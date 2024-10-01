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Умеров забрал у Буданова* оружейную компанию "Укроборонопрома"

Умеров забрал у Буданова* оружейную компанию "Укроборонопрома" - 01.10.2024 Украина.ру

Умеров забрал у Буданова* оружейную компанию "Укроборонопрома"

В собственность Министерства обороны Украины перешло государственное внешнеторговое предприятие "Спецтехноэкспорт", основным видом деятельности которого является экспортно-импортные отношения на мировом рынке вооружений. Об этом сообщил глава оборонного ведомства Рустем Умеров

2024-10-01T10:46

2024-10-01T10:46

2024-10-01T10:46

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Ранее госпредприятие находилось в прямом подчинении Главного управления разведки (ГУР) Украины, работающего под началом Кирилла Буданова*. "Спецтехноэкспорт" был создан правительством Украины в июле 1998 года как дочернее предприятие государственной компании "Укрспецэкспорт". С 2014 года предприятие начало заниматься обеспечением нужд военно-промышленного комплекса страны. Через год "Спецтехноэкспорт" заявил о налаживании сотрудничества с американскими компаниями Textron Systems и Flir Systems, канадской Inkas, турецкой Aselsan. Эта компания стала первой на Украины, получившей лицензию на импорт в страну военного оборудования американского производства, а также на производство беспилотников. По данным из открытых источников, сегодня предприятие специализируется на экспорте и импорте новейшего оружия, военной продукции и технологий, а также техники специального назначения. По величине валового дохода и по объемам поступления валюты в страну "Спецтехноэкспорт" является вторым спецэкспортером на Украине. В конце сентября глава Минобороны Украины уволил двух замов Буданова* без ведома главы ГУР. Ряд СМИ, ссылаясь на источники писали, что начальника Главного управления разведки уволят, впрочем не исключалась и отставка Умерова. Подробнее по теме - в материале "Бессилие Зеленского и ревность Ермака. Калинчук объяснил из-за чего Буданов* может лишиться кресла" на сайте Украина.ру. * Признан в РФ террористом и экстремистом.

https://ukraina.ru/20240816/1056884069.html

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новости, украина, кирилл буданов, рустем умеров, минобороны, впк, импорт, всу