https://ukraina.ru/20221019/1039872090.html
Военный эксперт Леонков рассказал, на каком направлении будут сейчас самые активные боевые действия
Военный эксперт Леонков рассказал, на каком направлении будут сейчас самые активные боевые действия - 19.10.2022 Украина.ру
Военный эксперт Леонков рассказал, на каком направлении будут сейчас самые активные боевые действия
Самые активные боевые действия в ближайшее время будут на херсонском направлении, считает военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков в интервью Украина.ру
2022-10-19T06:30
2022-10-19T06:30
2022-10-19T06:30
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Он рассказал, что сейчас идет пополнение боевых частей ВС РФ, которые стоят на линии боевого соприкосновения.По противнику работают противотанковые орудия, минометы, артиллерия, РСЗО, армейская и тактическая авиация, добавил эксперт.По его словам, резервы Украины редеют и организовывать помощь ей все сложнее "с логистической точки зрения после наших ударов".Утром 10 октября ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины — в Киеве, Харькове, Одессе, Днепропетровске, Львове, Ивано-Франковске, Тернополе, Хмельницком, Конотопе и в других городах и областях.Президент РФ Владимир Путин позже заявил, что что эти удары стали ответом на теракт, устроенный украинскими спецслужбами на Крымском мосту, и другие организованные ими атаки на объекты гражданской инфраструктуры.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20221018/1039813037.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, украина
Военный эксперт Леонков рассказал, на каком направлении будут сейчас самые активные боевые действия
Самые активные боевые действия в ближайшее время будут на херсонском направлении, считает военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков в интервью Украина.ру
Одним из основных направлений, я думаю, будет херсонское. Потому что это такое направление, по которому первая попытка уже провалилась. Три батальонно-тактических группы понесли большие потери, не смогли ничего совершить. Но сработала тактика, которая была под Харьковом, и эту тактику они, я так понял, перенесли на все подразделения.
Алексей Леонков
военный эксперт журнала "Арсенал Отечества"
Он рассказал, что сейчас идет пополнение боевых частей ВС РФ, которые стоят на линии боевого соприкосновения.
По противнику работают противотанковые орудия, минометы, артиллерия, РСЗО, армейская и тактическая авиация, добавил эксперт.
По его словам, резервы Украины редеют и организовывать помощь ей все сложнее "с логистической точки зрения после наших ударов".
Утром 10 октября ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины — в Киеве, Харькове, Одессе, Днепропетровске, Львове, Ивано-Франковске, Тернополе, Хмельницком, Конотопе и в других городах и областях.
Президент РФ Владимир Путин позже заявил, что что эти удары стали ответом на теракт, устроенный украинскими спецслужбами на Крымском мосту, и другие организованные ими атаки на объекты гражданской инфраструктуры.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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