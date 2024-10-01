Зеленский разрешил Сырскому отвод ВСУ из Угледара - "Резидент.ua" - 01.10.2024 Украина.ру
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Зеленский разрешил Сырскому отвод ВСУ из Угледара - "Резидент.ua"
Зеленский разрешил Сырскому отвод ВСУ из Угледара - "Резидент.ua" - 01.10.2024 Украина.ру
Зеленский разрешил Сырскому отвод ВСУ из Угледара - "Резидент.ua"
Владимир Зеленский разрешил главкому ВСУ Александру Сырскому начать отвод подразделений из донецкого Угледара. Об этом во вторник, 1 октября, сообщил украинский телеграм-канал "Резидент.ua" со ссылкой на источник в Офисе президента Украины
2024-10-01T10:34
2024-10-01T10:34
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Ранее украинские СМИ сообщали, что ВСУ начали покидать город без приказа командования. По данным украинских источников, Сырскому даже пришлось перебросить в населенный пункт спецподразделения украинской армии, чтобы остановить "сдачу" города. Однако это не помогло.Подтвердили бесконтрольные попытки выхода ВСУ из Угледара и сами украинские военные. Так, боец 72-й бригады заявил, что дороги возле населенного пункта усеяны телами погибших вэсэушников, которые пытались покинуть город. По его словам, выходят военные группами по 10 человек, живыми из них доходят только 4-6 человек.Накануне эту информацию подтвердил и глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин. Он отметил, что украинские войска успели перебросить в Угледар подкрепление, однако в основном туда направили неподготовленных мобилизованных, которые ожидаемо сдаются в плен."Несмотря на серьезные успехи на Угледарском направлении, мы понимаем, что противник там еще упирается и достаточно серьезно. Те подкрепления, которые противник еще успел перебросить из неподготовленных, недавно мобилизованных, которых, мы видим, очень много хватают на улицах на оставшейся части Украины, они преимущественно сдаются в плен", - сказал Пушилин.Ранее украинский военный обозреватель Константин Машовец порекомендовал гражданскому обществу Украины быть морально и психологически готовым к тому, что ВСУ отойдут из Селидово, Торецка и Угледара.С этим мнением согласился и военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко. В интервью изданию Украина.ру он отметил, что "скорее всего, первым падет Угледар. Потом можно делать ставки. Скорее, Селидово падет раньше. Торецк все-таки служил передовым рубежом обороны Вооруженных сил хунты, укреплялся в течение 10 лет. Для нас нет разницы, какой из городов падет раньше. Мы все равно возьмем оба".ВС РФ активно работают сразу на нескольких направлениях фронта. За последние дни только в Донецкой Народной Республике они освободили Григоровку, Острое, Украинск и Мариновку. Также российские военные взяли под контроль населённый пункт Макеевка в Луганской Народной Республике.В понедельник, 30 сентября, телеграм-канал "Военное обозрение" сообщил, что ВСУ потеряли контроль над восточной и южной частями Торецка, а прорыв ВС РФ разделит украинскую группировку на две части.Также накануне появились сообщения о том, что российские военные уже выбили ВСУ из многоэтажек на Западе Угледара и подняли над ними флаг РФ.Еще по теме: Огневой мешок по сценарию Бахмута: ВСУ потеряли обе дороги из Угледара.
https://ukraina.ru/20240930/1057787005.html
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новости, угледар, украина, россия, александр сырский, денис пушилин, владимир зеленский, вооруженные силы украины, украина.ру, вс рф
Новости, Угледар, Украина, Россия, Александр Сырский, Денис Пушилин, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, ВС РФ

Зеленский разрешил Сырскому отвод ВСУ из Угледара - "Резидент.ua"

10:34 01.10.2024
 
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Владимир Зеленский разрешил главкому ВСУ Александру Сырскому начать отвод подразделений из донецкого Угледара. Об этом во вторник, 1 октября, сообщил украинский телеграм-канал "Резидент.ua" со ссылкой на источник в Офисе президента Украины

"Теперь нашим военным придется пробиваться с боем, так как город находится в оперативном окружении", - говорится в комментарии канала.

Ранее украинские СМИ сообщали, что ВСУ начали покидать город без приказа командования. По данным украинских источников, Сырскому даже пришлось перебросить в населенный пункт спецподразделения украинской армии, чтобы остановить "сдачу" города. Однако это не помогло.
Фото: 110 бригада ВСУ
Вчера, 16:20
Потери большие, но разрешения на отход нет: вэсэушник пожаловался на ситуацию в УгледареУкраинское командование не дает разрешение на отход из Угледара, между тем ВСУ понесли в этом городе уже критические потери. Такие слова военного из 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ опубликовало украинское издание УНИАН
Подтвердили бесконтрольные попытки выхода ВСУ из Угледара и сами украинские военные. Так, боец 72-й бригады заявил, что дороги возле населенного пункта усеяны телами погибших вэсэушников, которые пытались покинуть город. По его словам, выходят военные группами по 10 человек, живыми из них доходят только 4-6 человек.
Накануне эту информацию подтвердил и глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин. Он отметил, что украинские войска успели перебросить в Угледар подкрепление, однако в основном туда направили неподготовленных мобилизованных, которые ожидаемо сдаются в плен.
"Несмотря на серьезные успехи на Угледарском направлении, мы понимаем, что противник там еще упирается и достаточно серьезно. Те подкрепления, которые противник еще успел перебросить из неподготовленных, недавно мобилизованных, которых, мы видим, очень много хватают на улицах на оставшейся части Украины, они преимущественно сдаются в плен", - сказал Пушилин.
Военнопленные ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
Вчера, 11:46
Подкрепления ВСУ в Угледаре сдаются в плен - ПушилинУкраинские войска успели перебросить в Угледар подкрепление, однако в основном туда направили неподготовленных мобилизованных, которые ожидаемо сдаются в плен. Об этом 30 сентября в эфире телеканала "Россия 24" заявил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин
Ранее украинский военный обозреватель Константин Машовец порекомендовал гражданскому обществу Украины быть морально и психологически готовым к тому, что ВСУ отойдут из Селидово, Торецка и Угледара.
С этим мнением согласился и военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко. В интервью изданию Украина.ру он отметил, что "скорее всего, первым падет Угледар. Потом можно делать ставки. Скорее, Селидово падет раньше. Торецк все-таки служил передовым рубежом обороны Вооруженных сил хунты, укреплялся в течение 10 лет. Для нас нет разницы, какой из городов падет раньше. Мы все равно возьмем оба".
Михаил Онуфриенко интервью
27 сентября, 14:38
Михаил Онуфриенко: Хотя ВСУ могут воевать и в окружении, падение Угледара, Селидово и Торецка неизбежноМы неоднократно убеждались, что противник воюет и в полном окружении, и ослабленный. Напомню, сколько продолжался штурм "Азовстали", прежде чем несколько тысяч засевших там вояк сдались. При освобождении городов мы всегда оставляем щель, через которую противник может выйти. Так было в Лисичанске, Северодонецке, Артемовске.
ВС РФ активно работают сразу на нескольких направлениях фронта. За последние дни только в Донецкой Народной Республике они освободили Григоровку, Острое, Украинск и Мариновку. Также российские военные взяли под контроль населённый пункт Макеевка в Луганской Народной Республике.
В понедельник, 30 сентября, телеграм-канал "Военное обозрение" сообщил, что ВСУ потеряли контроль над восточной и южной частями Торецка, а прорыв ВС РФ разделит украинскую группировку на две части.
Также накануне появились сообщения о том, что российские военные уже выбили ВСУ из многоэтажек на Западе Угледара и подняли над ними флаг РФ.
Еще по теме: Огневой мешок по сценарию Бахмута: ВСУ потеряли обе дороги из Угледара.
 
НовостиУгледарУкраинаРоссияАлександр СырскийДенис ПушилинВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныУкраина.руВС РФ
 
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