет право умереть русским". Сын Гудкова* не выдержал жизни в эмиграции
12:22Украинский депутат заявила об угрозе уничтожения нации
11:47"Готовы к отгрузке": Новак раскрыл, когда российский дизель пойдёт в США
11:35"Запрет снят": Зеленский пошел наперекор Трампу
11:33В Киеве захотели переплюнуть Сталина
11:32 "Мой бизнес" в ЛНР. Мастерская новых медиа в Донбассе и Новороссии. 15 октября 2026 года, утренний эфир 113:51
Лента новостейМолния