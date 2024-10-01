https://ukraina.ru/20241001/1057806695.html

В опасный момент: британская The Guardian пожалела нового генсека НАТО

В опасный момент: британская The Guardian пожалела нового генсека НАТО - 01.10.2024 Украина.ру

В опасный момент: британская The Guardian пожалела нового генсека НАТО

Бывший премьер-министр Нидерландов Марк Рютте принимает на себя руководство НАТО в опасный для Украины, а значит и для самого альянса момент. Об этом 1 октября написала британская газета The Guardian

2024-10-01T11:55

2024-10-01T11:55

2024-10-01T11:55

украина

нидерланды

россия

рютте

йенс столтенберг

нато

the guardian

генсек

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В статье уточняется, что Украина не только не одерживает победу, но и сдает позиции, в то время как дела российской армии все лучше.Издание также напомнило читателям слова экс-спикера НАТО Оаны Лунгеску о том, что на новому посту Рютте придется столкнуться со сложным финансовым вопросом. При этом Гунгеску считает, что поможет новому главе альянса только увеличение расходов на Украину.Марк Рютте стал генсеком НАТО 1 октября. Ранее он возглавлял правительство Нидерландов: с 2010 года четыре срока подряд. До этого он работал заместителем министра труда и социальной защиты, еще раньше - занимал пост госсекретаря по образованию, культуре и науке.В 2006-м Рютте был избран лидером либеральной Народной партии за свободу и демократию (НПСД) и возглавил ее парламентскую фракцию.В 2014 году Рютте поддержал введение антироссийских санкций, а позже настаивал на их ужесточении. В 2022-м он призвал ввести личные санкции против российских политиков, а на недавней швейцарской конференции по урегулированию конфликта вокруг Украины, заявил, что Россия должна участвовать в переговорах.Об уходящем генсеке НАТО Йенсе Столтенберге и его последнем рабочем дне в этом статусе читайте в материале В последний рабочий день: Столтенберг ответил, будет ли реакция НАТО на изменение ядерной доктрины РФ.

https://ukraina.ru/20241001/1057806244.html

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украина, нидерланды, россия, рютте, йенс столтенберг, нато, the guardian, генсек