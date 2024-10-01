В опасный момент: британская The Guardian пожалела нового генсека НАТО - 01.10.2024 Украина.ру
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В опасный момент: британская The Guardian пожалела нового генсека НАТО
В опасный момент: британская The Guardian пожалела нового генсека НАТО - 01.10.2024 Украина.ру
В опасный момент: британская The Guardian пожалела нового генсека НАТО
Бывший премьер-министр Нидерландов Марк Рютте принимает на себя руководство НАТО в опасный для Украины, а значит и для самого альянса момент. Об этом 1 октября написала британская газета The Guardian
2024-10-01T11:55
2024-10-01T11:55
украина
нидерланды
россия
рютте
йенс столтенберг
нато
the guardian
генсек
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В статье уточняется, что Украина не только не одерживает победу, но и сдает позиции, в то время как дела российской армии все лучше.Издание также напомнило читателям слова экс-спикера НАТО Оаны Лунгеску о том, что на новому посту Рютте придется столкнуться со сложным финансовым вопросом. При этом Гунгеску считает, что поможет новому главе альянса только увеличение расходов на Украину.Марк Рютте стал генсеком НАТО 1 октября. Ранее он возглавлял правительство Нидерландов: с 2010 года четыре срока подряд. До этого он работал заместителем министра труда и социальной защиты, еще раньше - занимал пост госсекретаря по образованию, культуре и науке.В 2006-м Рютте был избран лидером либеральной Народной партии за свободу и демократию (НПСД) и возглавил ее парламентскую фракцию.В 2014 году Рютте поддержал введение антироссийских санкций, а позже настаивал на их ужесточении. В 2022-м он призвал ввести личные санкции против российских политиков, а на недавней швейцарской конференции по урегулированию конфликта вокруг Украины, заявил, что Россия должна участвовать в переговорах.Об уходящем генсеке НАТО Йенсе Столтенберге и его последнем рабочем дне в этом статусе читайте в материале В последний рабочий день: Столтенберг ответил, будет ли реакция НАТО на изменение ядерной доктрины РФ.
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украина, нидерланды, россия, рютте, йенс столтенберг, нато, the guardian, генсек
Украина, Нидерланды, Россия, Рютте, Йенс Столтенберг, НАТО, The Guardian, генсек

В опасный момент: британская The Guardian пожалела нового генсека НАТО

11:55 01.10.2024
 
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМарк Рютте
Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
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Бывший премьер-министр Нидерландов Марк Рютте принимает на себя руководство НАТО в опасный для Украины, а значит и для самого альянса момент. Об этом 1 октября написала британская газета The Guardian

"Рютте, прямолинейный либерал, возглавлявший четыре коалиционных правительства Нидерландов в течение 13 лет, берет бразды правления в опасный для Украины момент, определяющий испытание для трансатлантического альянса", - отметили авторы материала.

В статье уточняется, что Украина не только не одерживает победу, но и сдает позиции, в то время как дела российской армии все лучше.
Издание также напомнило читателям слова экс-спикера НАТО Оаны Лунгеску о том, что на новому посту Рютте придется столкнуться со сложным финансовым вопросом. При этом Гунгеску считает, что поможет новому главе альянса только увеличение расходов на Украину.
- РИА Новости, 1920, 01.10.2024
11:25
Будущий генсек НАТО назвал Украину в числе своих приоритетовБудущий генсек НАТО Марк Рютте назвал своими приоритетами Украину и повышение расходов на оборону альянса
Марк Рютте стал генсеком НАТО 1 октября. Ранее он возглавлял правительство Нидерландов: с 2010 года четыре срока подряд. До этого он работал заместителем министра труда и социальной защиты, еще раньше - занимал пост госсекретаря по образованию, культуре и науке.
В 2006-м Рютте был избран лидером либеральной Народной партии за свободу и демократию (НПСД) и возглавил ее парламентскую фракцию.
В 2014 году Рютте поддержал введение антироссийских санкций, а позже настаивал на их ужесточении. В 2022-м он призвал ввести личные санкции против российских политиков, а на недавней швейцарской конференции по урегулированию конфликта вокруг Украины, заявил, что Россия должна участвовать в переговорах.
Об уходящем генсеке НАТО Йенсе Столтенберге и его последнем рабочем дне в этом статусе читайте в материале В последний рабочий день: Столтенберг ответил, будет ли реакция НАТО на изменение ядерной доктрины РФ.
 
УкраинаНидерландыРоссияРюттеЙенс СтолтенбергНАТОThe Guardianгенсек
 
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