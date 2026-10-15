https://ukraina.ru/20261015/zelenskiy-proigral-bezvozvratno-otkaz-ot-vyborov-i-sammit-es-bez-ukrainy-itogi-15-oktyabrya-1083840087.html

Зеленский проиграл безвозвратно: отказ от выборов и саммит ЕС без Украины. Итоги 15 октября

Зеленский проиграл безвозвратно: отказ от выборов и саммит ЕС без Украины. Итоги 15 октября - 15.10.2026 Украина.ру

Зеленский проиграл безвозвратно: отказ от выборов и саммит ЕС без Украины. Итоги 15 октября

Владимир Зеленский отказался уходить в отставку и проводить выборы. Илон Маск заявил: "Зеленскому время уйти". А саммит ЕС впервые перенёс обсуждение Украины на второй день. Тем временем ВС РФ нанесли мощнейший удар возмездия по западным регионам Украины. Главные события уходящего дня — в итоговой сводке "Украина.ру"

2026-10-15T18:00

2026-10-15T18:00

2026-10-15T18:00

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украина

россия

киев

владимир зеленский

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ес

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дональд трамп

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Обозреватель американского агентства Bloomberg Марк Чемпион считает, что Владимир Зеленский уже давно лишился бы власти на Украине, если бы в стране состоялись президентские выборы. Продолжение боевых действий позволило Зеленскому сохранить пост, несмотря на отсутствие голосования. Автор публикации предположил: при других обстоятельствах украинский политик уже уступил бы место новому лидеру."Пожалуй, если бы не (конфликт с РФ), Зеленский, вероятно, уже давно ушел бы, будучи отстранённым от власти в ходе очередных выборов", — написал Чемпион.Интересно, что ещё вчера в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану Зеленский заявил об отказе уходить в отставку и невозможности проведения на Украине выборов. "Конечно, нет", — ответил он на вопрос, намерен ли уйти. На вопрос о возможности провести выборы — тоже ответил отрицательно.Однако отставку нелегитимному лидеру пророчат уже и в США. Миллиардер Илон Маск в соцсети X прокомментировал публикацию пользователя: "Его главный страх — завершение войны и проведение президентских выборов. И так бойня продолжится. Зеленскому время уйти".А что с ударами по НПЗ? Владимир Зеленский объявил об отмене запрета на удары украинских войск по российским нефтеперерабатывающим заводам, несмотря на требования Вашингтона. Об этом он заявил в интервью Financial Times. По его словам, распоряжение уже передано командованию ВСУ. Таким образом, Киев намерен возобновить удары по НПЗ, против которых ранее выступал Трамп.Напомним, Трамп неоднократно выражал недовольство действиями Киева, связывая удары по НПЗ с ростом мировых цен на топливо. Кроме того, он критиковал Зеленского за нежелание обсуждать урегулирование мирным путем и допускал необходимость смены украинского руководства.Саммит ЕС впервые перенес обсуждение Украины на второй деньУчастники саммита Евросоюза в Брюсселе впервые перенесли обсуждение вопроса поддержки Украины на второй день встречи. Об этом сообщила глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас по прибытии на мероприятие.По ее словам, в первый день лидеры стран сообщества сосредоточатся на энергетическом кризисе и согласовании семилетнего бюджетного плана на 2028–2034 годы."И, конечно, Украина — ее мы будем обсуждать завтра", — заявила Каллас журналистам.Также в повестку включены вопросы "экономических дисбалансов". В Брюсселе под этим термином подразумевают дефицит внешней торговли в отношениях с КНР. Каллас уточнила, что в 2025 году этот показатель достиг 360 миллиардов евро, около одного миллиарда в день.Удар по Западной УкраинеМощнейший удар возмездия нанесен ночью по западным регионам Украины. Источники сообщают о взрывах в Ровно, Ивано-Франковске, Сарнах, Житомирской и Хмельницкой областях. Несколько сотен дронов атаковали военные объекты в Кропивницком (старое название Кировоград). За все время СВО это была самая масштабная атака на этот район.Военные эксперты отмечают: Кропивницкий — крупный транспортный узел. Через город проходят автомобильные и железнодорожные дороги, связывающие восточные части Украины с западными областями. Всего в атаке было несколько сотен обычных "Гераней", сообщает телеграм-канал "Хроники Гераней". На территориях военных и логистических объектов возникли мощные пожары.По предварительной информации, целью ударов по Ровно и пригородам мог быть один из самых крупных полигонов ВСУ и НАТО на западной Украине. С рассветом удары возмездия нанесены по объектам ВСУ в Павлограде, Одессе, Ильичёвске (новое название Черноморск), Сумах, Шостке и в пригородах Киева. На херсонском участке фронта войска группировки "Днепр" в течение ночи наносили удары по целям ВСУ на правом берегу Днепра. В ходе массированного артиллерийского налета уничтожены позиции операторов дронов ВСУ, участвовавших в атаках по мирным жителям.На ореховском направлении продолжаются бои за овладение Ореховом. Российские штурмовые группы ведут бои в центре населенного пункта. Противник местами начал отступление, чтобы усилить группировку в северо-западной части Орехова. Российские десантники, взявшие под контроль территории восточнее Новопавловки, наносят удары по резервам ВСУ, которые перебрасываются со стороны Запорожья.Продолжается зачистка Доброполья. Большая часть города под контролем группировки "Центр". Ожесточенные бои идут на участке Ракша — Святогоровка. По данным Минобороны, потери ВСУ за сутки в зоне "Центра" — порядка 350 боевиков, шесть бронемашин, 14 единиц техники и артиллерийское орудие."Восток" крушит все на своем пути. На участке Терновое — Запорожское — Берёзовое российским войскам удалось расширить зону контроля на несколько сотен метров. Это дает возможность наращивать успех в левобережной части Запорожской области с перспективами выхода к Днепру и перерезания дороги Днепропетровск — Запорожье. За сутки уничтожено около 300 солдат и офицеров ВСУ.О других успехах россиян - в материале Предприятия, суда и порты: ВС РФ атаковали военную инфраструктуру Украины на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20261015/zapret-snyat-zelenskiy-poshel-naperekor-trampu--1083825849.html

https://ukraina.ru/20261015/vs-rf-perekryli-poslednie-lazeyki-dlya-vsu-pod-kharkovom-1083831068.html

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эксклюзив, украина, россия, киев, владимир зеленский, вооруженные силы украины, нпз, ес, илон маск, дональд трамп