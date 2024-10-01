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Крайне правые украинские радикалы могут не давать Зеленскому заключить мир - Financial Times

Крайне правые украинские радикалы могут не давать Зеленскому заключить мир - Financial Times - 01.10.2024 Украина.ру

Крайне правые украинские радикалы могут не давать Зеленскому заключить мир - Financial Times

В Киеве жалуются на опасность набирающих на Украине силу крайне правых радикалов, сообщает газета Financial Times

2024-10-01T10:59

2024-10-01T10:59

2024-10-01T10:59

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По данным издания, самая серьезная проблема для Владимира Зеленского на Украине может исходить от националистов, которые выступают против каких-либо компромиссов, при этом некоторые из них вооружены и обучены воевать.Ранее колумнист издания Responsible Statecraft Тэд Снайдер заверял, что Владимир Зеленский не пойдет на мирные переговоры с Россией из-за давления украинских ультраправых националистов, их возмездие может стоить ему жизни.Подробнее о росте радикализма - в материале С чучелом Байдена не вышло: о борьбе за Харрис в США и войне с радикалами – Ищенко на сайте Украина.ру.

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новости, украина, владимир зеленский, киев, россия, радикалы, националисты