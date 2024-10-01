Трофейный "Леопард", освобожденные села, пылевая буря. Главное на Украине на 13:00 1 октября
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа РСЗО "Ураган" на Авдеевском направлении
Боевые действия в зоне СВО продолжаются: ВС РФ освобождают населенные пункты; трофейный танк "Леопард" доставлен на "Уралвагонзавод"; глава МО Украины Умеров уволил своих заместителей; угроза аварии на ЗАЭС; пылевые бури возвращаются из-за войны
Боевые действия
Минобороны России сообщает 1 октября, что подразделения группировки российских войск "Запад" освободили населенный пункт Вишневое в Харьковской области, подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Крутой Яр в ДНР.
"Подразделения группировки войск "Восток" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады ВСУ, 127-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Доброволье, Золотая Нива и Ровнополь Донецкой Народной Республики. Отражены две контратаки штурмовых групп 72-й механизированной бригады ВСУ", - информирует МО России. Сообщается, что противник понес потери в живой силе и технике. Уничтожены два склада боеприпасов.
По данным ведомства, оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражены скопления живой силы и военной техники противника в 128 районах.
Средствами ПВО сбиты три оперативно-тактические ракеты ATACMS производства США, три реактивных снаряда HIMARS производства США и 31 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа.
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"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 646 самолетов, 283 вертолета, 32558 беспилотных летательных аппаратов, 579 зенитных ракетных комплексов, 18468 танков и других боевых бронированных машин, 1469 боевых машин реактивных систем залпового огня, 15450 орудий полевой артиллерии и минометов, 26765 единиц специальной военной автомобильной техники", - говорится в сводке МО России.
Трофеи
На "Уралвагонзавод" доставлен немецкий танк "Леопард", подбитый российскими военными. Как сообщает телеграм-канал "Два майора", в настоящее время вражеская машина поставлена на домкраты.
"Специалисты Концерна "Уралвагонзавод" приступили к препарированию узлов, систем и агрегатов "Леопарда". После проведения (патологоанатомических) исследований и анализа результатов будет дана экспертная оценка реального военно-технического уровня различных систем и трофейной машины в целом", - сообщает канал и публикует соответствующее видео.
Умеров увольняет своих замов
Министр обороны Украины Рустем Умеров подписал представление в Кабмин об увольнении четырех своих заместителей - Станислава Гайдера (переходит на должность руководителя Офиса министра), Александра Сергея, Юрия Джигира, Людмилы Дараган (государственного секретаря). Об этом сообщает 1 октября телеграм-канале МО Украины.
Причины не совсем ясны, но канал приводит слова Умерова о том, что все процессы внутри МО и ВСУ "должны быть четкими и контролируемыми".
"Любые внешние или внутренние попытки повлиять на них - недопустимы. В этом контексте проводятся и кадровые изменения", - пояснил министр.
Умеров также заявил о реформировании системы оборонных закупок. В частности, предприятие "Спецтехноэкспорт" переходить от Главного управления разведки (ГУР) Украины к Минобороны Украины. По словам министра, он "поставил задание – довести до конца процесс очищения системы закупок в тесном сотрудничестве с правоохранительными и антикоррупционными органами".
Украинские паблики пишут, что тучи сгустились и над самим главой ГУР Будановым*. "(глава ОП – Ред.) Андрей Ермак продолжает аппаратно убирать Буданова, как он когда-то делал с (бывшим главкомом ВСУ – Ред.) Валерием Залужным. После увольнения двух заместителей Главы ГУР наступил этап ослабления самой структуры", - комментирует ситуацию телеграм-канал "Резидент".
Обстрелы
ВС РФ наносили удары по Сумской (Ахтырка), Запорожской, Николаевской (Баштанский район), Кировоградской, Полтавской (Кременчуг, Миргород), Черкасской областям.
"Ночью был нанесён комбинированный удар по северо-восточной агломерации Херсона. Были уничтожены ПВД противника и объект критической инфраструктуры (видео 4). Также РЗСО Торнадо-С поразили четыре бензовоза на станции Удачное в Донецкой обл. Вчера в Краснополье Сумской обл. барражирующим припасом Ланцет нанесен удар по поезду со снабжением для атак ВСУ в Курской обл. (видео 5)", - сообщает 1 октября в своем телеграм-канале экс-депутат Верховной Рады Олег Царев.
В то же время ВСУ продолжают попытки атаковать объекты на российской территории. В течение прошедшей ночи пресечен ряд попыток киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО восемь украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожены над территорией Белгородской области, информирует 1 октября МО России. Еще один украинский беспилотник сбит над территорией области утром около 7.00 мск. Еще два украинских БПЛА сбиты около 11.00.
В результате удара ВСУ по жилым кварталам, рынку в Новой Каховке Херсонской обл. ранены два мирных жителя.
23 сентября, 03:00"Кто-то обстреливает ЗАЭС": политолог рассказал, как Запад поддерживает Украину в ядерном терроризмеНикто не мог предположить, что ядерным терроризмом будет заниматься государство, уверенное в том, что по его территории ядерное оружие точно применяться не будет. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев
Минэнерго Украины сообщает 1 октября, в результате обстрела обесточена одна из линий питания ЗАЭС (станция находится под российским контролем – Ред.), что создает угрозу аварии. В обстрелах станции киевский режим обвиняет российскую сторону, российские источники обвиняют в обстрелах ВСУ. Ранее директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявлял, что такие обстрелы "значительно увеличивают риск ядерной аварии", но не стал уточнять, кто именно обстреливает ЗАЭС.
Война и пылевые бури
Украину накрыла мощная пылевая буря с Каспийской низменности, сообщает Укргидрометцентр. Киевская городская военная администрация (КГВА) предупреждает киевлян и гостей столицы об ухудшении качества воздуха 1 и 2 октября, советуют не выходить лишний раз на улицу и закрывать окна.
"Стоит сказать, что виновна в этой повторяющейся катастрофе вовсе не сухая земля из-за отсутствия дождей. АТО, а теперь и полномасштабная война уничтожили посадки на степном остоке Украины, которые защищали украинские земли и их плодородие от суховеев приносивших засуху и пылевые бури.
"Теперь кроме проблемы минного загрязнения (напомним, один год войны – это не менее 10 лет разминирования), нужно будет решать проблему восстановления искусственных лесных насаждений, чтобы вернуть к жизни наше сельское хозяйство и элементарно не задыхаться от пыли", - пишут авторы украинского телеграм-канала "Сплетница".
Подробнее о том, что происходит на Украине и вокруг нее – в статье Дмитрия Ковалевича "Новые отключения света, рост налогов и цен. Что ожидает украинцев в октябре".