https://ukraina.ru/20241001/1057805354.html

Зеленский разрешил Сырскому отвод ВСУ из Угледара - "Резидент.ua"

Зеленский разрешил Сырскому отвод ВСУ из Угледара - "Резидент.ua" - 01.10.2024 Украина.ру

Зеленский разрешил Сырскому отвод ВСУ из Угледара - "Резидент.ua"

Владимир Зеленский разрешил главкому ВСУ Александру Сырскому начать отвод подразделений из донецкого Угледара. Об этом во вторник, 1 октября, сообщил украинский телеграм-канал "Резидент.ua" со ссылкой на источник в Офисе президента Украины

2024-10-01T10:34

2024-10-01T10:34

2024-10-01T10:34

новости

угледар

украина

россия

александр сырский

денис пушилин

владимир зеленский

вооруженные силы украины

украина.ру

вс рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/01/1057805196_0:56:823:518_1920x0_80_0_0_83e6a8b5abbc2b546a932305309f91d8.png

Ранее украинские СМИ сообщали, что ВСУ начали покидать город без приказа командования. По данным украинских источников, Сырскому даже пришлось перебросить в населенный пункт спецподразделения украинской армии, чтобы остановить "сдачу" города. Однако это не помогло.Подтвердили бесконтрольные попытки выхода ВСУ из Угледара и сами украинские военные. Так, боец 72-й бригады заявил, что дороги возле населенного пункта усеяны телами погибших вэсэушников, которые пытались покинуть город. По его словам, выходят военные группами по 10 человек, живыми из них доходят только 4-6 человек.Накануне эту информацию подтвердил и глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин. Он отметил, что украинские войска успели перебросить в Угледар подкрепление, однако в основном туда направили неподготовленных мобилизованных, которые ожидаемо сдаются в плен."Несмотря на серьезные успехи на Угледарском направлении, мы понимаем, что противник там еще упирается и достаточно серьезно. Те подкрепления, которые противник еще успел перебросить из неподготовленных, недавно мобилизованных, которых, мы видим, очень много хватают на улицах на оставшейся части Украины, они преимущественно сдаются в плен", - сказал Пушилин.Ранее украинский военный обозреватель Константин Машовец порекомендовал гражданскому обществу Украины быть морально и психологически готовым к тому, что ВСУ отойдут из Селидово, Торецка и Угледара.С этим мнением согласился и военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко. В интервью изданию Украина.ру он отметил, что "скорее всего, первым падет Угледар. Потом можно делать ставки. Скорее, Селидово падет раньше. Торецк все-таки служил передовым рубежом обороны Вооруженных сил хунты, укреплялся в течение 10 лет. Для нас нет разницы, какой из городов падет раньше. Мы все равно возьмем оба".ВС РФ активно работают сразу на нескольких направлениях фронта. За последние дни только в Донецкой Народной Республике они освободили Григоровку, Острое, Украинск и Мариновку. Также российские военные взяли под контроль населённый пункт Макеевка в Луганской Народной Республике.В понедельник, 30 сентября, телеграм-канал "Военное обозрение" сообщил, что ВСУ потеряли контроль над восточной и южной частями Торецка, а прорыв ВС РФ разделит украинскую группировку на две части.Также накануне появились сообщения о том, что российские военные уже выбили ВСУ из многоэтажек на Западе Угледара и подняли над ними флаг РФ.Еще по теме: Огневой мешок по сценарию Бахмута: ВСУ потеряли обе дороги из Угледара.

https://ukraina.ru/20240930/1057787005.html

https://ukraina.ru/20240930/1057776302.html

https://ukraina.ru/20240927/1057730687.html

угледар

украина

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, угледар, украина, россия, александр сырский, денис пушилин, владимир зеленский, вооруженные силы украины, украина.ру, вс рф