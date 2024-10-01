ВСУ готовятся к наступлению: Живов рассказал, на каком направлении Украина может нанести новый удар
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУСухопутные войска ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
Сейчас противник явно для чего-то копит силы и средства. Это авиационные вооружения и 75 тысяч бойцов, обученные по стандартам НАТО. То есть ВСУ готовятся к одной или нескольким наступательным операциям, которые могут состояться уже в октябре. Об этом рассказал военно-политический обозреватель и военный волонтер Алексей Живов
Сейчас наступление в Донбассе несколько притормозило, но развивается вполне успешно. Важно, что ВС РФ там стали применять огромное количество авиабомб, что позволяет проламывать противника, рассказал обозреватель.
В Курской области продолжается операция по выдавливанию украинских войск с российской территории. Там предстоит еще много работы, поскольку ВСУ бросают туда подготовленные резервы и отчаянно сопротивляется, отметил волонтер.
"Более того, противник явно для чего-то копит силы и средства. Я имею в виду авиационные вооружения и 75 тысяч бойцов, подготовленных по стандартам НАТО (Запад обещал их выдать до конца года в состав ВСУ). То есть противник готовится к одной или нескольким наступательным операциям, которые могут состояться уже в октябре", — подчеркнул Живов.
Дело в том, что в Новороссии до ноября держится теплая и сухая погода. И есть ряд направлений, где Украина могла бы нанести удар: новое наступление на Запорожье, попытка усилить давление в "старых" регионах России и даже нападение на Калининград, который окружен странами НАТО, заключил собеседник издания.
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