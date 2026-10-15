https://ukraina.ru/20261015/mask-dobivaet-zelenskogo-ukraina-teryaet-svyaz-lyudey-i-podderzhku-khronika-sobytiy-na-utro-15-oktyabrya-1083820135.html

Маск добивает Зеленского: Украина теряет связь, людей и поддержку. Хроника событий на утро 15 октября

Маск добивает Зеленского: Украина теряет связь, людей и поддержку. Хроника событий на утро 15 октября - 15.10.2026 Украина.ру

Маск добивает Зеленского: Украина теряет связь, людей и поддержку. Хроника событий на утро 15 октября

Киев рискует потерять не только людей и связь на фронте, но и прежнюю уверенность в безусловной поддержке Запада: пока Владимир Зеленский отвергает разговоры об отставке и выборах, в США обсуждают российские активы, а Москва заявляет о готовности расширить поставки топлива

2026-10-15T09:00

2026-10-15T09:00

2026-10-15T09:00

эксклюзив

хроники

вашингтон

сша

москва

дональд трамп

владимир зеленский

илон маск

financial times

cnn

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/09/17/1083373775_0:107:2077:1275_1920x0_80_0_0_00461fbad1b1c4d6a8e0da6f6cdf34ec.jpg

Starlink подводит ВСУ: операции срываютсяУкраинские военные столкнулись с перебоями в работе Starlink: из-за потери связи на 10–20 секунд операторы теряют контроль над беспилотниками, а запланированные миссии приходится отменять, пишет Telegraph. По данным издания, проблемы затронули и удары на средней дальности, и применение дронов-перехватчиков против российских БПЛА.Глава SpaceX Илон Маск напомнил, что спутниковая система предназначена для гражданских и оборонительных задач, а не для наступательных операций. Советник Владимира Зеленского Сергей Бескрестнов подтвердил, что снижение скорости связи уже сказалось на работе ВСУ.Но Starlink — лишь часть проблем Киева. CNN ранее сообщал, что Вашингтон предупредил Украину о возможности прекратить передачу разведданных о российских ракетных пусках. Маск призвал Зеленского уйтиСам Маск выступил с еще более прямым заявлением: в соцсети X он написал, что Владимиру Зеленскому "пора уйти". Предприниматель прокомментировал публикацию, автор которой утверждал, что глава киевского режима опасается завершения конфликта из-за возможных последствий поражения на выборах, включая расследования и уголовное преследование. Ранее Маск также раскритиковал реакцию Киева на возможные поставки российского дизеля в США. Таким образом, предприниматель публично высказался и о военном применении принадлежащей ему спутниковой системы, и о политическом будущем украинского лидера.На этом фоне особенно примечательна позиция самого Зеленского: несмотря на сигналы из США, он не собирается ни уходить в отставку, ни проводить выборы.Зеленский держится за креслоВ интервью британскому журналисту Пирсу Моргану глава киевского режима категорически отверг оба варианта. Между тем президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Украине нужен руководитель, способный договориться с Москвой, и обвинил Зеленского в упущенных возможностях для урегулирования конфликта.Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года, однако выборы не состоялись из-за военного положения. Теперь Вашингтон призывает к политическим переменам, а Киев не демонстрирует готовности к ним. При этом американская политика в отношении конфликта, судя по публикациям СМИ, становится все менее однозначной.Вашингтон меняет подход к Москве?По данным Financial Times, США предложили европейским странам разморозить часть российских суверенных активов и передать их в структуру под контролем Вашингтона. Идею, призванную помочь возобновить мирные переговоры, представили на встрече в Майами с участием представителей Украины, Европы, ЕС и НАТО.Однако европейские делегаты отвергли предложение спецпосланника Стива Уиткоффа и зятя американского президента Джареда Кушнера. Инициатива вызвала обеспокоенность в европейских столицах и Киеве: вместо привычного усиления давления на Москву Вашингтон, по данным газеты, рассматривает и другие варианты.Российский дизель — уже для АмерикиЕще один сигнал перемен — возможное появление российского топлива на американском рынке. По данным New York Post, поставки дизеля из России могут начаться уже в ближайшие две недели.Ранее российский президент Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили энергетическое сотрудничество по телефону. После разговора Москва заявила о готовности поставить на американский и мировой рынки до трех миллионов тонн дизеля, а Минфин США предусмотрел исключение из санкций для таких поставок.Россия уже частично сняла ограничения на экспорт топлива. По словам вице-премьера Александра Новака, в октябре планируется поставить 300 тысяч тонн дизеля, в ноябре — 500 тысяч, а в декабре — до миллиона тонн. При этом внутренний рынок, подчеркнул он, будет полностью обеспечен.Украина теряет людейНа фоне споров о военной поддержке, выборах и перспективах мирного урегулирования Украина сталкивается с еще одним кризисом — демографическим. По данным главы Офиса миграционной политики страны Василия Воскобойника, за 2025 год население сократилось примерно на 800 тысяч человек. Среди причин он назвал превышение смертности над рождаемостью и отъезд граждан за рубеж.Масштабы потерь растут годами, но военный конфликт усугубил ситуацию. По оценке ООН, после 2022 года население Украины уменьшилось на восемь миллионов человек. При этом за границей находятся миллионы украинцев, а рождаемость опустилась до одного ребенка на женщину.Оценки численности оставшегося населения расходятся в зависимости от методики и учитываемых территорий. Однако долгосрочные прогнозы остаются тревожными: без перелома демографической тенденции страна рискует продолжить терять жителей и в ближайшие десятилетия. Киев обвиняют в попытках спровоцировать эскалациюТем временем бывший капитан армии США и экс-сотрудник Госдепартамента Мэтью Хо предположил, что Киев рассчитывает спровоцировать Россию на более жесткий ответ, чтобы втянуть в конфликт страны НАТО. Об этом он заявил в эфире YouTube-канала.По мнению эксперта, украинская сторона продолжает действия, способные привести к эскалации, рассчитывая на резкую реакцию Москвы. Российское Минобороны, в свою очередь, заявляет об ударах высокоточным оружием и беспилотниками по военным объектам, командным пунктам и предприятиям, связанным с обеспечением ВСУ.Между тем Владимир Зеленский снял запрет на удары по российским НПЗ. По его словам, Украина три дня воздерживалась от атак на российскую энергетику по пожеланию Вашингтона.

https://ukraina.ru/20261015/maska-vstrevozhili-pretenzii-kieva-k-dizelnym-planam-trampa-1083821341.html

https://ukraina.ru/20261015/tochka-raskola-wsj-raskryla-kogda-i-pochemu-tramp-otvernulsya-ot-zelenskogo-1083821157.html

вашингтон

сша

москва

украина

киев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Кристина Черкасова

Кристина Черкасова

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кристина Черкасова

эксклюзив, хроники, вашингтон, сша, москва, дональд трамп, владимир зеленский, илон маск, financial times, cnn, вооруженные силы украины, украина, киев, нато