https://ukraina.ru/20241001/1057804866.html

Армия Израиля атаковала Сирию, есть жертвы

Армия Израиля атаковала Сирию, есть жертвы - 01.10.2024 Украина.ру

Армия Израиля атаковала Сирию, есть жертвы

Армия Израиля атаковала с воздуха Дамаск в результате чего погибли три человека и еще девять мирных жителей получили ранения. Жертвой обстрела стала в том числе местная телеведущая, передает сирийское государственное телевидение, которое ссылается на военный источник

2024-10-01T10:44

2024-10-01T10:44

2024-10-01T10:44

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По данным СМИ, целью израильского удара по Сирии было иранское посольство. Для поражения объекта использовались военные самолеты и дроны со стороны оккупированных сирийских Голан. Как уточняют военные, большинство целей было сбито системой противовоздушной обороны, поэтому само посольство не получило повреждения, однако под удар попали жилые дома. Судя по кадрам, которые появились к утру в СМИ, наибольшие повреждения получила гражданская инфраструктура. Накануне ЦАХАЛ объявил о начале проведения "ограниченной" наземной операции на юге Ливана. Уточнялось, что Израиль намерен проводить "локальные и целенаправленные рейды" на объекты шиитского движения "Хезболла", а также не намерен прерывать обстрелы сектора Газа "и других зон". Так, на сегодня Израиль ведет войну против четырех стран Ближнего Востока и, опосредованно, еще и против Ирана.Подробнее по теме - в статье Татьяны Стоянович "Новый лидер "Хезболлы" и реакция Ирана. Кто определяет будущее Ближнего Востока" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240930/1057780265.html

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иран

ближний восток

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новости, израиль, сирия, иран, хезболла, ближний восток, военная эскалация, война