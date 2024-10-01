Армия Израиля атаковала Сирию, есть жертвы - 01.10.2024 Украина.ру
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Армия Израиля атаковала Сирию, есть жертвы
Армия Израиля атаковала Сирию, есть жертвы - 01.10.2024 Украина.ру
Армия Израиля атаковала Сирию, есть жертвы
Армия Израиля атаковала с воздуха Дамаск в результате чего погибли три человека и еще девять мирных жителей получили ранения. Жертвой обстрела стала в том числе местная телеведущая, передает сирийское государственное телевидение, которое ссылается на военный источник
2024-10-01T10:44
2024-10-01T10:44
новости
израиль
сирия
иран
хезболла
ближний восток
военная эскалация
война
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По данным СМИ, целью израильского удара по Сирии было иранское посольство. Для поражения объекта использовались военные самолеты и дроны со стороны оккупированных сирийских Голан. Как уточняют военные, большинство целей было сбито системой противовоздушной обороны, поэтому само посольство не получило повреждения, однако под удар попали жилые дома. Судя по кадрам, которые появились к утру в СМИ, наибольшие повреждения получила гражданская инфраструктура. Накануне ЦАХАЛ объявил о начале проведения "ограниченной" наземной операции на юге Ливана. Уточнялось, что Израиль намерен проводить "локальные и целенаправленные рейды" на объекты шиитского движения "Хезболла", а также не намерен прерывать обстрелы сектора Газа "и других зон". Так, на сегодня Израиль ведет войну против четырех стран Ближнего Востока и, опосредованно, еще и против Ирана.Подробнее по теме - в статье Татьяны Стоянович "Новый лидер "Хезболлы" и реакция Ирана. Кто определяет будущее Ближнего Востока" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20240930/1057780265.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, израиль, сирия, иран, хезболла, ближний восток, военная эскалация, война
Новости, Израиль, Сирия, Иран, Хезболла, Ближний Восток, военная эскалация, война

Армия Израиля атаковала Сирию, есть жертвы

10:44 01.10.2024
 
© commons.wikimedia.org / IDF Spokesperson's Unit
- РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© commons.wikimedia.org / IDF Spokesperson's Unit
Читать в
Армия Израиля атаковала с воздуха Дамаск в результате чего погибли три человека и еще девять мирных жителей получили ранения. Жертвой обстрела стала в том числе местная телеведущая, передает сирийское государственное телевидение, которое ссылается на военный источник
По данным СМИ, целью израильского удара по Сирии было иранское посольство. Для поражения объекта использовались военные самолеты и дроны со стороны оккупированных сирийских Голан.
Как уточняют военные, большинство целей было сбито системой противовоздушной обороны, поэтому само посольство не получило повреждения, однако под удар попали жилые дома.
Судя по кадрам, которые появились к утру в СМИ, наибольшие повреждения получила гражданская инфраструктура.
Накануне ЦАХАЛ объявил о начале проведения "ограниченной" наземной операции на юге Ливана. Уточнялось, что Израиль намерен проводить "локальные и целенаправленные рейды" на объекты шиитского движения "Хезболла", а также не намерен прерывать обстрелы сектора Газа "и других зон". Так, на сегодня Израиль ведет войну против четырех стран Ближнего Востока и, опосредованно, еще и против Ирана.
Подробнее по теме - в статье Татьяны Стоянович "Новый лидер "Хезболлы" и реакция Ирана. Кто определяет будущее Ближнего Востока" на сайте Украина.ру.
- РИА Новости, 1920, 30.09.2024
Вчера, 14:14
"Хезболле" - конец? Фёдорова об ударах Израиля, последствиях для движения и нерешительности ИранаТолько за последние четыре дня Израиль обезглавил движение "Хезболла", в том числе ликвидировал лидера Хасана Насраллу. Всего с 23 сентября убито порядка 30 представителей поддерживаемой Ираном группировки, сообщает ABC News
 
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