Зеленский проиграл безвозвратно: отказ от выборов и саммит ЕС без Украины. Итоги 15 октября - 15.10.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20261015/zelenskiy-proigral-bezvozvratno-otkaz-ot-vyborov-i-sammit-es-bez-ukrainy-itogi-15-oktyabrya-1083840087.html
Зеленский проиграл безвозвратно: отказ от выборов и саммит ЕС без Украины. Итоги 15 октября
Зеленский проиграл безвозвратно: отказ от выборов и саммит ЕС без Украины. Итоги 15 октября - 15.10.2026 Украина.ру
Зеленский проиграл безвозвратно: отказ от выборов и саммит ЕС без Украины. Итоги 15 октября
Владимир Зеленский отказался уходить в отставку и проводить выборы. Илон Маск заявил: "Зеленскому время уйти". А саммит ЕС впервые перенёс обсуждение Украины на второй день. Тем временем ВС РФ нанесли мощнейший удар возмездия по западным регионам Украины. Главные события уходящего дня — в итоговой сводке "Украина.ру"
2026-10-15T18:00
2026-10-15T18:00
эксклюзив
украина
россия
киев
владимир зеленский
вооруженные силы украины
нпз
ес
илон маск
дональд трамп
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0a/0f/1083840403_0:158:1024:734_1920x0_80_0_0_d59c965c56fbf19bf5cec37ae92e7f09.jpg
Обозреватель американского агентства Bloomberg Марк Чемпион считает, что Владимир Зеленский уже давно лишился бы власти на Украине, если бы в стране состоялись президентские выборы. Продолжение боевых действий позволило Зеленскому сохранить пост, несмотря на отсутствие голосования. Автор публикации предположил: при других обстоятельствах украинский политик уже уступил бы место новому лидеру."Пожалуй, если бы не (конфликт с РФ), Зеленский, вероятно, уже давно ушел бы, будучи отстранённым от власти в ходе очередных выборов", — написал Чемпион.Интересно, что ещё вчера в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану Зеленский заявил об отказе уходить в отставку и невозможности проведения на Украине выборов. "Конечно, нет", — ответил он на вопрос, намерен ли уйти. На вопрос о возможности провести выборы — тоже ответил отрицательно.Однако отставку нелегитимному лидеру пророчат уже и в США. Миллиардер Илон Маск в соцсети X прокомментировал публикацию пользователя: "Его главный страх — завершение войны и проведение президентских выборов. И так бойня продолжится. Зеленскому время уйти".А что с ударами по НПЗ? Владимир Зеленский объявил об отмене запрета на удары украинских войск по российским нефтеперерабатывающим заводам, несмотря на требования Вашингтона. Об этом он заявил в интервью Financial Times. По его словам, распоряжение уже передано командованию ВСУ. Таким образом, Киев намерен возобновить удары по НПЗ, против которых ранее выступал Трамп.Напомним, Трамп неоднократно выражал недовольство действиями Киева, связывая удары по НПЗ с ростом мировых цен на топливо. Кроме того, он критиковал Зеленского за нежелание обсуждать урегулирование мирным путем и допускал необходимость смены украинского руководства.Саммит ЕС впервые перенес обсуждение Украины на второй деньУчастники саммита Евросоюза в Брюсселе впервые перенесли обсуждение вопроса поддержки Украины на второй день встречи. Об этом сообщила глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас по прибытии на мероприятие.По ее словам, в первый день лидеры стран сообщества сосредоточатся на энергетическом кризисе и согласовании семилетнего бюджетного плана на 2028–2034 годы."И, конечно, Украина — ее мы будем обсуждать завтра", — заявила Каллас журналистам.Также в повестку включены вопросы "экономических дисбалансов". В Брюсселе под этим термином подразумевают дефицит внешней торговли в отношениях с КНР. Каллас уточнила, что в 2025 году этот показатель достиг 360 миллиардов евро, около одного миллиарда в день.Удар по Западной УкраинеМощнейший удар возмездия нанесен ночью по западным регионам Украины. Источники сообщают о взрывах в Ровно, Ивано-Франковске, Сарнах, Житомирской и Хмельницкой областях. Несколько сотен дронов атаковали военные объекты в Кропивницком (старое название Кировоград). За все время СВО это была самая масштабная атака на этот район.Военные эксперты отмечают: Кропивницкий — крупный транспортный узел. Через город проходят автомобильные и железнодорожные дороги, связывающие восточные части Украины с западными областями. Всего в атаке было несколько сотен обычных "Гераней", сообщает телеграм-канал "Хроники Гераней". На территориях военных и логистических объектов возникли мощные пожары.По предварительной информации, целью ударов по Ровно и пригородам мог быть один из самых крупных полигонов ВСУ и НАТО на западной Украине. С рассветом удары возмездия нанесены по объектам ВСУ в Павлограде, Одессе, Ильичёвске (новое название Черноморск), Сумах, Шостке и в пригородах Киева. На херсонском участке фронта войска группировки "Днепр" в течение ночи наносили удары по целям ВСУ на правом берегу Днепра. В ходе массированного артиллерийского налета уничтожены позиции операторов дронов ВСУ, участвовавших в атаках по мирным жителям.На ореховском направлении продолжаются бои за овладение Ореховом. Российские штурмовые группы ведут бои в центре населенного пункта. Противник местами начал отступление, чтобы усилить группировку в северо-западной части Орехова. Российские десантники, взявшие под контроль территории восточнее Новопавловки, наносят удары по резервам ВСУ, которые перебрасываются со стороны Запорожья.Продолжается зачистка Доброполья. Большая часть города под контролем группировки "Центр". Ожесточенные бои идут на участке Ракша — Святогоровка. По данным Минобороны, потери ВСУ за сутки в зоне "Центра" — порядка 350 боевиков, шесть бронемашин, 14 единиц техники и артиллерийское орудие."Восток" крушит все на своем пути. На участке Терновое — Запорожское — Берёзовое российским войскам удалось расширить зону контроля на несколько сотен метров. Это дает возможность наращивать успех в левобережной части Запорожской области с перспективами выхода к Днепру и перерезания дороги Днепропетровск — Запорожье. За сутки уничтожено около 300 солдат и офицеров ВСУ.О других успехах россиян - в материале Предприятия, суда и порты: ВС РФ атаковали военную инфраструктуру Украины на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20261015/zapret-snyat-zelenskiy-poshel-naperekor-trampu--1083825849.html
https://ukraina.ru/20261015/vs-rf-perekryli-poslednie-lazeyki-dlya-vsu-pod-kharkovom-1083831068.html
украина
россия
киев
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Мария Илащук
Мария Илащук
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0a/0f/1083840403_0:62:1024:830_1920x0_80_0_0_b3c6433371cd195b23f760e9bde8323a.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, украина, россия, киев, владимир зеленский, вооруженные силы украины, нпз, ес, илон маск, дональд трамп
Эксклюзив, Украина, Россия, Киев, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, НПЗ, ЕС, Илон Маск, Дональд Трамп

Зеленский проиграл безвозвратно: отказ от выборов и саммит ЕС без Украины. Итоги 15 октября

18:00 15.10.2026
 
© Украина.ру
- РИА Новости, 1920, 15.10.2026
© Украина.ру
Читать в
ДзенTelegram
Мария Илащук
автор издания Украина.ру
Все материалы
Владимир Зеленский отказался уходить в отставку и проводить выборы. Илон Маск заявил: "Зеленскому время уйти". А саммит ЕС впервые перенёс обсуждение Украины на второй день. Тем временем ВС РФ нанесли мощнейший удар возмездия по западным регионам Украины. Главные события уходящего дня — в итоговой сводке "Украина.ру"
Обозреватель американского агентства Bloomberg Марк Чемпион считает, что Владимир Зеленский уже давно лишился бы власти на Украине, если бы в стране состоялись президентские выборы.
Продолжение боевых действий позволило Зеленскому сохранить пост, несмотря на отсутствие голосования. Автор публикации предположил: при других обстоятельствах украинский политик уже уступил бы место новому лидеру.
"Пожалуй, если бы не (конфликт с РФ), Зеленский, вероятно, уже давно ушел бы, будучи отстранённым от власти в ходе очередных выборов", — написал Чемпион.
Интересно, что ещё вчера в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану Зеленский заявил об отказе уходить в отставку и невозможности проведения на Украине выборов.
"Конечно, нет", — ответил он на вопрос, намерен ли уйти. На вопрос о возможности провести выборы — тоже ответил отрицательно.
Однако отставку нелегитимному лидеру пророчат уже и в США. Миллиардер Илон Маск в соцсети X прокомментировал публикацию пользователя:
"Его главный страх — завершение войны и проведение президентских выборов. И так бойня продолжится. Зеленскому время уйти".
А что с ударами по НПЗ?
Владимир Зеленский объявил об отмене запрета на удары украинских войск по российским нефтеперерабатывающим заводам, несмотря на требования Вашингтона. Об этом он заявил в интервью Financial Times. По его словам, распоряжение уже передано командованию ВСУ. Таким образом, Киев намерен возобновить удары по НПЗ, против которых ранее выступал Трамп.
- РИА Новости, 1920, 15.10.2026
11:35
"Запрет снят": Зеленский пошел наперекор Трампу Владимир Зеленский объявил об отмене ограничений на нанесение ударов по нефтеперерабатывающим заводам на территории России, проигнорировав официальные призывы Вашингтона остановить подобные атаки, передает Financial Times
Напомним, Трамп неоднократно выражал недовольство действиями Киева, связывая удары по НПЗ с ростом мировых цен на топливо. Кроме того, он критиковал Зеленского за нежелание обсуждать урегулирование мирным путем и допускал необходимость смены украинского руководства.
Саммит ЕС впервые перенес обсуждение Украины на второй день
Участники саммита Евросоюза в Брюсселе впервые перенесли обсуждение вопроса поддержки Украины на второй день встречи. Об этом сообщила глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас по прибытии на мероприятие.
По ее словам, в первый день лидеры стран сообщества сосредоточатся на энергетическом кризисе и согласовании семилетнего бюджетного плана на 2028–2034 годы.
"И, конечно, Украина — ее мы будем обсуждать завтра", — заявила Каллас журналистам.
Также в повестку включены вопросы "экономических дисбалансов". В Брюсселе под этим термином подразумевают дефицит внешней торговли в отношениях с КНР. Каллас уточнила, что в 2025 году этот показатель достиг 360 миллиардов евро, около одного миллиарда в день.
Удар по Западной Украине
Мощнейший удар возмездия нанесен ночью по западным регионам Украины. Источники сообщают о взрывах в Ровно, Ивано-Франковске, Сарнах, Житомирской и Хмельницкой областях. Несколько сотен дронов атаковали военные объекты в Кропивницком (старое название Кировоград). За все время СВО это была самая масштабная атака на этот район.
Военные эксперты отмечают: Кропивницкий — крупный транспортный узел. Через город проходят автомобильные и железнодорожные дороги, связывающие восточные части Украины с западными областями. Всего в атаке было несколько сотен обычных "Гераней", сообщает телеграм-канал "Хроники Гераней". На территориях военных и логистических объектов возникли мощные пожары.
По предварительной информации, целью ударов по Ровно и пригородам мог быть один из самых крупных полигонов ВСУ и НАТО на западной Украине. С рассветом удары возмездия нанесены по объектам ВСУ в Павлограде, Одессе, Ильичёвске (новое название Черноморск), Сумах, Шостке и в пригородах Киева.
На херсонском участке фронта войска группировки "Днепр" в течение ночи наносили удары по целям ВСУ на правом берегу Днепра. В ходе массированного артиллерийского налета уничтожены позиции операторов дронов ВСУ, участвовавших в атаках по мирным жителям.
- РИА Новости, 1920, 15.10.2026
14:06
ВС РФ перекрыли последние лазейки для ВСУ под ХарьковомРоссийские войска полностью лишили украинские подразделения возможности выбраться из окружения в Харьковской области, заверил в своем телеграм-канале военный корреспондент Евгений Поддубный
На ореховском направлении продолжаются бои за овладение Ореховом. Российские штурмовые группы ведут бои в центре населенного пункта. Противник местами начал отступление, чтобы усилить группировку в северо-западной части Орехова. Российские десантники, взявшие под контроль территории восточнее Новопавловки, наносят удары по резервам ВСУ, которые перебрасываются со стороны Запорожья.
Продолжается зачистка Доброполья. Большая часть города под контролем группировки "Центр". Ожесточенные бои идут на участке Ракша — Святогоровка. По данным Минобороны, потери ВСУ за сутки в зоне "Центра" — порядка 350 боевиков, шесть бронемашин, 14 единиц техники и артиллерийское орудие.
"Восток" крушит все на своем пути. На участке Терновое — Запорожское — Берёзовое российским войскам удалось расширить зону контроля на несколько сотен метров. Это дает возможность наращивать успех в левобережной части Запорожской области с перспективами выхода к Днепру и перерезания дороги Днепропетровск — Запорожье. За сутки уничтожено около 300 солдат и офицеров ВСУ.
О других успехах россиян - в материале Предприятия, суда и порты: ВС РФ атаковали военную инфраструктуру Украины на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ЭксклюзивУкраинаРоссияКиевВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныНПЗЕСИлон МаскДональд Трамп
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
18:30Россия снимет сливки, а Трампа загонят в угол: эксперт про последствия сделки по дизелю
18:29Центр поддержки экспорта ЛНР, новости украинской экономики 53:52
18:00Зеленский проиграл безвозвратно: отказ от выборов и саммит ЕС без Украины. Итоги 15 октября
17:47Хотят российские газ и нефть: в США и Германии требуют снять санкции
17:18Нужно ли России обрушать экономику Украины и когда у Киева закончится запас прочности – Голубовский
17:14Майдан на берегу Темзы: украинцев зовут на протесты
17:12"Это не кредиты, это подарки". В Европе думают, кто оплатит украинский банкет
16:17Поставить на место "британского пуделя": как Зеленскому спастись от Трампа
15:38Вызов для Трампа: Зеленский рискует стать новой жертвой
15:37Губин оценил алкогольный совет Пугачёвой
15:30Столицы контрастов: украинские артисты бегут из Киева, элита отдыхает в Лондоне
15:02"Реакция должна соответствовать поддержке Украины": Европарламент взялся за визы для россиян
15:02За Одессу: на Украине судят "людоловов" из ТЦК
14:56"Это наше дело": Мерц отказался отдавать США контроль над российскими активами
14:54Премьер Латвии предложил европейцам отказаться от пива ради помощи Украине
14:40Нардеп Кучеренко: зимой Киев ждёт катастрофа с теплом, светом и водой
14:29Трамп выдвинет Москве новое предложение — но сначала снизит эскалацию, пишет WSJ
14:14Лавров: Зеленский плюнул в лицо Трампу, требуя ракеты вместо мира
14:13Шок: украинцы уличили Роналду в рекламе китайских авто "для Армии России"
14:06ВС РФ перекрыли последние лазейки для ВСУ под Харьковом
Лента новостейМолния