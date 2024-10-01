https://ukraina.ru/20241001/1025186527.html

Триумф злой воли. К юбилею полузабытого нацистского мероприятия

Триумф злой воли. К юбилею полузабытого нацистского мероприятия - 01.10.2024 Украина.ру

Триумф злой воли. К юбилею полузабытого нацистского мероприятия

В череде важных событий незамеченным прошёл один малозначимый юбилей: 90 лет назад, в последней декаде сентября 1934 года, в Нюрнберге состоялся VI съезд гитлеровской партии НСДАП. Событие действительно не ахти какой важности, но именно оно легло в основу величайшего пропагандистского фильма ХХ века — документальной киноленты "Триумф воли"

2024-10-01T08:06

2024-10-01T08:06

2024-10-01T08:06

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Для справки: Национал-Социалистическая Рабочая партии Германии за время своего существования провела одиннадцать съездов, девять из которых проходили в Нюрнберге (да, место для проведения трибунала выбиралось не случайно). Для этих целей по проекту Альберта Шпеера в городе был проложен двухкилометровый Большой проспект для парадов вермахта и построена главная трибуна Рейха длиной 360 метров. Часть сооружений, в частности – Марсово поле на четверть миллиона мест и огромный дворец съездов на 50 тысяч мест, не были достроены из-за войны.Съезды НСДАП по форме были ближе к съездам американских партий, а по содержанию вообще не были съездами – скорее это были фестивали. В ходе которых проводились парады СС, СА и вермахта, военно-спортивные соревнования, культурные мероприятия. К их проведению привлекалось огромное количество участников – только в торжественных заседаниях в Луитпольд-холле принимало участие до 16 тысяч человек, а общее количество зрителей (на съездах КПСС они появились с началом прямой телетрансляции) достигало 200 тысяч. В 1934 году Шпеер впервые соорудил "Храм света" – световое шоу с использованием полутораста прожекторов ПВО. Понятно, что в таких условиях о принятии каких-либо серьезных решений речь не шла – только отчётные доклады.Съезды были приурочены к разного рода ярким датам в истории партии. В частности, VI съезд 5-10 сентября 1934 года назывался "съездом единства и силы" и был проведён после зачистки партии от оппозиции Рудольфа Гесса в ходе "ночи длинных ножей".(Российское законодательство такие сравнения не приветствует, но отметим, что в начале 1934 года проходил XVII съезд ВКП(б), названный "съездом победителей" в связи с разгромом всех и всяческих оппозиций. Правда, потом последовала зачистка партии от их участников, о чём участники съезда не подозревали).Вне идеологического контекста должно признать, что "Триумф воли" кинорежиссёра Лени Рифеншталь, премьера которого состоялась 28 марта 1935 года, является одним из самых знаменитых фильмов в истории кино, отмеченной наградами классикой документалистики. Для съёмок использовалось множество передовых для своего времени технических приёмов (отчасти – позаимствованных у Сергея Эйзенштейна), а сам фильм до сих пор не утратил своей зрелищности.Но при всём этом "Триумф воли", безусловно, является восторженным гимном нацизму и многие кадры фильма вошли в мировую историю именно как иллюстрация безумия гитлеризма, его дикого представления об окружающем мире.Фильм завершался речью Рудольфа Гесса: "Партия — это Гитлер! Гитлер же — это Германия, так же, как и Германия — это Гитлер!" и исполнением песни Хорста Весселя.Казалось бы: документальный фильм, день за днём демонстрирующий партийный съезд — с его речами, факельными шествиями, парадами — должен давно утратить свой пропагандистский заряд. Однако в событиях далёких дней мы внезапно усматриваем что-то до отвращения знакомое, сегодняшнее, виденное буквально вчера или позавчера.И у этого дежавю есть своё логическое объяснение.Ещё до выхода на широкий экран "Триумф воли" вызвал восторг Гитлера и Геббельса, признан "особо ценным в государственно-политическом и художественном отношениях", визуализированным представлением о взаимоотношениях вождя и массы, государства и народа, арийской нации и эстетики тоталитаризма.Фильм был возведён в канон, по которому учились целые батальоны германских пропагандистов. Кроме того, он активно использовался в заграничной пропаганде для рекламы успехов гитлеровского режима в консолидации немцев, массового одобрение этим народом идеологии национал-социализма, неоспоримой красоты "национально возрождённой" Германии.Пропагандистская машина Третьего рейха содержала огромный штат сотрудников, работавших, в том числе, и на украинском направлении. Контакты германских спецслужб с украинскими националистами существовали ещё с 20-х годов, но с приходом к власти Гитлера резко активизировались.И пока Абвер напрямую сотрудничал с ОУН* и его руководством, Министерство пропаганды курировало и координировало деятельность оуновских пропагандистов, которые охотно подтягивались к уровню предъявляемых требований.Подражательство касалось не только теории и практики ультранационализма, животной ненависти к большевикам или евреям, но и эффектной внешней обрядности. Например, согласно принятому в 1941 году уставу ОУН*, крики "Слава Украине/Героям слава" сопровождались вздыманием правой руки в "римском приветствии" — то есть обычным нацистским зигованием.В полной мере сотрудничество ОУН* и ведомства Геббельса проявилось во время Великой Отечественной войны, когда украинские националисты под контролем немецких кураторов возглавляли оккупационные издания, занимали руководящие должности в управах, работали в качестве добровольных осведомителей, провокаторов, распространителей слухов.Рождённая под патронатом и под сильнейшим влиянием гитлеровцев пропагандистская машина ОУН практически в полной сохранности откочевала на Запад; её основные функционеры и сказители — вроде писателя Уласа Самчука — после войны жили в Северной Америке и Западной Европе, культивируя в диаспоре неугасимую ненависть к победителям и ставшей уже для них привычной эстетику сборищ националистов.Начиная с девяностых они только тем и занимались, что планомерно эскортировали свои наработки на получившую независимость Украину: сначала националистическим словом, а потом и штурмовым делом, в частности, через организацию "патриотических" лагерей — столь похожих по своей сути на молодёжные лагеря гитлерюгенд.Возвращались инструкторами и собственными прямыми потомками — многочисленными Романами-Зварычами, Катеринами-Чумаченко, Ульянами-Супрун…Они просачивались в украинское общество через реабилитацию гитлеровских пропагандистов, коллаборационистов и целых воинских подразделений — их униформы, приветствий, эмблематики. Через создание политических партий, вроде Социал-Национальной ассамблеи — сознательной аллюзии на название Национал-социалистической рабочей партии Германии (она же НСДАП).Социал-Национальная ассамблея и её последыши дали Украине Парубия, Тягнибока, Билецкого, множество других ультранационалистов. Ещё в 2010 году в эфире львовского телеканала ZIK их видный соратник Юрий Михальчишин предупреждал о грядущем наступлении: "Мы пришли к ситуации, когда проукраинским силам противостоят антиукраинские… Когда при власти не украинцы, прогноз очень простой: через 3-4 года будет гражданская война. И нам остается — чтобы выжить — эту войну выигрывать…"Трудно не провести аналогии съездов НСДАП с украинскими майданами, а в особенности – с массовыми акциями в честь годовщины "революции гидности" (достоинства), хотя им, конечно, по степени организованности и зрелищности до нацистских съездов очень далеко. Украинцы даже идею "храма света" позаимствовали, включив в программу мероприятий 2015 и 2016 годов "лучи достоинства" – расставленные в районе Майдана светящие вверх прожектора по числу героев "небесной сотни".Злая воля триумфально вернулась — вместе с неонацистскими факельными шествиями, униформой отрядов штурмовиков, человеконенавистническими лозунгами. Через упоение толпой и упоение толпы.И когда вы видите массово зигующих на стадионе сотни ультрас — это вам привет из Германии 1934 года, с полузабытого съезда одной из немецких политических партий.* Террористическая организация запрещённая в России.

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