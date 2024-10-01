В Севастополе поймали двоих украинских шпионок - 01.10.2024 Украина.ру
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В Севастополе поймали двоих украинских шпионок
В Севастополе поймали двоих украинских шпионок - 01.10.2024 Украина.ру
В Севастополе поймали двоих украинских шпионок
Сотрудники Федеральной службы безопасности пресекли деятельность двух россиянок, передававших сведения об объектах Вооруженных сил РФ на Украину. Во вторник их задержали в Севастополе, передает ЦОС ФСБ
2024-10-01T11:56
2024-10-01T11:56
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В сети также опубликовано видео на котором двух женщин выводят из подъезда и доставляют в отделение. Фигуранты с 2023 года по заданию представителя запрещенной в РФ организации, "использующейся главным управлением разведки министерства обороны Украины, собирали и передавали информацию об объектах ВС России". Ленинским районным судом Севастополя им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ведется следствие, уточнили правоохранители. Ранее в Москве поймали мошенников, которые продавали мигрантам поддельные украинские паспорта.Подробнее по теме - в статье "В Мариуполе задержали украинского шпиона – сдался без сопротивления" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20240926/1057700362.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, севастополь, фсб, вс рф, россия, украина, сво, спецоперация
Новости, Севастополь, ФСБ, ВС РФ, Россия, Украина, СВО, Спецоперация

В Севастополе поймали двоих украинских шпионок

11:56 01.10.2024
 
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкРассмотрение ходатайства следствия об аресте А. Величко в Черемушкинском суде
Рассмотрение ходатайства следствия об аресте А. Величко в Черемушкинском суде - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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Сотрудники Федеральной службы безопасности пресекли деятельность двух россиянок, передававших сведения об объектах Вооруженных сил РФ на Украину. Во вторник их задержали в Севастополе, передает ЦОС ФСБ
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации в городе Севастополе по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 275.1 УК России "Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией", задержаны две гражданки Российской Федерации", - сказано в опубликованном сообщении.
В сети также опубликовано видео на котором двух женщин выводят из подъезда и доставляют в отделение. Фигуранты с 2023 года по заданию представителя запрещенной в РФ организации, "использующейся главным управлением разведки министерства обороны Украины, собирали и передавали информацию об объектах ВС России".
Ленинским районным судом Севастополя им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ведется следствие, уточнили правоохранители.
Ранее в Москве поймали мошенников, которые продавали мигрантам поддельные украинские паспорта.
Подробнее по теме - в статье "В Мариуполе задержали украинского шпиона – сдался без сопротивления" на сайте Украина.ру.
26 сентября, 12:26
ФСБ задержала завербованных Киевом россиян, причастных к поджогам на ж/д объектахФедеральная служба безопасности России сообщила о задержании в Иркутской, Нижегородской и Самарской областях шестерых человек, причастных к поджогам на объектах железнодорожного транспорта и связи
 
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