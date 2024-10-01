Украинскому журналисту-политзаключенному Дмитрию Скворцову 60 лет. Юбилей он отмечает в киевской тюрьме - 01.10.2024 Украина.ру
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Украинскому журналисту-политзаключенному Дмитрию Скворцову 60 лет. Юбилей он отмечает в киевской тюрьме
Украинскому журналисту-политзаключенному Дмитрию Скворцову 60 лет. Юбилей он отмечает в киевской тюрьме - 01.10.2024 Украина.ру
Украинскому журналисту-политзаключенному Дмитрию Скворцову 60 лет. Юбилей он отмечает в киевской тюрьме
Воспоминания о киевском православном журналисте Дмитрии Скворцове, которого украинские власти обвиняют в государственной измене.
2024-10-01T12:11
2024-10-01T12:11
эксклюзив
дмитрий скворцов
украина
киев
россия
корнилов
верховная рада
вооруженные силы украины
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То, что Дмитрий уже больше года находится в заключении, есть в каком-то смысле и моя вина. Нет, я ни в коем случае не сдавал его карательным органам Украины, не писал на него доносы, не подставлял его под удар, не давал ему советов, которые способствовали его теперешним злоключениям, нет. Я просто весной 2005 года практически сразу после Оранжевого революции привел его в журналистику и второй раз в политику (в первый раз в политику еще на заре незалежности Дмитрий Скворцов пришел как … украинский интегральный националист; да-да, я не ошибся, именно такие тогда у него были убеждения). Причем в то, что тогда называлось "пророссийской журналистикой" и "пророссийской политикой".В тогдашней Украине, даже после первого майдана, быть пророссийским было абсолютно законно и легитимно: страна поделилась пополам: одна часть была за Запад и за украинский нарратив, другая – за Россию и за русский нарратив, что означало выступать за официальное двуязычие, федерально-земельное устройство, отказ от бандеризации Украины и за ее вступление в Таможенный (Евразийский союз), прежде всего, с Российской Федерацией и Белоруссией.Со Скворцовым я познакомился за 10 лет до этого – осенью 1995 года. Ему только-только исполнился 31 год. Я тогда был уже пророссийским активистом – с 1992 года пребывал в составе пророссийской Либеральной партии Украины, которую в 1991 году создал донецкий бизнесмен, бывший спортсмен-тяжелоатлет Игорь Романович Маркулов (на самом деле он был Ибрагимом Рамазановичем Меркуловым, донецким дагестанцем).Партия выступала за все вышеупомянутое пророссийское: двуязычие, федерализацию и так далее. Маркулов платил за мою аспирантуру в Киевском университете (философский факультет), а я возглавлял молодежное движение в киевском отделении партии на общественных началах. Денег, понятное дело, не было, и я вынужден был устроиться коммерческим агентом в одну из торговых фирм, чтоб не умереть с голоду. Зарплата была 50 долларов, что тогда, в середине 90-х, для киевского интеллигента, казалось огромными деньгами. Плюс процент от продаж. Денег на съем квартиры у меня не было, поэтому я жил прямо в офисе, который располагался в съемной квартире на улице Фучика (рядом с ж/д вокзалом).Времена были молодые, поэтому днем я работал, выполняя поручения руководства, а вечером прямо в офисе вместе с этим самым руководством пил водку в компании с симпатичными киевскими девчонками. И вот однажды осенним вечером в офис пришел один из руководителей фирмы – Сергей Крыжановский, украинский лайт-националист, сын первого посла Украины в России Владимира Крыжановского. Сергей спустя 20 лет, в 2014 году, активно помогал всем, чем мог, ВСУ, активно убивавшим жителей Донбасса, не хотевших жить с Украиной. Сейчас Крыжановский-младший в Словакии, куда выехал с семьей в 2022 году.Вместе с подвыпившим Крыжановским пришли еще три или четыре молодых также подвыпивших парня, одним из которых и был Дима Скворцов. Все были навеселе, поскольку перед этим они навещали могилу своего друга, который как-то трагически погиб. Сели в офисе за стол и продолжили пить водку. Поминать.Скворцов тогда был еще молод: ни одного седого волоса на курчавой голове, борода еще отсутствовала. Чего-то такого примечательного в его внешнем облике не было. Среднего роста – где-то метр семьдесят, худой, синие джинсы, кроссовки, темная футболка, может быть, ветровка. Улыбчивый, доброжелательный, интеллигентный, умный. Он только-только вернулся из Выборга, где работал проработал определенное время. Конкретно кем, уже не помню, но точно по технической линии.Мы с ним тогда и подружились. Он называл меня "Челло", а я его или просто "Скворец" или "Скорцени". Основанием для взаимных дружеских прозвищ послужили наши фамилии.Из разговора в тот вечер я понял, что он очень хорошо разбирается в западной рок-музыке. Он еще в советские времена был завсегдатаем киевской музыкальной точки в районе Караваевых Дач, где по выходным собирался народ с западными пластинками, которые можно было купить или обменять. Также там можно было обсудить западную рок-музыку, обменяться мнениями о последней альбоме UriahHeep или Nazareth, или о последней передаче музыкального гуру Севы Новгородцева с BBC.Скворцову, самому настоящему музыкальному эрудиту, можно было всегда позвонить и получить информацию о той или иной рок-группе. Он хорошо знал название альбомов, даты выхода, композиции, которые на них были записаны. Любимым его рок-исполнителем был американец FrankZappa. Он даже написал о нем биографическую книгу, которая представляла из себя компиляцию из его собственных переводов с английского, который он неплохо знал, и его размышлений о творчестве этого великого представителя американского джаз-рока. Чуть позже, когда у меня в 1997 году появился первый компьютер, я предложил Скворцу создать в Сети страничку, посвященную Заппе, где и опубликовал его книгу. Возможно она существует до сих пор… Да, точно – существует. Я ж ее тогда же, в 90-х, опубликовал в библиотеке Максима Мошкова Можете ее сами прочитать. Кстати, он в 10-х издал ее за свой собственный счет.По-моему, той же осенью я впервые попал в дом Скорца. Он жил в какой-то убогой коммуналке или однокомнатной квартире на одной из улиц, по-моему, между Владимирской и Майданом. Жил он там с женой Викой и маленькой дочуркой Олей.Позже они переехали в панельную девятиэтажку на Соломенке, которая находилась рядом с "Военно-грузинской дорогой", так киевляне называли дорогу-серпантин, ведущую с Соломенки, которая находилась на холме, вниз – на улицу Горького. Квартира была двухкомнатной. Там они жили сначала втроем, а когда родилась вторая дочь Наташа, уже вчетвером.Дома у них обитал еще большой белый кот по кличке Томас. Он был у Скворцовых просто гиперсексуально активным. Постоянно уходил в загулы. Хозяева просто выпускали его на улицу, и он где-то по неделе драл местных кошек. Возвращался домой вечно поцаранный. Однажды Вика пожаловалась: "Томас второй месяц не возвращается". Думали: или погиб, или кто-то украл – котяра был очень красивым. Но нет, в итоге, нагулявшись, вернулся.В 1996 году я женился, и мы с женой поселились в однокомнатной квартире на Краснозвездном проспекте буквально в километре от соломенской квартиры Скворца. Соседство определило то, что мы стали дружить семьями. Ходили друг другу в гости, отмечали вместе дни рождения и просто общались за чашкой чая. Рядом с их домом был большой парк, где мы вместе жарили шашлыки. За 10 лет жизни в Москве я видел всего лишь один сон о Киеве, в котором прожил почти 30 лет. Я от дома Скворца спускаюсь по безлюдной Военно-грузинской дороге на Горького, частично проходя путь по этому парку… Людей нет.Я в этой статье публикую фото Скворцова, сделанное мною 29 сентября 1996 года, когда он праздновал своё 32-летие в Голосеевском парке. На нем молодой еще Дима накалывает шашлыки. Однажды Скворцы чуть не погибли, когда в их панельном доме начался пожар. Выйти из подъезда они не могли – все было в дыму. Вся семья стояла на подъездном балконе, закутавшись в одеяла – было холодно, и ждала, пока пожарные не потушат в доме огонь.Чуть позже Скворцы переехали через дорогу в хрущевку, в свою собственную двухкомнатную квартиру. Квартира была маленькой, но с очень хорошим ремонтом. В одной комнате жили дочери, в другой – Дима и Вика. Последняя комната была и спальней, и гостиной, где Скворцы принимали нас, своих друзей.До 2005 года Скворец ничем особым не занимался. По образованию он и жена были геологами. На тот момент Дима учился в аспирантуре. Тема диссертации была связана с Чернобылем и радиацией. Всё бы так и продолжалось неторопливо и без приключений, но коррективы в биографию Скворцова внес первый майдан.Дима резко порывает с прежними занятиями и уходит в журналистику и Русский Движ, что в итоге закончилось тюрьмой. Вот, как он сам о тех судьбоносных для него и семьи временах рассказывает в своей "Исповеди интегрального националиста".Вы также можете об этом периоде его жизни почитать.Итак, цитата из Скворца:"Всю эту блажь смела оранжевая "революция". Я увидел, как под массовый психоз власть обретают сверхциничные персонажи, способные увести Русь за точку возврата к самой себе.Позвонил к Чаленко, который в то время уже несколько лет как работал политологом в команде Погребинского: "Челлен, что делать?!! Мы её теряем!". "Пойдешь на донецких работать?". "На кого хошь, лишь бы против этой своры!". Так я забросил диссертацию (уже пройдя предзащиту!), которая сулила мне должность руководителя международных проектов одного из немногих научных центров, ещё получавших западные гранты.Донецкими, к счастью, оказались не Янукович с Ахметовым, а сам Чаленко с Владимиром Корниловым, который возглавил политологический центр, оказывавший помощь радикальным антиоранжевым силам (к каковым, ещё раз подчеркну, ПР никогда не относилась). Не могу в данной связи не выразить глубочайшую благодарность Чаленко, рискнувшего рекомендовать меня Корнилову, несмотря на мой дичайший дилетантизм (сказались 10 лет нечтения газет – из всех украинских политиков я знал только Кучму, Ющенко и Тимошенко). И, конечно же, по гроб жизни я обязан Корнилову, не отказавшему Саше.Единственным, в чём мы расходились тогда с Чаленко, был вопрос языка. Я был противником придания русскому положения второго государственного, выступая за региональный статус. Чаленко по обыкновению горланил: "Скворец, ты дурак!", и, как я сейчас понимаю, был прав, но голословен.Доводы в пользу чаленковой правоты дошли до меня через год – в виде книги Александра Каревина "Русь нерусская"…".Политологический центр Корнилова располагался на Подоле в офисе экс-генпрокурора Украины и экс-первого вице-спикера Верховной Рады Геннадия Васильева. Он этот центр и финансировал. Геннадий Андреевич был своеобразным человеком: очень капризным, непостоянным, вечно ноющим, меняющим свои планы по два раза в день. Сказать, что с ним очень тяжело было работать, ничего не сказать. Сам Васильев дончанин. Возглавлял в те времена оппозиционную партию "Держава". Вместе с ПСПУ Натальи Витренко он оппозиционировал только ставшему президентом Виктору Ющенко. Еще он был владельцем небольшого, но единственного оппозиционного телеканала КРТ (Киевская Русь телевидение). Там собралась неплохая журналистская команда: итоговые политические программы вел донецкий тележурналист Рамиль Замдыханов, с православными проповедями выступал известный теперь всей России отец Андрей Ткачев, там начинал свою журналистскую карьеру молодой криворожец Владимир Петров (теперь он перешел на сторону украинских нациков и ведет программу "Исландия").Я в офисе занимался тем, что писал статьи и интервью Васильева для СМИ и какие-то политические ему рекомендации. Так как вместе с донецким бизнесменом Нусенкисом Васильев активно занимался православной темой, ему нужен был политолог/журналист, который бы ему в этом помогал: писал статьи и записки на православную тему. Корнилову я и предложил взять на это место неизвестного ему Скворцова. Володя согласился, и мы вместе предложили того Васильеву.Как я уже говорил, последний был человеком с тяжелым характером, что привело в итоге к тому, что Корнилов уволился из его конторы через несколько месяцев после приема на работу, затем через месяц после Володи уволился я, перейдя на работу в газету "Сегодня" Рината Ахметова на должность редактора отдела политики.А Скворцов проработал на Геннадия Андреевича целых два года, что было своеобразным рекордом. Занимался православием. Но как дорожке не виться, в конце концов, закончилось и его пребывание там.Немного поработав фрилансером, Скворцов устроился на службу в оппозиционный еженедельник "2000", который принадлежал покойному ныне Сергею Кичигину. Туда его тоже устроил я.Встретив Сергея Александровича в одном из киевских ресторанов, я, извинившись, подсел за его столик и прямо попросил его взять Скворца на работу. Спасибо Кичигину, он без лишних разговоров трудоустроил того у себя в газете, где тот и проработал чуть ли не до смерти Сергея Александровича.Скворцов стал одним из ведущих православных журналистов Украины. Его знали все главные архиереи УПЦ МП, к которым он был вхож. Он бескомпромиссно обличал попытки автокефалии в УПЦ, громил униатов и раскольников. Был суровым консерватором, хотя в жизни никаким консерватором не был: веселый, не чуравшийся дружеской попойки человек. Но в вопросах церкви был ортодоксальнейшим догматиком. Я, христианский атеист, за это постоянно называл его иронично "православным мракобесом", а он в свою очередь обличал мой идейный либерализм и неверие. Но все это было по-дружески. Мы никогда не ссорились.Он активно поддерживал гонимых служителей церкви. Помню, как они с Викой венчались в палатке напротив Верховной Рады, где устроил полевую церковь отец Олег, сельский православный священник с Западной Украины. Раскольники отобрали у него приход в одном из сел в Тернопольской области.В 2014 году я эмигрировал из Киева в Москву, а он так и остался в Киеве. Я в наших беседах по телефону уговаривал его тоже переехать в Москву: мол, если этого не произойдет, он либо закончит как наш общий знакомый Олесь Бузина, либо его посадят. Скворец уезжать из Киева не хотел – никакой вины за собой не чувствовал. Ничем антигосударственным и преступным никогда не занимался. Меня в его тогдашней публичной позиции и поведении поражала смелость. Он ничего не боялся и своих взглядов не скрывал: категорически выступал против АТО, украинского национализма, активно защищал УПЦ МП от наездов на нее Порошенко и украинских нациков. Мало того, он открыто защищал политзаключенных, возил им тюрьмы собранную им же гуманитарную помощь. И делал, повторюсь, всё это публично. Вел в ЖЖ блог, который назвал Т-34, в котором открыто писал о своей позиции и публичной деятельности. Открыто встречался с другими оппозиционными журналистами, писателями и общественными деятелями: с обвиненным в государственной измене Владимиром Скачко, с тележурналистом Татьяной Чугаенко, с историком Александром Каревиным и многими другими. Об этих встречах фотоотчеты им немедленно выкладывались в соцсетях. Не боялся давать интервью российским СМИ и ездить в Россию для выступлений на телевидении. Кстати, об одной такой поездке в Россию. Я ему тогда в Москве подарил выпущенную под моей редакцией книгу статей и воспоминаний "Олесь Бузина. Пророк и мученик". Свою книгу ему подарил и известный православный публицист Кирилл Фролов. Во время пересечения российско-украинской границы книги обнаружили украинские пограничники и издания конфисковали как антиукраинские и как российскую пропаганду. Но на этом все для Скворцова не закончилось. Его вызвали в суд. Вы думаете, что это хоть как-то заставило Диму изменить свою позицию или покаяться? Ни в коем случае. Он и на суде лез на рожон. Теперь он сидит без суда и следствия в СИЗО, и встречает там свои 60 лет, и когда он оттуда выйдет, никто не знает. Знаю только, что Дмитрий Скворцов никогда не пойдет на компромисс со своей совестью и сделку с нацистскими властями Украины никогда не заключит.Но я верю в то, что мы все его обязательно увидим.С днем рождения, Скворец! Мы еще с тобой выпьем и поболтаем…Читайте также материал Украинский политзаключенный, журналист Дмитрий Скворцов: Каким законом судите?
https://ukraina.ru/20240725/1056486719.html
https://ukraina.ru/20240904/1057222738.html
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Украина.ру
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5
4.7
96
editors@ukraina.ru
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editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, дмитрий скворцов, украина, киев, россия, корнилов, верховная рада, вооруженные силы украины
Эксклюзив, Дмитрий Скворцов, Украина, Киев, Россия, Корнилов, Верховная Рада, Вооруженные силы Украины

Украинскому журналисту-политзаключенному Дмитрию Скворцову 60 лет. Юбилей он отмечает в киевской тюрьме

12:11 01.10.2024
 
© Из личного архива Александра ЧаленкоДмитрий Скворцов
Дмитрий Скворцов
© Из личного архива Александра Чаленко
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Александр Чаленко
автор издания Украина.ру
Все материалы
Воспоминания о киевском православном журналисте Дмитрии Скворцове, которого украинские власти обвиняют в государственной измене.
То, что Дмитрий уже больше года находится в заключении, есть в каком-то смысле и моя вина. Нет, я ни в коем случае не сдавал его карательным органам Украины, не писал на него доносы, не подставлял его под удар, не давал ему советов, которые способствовали его теперешним злоключениям, нет. Я просто весной 2005 года практически сразу после Оранжевого революции привел его в журналистику и второй раз в политику (в первый раз в политику еще на заре незалежности Дмитрий Скворцов пришел как … украинский интегральный националист; да-да, я не ошибся, именно такие тогда у него были убеждения). Причем в то, что тогда называлось "пророссийской журналистикой" и "пророссийской политикой".
В тогдашней Украине, даже после первого майдана, быть пророссийским было абсолютно законно и легитимно: страна поделилась пополам: одна часть была за Запад и за украинский нарратив, другая – за Россию и за русский нарратив, что означало выступать за официальное двуязычие, федерально-земельное устройство, отказ от бандеризации Украины и за ее вступление в Таможенный (Евразийский союз), прежде всего, с Российской Федерацией и Белоруссией.
Со Скворцовым я познакомился за 10 лет до этого – осенью 1995 года. Ему только-только исполнился 31 год. Я тогда был уже пророссийским активистом – с 1992 года пребывал в составе пророссийской Либеральной партии Украины, которую в 1991 году создал донецкий бизнесмен, бывший спортсмен-тяжелоатлет Игорь Романович Маркулов (на самом деле он был Ибрагимом Рамазановичем Меркуловым, донецким дагестанцем).
Партия выступала за все вышеупомянутое пророссийское: двуязычие, федерализацию и так далее. Маркулов платил за мою аспирантуру в Киевском университете (философский факультет), а я возглавлял молодежное движение в киевском отделении партии на общественных началах. Денег, понятное дело, не было, и я вынужден был устроиться коммерческим агентом в одну из торговых фирм, чтоб не умереть с голоду. Зарплата была 50 долларов, что тогда, в середине 90-х, для киевского интеллигента, казалось огромными деньгами. Плюс процент от продаж. Денег на съем квартиры у меня не было, поэтому я жил прямо в офисе, который располагался в съемной квартире на улице Фучика (рядом с ж/д вокзалом).
Дмитрий Скворцов
25 июля, 20:20
Дело Скворцова: чем дальше в лес, тем страшнее сообщники 24 июня состоялся апелляционный суд по продлению содержания под стражей православного публициста Дмитрия Скворцова, обвиняемого Украиной в госизмене (санкция – до 15 лет заключения). Госизмена состоит в невосторженном образе мыслей и в циничном неверии в чудодейственную силу томоса
Времена были молодые, поэтому днем я работал, выполняя поручения руководства, а вечером прямо в офисе вместе с этим самым руководством пил водку в компании с симпатичными киевскими девчонками. И вот однажды осенним вечером в офис пришел один из руководителей фирмы – Сергей Крыжановский, украинский лайт-националист, сын первого посла Украины в России Владимира Крыжановского. Сергей спустя 20 лет, в 2014 году, активно помогал всем, чем мог, ВСУ, активно убивавшим жителей Донбасса, не хотевших жить с Украиной. Сейчас Крыжановский-младший в Словакии, куда выехал с семьей в 2022 году.
Вместе с подвыпившим Крыжановским пришли еще три или четыре молодых также подвыпивших парня, одним из которых и был Дима Скворцов. Все были навеселе, поскольку перед этим они навещали могилу своего друга, который как-то трагически погиб. Сели в офисе за стол и продолжили пить водку. Поминать.
Скворцов тогда был еще молод: ни одного седого волоса на курчавой голове, борода еще отсутствовала. Чего-то такого примечательного в его внешнем облике не было. Среднего роста – где-то метр семьдесят, худой, синие джинсы, кроссовки, темная футболка, может быть, ветровка. Улыбчивый, доброжелательный, интеллигентный, умный.
Он только-только вернулся из Выборга, где работал проработал определенное время. Конкретно кем, уже не помню, но точно по технической линии.
Мы с ним тогда и подружились. Он называл меня "Челло", а я его или просто "Скворец" или "Скорцени". Основанием для взаимных дружеских прозвищ послужили наши фамилии.
© Из личного архива Александра ЧаленкоКиев. Апрель 1995 года. Дмитрий Скворцов на дне рождения Александра Чаленко
Киев. Апрель 1995 года. Дмитрий Скворцов на дне рождения Александра Чаленко
© Из личного архива Александра Чаленко
Киев. Апрель 1995 года. Дмитрий Скворцов на дне рождения Александра Чаленко
Из разговора в тот вечер я понял, что он очень хорошо разбирается в западной рок-музыке. Он еще в советские времена был завсегдатаем киевской музыкальной точки в районе Караваевых Дач, где по выходным собирался народ с западными пластинками, которые можно было купить или обменять. Также там можно было обсудить западную рок-музыку, обменяться мнениями о последней альбоме UriahHeep или Nazareth, или о последней передаче музыкального гуру Севы Новгородцева с BBC.
Скворцову, самому настоящему музыкальному эрудиту, можно было всегда позвонить и получить информацию о той или иной рок-группе. Он хорошо знал название альбомов, даты выхода, композиции, которые на них были записаны. Любимым его рок-исполнителем был американец FrankZappa. Он даже написал о нем биографическую книгу, которая представляла из себя компиляцию из его собственных переводов с английского, который он неплохо знал, и его размышлений о творчестве этого великого представителя американского джаз-рока. Чуть позже, когда у меня в 1997 году появился первый компьютер, я предложил Скворцу создать в Сети страничку, посвященную Заппе, где и опубликовал его книгу. Возможно она существует до сих пор… Да, точно – существует. Я ж ее тогда же, в 90-х, опубликовал в библиотеке Максима Мошкова Можете ее сами прочитать. Кстати, он в 10-х издал ее за свой собственный счет.
По-моему, той же осенью я впервые попал в дом Скорца. Он жил в какой-то убогой коммуналке или однокомнатной квартире на одной из улиц, по-моему, между Владимирской и Майданом. Жил он там с женой Викой и маленькой дочуркой Олей.
Позже они переехали в панельную девятиэтажку на Соломенке, которая находилась рядом с "Военно-грузинской дорогой", так киевляне называли дорогу-серпантин, ведущую с Соломенки, которая находилась на холме, вниз – на улицу Горького. Квартира была двухкомнатной. Там они жили сначала втроем, а когда родилась вторая дочь Наташа, уже вчетвером.
© Из личного архива Александра ЧаленкоВиктория и Дмитрий Скворцовы
Виктория и Дмитрий Скворцовы
© Из личного архива Александра Чаленко
Виктория и Дмитрий Скворцовы
Дома у них обитал еще большой белый кот по кличке Томас. Он был у Скворцовых просто гиперсексуально активным. Постоянно уходил в загулы. Хозяева просто выпускали его на улицу, и он где-то по неделе драл местных кошек. Возвращался домой вечно поцаранный. Однажды Вика пожаловалась: "Томас второй месяц не возвращается". Думали: или погиб, или кто-то украл – котяра был очень красивым. Но нет, в итоге, нагулявшись, вернулся.
В 1996 году я женился, и мы с женой поселились в однокомнатной квартире на Краснозвездном проспекте буквально в километре от соломенской квартиры Скворца. Соседство определило то, что мы стали дружить семьями. Ходили друг другу в гости, отмечали вместе дни рождения и просто общались за чашкой чая. Рядом с их домом был большой парк, где мы вместе жарили шашлыки. За 10 лет жизни в Москве я видел всего лишь один сон о Киеве, в котором прожил почти 30 лет. Я от дома Скворца спускаюсь по безлюдной Военно-грузинской дороге на Горького, частично проходя путь по этому парку… Людей нет.
Я в этой статье публикую фото Скворцова, сделанное мною 29 сентября 1996 года, когда он праздновал своё 32-летие в Голосеевском парке. На нем молодой еще Дима накалывает шашлыки.
Однажды Скворцы чуть не погибли, когда в их панельном доме начался пожар. Выйти из подъезда они не могли – все было в дыму. Вся семья стояла на подъездном балконе, закутавшись в одеяла – было холодно, и ждала, пока пожарные не потушат в доме огонь.
Чуть позже Скворцы переехали через дорогу в хрущевку, в свою собственную двухкомнатную квартиру. Квартира была маленькой, но с очень хорошим ремонтом. В одной комнате жили дочери, в другой – Дима и Вика. Последняя комната была и спальней, и гостиной, где Скворцы принимали нас, своих друзей.
Дмитрий Скворцов в суде
4 сентября, 06:34
Украинский политзаключенный, журналист Дмитрий Скворцов: Каким законом судите?Публициста Дмитрия Скворцова судят за деяния, которые не определены украинским законодательством
До 2005 года Скворец ничем особым не занимался. По образованию он и жена были геологами. На тот момент Дима учился в аспирантуре. Тема диссертации была связана с Чернобылем и радиацией. Всё бы так и продолжалось неторопливо и без приключений, но коррективы в биографию Скворцова внес первый майдан.
Дима резко порывает с прежними занятиями и уходит в журналистику и Русский Движ, что в итоге закончилось тюрьмой. Вот, как он сам о тех судьбоносных для него и семьи временах рассказывает в своей "Исповеди интегрального националиста".Вы также можете об этом периоде его жизни почитать.
Итак, цитата из Скворца:
"Всю эту блажь смела оранжевая "революция". Я увидел, как под массовый психоз власть обретают сверхциничные персонажи, способные увести Русь за точку возврата к самой себе.

Позвонил к Чаленко, который в то время уже несколько лет как работал политологом в команде Погребинского: "Челлен, что делать?!! Мы её теряем!". "Пойдешь на донецких работать?". "На кого хошь, лишь бы против этой своры!". Так я забросил диссертацию (уже пройдя предзащиту!), которая сулила мне должность руководителя международных проектов одного из немногих научных центров, ещё получавших западные гранты.

Донецкими, к счастью, оказались не Янукович с Ахметовым, а сам Чаленко с Владимиром Корниловым, который возглавил политологический центр, оказывавший помощь радикальным антиоранжевым силам (к каковым, ещё раз подчеркну, ПР никогда не относилась). Не могу в данной связи не выразить глубочайшую благодарность Чаленко, рискнувшего рекомендовать меня Корнилову, несмотря на мой дичайший дилетантизм (сказались 10 лет нечтения газет – из всех украинских политиков я знал только Кучму, Ющенко и Тимошенко). И, конечно же, по гроб жизни я обязан Корнилову, не отказавшему Саше.

Единственным, в чём мы расходились тогда с Чаленко, был вопрос языка. Я был противником придания русскому положения второго государственного, выступая за региональный статус. Чаленко по обыкновению горланил: "Скворец, ты дурак!", и, как я сейчас понимаю, был прав, но голословен.

Доводы в пользу чаленковой правоты дошли до меня через год – в виде книги Александра Каревина "Русь нерусская"…".
Политологический центр Корнилова располагался на Подоле в офисе экс-генпрокурора Украины и экс-первого вице-спикера Верховной Рады Геннадия Васильева. Он этот центр и финансировал. Геннадий Андреевич был своеобразным человеком: очень капризным, непостоянным, вечно ноющим, меняющим свои планы по два раза в день. Сказать, что с ним очень тяжело было работать, ничего не сказать.
Сам Васильев дончанин. Возглавлял в те времена оппозиционную партию "Держава". Вместе с ПСПУ Натальи Витренко он оппозиционировал только ставшему президентом Виктору Ющенко. Еще он был владельцем небольшого, но единственного оппозиционного телеканала КРТ (Киевская Русь телевидение). Там собралась неплохая журналистская команда: итоговые политические программы вел донецкий тележурналист Рамиль Замдыханов, с православными проповедями выступал известный теперь всей России отец Андрей Ткачев, там начинал свою журналистскую карьеру молодой криворожец Владимир Петров (теперь он перешел на сторону украинских нациков и ведет программу "Исландия").
Я в офисе занимался тем, что писал статьи и интервью Васильева для СМИ и какие-то политические ему рекомендации. Так как вместе с донецким бизнесменом Нусенкисом Васильев активно занимался православной темой, ему нужен был политолог/журналист, который бы ему в этом помогал: писал статьи и записки на православную тему. Корнилову я и предложил взять на это место неизвестного ему Скворцова. Володя согласился, и мы вместе предложили того Васильеву.
Как я уже говорил, последний был человеком с тяжелым характером, что привело в итоге к тому, что Корнилов уволился из его конторы через несколько месяцев после приема на работу, затем через месяц после Володи уволился я, перейдя на работу в газету "Сегодня" Рината Ахметова на должность редактора отдела политики.
А Скворцов проработал на Геннадия Андреевича целых два года, что было своеобразным рекордом. Занимался православием. Но как дорожке не виться, в конце концов, закончилось и его пребывание там.
Немного поработав фрилансером, Скворцов устроился на службу в оппозиционный еженедельник "2000", который принадлежал покойному ныне Сергею Кичигину. Туда его тоже устроил я.
© Из личного архива Александра ЧаленкоКиев. Голосеевский парк. Сентябрь 1996 года. День рождения Дмитрия Скворцова
Киев. Голосеевский парк. Сентябрь 1996 года. День рождения Дмитрия Скворцова
© Из личного архива Александра Чаленко
Киев. Голосеевский парк. Сентябрь 1996 года. День рождения Дмитрия Скворцова
Встретив Сергея Александровича в одном из киевских ресторанов, я, извинившись, подсел за его столик и прямо попросил его взять Скворца на работу. Спасибо Кичигину, он без лишних разговоров трудоустроил того у себя в газете, где тот и проработал чуть ли не до смерти Сергея Александровича.
Скворцов стал одним из ведущих православных журналистов Украины. Его знали все главные архиереи УПЦ МП, к которым он был вхож. Он бескомпромиссно обличал попытки автокефалии в УПЦ, громил униатов и раскольников. Был суровым консерватором, хотя в жизни никаким консерватором не был: веселый, не чуравшийся дружеской попойки человек. Но в вопросах церкви был ортодоксальнейшим догматиком. Я, христианский атеист, за это постоянно называл его иронично "православным мракобесом", а он в свою очередь обличал мой идейный либерализм и неверие. Но все это было по-дружески. Мы никогда не ссорились.
Он активно поддерживал гонимых служителей церкви. Помню, как они с Викой венчались в палатке напротив Верховной Рады, где устроил полевую церковь отец Олег, сельский православный священник с Западной Украины. Раскольники отобрали у него приход в одном из сел в Тернопольской области.
В 2014 году я эмигрировал из Киева в Москву, а он так и остался в Киеве. Я в наших беседах по телефону уговаривал его тоже переехать в Москву: мол, если этого не произойдет, он либо закончит как наш общий знакомый Олесь Бузина, либо его посадят. Скворец уезжать из Киева не хотел – никакой вины за собой не чувствовал. Ничем антигосударственным и преступным никогда не занимался.
Меня в его тогдашней публичной позиции и поведении поражала смелость. Он ничего не боялся и своих взглядов не скрывал: категорически выступал против АТО, украинского национализма, активно защищал УПЦ МП от наездов на нее Порошенко и украинских нациков. Мало того, он открыто защищал политзаключенных, возил им тюрьмы собранную им же гуманитарную помощь. И делал, повторюсь, всё это публично. Вел в ЖЖ блог, который назвал Т-34, в котором открыто писал о своей позиции и публичной деятельности. Открыто встречался с другими оппозиционными журналистами, писателями и общественными деятелями: с обвиненным в государственной измене Владимиром Скачко, с тележурналистом Татьяной Чугаенко, с историком Александром Каревиным и многими другими. Об этих встречах фотоотчеты им немедленно выкладывались в соцсетях. Не боялся давать интервью российским СМИ и ездить в Россию для выступлений на телевидении.
Кстати, об одной такой поездке в Россию. Я ему тогда в Москве подарил выпущенную под моей редакцией книгу статей и воспоминаний "Олесь Бузина. Пророк и мученик". Свою книгу ему подарил и известный православный публицист Кирилл Фролов. Во время пересечения российско-украинской границы книги обнаружили украинские пограничники и издания конфисковали как антиукраинские и как российскую пропаганду. Но на этом все для Скворцова не закончилось. Его вызвали в суд. Вы думаете, что это хоть как-то заставило Диму изменить свою позицию или покаяться? Ни в коем случае. Он и на суде лез на рожон.
Теперь он сидит без суда и следствия в СИЗО, и встречает там свои 60 лет, и когда он оттуда выйдет, никто не знает. Знаю только, что Дмитрий Скворцов никогда не пойдет на компромисс со своей совестью и сделку с нацистскими властями Украины никогда не заключит.
Но я верю в то, что мы все его обязательно увидим.
С днем рождения, Скворец! Мы еще с тобой выпьем и поболтаем…
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