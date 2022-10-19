https://ukraina.ru/20221019/1039872090.html

Военный эксперт Леонков рассказал, на каком направлении будут сейчас самые активные боевые действия

Военный эксперт Леонков рассказал, на каком направлении будут сейчас самые активные боевые действия - 19.10.2022 Украина.ру

Военный эксперт Леонков рассказал, на каком направлении будут сейчас самые активные боевые действия

Самые активные боевые действия в ближайшее время будут на херсонском направлении, считает военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков в интервью Украина.ру

2022-10-19T06:30

2022-10-19T06:30

2022-10-19T06:30

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Он рассказал, что сейчас идет пополнение боевых частей ВС РФ, которые стоят на линии боевого соприкосновения.По противнику работают противотанковые орудия, минометы, артиллерия, РСЗО, армейская и тактическая авиация, добавил эксперт.По его словам, резервы Украины редеют и организовывать помощь ей все сложнее "с логистической точки зрения после наших ударов".Утром 10 октября ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины — в Киеве, Харькове, Одессе, Днепропетровске, Львове, Ивано-Франковске, Тернополе, Хмельницком, Конотопе и в других городах и областях.Президент РФ Владимир Путин позже заявил, что что эти удары стали ответом на теракт, устроенный украинскими спецслужбами на Крымском мосту, и другие организованные ими атаки на объекты гражданской инфраструктуры.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20221018/1039813037.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, россия, украина