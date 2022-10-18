https://ukraina.ru/20221018/1039830103.html

Что сделал Сергей Суровикин и какие Россия сделала выводы под Харьковом - Алексей Леонков

Что сделал Сергей Суровикин и какие Россия сделала выводы под Харьковом - Алексей Леонков - 18.10.2022 Украина.ру

Что сделал Сергей Суровикин и какие Россия сделала выводы под Харьковом - Алексей Леонков

Украинская энергосистема работает на половине мощности, АЭС тоже рано или поздно, придется останавливать - считает военный эксперт журнала "Арсенал Отечества"... Украина.ру, 18.10.2022

2022-10-18T05:09

2022-10-18T05:09

2022-10-18T05:09

алексей леонков

интервью

россия

украина

спецоперация

сша

херсон

с-400

с-300

всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103160/28/1031602802_105:0:770:374_1920x0_80_0_0_92b93ea85080fbc7a182a1994b0a3e7a.jpg

Украинская энергосистема работает на половине мощности, АЭС тоже рано или поздно, придется останавливать - считает военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру— Алексей Петрович, продолжаются удары по украинской инфраструктуре. Россия достигла целей или мы будем далее наносить их до полного уничтожения энергетики? Что будет дальше?— Удары, которые наносятся по критической и гражданской инфраструктуре, они носят не показательный характер. Первые были демонстрационными. Это те, о которых говорил Владимир Владимирович Путин – это шесть ударов по шести областям. Вот те были показательными.А сейчас идет методичное уничтожение критической инфраструктуры, потому что все понимают, что, уничтожая некоторые объекты, мы достигаем временного результата, они все равно их пытаются восстановить.И уничтожение будет вестись до тех пор, пока у них все запасные части и агрегаты не закончатся. Понятное дело, что они предпринимают попытки оставить эту энергосистему единую максимально работоспособной, но это им все труднее и труднее делать.Некоторые результаты огневого воздействия на эти элементы приводят к тому, что множество населенных пунктов начинают очень сильно экономить электроэнергию или вообще сидят без нее. Это, конечно, сказывается на работе всей гражданской инфраструктуры, связанной с водоотведением и подачей воды, с подачей газа и тепла.В холодный период это будет очень чувствительно, но здесь зачастую приходится украинской оккупационной власти выбирать, что запитывать в первую очередь – гражданские объекты или военные. Это тоже сказывается на работе этой инфраструктуры.Вся она состоит из трех видов генерации, там есть еще ветрогенерация. А так вот, тепловые электростанции являются ключевым элементом, они как раз регулируются скачки напряжений во время, когда максимум потребителей подключается. В гражданский сектор в ночное время или в военный сектор в дневное время.И если это ТЭЦ или подстанция выводится из строя, то такая регулировка становиться все труднее и труднее, потому что, например, АЭС вообще не подлежат регулировке, а ГЭС частично участвуют в такой регулировке.Все ведется к тому, что рано или поздно, придется заглушить, в том числе и атомные электростанции. Потому что, если регулировка станет невозможной, начнут нарастать сбои сети, связанные с повышенной частотой передачи электричества. Это будет негативно влиять на работу всего оборудования, которое запитывается.Понятно, что это сказывается прежде всего на работе тех промышленных объектов или около промышленных, которые участвуют в обеспечении действий украинской армии.С другой стороны, это будет негативно сказываться на населении, которые и так выражает определенное недовольство киевским режимом.Ну и третий немаловажный эффект – влияние на интернет и мобильную связь. Понятное дело, что все передающие устройства, обеспечивающие, в том числе и оптоволоконную связь, они все зависят от подачи электроэнергии.— Если коротко, в каком состоянии сейчас украинская энергосистема?— Если осторожно так сказать, то она работает с пятидесятипроцентной эффективностью. И этот результат не окончательный, потому что они думали, что удары будут наноситься дня два-три, а они уже наносятся неделю на регулярной основе.Конечно, влияет и то, что приходится задействовать резервные мощности, которые у них есть. Но они конечны. Ну и главный результат – что это сказывается, прежде всего, на логистике. Теперь построение длинных логистических маршрутов, например, от того же Чопа в сторону Днепропетровска или Запорожья будут идти с большими трудностями.Поэтому будут стараться использовать более короткие участки, которые легче всего восстанавливать. Потому что там одна из коротких дистанций, откуда средства обеспечения и боеприпасов могут поставляться к главному направлению, которое они собираются штурмовать – Херсонское направление.— Я правильно понимаю, что когда мы выбьем примерно 80 процентов, крайне сложная ситуация там будет?— Там может дойти до такого состояния, когда урон, нанесенный энергосистеме, получит лавинообразный эффект, и останется только возможность поддерживать некое жизнеобеспечение в городах, то есть запитывать только гражданский сектор.И веерные отключения. На несколько часов, и количество часов сидения без электричества дойдет до полусуток или суток.— Что касается оперативной обстановки, хотелось бы обсудить удары БПЛА. В Киеве почему-то решили сбивать их из стрелкового оружия, в том числе был такой призыв Антона Геращенко, а потом начали обвинять Россию в ударах по мирным домам, хотя это могут быть осколки сбитых БПЛ. Как это оценить?— Вот когда защищается городская инфраструктура, то здесь конечно все зависит от правильного размещения зенитных комплексов, которые запускают зенитные управляемые ракеты либо работают стрелковым вооружением с таким учетом, чтобы сбиваемые объекты как можно меньше повреждали гражданскую инфраструктуру. Это вопрос очень сложный в реализации.России это удается сделать чуть лучше, чем Украине. А эти стрелки из ружей и автоматов на Украине – это же полная безответственность, потому что эти сбитые "Герани" же будут падать хаотически, в том числе на гражданскую инфраструктуру, то есть жилые дома, где могут находится люди.Они и до этого, когда управляемой ракетой пытались сбивать крылатые ракеты, попадали в жилые дома и там люди гибли. Ну, с учетом того, что на Украине жизни простых граждан не имеют никакой ценности, просто она вообще им не важна, то для них это норма. У нас же пытаются сберечь.— Я правильно понимаю, часть вот этих попаданий в дома, может быть частью неудачной работой их зенитчиков?— Да, верно. Даже кадры, когда они с помощью ПЗРК не могут сбить "Герань" говорят о том, что опыта зенитчикам там мало, чтобы работать по такого рода объектам. Они, конечно, будут учится, повышать свое мастерство, но пока они научаться, "Герани" попадут по множеству объектов – это раз. И второе – не во всех населенных пунктах окажется достаточное количество ПЗРК и опытных зенитчиков.— Я читал, что в соцсетях жители Белогорода задают вопросы, почему комплексы ПВО стоят на одном месте неделями, почему так? Их разве не нужно перемещать?— Здесь нужно понимать следующее - у нас два типа ПВО. Те, которые сопровождают боевые порядки, там все комплексы делаются мобильными. А некоторые ЗРК "Тор-М2" могут вообще на ходу стрелять, на скорости 45 километров в час и поражать одновременно 4 объекта.Объектовые ПВО – они стационарные, вот он встал на позицию, он прикрывает этой позицией объект. Поэтому они и называются объектовые. И быстро менять позицию они не могут, даже посмотрите на колеса С-400. По-быстрому сменить позицию они не смогут.Поэтому такого рода ПВО прикрываются другими комплексами. Например, С-400 прикрываются "Панцирем". Он заточен на то, чтобы прикрывать ПВО, сбивать баллистические цели, ракеты оперативно-тактические, беспилотники. То есть, их задача – прикрывать С-400 на позиции.Но бывают отдельные случаи, когда войсковое ПВО может это сделать. Но я вам скажу, что в задачах войскового ПВО в прикрытии городов пока не стояло. Хотя такого рода предложения и проработки делались. Вот я работаю в журнале, мы об этом писали.У нас было два генерал-лейтенанта, которые в тылу не последние люди, это Лузан и Гаврилов, которые писали о том, как это организовать. Как организовать оборону, чтобы защитить гражданский объект.Но у войскового ПВО задачи стоят - прикрытие войск, и они их выполняют, а у объектовых ПВО – у них свои задачи.— Что касается обстановки на фронте. Я так понимаю, что мы уже не только хорошо обороняемся, но и кое-где успешно атакуем? На купянском участке 160 бойцов уничтожено, на херсонском направлении есть неудачные атаки ВСУ.— Сейчас идут активные позиционные бои. Если в сентябре инициатива наступления принадлежала Украине, то сейчас эти наступления остановлены по линии боевого соприкосновения.И теперь противник ищет точки входа и прорыва, которые, например, малые инициативные ротно-тактические группы численностью 100-120 человек, оснащенные техникой, скажем так, ищут бреши в линии боевого соприкосновения. Чтобы за собой втянуть более мощные батальонно-тактические группы.Но, как показывает сводка с места событий им это дается все труднее и труднее. Практически, сейчас выстроена более-менее грамотная оборона. Это говорит о том, что события, которые были под Харьковом, в районе Красного лимана, по ним сделан соответствующий вывод.Даже с учетом того, что космическая разведка американская дает сведения, которые поступают в части украинской армии, она не всегда им помогает. К тому же, по спутниковой группировке "Старлинк" работают наши комплексы РЭБ. Это тоже сказывается на боевых действиях.До определенного момента украинская армия имела информационное преимущество. То есть, они знали, где и когда атаковать. Сейчас у них это получается с большими потерями. И даже если они затевают какую-то атаку, слаженность боевых действий обороны и огневое прикрытие дает результат. Противник теряет технику и личный состав.— Какие еще знаковые направления можно выделить, по которым будут самые активные действия в ближайшее время или попытки атаки?— Одним из основных направлений, я думаю, будет херсонское. Потому что это такое направление, по которому первая попытка уже провалилась. Три батальонно-тактических группы понесли большие потери, не смогли ничего совершить. Но сработала тактика, которая была под Харьковом, и эту тактику они, я так понял, перенесли на все подразделения.Тактика в духе концепции сетецентрических войн, когда вы имеете информационное преимущество, подвижные мобильные группы личного состава, которые находят слабое место и туда затягивают войска. Так они поступили в Красном Лимане.Но сейчас уже идет пополнение боевых частей, которые стоят на линии боевого соприкосновения, недавно цифра называлась 16 тысяч, которые прибыли на линию фронта. И сейчас заканчивается обучение мобилизованных, и они начинают поступать не только с экипировкой, но и с соответствующими огневыми средствами, количество которых растет.У нас и так по огневым средствам было преимущество, но действовали они не всегда согласованно, сейчас наблюдается более согласованная работа огневых подразделений, когда взаимодействуют все средства поражения. По противнику работают противотанковые орудия, минометы, артиллерия, РСЗО, армейская и тактическая авиация.Поэтому, противнику все сложнее организовывать все такие согласованные действия. Потому что такое огневое воздействие ведет к тому, что противник просто в панике разбегается. Но мы не оставляем возможность спокойно отойти на свои позиции, в посадки, по ним продолжается огневая работа.Поэтому им сейчас сложно, но на отдельных участках есть затруднения тех кулаков, которые они до этого формировали. Резервы их редеют, а вот помощь им все сложнее организовывать с логистической точки зрения после наших ударов.Поэтому сейчас, я думаю, ставка делается на быстрые поставки живой силы. Они говорят, что обучили определенное количество украинцев, но многие свидетельствуют, что в боевых порядках украинской армии все-таки больше занимают в процентном соотношении иностранные наемники. Это формируется за счет денег стран, которые не могут поставлять военную технику.— Назначение Суровикина, получается, дало определенный эффект уже, потому что он что-то поменял?— Объединение в единое командование было до него, там был Дворкин, насколько я помню. Но здесь вопрос, что это было предложение Генштаба на смену командующего, который уже себя где-то проявил. Например, в Сирии.И когда командующий заступал, понятное дело, что каждый командующий может давать предложения, что ему необходимо. Все предложения были одобрены. Поэтому, наш президент выступал, говорил, что по предложению минобороны, по плану Генштаба начали наносится вот эти удары, и многое начало меняться на линии боевого соприкосновения.Пришла инженерная техника и начала копать укрепрайоны и окопы, все воинские части, в том числе, подразделения ДНР и ЛНР стали получать экипировку и боекомплект, в котором они постоянно нуждались, начались коренные изменения, которые становятся необратимыми.— Будем надеяться, что тенденция продолжится…— Безусловно, потому что, то положение, которые у нас было последние 6 месяцев, не беру начало спецоперации, началась позиционная война, которая с точки зрения военной была странной. Это еще называли "воевать одной рукой", армия не может воевать так. Мы не фехтовальщики – у нас в одной руке меч, в другой – щит. А выбирать между ними – это как-то не по-русски.— То есть, нужно воевать в полную силу.— Конечно. Любая боевая операция должна идти от начала до конца без всяких остановок на дни тишины, жесты доброй воли. Это, кстати, не армейские формулировки, это армию просили произносить некоторые политики. Если операция началась, она идет до своего завершения, достигая результата, как положительного, так и отрицательного.

https://ukraina.ru/20221017/1039802773.html

https://ukraina.ru/20221017/1039807225.html

https://ukraina.ru/20221017/1039798484.html

https://ukraina.ru/20221017/1039802773.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Александр Светлов

Александр Светлов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Светлов

алексей леонков, интервью, россия, украина, спецоперация, сша, херсон, с-400, с-300, всу, авиация, герань