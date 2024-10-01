Крайне правые украинские радикалы могут не давать Зеленскому заключить мир - Financial Times - 01.10.2024 Украина.ру
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Крайне правые украинские радикалы могут не давать Зеленскому заключить мир - Financial Times
Крайне правые украинские радикалы могут не давать Зеленскому заключить мир - Financial Times - 01.10.2024 Украина.ру
Крайне правые украинские радикалы могут не давать Зеленскому заключить мир - Financial Times
В Киеве жалуются на опасность набирающих на Украине силу крайне правых радикалов, сообщает газета Financial Times
2024-10-01T10:59
2024-10-01T10:59
новости
украина
владимир зеленский
киев
россия
радикалы
националисты
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По данным издания, самая серьезная проблема для Владимира Зеленского на Украине может исходить от националистов, которые выступают против каких-либо компромиссов, при этом некоторые из них вооружены и обучены воевать.Ранее колумнист издания Responsible Statecraft Тэд Снайдер заверял, что Владимир Зеленский не пойдет на мирные переговоры с Россией из-за давления украинских ультраправых националистов, их возмездие может стоить ему жизни.Подробнее о росте радикализма - в материале С чучелом Байдена не вышло: о борьбе за Харрис в США и войне с радикалами – Ищенко на сайте Украина.ру.
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новости, украина, владимир зеленский, киев, россия, радикалы, националисты
Новости, Украина, Владимир Зеленский, Киев, Россия, радикалы, националисты

Крайне правые украинские радикалы могут не давать Зеленскому заключить мир - Financial Times

10:59 01.10.2024
 
© Пресс-служба президента УкраиныЗеленский пресс-конференция
Зеленский пресс-конференция
© Пресс-служба президента Украины
Читать в
В Киеве жалуются на опасность набирающих на Украине силу крайне правых радикалов, сообщает газета Financial Times
По данным издания, самая серьезная проблема для Владимира Зеленского на Украине может исходить от националистов, которые выступают против каких-либо компромиссов, при этом некоторые из них вооружены и обучены воевать.
"Всегда будет существовать радикальный сегмент украинского общества, который назовет капитуляцией любые переговоры. (Движение) крайне правых на Украине растет. Правое крыло представляет опасность для демократии", - признал глава комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко.
Ранее колумнист издания Responsible Statecraft Тэд Снайдер заверял, что Владимир Зеленский не пойдет на мирные переговоры с Россией из-за давления украинских ультраправых националистов, их возмездие может стоить ему жизни.
Подробнее о росте радикализма - в материале С чучелом Байдена не вышло: о борьбе за Харрис в США и войне с радикалами – Ищенко на сайте Украина.ру.
 
НовостиУкраинаВладимир ЗеленскийКиевРоссиярадикалынационалисты
 
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