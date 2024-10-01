https://ukraina.ru/20241001/1057807991.html

"Зачем?" Лукашенко рассказал Гроссии о киевском фейке о планах захвата Минском Чернобыльской АЭС

"Зачем?" Лукашенко рассказал Гроссии о киевском фейке о планах захвата Минском Чернобыльской АЭС - 01.10.2024 Украина.ру

"Зачем?" Лукашенко рассказал Гроссии о киевском фейке о планах захвата Минском Чернобыльской АЭС

Белорусский президент Александр Лукашенко 1 октября во время встречи с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси в Минске заявил, что не понимает, зачем Украина распространяет фейк о плане захвата Белоруссией Чернобыльской АЭС

2024-10-01T12:46

2024-10-01T12:46

2024-10-01T12:46

новости

минск

белоруссия

киев

александр лукашенко

рафаэль гросси

магатэ

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103174/03/1031740345_0:0:2783:1566_1920x0_80_0_0_c4e6fed127a6c5a69716470f835a9ad9.jpg

"В последнее время наши украинские товарищи и друзья в СМИ много времени и места уделяют Чернобыльской АЭС. Доводят до вас информацию, что мы, якобы Лукашенко, хочет захватить Чернобыльскую станцию. Я до сих пор не могу понять, если даже это фейк, то что в основе этого лежит. Зачем Лукашенко Чернобыльская станция? Мы и так натерпелись от того, что произошло после взрыва этой станции, которую мы не строили и не обслуживали(...), а основная беда легла на четверть нашей территории", - сказал Лукашенко.Белорусский президент заверил, что "это глупость полная".Лукашенко также заявил, что Минск положительно оценивает работу МАГАТЭ по безопасности АЭС, в том числе расположенных "фактически в зоне боевых действий".Подробнее о Чернобыльской АЭС - в материале Украинские пенсионеры специально селятся в Чернобыльской зоне ради надбавки на сайте Украина.ру.

минск

белоруссия

киев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, минск, белоруссия, киев, александр лукашенко, рафаэль гросси, магатэ