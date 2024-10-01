Зеленский разрешил Сырскому отвод ВСУ из Угледара - "Резидент.ua"
Владимир Зеленский разрешил главкому ВСУ Александру Сырскому начать отвод подразделений из донецкого Угледара. Об этом во вторник, 1 октября, сообщил украинский телеграм-канал "Резидент.ua" со ссылкой на источник в Офисе президента Украины
"Теперь нашим военным придется пробиваться с боем, так как город находится в оперативном окружении", - говорится в комментарии канала.
Ранее украинские СМИ сообщали, что ВСУ начали покидать город без приказа командования. По данным украинских источников, Сырскому даже пришлось перебросить в населенный пункт спецподразделения украинской армии, чтобы остановить "сдачу" города. Однако это не помогло.
Вчера, 16:20Потери большие, но разрешения на отход нет: вэсэушник пожаловался на ситуацию в УгледареУкраинское командование не дает разрешение на отход из Угледара, между тем ВСУ понесли в этом городе уже критические потери. Такие слова военного из 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ опубликовало украинское издание УНИАН
Подтвердили бесконтрольные попытки выхода ВСУ из Угледара и сами украинские военные. Так, боец 72-й бригады заявил, что дороги возле населенного пункта усеяны телами погибших вэсэушников, которые пытались покинуть город. По его словам, выходят военные группами по 10 человек, живыми из них доходят только 4-6 человек.
Накануне эту информацию подтвердил и глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин. Он отметил, что украинские войска успели перебросить в Угледар подкрепление, однако в основном туда направили неподготовленных мобилизованных, которые ожидаемо сдаются в плен.
"Несмотря на серьезные успехи на Угледарском направлении, мы понимаем, что противник там еще упирается и достаточно серьезно. Те подкрепления, которые противник еще успел перебросить из неподготовленных, недавно мобилизованных, которых, мы видим, очень много хватают на улицах на оставшейся части Украины, они преимущественно сдаются в плен", - сказал Пушилин.
Вчера, 11:46Подкрепления ВСУ в Угледаре сдаются в плен - ПушилинУкраинские войска успели перебросить в Угледар подкрепление, однако в основном туда направили неподготовленных мобилизованных, которые ожидаемо сдаются в плен. Об этом 30 сентября в эфире телеканала "Россия 24" заявил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин
Ранее украинский военный обозреватель Константин Машовец порекомендовал гражданскому обществу Украины быть морально и психологически готовым к тому, что ВСУ отойдут из Селидово, Торецка и Угледара.
С этим мнением согласился и военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко. В интервью изданию Украина.ру он отметил, что "скорее всего, первым падет Угледар. Потом можно делать ставки. Скорее, Селидово падет раньше. Торецк все-таки служил передовым рубежом обороны Вооруженных сил хунты, укреплялся в течение 10 лет. Для нас нет разницы, какой из городов падет раньше. Мы все равно возьмем оба".
27 сентября, 14:38Михаил Онуфриенко: Хотя ВСУ могут воевать и в окружении, падение Угледара, Селидово и Торецка неизбежноМы неоднократно убеждались, что противник воюет и в полном окружении, и ослабленный. Напомню, сколько продолжался штурм "Азовстали", прежде чем несколько тысяч засевших там вояк сдались. При освобождении городов мы всегда оставляем щель, через которую противник может выйти. Так было в Лисичанске, Северодонецке, Артемовске.
ВС РФ активно работают сразу на нескольких направлениях фронта. За последние дни только в Донецкой Народной Республике они освободили Григоровку, Острое, Украинск и Мариновку. Также российские военные взяли под контроль населённый пункт Макеевка в Луганской Народной Республике.
В понедельник, 30 сентября, телеграм-канал "Военное обозрение" сообщил, что ВСУ потеряли контроль над восточной и южной частями Торецка, а прорыв ВС РФ разделит украинскую группировку на две части.
Также накануне появились сообщения о том, что российские военные уже выбили ВСУ из многоэтажек на Западе Угледара и подняли над ними флаг РФ.