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"Месяц за год": украинский нацист пожаловался на положение ВСУ в Торецке

"Месяц за год": украинский нацист пожаловался на положение ВСУ в Торецке - 01.10.2024 Украина.ру

"Месяц за год": украинский нацист пожаловался на положение ВСУ в Торецке

В донецком Торецке для ВСУ сложилась очень тяжелая ситуация. Месячное пребывание на этом участке фронта сами вэсэушники приравнивают к году. Об этом "Укринформу" рассказал заместитель командира штурмового полка "Сафари" бригады "Лють" Богдан Кушнир ("Грыз"). Он пожаловался, что находится на указанном направлении с июня

2024-10-01T10:56

2024-10-01T10:56

2024-10-01T10:56

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По его словам, Торецк - одна из главных "точек", где ВСУ давят ВС РФ. Кушнир добавил, что никогда не видел столько российской пехоты разом. А такой натиск, констатировал нацист, невозможно сдерживать на одних позициях.Накануне украинское издание "Страна.ua" сообщила, что ВСУ частично потеряли контроль над центром Торецка.Параллельно телеграм-канал "Военное обозрение" отметил, что ВСУ потеряли контроль над восточной и южной частями города, а прорыв ВС РФ разделит украинскую группировку на две части.Еще чуть раньше украинский военный обозреватель Константин Машовец порекомендовал гражданскому обществу Украины быть морально и психологически готовым к тому, что ВСУ отойдут из Селидово, Торецка и Угледара.С этим мнением согласился и военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко. В интервью изданию Украина.ру он отметил, что "скорее всего, первым падет Угледар. Потом можно делать ставки. Скорее, Селидово падет раньше. Торецк все-таки служил передовым рубежом обороны Вооруженных сил хунты, укреплялся в течение 10 лет. Для нас нет разницы, какой из городов падет раньше. Мы все равно возьмем оба".Еще по теме: Зеленский разрешил Сырскому отвод ВСУ из Угледара - "Резидент.ua".

https://ukraina.ru/20240927/1057730687.html

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новости, угледар, россия, михаил онуфриенко, владимир зеленский, вооруженные силы украины, украина.ру, вс рф