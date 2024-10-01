Новый генсек НАТО поддержал удары ВСУ вглубь РФ, но при одном условии

Буфер в виде Украины исчезает на глазах и теперь речь идет о прямом столкновении с НАТО — эксперт

Сейчас речь идет о прямом столкновении с НАТО, потому что украинская "подушка безопасности" исчезает. Белоруссия тут не в счет, потому что и Россия, и Запад рассматривают ее как часть РФ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко