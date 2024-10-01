В Севастополе поймали двоих украинских шпионок
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкРассмотрение ходатайства следствия об аресте А. Величко в Черемушкинском суде
Сотрудники Федеральной службы безопасности пресекли деятельность двух россиянок, передававших сведения об объектах Вооруженных сил РФ на Украину. Во вторник их задержали в Севастополе, передает ЦОС ФСБ
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации в городе Севастополе по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 275.1 УК России "Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией", задержаны две гражданки Российской Федерации", - сказано в опубликованном сообщении.
В сети также опубликовано видео на котором двух женщин выводят из подъезда и доставляют в отделение. Фигуранты с 2023 года по заданию представителя запрещенной в РФ организации, "использующейся главным управлением разведки министерства обороны Украины, собирали и передавали информацию об объектах ВС России".
Ленинским районным судом Севастополя им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ведется следствие, уточнили правоохранители.
Ранее в Москве поймали мошенников, которые продавали мигрантам поддельные украинские паспорта.
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