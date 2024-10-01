ВСУ готовятся к наступлению: Живов рассказал, на каком направлении Украина может нанести новый удар - 01.10.2024 Украина.ру
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ВСУ готовятся к наступлению: Живов рассказал, на каком направлении Украина может нанести новый удар
ВСУ готовятся к наступлению: Живов рассказал, на каком направлении Украина может нанести новый удар - 01.10.2024 Украина.ру
ВСУ готовятся к наступлению: Живов рассказал, на каком направлении Украина может нанести новый удар
Сейчас противник явно для чего-то копит силы и средства. Это авиационные вооружения и 75 тысяч бойцов, обученные по стандартам НАТО. То есть ВСУ готовятся к одной или нескольким наступательным операциям, которые могут состояться уже в октябре. Об этом рассказал военно-политический обозреватель и военный волонтер Алексей Живов
2024-10-01T06:30
2024-10-01T06:30
новости
россия
украина
донбасс
запорожье
наступление
сво
спецоперация
вс рф
калининград
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Сейчас наступление в Донбассе несколько притормозило, но развивается вполне успешно. Важно, что ВС РФ там стали применять огромное количество авиабомб, что позволяет проламывать противника, рассказал обозреватель.В Курской области продолжается операция по выдавливанию украинских войск с российской территории. Там предстоит еще много работы, поскольку ВСУ бросают туда подготовленные резервы и отчаянно сопротивляется, отметил волонтер.Дело в том, что в Новороссии до ноября держится теплая и сухая погода. И есть ряд направлений, где Украина могла бы нанести удар: новое наступление на Запорожье, попытка усилить давление в "старых" регионах России и даже нападение на Калининград, который окружен странами НАТО, заключил собеседник издания.Полный текст комментария "Военный обозреватель Алексей Живов: Россия продолжит давить ВСУ в Донбассе, опасаясь атаки на Калининград" читайте на сайте Украина.руО том, почему в НАТО говорят о возможной войне с Россией и хотят ли идти на фронт простые европейцы — в интервью Ростислава Ищенко: Судьба Харькова зависит в том числе от того, будет ли Россия начинать СВО против НАТО на сайте Украина.ру
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новости, россия, украина, донбасс, запорожье, наступление, сво, спецоперация, вс рф, калининград, нато, украинская армия, курская область, алексей живов
Новости, Россия, Украина, Донбасс, Запорожье, наступление, СВО, Спецоперация, ВС РФ, Калининград, НАТО, украинская армия, Курская область, Алексей Живов

ВСУ готовятся к наступлению: Живов рассказал, на каком направлении Украина может нанести новый удар

06:30 01.10.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУСухопутные войска ВСУ
Сухопутные войска ВСУ - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
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Сейчас противник явно для чего-то копит силы и средства. Это авиационные вооружения и 75 тысяч бойцов, обученные по стандартам НАТО. То есть ВСУ готовятся к одной или нескольким наступательным операциям, которые могут состояться уже в октябре. Об этом рассказал военно-политический обозреватель и военный волонтер Алексей Живов
Сейчас наступление в Донбассе несколько притормозило, но развивается вполне успешно. Важно, что ВС РФ там стали применять огромное количество авиабомб, что позволяет проламывать противника, рассказал обозреватель.
В Курской области продолжается операция по выдавливанию украинских войск с российской территории. Там предстоит еще много работы, поскольку ВСУ бросают туда подготовленные резервы и отчаянно сопротивляется, отметил волонтер.
"Более того, противник явно для чего-то копит силы и средства. Я имею в виду авиационные вооружения и 75 тысяч бойцов, подготовленных по стандартам НАТО (Запад обещал их выдать до конца года в состав ВСУ). То есть противник готовится к одной или нескольким наступательным операциям, которые могут состояться уже в октябре", — подчеркнул Живов.
Дело в том, что в Новороссии до ноября держится теплая и сухая погода. И есть ряд направлений, где Украина могла бы нанести удар: новое наступление на Запорожье, попытка усилить давление в "старых" регионах России и даже нападение на Калининград, который окружен странами НАТО, заключил собеседник издания.
Полный текст комментария "Военный обозреватель Алексей Живов: Россия продолжит давить ВСУ в Донбассе, опасаясь атаки на Калининград" читайте на сайте Украина.ру
О том, почему в НАТО говорят о возможной войне с Россией и хотят ли идти на фронт простые европейцы — в интервью Ростислава Ищенко: Судьба Харькова зависит в том числе от того, будет ли Россия начинать СВО против НАТО на сайте Украина.ру
Ростислав Ищенко интервью
Вчера, 04:41
Ростислав Ищенко: Судьба Харькова зависит в том числе от того, будет ли Россия начинать СВО против НАТОВ этом году мы в лучшем случае покончим с Украиной. Но как мы будем формировать украинскую власть тоже неизвестно. Послевоенные проблемы всегда самые серьезные. И о том, как их решать, нет единства не только в российском обществе, но и в российской элите
 
НовостиРоссияУкраинаДонбассЗапорожьенаступлениеСВОСпецоперацияВС РФКалининградНАТОукраинская армияКурская областьАлексей Живов
 
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