Новый генсек НАТО поддержал удары ВСУ вглубь РФ, но при одном условии - 01.10.2024 Украина.ру
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Новый генсек НАТО поддержал удары ВСУ вглубь РФ, но при одном условии
Новый генсек НАТО поддержал удары ВСУ вглубь РФ, но при одном условии - 01.10.2024 Украина.ру
Новый генсек НАТО поддержал удары ВСУ вглубь РФ, но при одном условии
Новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте не против того, чтобы украинская армия атаковала цели на территории России западным оружием, однако разрешение на такие атаки каждая страна альянса должна давать самостоятельно
2024-10-01T14:08
2024-10-01T14:08
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Ранее бывший глава НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что страны Североатлантического альянса, включая Великобританию, изначально передавали Киеву оружие "без всяких ограничений".Генсек добавил, что такая защита не заканчивается на границах РФ и означает, что Киев в праве поражать легитимные цели на территории России. Кто именно будет определять их легитимность генсек не уточнил. Помимо прочего, глава НАТО заявил, что без поддержки Соединенных Штатов Украина бы уже не существовала как государство. По поводу возможного вступления страны в альянс, Рютте сказал, что пока этот вопрос сложно комментировать и следует смотреть на развитие событий, которое сегодня развивается на поле боя не в пользу Киева. Так, генсек признал продвижение российских войск в зоне спецоперации и ушел от ответа на вопрос "сможет ли Украина победить в противостоянии с РФ".Подробнее по теме - в материале Анны Черкасовой "НАТО создает имидж Марку Рютте, забывая, что Россия может победить" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20241001/1057800682.html
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новости, россия, украина, киев, рютте, нато, вооруженные силы украины, военная помощь, военная техника, всу, сво, спецоперация
Новости, Россия, Украина, Киев, Рютте, НАТО, Вооруженные силы Украины, военная помощь, военная техника, ВСУ, СВО, Спецоперация

Новый генсек НАТО поддержал удары ВСУ вглубь РФ, но при одном условии

14:08 01.10.2024
 
Рютте
Рютте
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Новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте не против того, чтобы украинская армия атаковала цели на территории России западным оружием, однако разрешение на такие атаки каждая страна альянса должна давать самостоятельно
Ранее бывший глава НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что страны Североатлантического альянса, включая Великобританию, изначально передавали Киеву оружие "без всяких ограничений".

"Украина имеет право защищать себя, как гласит международное право. Решение остается за отдельными союзниками", - сказал Рютте на первой пресс-конференции после вступления в новую должность.

Генсек добавил, что такая защита не заканчивается на границах РФ и означает, что Киев в праве поражать легитимные цели на территории России. Кто именно будет определять их легитимность генсек не уточнил.
Помимо прочего, глава НАТО заявил, что без поддержки Соединенных Штатов Украина бы уже не существовала как государство. По поводу возможного вступления страны в альянс, Рютте сказал, что пока этот вопрос сложно комментировать и следует смотреть на развитие событий, которое сегодня развивается на поле боя не в пользу Киева.
Так, генсек признал продвижение российских войск в зоне спецоперации и ушел от ответа на вопрос "сможет ли Украина победить в противостоянии с РФ".
Подробнее по теме - в материале Анны Черкасовой "НАТО создает имидж Марку Рютте, забывая, что Россия может победить" на сайте Украина.ру.
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Заголовок открываемого материала
14:08Новый генсек НАТО поддержал удары ВСУ вглубь РФ, но при одном условии
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