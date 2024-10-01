ВСУ готовятся к наступлению: Живов рассказал, на каком направлении Украина может нанести новый удар

Ростислав Ищенко: Судьба Харькова зависит в том числе от того, будет ли Россия начинать СВО против НАТО

В этом году мы в лучшем случае покончим с Украиной. Но как мы будем формировать украинскую власть тоже неизвестно. Послевоенные проблемы всегда самые серьезные. И о том, как их решать, нет единства не только в российском обществе, но и в российской элите