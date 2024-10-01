Умеров забрал у Буданова* оружейную компанию "Укроборонопрома" - 01.10.2024 Украина.ру
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Умеров забрал у Буданова* оружейную компанию "Укроборонопрома"
Умеров забрал у Буданова* оружейную компанию "Укроборонопрома" - 01.10.2024 Украина.ру
Умеров забрал у Буданова* оружейную компанию "Укроборонопрома"
В собственность Министерства обороны Украины перешло государственное внешнеторговое предприятие "Спецтехноэкспорт", основным видом деятельности которого является экспортно-импортные отношения на мировом рынке вооружений. Об этом сообщил глава оборонного ведомства Рустем Умеров
2024-10-01T10:46
2024-10-01T10:46
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Ранее госпредприятие находилось в прямом подчинении Главного управления разведки (ГУР) Украины, работающего под началом Кирилла Буданова*. "Спецтехноэкспорт" был создан правительством Украины в июле 1998 года как дочернее предприятие государственной компании "Укрспецэкспорт". С 2014 года предприятие начало заниматься обеспечением нужд военно-промышленного комплекса страны. Через год "Спецтехноэкспорт" заявил о налаживании сотрудничества с американскими компаниями Textron Systems и Flir Systems, канадской Inkas, турецкой Aselsan. Эта компания стала первой на Украины, получившей лицензию на импорт в страну военного оборудования американского производства, а также на производство беспилотников. По данным из открытых источников, сегодня предприятие специализируется на экспорте и импорте новейшего оружия, военной продукции и технологий, а также техники специального назначения. По величине валового дохода и по объемам поступления валюты в страну "Спецтехноэкспорт" является вторым спецэкспортером на Украине. В конце сентября глава Минобороны Украины уволил двух замов Буданова* без ведома главы ГУР. Ряд СМИ, ссылаясь на источники писали, что начальника Главного управления разведки уволят, впрочем не исключалась и отставка Умерова. Подробнее по теме - в материале "Бессилие Зеленского и ревность Ермака. Калинчук объяснил из-за чего Буданов* может лишиться кресла" на сайте Украина.ру. * Признан в РФ террористом и экстремистом.
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новости, украина, кирилл буданов, рустем умеров, минобороны, впк, импорт, всу
Новости, Украина, Кирилл Буданов, Рустем Умеров, Минобороны, ВПК, импорт, ВСУ

Умеров забрал у Буданова* оружейную компанию "Укроборонопрома"

10:46 01.10.2024
 
© commons.wikimedia.org / Ministry of Defense of Ukraine
- РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© commons.wikimedia.org / Ministry of Defense of Ukraine
Читать в
В собственность Министерства обороны Украины перешло государственное внешнеторговое предприятие "Спецтехноэкспорт", основным видом деятельности которого является экспортно-импортные отношения на мировом рынке вооружений. Об этом сообщил глава оборонного ведомства Рустем Умеров
Ранее госпредприятие находилось в прямом подчинении Главного управления разведки (ГУР) Украины, работающего под началом Кирилла Буданова*.
"Спецтехноэкспорт" переходит от ГУР к Минобороны. Поставил задание - довести до конца процесс очищения системы закупок в тесном сотрудничестве с правоохранительными и антикоррупционными органами", - указал Умеров.
"Спецтехноэкспорт" был создан правительством Украины в июле 1998 года как дочернее предприятие государственной компании "Укрспецэкспорт". С 2014 года предприятие начало заниматься обеспечением нужд военно-промышленного комплекса страны. Через год "Спецтехноэкспорт" заявил о налаживании сотрудничества с американскими компаниями Textron Systems и Flir Systems, канадской Inkas, турецкой Aselsan.
Эта компания стала первой на Украины, получившей лицензию на импорт в страну военного оборудования американского производства, а также на производство беспилотников.
По данным из открытых источников, сегодня предприятие специализируется на экспорте и импорте новейшего оружия, военной продукции и технологий, а также техники специального назначения. По величине валового дохода и по объемам поступления валюты в страну "Спецтехноэкспорт" является вторым спецэкспортером на Украине.
В конце сентября глава Минобороны Украины уволил двух замов Буданова* без ведома главы ГУР. Ряд СМИ, ссылаясь на источники писали, что начальника Главного управления разведки уволят, впрочем не исключалась и отставка Умерова.
Подробнее по теме - в материале "Бессилие Зеленского и ревность Ермака. Калинчук объяснил из-за чего Буданов* может лишиться кресла" на сайте Украина.ру.
* Признан в РФ террористом и экстремистом.
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