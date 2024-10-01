"Зачем?" Лукашенко рассказал Гроссии о киевском фейке о планах захвата Минском Чернобыльской АЭС - 01.10.2024 Украина.ру
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"Зачем?" Лукашенко рассказал Гроссии о киевском фейке о планах захвата Минском Чернобыльской АЭС
"Зачем?" Лукашенко рассказал Гроссии о киевском фейке о планах захвата Минском Чернобыльской АЭС - 01.10.2024 Украина.ру
"Зачем?" Лукашенко рассказал Гроссии о киевском фейке о планах захвата Минском Чернобыльской АЭС
Белорусский президент Александр Лукашенко 1 октября во время встречи с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси в Минске заявил, что не понимает, зачем Украина распространяет фейк о плане захвата Белоруссией Чернобыльской АЭС
2024-10-01T12:46
2024-10-01T12:46
новости
минск
белоруссия
киев
александр лукашенко
рафаэль гросси
магатэ
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"В последнее время наши украинские товарищи и друзья в СМИ много времени и места уделяют Чернобыльской АЭС. Доводят до вас информацию, что мы, якобы Лукашенко, хочет захватить Чернобыльскую станцию. Я до сих пор не могу понять, если даже это фейк, то что в основе этого лежит. Зачем Лукашенко Чернобыльская станция? Мы и так натерпелись от того, что произошло после взрыва этой станции, которую мы не строили и не обслуживали(...), а основная беда легла на четверть нашей территории", - сказал Лукашенко.Белорусский президент заверил, что "это глупость полная".Лукашенко также заявил, что Минск положительно оценивает работу МАГАТЭ по безопасности АЭС, в том числе расположенных "фактически в зоне боевых действий".Подробнее о Чернобыльской АЭС - в материале Украинские пенсионеры специально селятся в Чернобыльской зоне ради надбавки на сайте Украина.ру.
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новости, минск, белоруссия, киев, александр лукашенко, рафаэль гросси, магатэ
Новости, Минск, Белоруссия, Киев, Александр Лукашенко, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ

"Зачем?" Лукашенко рассказал Гроссии о киевском фейке о планах захвата Минском Чернобыльской АЭС

12:46 01.10.2024
 
© POOL / Перейти в фотобанкЛукашенко
Лукашенко
© POOL
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Белорусский президент Александр Лукашенко 1 октября во время встречи с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси в Минске заявил, что не понимает, зачем Украина распространяет фейк о плане захвата Белоруссией Чернобыльской АЭС
"В последнее время наши украинские товарищи и друзья в СМИ много времени и места уделяют Чернобыльской АЭС. Доводят до вас информацию, что мы, якобы Лукашенко, хочет захватить Чернобыльскую станцию. Я до сих пор не могу понять, если даже это фейк, то что в основе этого лежит. Зачем Лукашенко Чернобыльская станция? Мы и так натерпелись от того, что произошло после взрыва этой станции, которую мы не строили и не обслуживали(...), а основная беда легла на четверть нашей территории", - сказал Лукашенко.
Белорусский президент заверил, что "это глупость полная".
"Нет такой необходимости ни со стороны Беларуси, ни, поверьте, со стороны России также", - подчеркнул он.
Лукашенко также заявил, что Минск положительно оценивает работу МАГАТЭ по безопасности АЭС, в том числе расположенных "фактически в зоне боевых действий".
Подробнее о Чернобыльской АЭС - в материале Украинские пенсионеры специально селятся в Чернобыльской зоне ради надбавки на сайте Украина.ру.
 
НовостиМинскБелоруссияКиевАлександр ЛукашенкоРафаэль ГроссиМАГАТЭ
 
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Заголовок открываемого материала
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12:46"Зачем?" Лукашенко рассказал Гроссии о киевском фейке о планах захвата Минском Чернобыльской АЭС
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