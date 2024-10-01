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В Севастополе поймали двоих украинских шпионок

В Севастополе поймали двоих украинских шпионок - 01.10.2024 Украина.ру

В Севастополе поймали двоих украинских шпионок

Сотрудники Федеральной службы безопасности пресекли деятельность двух россиянок, передававших сведения об объектах Вооруженных сил РФ на Украину. Во вторник их задержали в Севастополе, передает ЦОС ФСБ

2024-10-01T11:56

2024-10-01T11:56

2024-10-01T11:56

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В сети также опубликовано видео на котором двух женщин выводят из подъезда и доставляют в отделение. Фигуранты с 2023 года по заданию представителя запрещенной в РФ организации, "использующейся главным управлением разведки министерства обороны Украины, собирали и передавали информацию об объектах ВС России". Ленинским районным судом Севастополя им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ведется следствие, уточнили правоохранители. Ранее в Москве поймали мошенников, которые продавали мигрантам поддельные украинские паспорта.Подробнее по теме - в статье "В Мариуполе задержали украинского шпиона – сдался без сопротивления" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240926/1057700362.html

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новости, севастополь, фсб, вс рф, россия, украина, сво, спецоперация