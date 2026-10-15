https://ukraina.ru/20261015/dazhe-otyavlennye-izvergi-sebe-takogo-ne-pozvolyali-miroshnik-rasskazal-v-sb-oon-o-zverstvakh-vsu-1083842667.html

"Даже отъявленные изверги себе такого не позволяли": Мирошник рассказал о зверствах ВСУ в СБ ООН

"Даже отъявленные изверги себе такого не позволяли": Мирошник рассказал о зверствах ВСУ в СБ ООН - 15.10.2026 Украина.ру

"Даже отъявленные изверги себе такого не позволяли": Мирошник рассказал о зверствах ВСУ в СБ ООН

Российские дипломаты поведали коллегам по Совету Безопасности ООН, как садисты из ГУР и СБУ пытают бойцов ВС РФ в секретных тюрьмах, а также какие подходы к ведению боевых действий изобрели украинские военные

2026-10-15T18:47

2026-10-15T18:47

2026-10-15T19:01

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Российская делегация провела 14 октября заседание СБ ООН по "формуле Арриа", предусматривающей неформальный характер мероприятия и возможность демонстрировать медиаматериалы, а также приглашать гостей для выступления. Тема — "Устранение "слепых зон" нарушений международного гуманитарного права и международного права человека в контексте украинского кризиса: акцент на деяниях ВСУ".Во вступительном слове постпред РФ при ООН Василий Небензя отметил, что вследствие массированной информационной кампании, проводимой западными спонсорами конфликта, украинский кризис не обсуждается ни объективно, ни всесторонне как в СМИ, так и в ООН. А тех редких проблесков правды, которые звучат от экспертов, недостаточно, они не дают верное представление о реалиях "на земле". Он призвал перейти к объективному и беспристрастному диалогу.Первым докладчиком стал посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, который лично посещал места обстрелов и блокад, в том числе в Алёшках, и общался с пострадавшими, включая военнослужащих, подвергшихся пыткам.Он обратил внимание на то, что в одном из последних докладов УВКПЧ о насилии и пытках в рамках украинского конфликта достаточно точно указано, что большинство преступных действий ВСУ совершалось на начальных этапах плена. Следовательно, авторы доклада прекрасно осведомлены о наличии на территории Украины мест истязания, насилия и беззакония."Однако это знание, к сожалению, никак не отражается ни на позиции УВКПЧ, ни на отношении спонсоров Киева к преступлениям украинского режима. В прифронтовой зоне, контролируемой Киевом, создана целая сеть из десятков "секретных тюрем", которые в отчётах международных правозащитных организаций завуалированно называются "транзитными лагерями". Правозащитники знают о них, но доступа туда не имеют. Точнее говоря, они не стремятся посетить тот ад, который сотворили украинские нацисты, взятые на содержание цивилизованной Европой", — заявил Мирошник.Он пояснил, что из себя представляют секретные тюрьмы. Это подвалы, зинданы, каменные мешки и даже клетки, установленные под открытым небом, под дождём и палящим солнцем. Как правило, они спрятанны в охраняемых расположениях украинских формирований, куда официально не допускаются ни иностранные проверяющие, ни правозащитники."Там открыто правят бал садисты, боевики и силовики, спрятавшие свои лица за масками и балаклавами, которые представляют украинские структуры под названием ГУР, СБУ и другие организации, занимающиеся расследованием. Перед каждым из них стоит задача – не стесняясь в средствах, "выбить" из пленного нужные показания или под страхом смерти склонить к сотрудничеству", — заявил Мирошник.По его словам, в ходе многочасовых интервью с пострадавшими удалось выделить, какие методы пыток в отношении военнопленных чаще всего применяют украинские каратели. Так, подавляющее большинство бывших пленных рассказывают о жестоких "приветственных избиениях": сразу по прибытии их в течение нескольких часов избивали пластиковыми трубами, металлической арматурой, деревянными ножеками столов и стульев. Более того, зачастую бойцов ВС РФ подвешивали связанными за руки или ноги и оставляли так висеть на несколько часов, истекающих кровью.При наличии у пленного телефона всё это могли снять и отправить родственникам, требуя заплатить выкуп или совершить преступление против России взамен на прекращение зверств. Такое психологическое давление доводило людей до инфарктов или инсультов."Они (побывавшие в плену – Ред.) рассказывают, что к рукам, ногам, чувствительным частям тела или к половым органам пленного прикрепляют клеммы от специального электрогенератора. Через тело пропускается электрический ток, заставляя человека извиваться в судорогах. А при особом усердии палачей для некоторых пленных подобные истязания заканчиваются обмороком, клинической смертью или летальным исходом. Пострадавшие военнопленные упоминают о варварских псевдомедицинских манипуляциях: об ампутации конечностей, применении практически средневековых пыток с выжиганием клейм, дыбой и вырезании нацистских знаков на теле жертвы", — продолжил Мирошник.Чтобы присутствующие дипломаты из разных стран, включая западные, услышали эти истории, приводящие в ужас, из первых уст, по ходу его выступления на экранах включали видеозаписи с рассказами самих пострадавших.Всё это российская сторона рассказала для того, чтобы приведённые факты были тщательно изучены, а миссии правозащитных организаций, находящиеся на подконтрольных киевскому режиму территориях, приложили максимум усилий для получения доступа к местам незаконного содержания российских военнопленных. Чтобы они точно знали, что никакие нормы и принципы международного гуманитарного права на этой территории не действуют.Что касается ситуации на фронте, Мирошник отметил взаимосвязь между выделением Европой 90-миллиардного кредита Украине и эскалацией боевых действий: частота применения ударных дронов по гражданским объектам и гражданскому населению выросла, и в августе-сентябре достигла 1200 случаев ежесуточно. В этот период количество пострадавших увеличилось минимум втрое (60–65 человек в сутки по сравнению с апрельскими 20-25).С начала 2026 года пострадало свыше 10 000 гражданских лиц, включая 1319 убитыми, а за весь период СВО – порядка 36 000 и 9089 человек соответственно.Также произошёл катастрофический рост преднамеренных ударов ВСУ по несовершеннолетним (в текущем году ранения и увечья получили 484 ребёнка)."Киев сделал ставку на те виды преступлений, которые до этого не входили в список допустимых даже для отъявленных извергов. Выделение Украине колоссальных целевых средств на закупку дронов различных модификаций запустило транспортную войну против гражданского населения", – констатировал Мирошник.Исключительно украинским изобретением он назвал системное уничтожение маркетплейсов. До середины июля ВСУ не рассматривали крупные складские комплексы и логистические центры гражданского назначения как цели для нанесения ударов, но затем переданные западниками дроны полетели по крупнейшим объектам Wildberries и Ozon в десятках регионов РФ.Планировалось, что участие в заседании примет помощник Генерального секретаря ООН по вопросам прав человека Клаудия Фуэнтес Хулио. Она дала согласие, но затем отказалась, ссылаясь на необходимость "посетить иное мероприятие за пределами штаб-квартиры". Российская сторона рассчитывала на откровенный диалог, основанный на фактах и показаниях свидетелей, но Управление Верховного комиссара ООН по правам человека от такой возможности отказалось, и, как полагает Небензя, сделано это было намеренно.Зато следующий докладчик всегда готов говорить о происходящем на Украине максимально открыто. Бывший аналитик ЦРУ и Управление по борьбе с терроризмом Госдепартамента США Ларри Джонсон. Он не понаслышке знает, как ведутся кампании по дезинформации, поскольку, по его же словам, в период работы в ЦРУ сам был вовлечён в информационную операцию против СССР в Афганистане."Основываясь на моём опыте, кризис на Украине сопровождался изощрённой кампанией дезинформации, призванной возложить всю вину на Россию и обелить Украину. Я призываю Совет Безопасности применять единый стандарт и измерять поведение России доказательствами и собственной историей, а не нарративом", – заявил Джонсон.В этом контексте он призвал присутствующих задуматься над двумя вопросами: почему никто не обращает внимания на гражданское население, которое сейчас погибает в России от ударов дронов, а также в Донбассе до 2022 года?Эксперт отметил, что, по информации управления Верховного комиссара ООН по правам человека, на обстрелы, огонь из стрелкового оружия и атаки БПЛА со стороны Украины в районах, находившихся под контролем властей Донецка и Луганска, в период с 2018 по 2021 год приходится 81% жертв среди гражданского населения. Так что убийства мирных жителей в этом конфликте начались не в 2022 году.Также он привёл данные МИД РФ, согласно которым с начала СВО в результате ударов ВСУ по территориям, находящимся под контролем России, погибли более 9000 мирных жителей, ещё более 25 500 получили ранения."Эти жертвы забыты мировыми СМИ и Организацией Объединённых Наций. Судя по всему, мало кто призывает к проведению расследований или привлечению виновных к ответственности. Я надеюсь, что ООН включит эти сведения в свои доклады, чтобы обеспечить беспристрастное отражение событий", – констатировал Джонсон.На протяжении всех четырёх лет украинского конфликта западные политики и мировые СМИ транслируют один и тот же шаблонный тезис о якобы имевших место "ударах России по мирным", фактически подменяя им реальный набор фактов, добавил эксперт. При этом, по словам бывшего аналитика ЦРУ, есть фактор, который наглядно опровергает утверждения о том, что РФ истребляет мирных жителей, – реальная статистика расхода боеприпасов и числа погибших. Она же подтверждает, что российские военные придерживаются принципа ненанесения ударов по гражданскому населению на Украине."Почему внимание сосредоточено исключительно на России, тогда как мы ничего не слышим о преступлениях украинских Вооружённых сил против мирного населения?" – задался вопросом Джонсон, добавив, что с 2014 года Украина убила как минимум 12 404 гражданских."Страны, которые осуждают Россию, должны оценивать действия российской стороны, опираясь на факты и на собственную историю, а не на некий заданный нарратив. Ложные обвинения и предвзятые доклады — не самый эффективный способ защиты гражданского населения на Украине. На мой взгляд, ключ к защите мирных жителей — это прекращение войны путём переговоров. Призываю членов этого Совета приложить все усилия для достижения данной цели", – подытожил бывший агент ЦРУ.

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