"Месяц за год": украинский нацист пожаловался на положение ВСУ в Торецке
В донецком Торецке для ВСУ сложилась очень тяжелая ситуация. Месячное пребывание на этом участке фронта сами вэсэушники приравнивают к году. Об этом "Укринформу" рассказал заместитель командира штурмового полка "Сафари" бригады "Лють" Богдан Кушнир ("Грыз"). Он пожаловался, что находится на указанном направлении с июня
"Уже достаточно долго - скоро будет три месяца, как мы находимся на Торецком направлении. А там - как месяц за год, наверное. Это одно из самых сложных направлений. Вот там последнее время и воюем", - сказал Кушнир.
По его словам, Торецк - одна из главных "точек", где ВСУ давят ВС РФ. Кушнир добавил, что никогда не видел столько российской пехоты разом. А такой натиск, констатировал нацист, невозможно сдерживать на одних позициях.
Накануне украинское издание "Страна.ua" сообщила, что ВСУ частично потеряли контроль над центром Торецка.
Параллельно телеграм-канал "Военное обозрение" отметил, что ВСУ потеряли контроль над восточной и южной частями города, а прорыв ВС РФ разделит украинскую группировку на две части.
С этим мнением согласился и военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко. В интервью изданию Украина.ру он отметил, что "скорее всего, первым падет Угледар. Потом можно делать ставки. Скорее, Селидово падет раньше. Торецк все-таки служил передовым рубежом обороны Вооруженных сил хунты, укреплялся в течение 10 лет. Для нас нет разницы, какой из городов падет раньше. Мы все равно возьмем оба".
27 сентября, 14:38Михаил Онуфриенко: Хотя ВСУ могут воевать и в окружении, падение Угледара, Селидово и Торецка неизбежноМы неоднократно убеждались, что противник воюет и в полном окружении, и ослабленный. Напомню, сколько продолжался штурм "Азовстали", прежде чем несколько тысяч засевших там вояк сдались. При освобождении городов мы всегда оставляем щель, через которую противник может выйти. Так было в Лисичанске, Северодонецке, Артемовске.